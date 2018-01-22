20:59 22 января

Десятки экстремистов уничтожены на северо-востоке Афганистана

В ходе войсковой операции на северо-востоке Афганистана ликвидированы более 60-ти боевиков «Талибана» (движение запрещено в РФ), передает Интерфакс-АВН.



Армейский спецназ ликвидировал 65 экстремистов, в том числе несколько полевых командиров, в ходе операции «Памир» в уезде Чахардара северо-восточной афганской провинции Кундуз, пограничной с Таджикистаном, говорится в сообщении афганского военного ведомства.


Среди убитых боевиков – полевые командиры Кари Вазир Гол, мулла Изатулла, мулла Турхан, Мавлави Шафикулла, Кари Мумтаз, Ахмадулла, а также два полевых командира таджикских боевиков – Забир, известный как "Хазрат", а также Салахиддин. В ходе операции также были ранены 25 боевиков,
рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что у экстремистов захвачены «один американский армейский внедорожник Humvee, бронетранспортер, большое количество оружия и боеприпасов, а также средства связи».

От боевиков уезде Чахардара освобождены 12 селений, добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:20
    Сообщается, что у экстремистов захвачены «один американский армейский внедорожник Humvee, бронетранспортер, большое количество оружия и боеприпасов, а также средства связи».
    так кто их снабжал?
    Angel_and_Demon
    1. влад66 Сегодня, 15:24
      Цитата: Angel_and_Demon
      Сообщается, что у экстремистов захвачены «один американский армейский внедорожник Humvee, бронетранспортер, большое количество оружия и боеприпасов, а также средства связи».
      так кто их снабжал?

      Те кто маковые поля охраняет hi Конкуренция однако. hi
      влад66
    2. Соломон Кейн Сегодня, 15:32
      Практически 18 лет слушаем басни о сказочной победе американского спецназа, захвате или уничтожении талибских командиров, об освобождении по 15-му кругу территорий и кишлаков.....
      А воз и ныне там........
      Удивительно, что спец.службы США не ищут инопланетный след в помощи талибам... wassat
      Соломон Кейн
      1. Серый брат Сегодня, 16:00
        Цитата: Соломон Кейн
        Практически 18 лет слушаем басни о сказочной победе американского спецназа,

        У них периодически (у афганцев а не у амеров) случаются походы "вдоль шоссе" с раздаванием звездюлей всем кто не спрятался. Лет десять назад какой-то генерал афганский, не вспомню уже как его звали, через всё страну так прошёл - где звездюлей раздал, где хлеб соль откушал, ну и в конце-концов вернулся туда откуда пришёл и всё вернулось на круги своя.
        Серый брат
  2. Лексус Сегодня, 15:56
    У западной коалиции никогда не стояла задача по установлению мира в Афганистане. Только поддержание очага напряжённости в непосредственной близости от России и её союзников, да плантации опиумного мака.
    Лексус
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:08
    А когда выгонят из Афганистана других экстремистов, что бегают под флагом с полосами и больше чем полсотней звезд? ?? wassat
    Геркулесыч
  4. Ныробский Сегодня, 19:56
    Короче, игиловцы разносят отели, а под раздачу попадают талибанцы. Так легко и непринуждённо матрасы отводят внимание мировой общественности от того, что они создают на территории Афганистана новый плацдарм для недобитков из ИГИЛ.
    Ныробский
  5. APASUS Сегодня, 20:48
    Сообщается, что у экстремистов захвачены «один американский армейский внедорожник Humvee, бронетранспортер, большое количество оружия и боеприпасов, а также средства связи».

    Вот просто уверен ,что броневики ветром принесло ,а оружие нашли в горах laughing laughing laughing
    APASUS
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