09:38 24 января
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Всё! Авианосца не будет: электричество кончилось

Эх! Славные времена были! Это я о том, что Америка обидчика своих граждан готова была стереть в порошок и даже «цельного» авианосца могла не пожалеть для такой благой цели. Такой интернетный мем получил своё рождение во время гренадской кампании США против суверенного островного государства Гренада, которое проявило своеволие и пожелало выйти из сферы влияния штатов и даже(!) разместила кубинских советников на своей территории, не испросив разрешения у феодала т.е. – у США.

Тогда, в 1983 году, возмущённая хамским и циничным отношением губернатора острова к населению (в лучших традициях американской демократии!), прозябающему в нищете на фоне загулов «губера» с выпивкой и проститутками (ашотакова)! Все проамериканские губернаторы придерживаются такого фэйс-контроля, иначе ты не проамериканец!) американского ставленника, общественность данного острова (а это именно - остров недалеко от побережья Венесуэлы с населением 110 тысяч человек на то время) снарядила смачного пендаля проамериканскому губернатору, выперла его из властной резиденции и милостиво (на свою голову) позволила ему «прозябать» на собственной вилле. Полученный гренадским губернатором пендаль гулко отразился в головах госдеповцев США, перешёл в звон и этот звон в их мозгу воплотился в гениальнейший план по освобождению томящегося в узилище губернатора – яркого представителя американской цивилизации на диком и нецивилизованном острове! План был хорошим, да ещё был подкреплён более крепким планом – сопроводить для этой миссии целую эскадру из семи боевых кораблей во главе с авианосцем «Индепенденс», эскадру из пяти вспомогательных кораблей во главе с танкодесантным и «вертолётоносным» Гуамом, несущими на себе 9,5 тыс. всякой «твари по паре» т.е. – всяких морпехов, рейнджеров и «котиков», пяти танков и 30-ти БТРов.

Всё! Авианосца не будет: электричество кончилось



Вышеописанной армаде противостояли: 200 человек кубинских рабочих, приглашённых для обустройства местного аэропорта (это, как надо понимать – основная ударная сила гренадцев и угроза для американской группировки), от 400-600 бойцов ВС Гренады, вооружённых АКМ, 5 ЗСУ-23 советского производства, 8 штук счетверённых ДШК того же производства, 8 БТРов – 60 и 2 БРДМ и 47 человек – кубинских советников. Ещё, к несчастью для населения Гренады, на острове в то время находились 600 американских студентов из числа проходящих ежегодную практику в студенческих городках. Вот этих-то студенты и понадобилось срочно освобождать, по словам американских политиков. Видимо – от той самой ежегодной практики.

Описывать всю баталию, начавшуюся с традиционных провальных действий американских вояк, особого смысла нет. Кто захочет – тот погуглит, найдёт искомое и насладится описанием привычной бесталанности штатовских стратегов. Есть смысл озвучить соотношение потерь

Потери США:
19 убитых, 116 раненных.
Были сбиты 8 вертолётов.
4 UH-60А
1 MH-6 Хьюз (единственный не подтверждённый фото)
1 CH-46Е
2 AH-1T (Кобра)
Повреждения получили 3 самолёта и 6 вертолётов

С военной точки зрения, операция безалабернейшая, потери невероятны и несуразны.
Оправдать это можно только тем, что командовал адмирал, и двух недель ему на подготовку не дали.

Разбегались американские студенты по 80 человек в день, точнее спокойно улетали двумя рейсами одного Ан-24. Через две недели спасать было бы некого.

Потери защитников острова:
Погибло 17 военнослужащих Гренады.

Увы, проигравшая сторона не сообщает ни о своём героизме, ни о потерях. Что касается рассказов американских источников об этом «Эпосе», то миф о героических "кубинских строителях" на самом деле выглядел так:
«Было их всего 200 и стрелять им было нечем - не воевали они. Окружили их общежития колючей проволокой, продержали 2 недели и отправили на Кубу. А 17 раненых кубинцев лечили американцы на вертолётоносце «Гуам» и тоже улетели домой. А вот 47 военных советников, воевавших с американцами, укрылись в дипмиссии СССР и улетели домой вместе с нашими дипломатами. Согласно договору сторон».

