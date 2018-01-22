Десятки экстремистов уничтожены на северо-востоке Афганистана
В ходе войсковой операции на северо-востоке Афганистана ликвидированы более 60-ти боевиков «Талибана» (движение запрещено в РФ), передает Интерфакс-АВН.
Армейский спецназ ликвидировал 65 экстремистов, в том числе несколько полевых командиров, в ходе операции «Памир» в уезде Чахардара северо-восточной афганской провинции Кундуз, пограничной с Таджикистаном, говорится в сообщении афганского военного ведомства.
Сообщается, что у экстремистов захвачены «один американский армейский внедорожник Humvee, бронетранспортер, большое количество оружия и боеприпасов, а также средства связи».
От боевиков уезде Чахардара освобождены 12 селений, добавили в пресс-службе.
Армейский спецназ ликвидировал 65 экстремистов, в том числе несколько полевых командиров, в ходе операции «Памир» в уезде Чахардара северо-восточной афганской провинции Кундуз, пограничной с Таджикистаном, говорится в сообщении афганского военного ведомства.
Среди убитых боевиков – полевые командиры Кари Вазир Гол, мулла Изатулла, мулла Турхан, Мавлави Шафикулла, Кари Мумтаз, Ахмадулла, а также два полевых командира таджикских боевиков – Забир, известный как "Хазрат", а также Салахиддин. В ходе операции также были ранены 25 боевиков,рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что у экстремистов захвачены «один американский армейский внедорожник Humvee, бронетранспортер, большое количество оружия и боеприпасов, а также средства связи».
От боевиков уезде Чахардара освобождены 12 селений, добавили в пресс-службе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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