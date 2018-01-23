Кому нужен Вечный огонь в Севастополе?

Воскресенье, 21 января. Памятник Солдату и Матросу, город-герой Севастополь.Праздники прошли, будни выглядят более чем скромно.На площади у памятника, откуда в военные праздники севастопольцы и гости города наблюдают парады кораблей, а потом салюты, скажем так, не оживленно.Девочка с растерянным лицом катается на электросамокате, компания молодых ребят лет пятнадцати пересекает площадь в сторону моря, слушая из мобильной колонки матершинный русский рэп, две девчонки сидят на лавочке, окрашивая в губах сигареты, мальчик пяти лет с папой из не горящего Вечного огня магнитом на нитке пытается вытащить монетки…Понять, почему дети массово скуриваются и слушают модную непотребщину, еще можно, в чем польза покупки электросамоката и гироскутера, понять сложнее, но почему в городе-герое не горит Вечный огонь, – ПОНЯТЬ НЕВОЗМОЖНО!Никому не нужно объяснять, какое значение в послевоенные годы приобрел мемориальный символ в виде Вечного огня. Огонь как стихия почитается человеком издревле. Но Вечный огонь, напоминающий о героизме советских граждан, прошедших через пламя ужасной войны и победивших фашизм, имеет более важное значение для нас, потомков героев-победителей – духовное и нравственное.Если огонь зажигают, значит, это жизненно необходимо и назидательно важно. Скольких из нас отцы приводили к Вечным огням, чтобы рассказать о Великой Отечественной? Сколько из нас отстояло почетные караулы у Вечных огней в своих городах? Сколько из нас завороженно смотрели на смену караула на посту №1? Сколько из нас приводили к Вечным огням своих сыновей? Это и называется «Преемственность», это и называется «Память».Сейчас январь, и ровно 76 лет назад, во вторую оборону Севастополя, январь стал месяцем побед. Тогда войска Севастопольского оборонительного района при поддержке кораблей Черноморского флота отбросили фашистов, вернув рубежи, потерянные прежде. Январь в обороне города – месяц, когда генералы Манштейна были обескуражены сопротивлением советских солдат, остервенело не отдающих город. Январь 1942 года не имеет права быть забытым, в эти дни за Севастополь гибли защитники со всего СССР.Что мы можем сделать для тех, кто вопреки здравому смыслу защищал Севастополь в те труднейшие дни обороны?Не гасить вечных огней. Хотя бы.