Это всё, дорогие читатели, прелюдия и иллюстрация к тому, что происходит в наши дни на земле Сирии в районе города Африн и ещё одно подтверждение тому, что «Росомаха уже не торт». А происходит следующее, на мой взгляд:

Злосчастные курды, поверившие американским рассказам про то, что теперь они – янки – их лучшие друзья, посчитали себя состоявшимися хозяевами ещё не состоявшегося государства, и на этой звонкой волне стали творит всякое непотребство, а именно: стали игнорировать предложения Асада о необходимости переговоров на тему урегулирования курдского вопроса на территории Сирии, отвергли предложение российского командования группировки ВКС РФ на аналогичную тему, а также стали невозбранно способствовать ошмёткам исламистских радикалов в противостоянии коалиции Сирия – ВКС РФ – Иран – Хизболла.

Наверняка, США, науськивая, вооружая и способствуя захвату обширных территорий Сирии курдскими формированиями, на голубом глазу обещало им, что, «как только, так сразу» т.е. – как только Турция начнёт против курдов боевые действия (а для Эрдогана курды у турецких границ – это нарыв, который можно удалить только хирургическим путём), то США ни секунды не сумняшеся пригонят в сирийскую пустыню авианосец во главе эскадры для защиты своих лучших друзей. Благо, мадам Джен Псаки в своё время уже подсказала, как это можно сделать, угрожая АУГом Белоруссии. Для убедительности даже поставили им ПЗРК, дабы напугать «злого турка».

Не напугали. Беда… Турция начала активные боевые действия против курдского анклава и уже несколько дней успешно курдов аннигилируют. И уже раздаются со стороны самих курдов и «всего прогрессивного человечества» вопли о невинно убиенных и (явно с профессиональной подсказки из Вашингтона), что во всём виновата Россия. А что лучшие друзья? Они – молчат. И, если здраво рассудить, им нечего противопоставить совпадению интересов сирийского руководства и турецкого. И это не просто совпадение интересов, но и деятельная защита своих интересов посредством силового воздействия. А самое интересное в том, что позиция и Турции, и Сирии получает поддержку, гласную и негласную, и скоординирована с Россией. Что получается – Россия ухитрилась действовать на два фронта? Да, и без значительных затрат. А в противовес сомнениям в том, что позиции Турции и РФ скоординированы, указывают консультации между Генштабами обеих стран.

А вот для курдов ситуация - швах. Хитро сделанные жители пустынь поставили не на ту лошадку. И для штатов ситуация не простая. Чтобы заявить о себе, как о полноценном и весомом участнике конфликта, вариантов немного – или наблюдать из-за бархана, или пойти на явную провокацию, что чревато ответом и можно здорово огрести по гребню.

Вот такая вот геополитическая коллизия, друзья, подсказывает, как нужно будет действовать в том случае, когда наши ближайшие «небратья», поддерживаемые и спущенные нашими извечными «партнёрами» с поводка, вконец оборзеют и осмелятся оскалиться в сторону России. Нужно будет поступать по принципу героя кинофильма «Бриллиантовая рука» - «Буду бить аккуратно, но сильно…!»
Автор: Esaul


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Комментарии 18

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  1. К0щей Сегодня, 06:04
    считаю, что нашим надо поддерживать Сирию и пусть она сама разбирается с курдами.
    ЗЫ а вообще меня восхищает внешняя политика бритых: пришли, награбили просто космических богатств, потом их выперли, но уходя они сумели все так изгадить, что до сих пор не разгребли.
    К0щей
    1. ромул Сегодня, 06:09
      Цитата: К0щей
      восхищает внешняя политика бритых

      Кто енти подлецы?
      ромул
      1. К0щей Сегодня, 06:32
        Цитата: ромул
        Кто енти подлецы?

