09:25 23 января

Кому нужен Вечный огонь в Севастополе?



Воскресенье, 21 января. Памятник Солдату и Матросу, город-герой Севастополь.

Праздники прошли, будни выглядят более чем скромно.


На площади у памятника, откуда в военные праздники севастопольцы и гости города наблюдают парады кораблей, а потом салюты, скажем так, не оживленно.

Девочка с растерянным лицом катается на электросамокате, компания молодых ребят лет пятнадцати пересекает площадь в сторону моря, слушая из мобильной колонки матершинный русский рэп, две девчонки сидят на лавочке, окрашивая в губах сигареты, мальчик пяти лет с папой из не горящего Вечного огня магнитом на нитке пытается вытащить монетки…



Понять, почему дети массово скуриваются и слушают модную непотребщину, еще можно, в чем польза покупки электросамоката и гироскутера, понять сложнее, но почему в городе-герое не горит Вечный огонь, – ПОНЯТЬ НЕВОЗМОЖНО!

Никому не нужно объяснять, какое значение в послевоенные годы приобрел мемориальный символ в виде Вечного огня. Огонь как стихия почитается человеком издревле. Но Вечный огонь, напоминающий о героизме советских граждан, прошедших через пламя ужасной войны и победивших фашизм, имеет более важное значение для нас, потомков героев-победителей – духовное и нравственное.

Если огонь зажигают, значит, это жизненно необходимо и назидательно важно. Скольких из нас отцы приводили к Вечным огням, чтобы рассказать о Великой Отечественной? Сколько из нас отстояло почетные караулы у Вечных огней в своих городах? Сколько из нас завороженно смотрели на смену караула на посту №1? Сколько из нас приводили к Вечным огням своих сыновей? Это и называется «Преемственность», это и называется «Память».

Сейчас январь, и ровно 76 лет назад, во вторую оборону Севастополя, январь стал месяцем побед. Тогда войска Севастопольского оборонительного района при поддержке кораблей Черноморского флота отбросили фашистов, вернув рубежи, потерянные прежде. Январь в обороне города – месяц, когда генералы Манштейна были обескуражены сопротивлением советских солдат, остервенело не отдающих город. Январь 1942 года не имеет права быть забытым, в эти дни за Севастополь гибли защитники со всего СССР.

Что мы можем сделать для тех, кто вопреки здравому смыслу защищал Севастополь в те труднейшие дни обороны?

Не гасить вечных огней. Хотя бы.
Автор: Мокей Русинов


10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Старый очень Сегодня, 06:39
    Нет ни слов, ни понимания: как так то?
    В Городе-герое
    Мизантроп, отзовись
    Старый очень
    1. сибиралт Сегодня, 06:45
      Вот Турецкий поток проведем и будет вам газ! winked
      сибиралт
    2. bandabas Сегодня, 06:48
      А чего понимать?Типа власти экономят. Не на себе же любимых.
      bandabas
  2. Spartanez300 Сегодня, 06:42
    А в чем проблемы , никогда не поверю что в Севастополе некому было повлиять на то что бы зажгли Вечный огонь .
    Spartanez300
  3. raw174 Сегодня, 07:21
    Два вопроса:
    1. как подведён газ к конкретному мемориалу? сетевой или в баллонах?
    2. есть ли кто тут из неравнодушных Севастопольцев? Можно же не только языком чесать (пальцами в нашем случае), но и официальную переписку с властями затеять, самим попытаться что то сделать...
    raw174
    1. Старый очень Сегодня, 07:46
      Ещё до известных событий в Крыму переписывался в личке с форумчанином ( ник - Мизантроп),
      -моряк, крымчанин; был сторонником воссоединения Крыма с Россией.
      К сожалению, после обновления сайта найти его по нику не могу.
      Старый очень
  4. XII легион Сегодня, 08:44
    Нам нужен вечер огонь в Севастополе, и не только в нем
    XII легион
  5. alexhol Сегодня, 08:46
    Даже интересно, а при "хохлах-бандеровцах" огонь горел?
    alexhol
  6. Камрад Сегодня, 08:51
    В принципе, поддерживаю автора, но и не слишком драматизирую ситуацию. В нашем городе и так два постоянно действующих Вечных Огня: на площади Нахимова (пост №1) и на Сапун-горе. Это там, где всегда, так или иначе, но есть люди. Солдат и матрос часто бывает безлюден, и совсем не хочется, чтоб какие-нибудь отморозки или укросочуствующие жарили на нем яичницу и выкладывали потом видео.
    Камрад
  7. Антианглосакс Сегодня, 08:57
    Не гасить вечных огней. Хотя бы.
    Это не вписывается в концепцию едросни по дискредитации СССР. Правящая клика скользких мерзавцев, под предводительством убогого ДАМа, с упорством и энтузиазмом, достойными лучшего применения, делает всё возможное для разрушения нашей Державы.
    Антианглосакс
Картина дня