        так британцы)) я бы назвал их наглосаксами конечно, но это сейчас больше к амерам относится)
        К0щей
    2. inkass_98 Сегодня, 07:58
      С британцами в подлости даже и сравниться некому, везде, уходя из колоний, они заложили мины замедленного действия, которые продолжают срабатывать до сих пор. Тут и Афганистан, и Индия с Пакистаном и Бангладеш, и Южная Африка. Только в странах Содружества все достаточно спокойно, но тут уже у самой Британии проблемы начинаются в виде Шотландии.
      inkass_98
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:10
    Мало видимо мама говорила курдам - не водитесь с нехорошими пацанами - люлей получите !
    Uncle Lee
    1. Симаргл Сегодня, 07:52
      Вообще не говорила, видно. В отрочестве общался совсем чуток - негативное отношение.
      Может, мне люди такие попались, но такое впечатление, будто ему необходимо тебя наобманывать.
      Симаргл
    2. 210окв Сегодня, 07:56
      Владимир hi Но по-любому во всех бедах курды будут винить Россию.Хороший теленок у двух мамок сосет?Нафиг нужен такой ненасытный!На бойню!
      Цитата: Uncle Lee
      Мало видимо мама говорила курдам - не водитесь с нехорошими пацанами - люлей получите !
      210окв
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:02
        Дима привет ! hi Курды тоже разные: сирийские, иранские, турецкие. И поддержки разные. А штатники разыгрывают курдскую карту! И опять в Сирии заваруха. Мало нам ИГИЛ...
        Uncle Lee
  3. Monster_Fat Сегодня, 06:24
    Что это было? А? Лично я не понял.... request
    Monster_Fat
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:36
      Небольшой экскурс в историю с переходом на Сирию и Украину. Сам не понял для чего автор тратил время. Наверное, чтобы сказать:
      «Буду бить аккуратно, но сильно…!»
      rotmistr60
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:16
    Давненько модератор" Есаул "на сайте не проявлялся! hi А за статью + , и спасибо! hi
    Геркулесыч
  5. Vard Сегодня, 07:46
    Статье плюс... очень доходчивое изложение состояния дел в Сирии... От себя... Похоже наши начали таки играть на опережение... И главное результативно...
    Vard
    1. Мих1974 Сегодня, 08:58
      Да тут скорее даже не мы инициаторы. Больше похоже что как раз "мы" насмотревшись как "малыш" бьется в истерике на полу магазина "просто ушли". lol И тут "ребенок" осознал что "остался один на один с суровым Миром" и что куда страшнее - Россия ему не Мама tongue ."малышу" пора повзрослеть и понять что "пора домой", рано им об "своем доме" даже думать.
      А попытка воспользоваться тем что "горит дом" и попытаться отжать себе что то, ну так вот вам - суровая правда жизни.
      А на фразу "Россия нас предала", надо слать "на писинус, косинус", мы там никому ни государственность, ни самостийность не обещали. Посоветовать ВСЕМ осознать что Россия там не для "подарков" кому бы то ни было, для - уничтожения именно террористов!! good Всем остальным мы предлагаем "сидеть смирно и не подпрыгивать". Вот курды видать допрыгались.
      Мих1974
      1. Алекс2048 Сегодня, 09:20
        Нельзя просто так на фразу Россия нас предала разворачивать писюн особенно в сторону стратегического партнера. Курды для РФ на будущее важнее Турции. И нельзя курдов толкать в объятия США. В идеале надо чтоб РФ под самый финиш военных планов турков громко на них прикрикнула и осадила бы их, чтоб в глазах курдов РФ была спасителем.
        Алекс2048
  6. Алекс2048 Сегодня, 08:38
    Удивляют меня эти бравые призывы из серии "Давайте покараем наглых курдов! России это выгодно, курды не любят Асада, курды любят США, давайте поможем Эрдогану и отлупим курдов." В целом на данном этапе курды просто чуть берега попутали и пытаются выйти из-под контроля РФ, но дробить курдов и даже обзывать их не стоит ведь на будущее курды это стратегический партнёр, а Турция это страна из НАТО. Кто вспомнит лет через пять что был Асад? Да и Эрдоган лет через пять уйдет в историю. А с ними и их амбиции уйдут. А целый народ курдов останется даже если сейчас они сбегут от турков из Сирии. Кстати кто вместо курдов будет жить на освободившейся территории? Потом то курды вернуться к своим потрепанным домам. Как будут выглядеть представители РФ при обращении с курдами после ухода Эрдоган? Вот турки будут вполне хорошо выглядеть у них будет решена приграничная проблема и они будут друзьями Асада решена проблема автономии курдов, друзьями с США ведь из НАТО Турции выйти не дадут у них контроль Басфора у них второй по мощи флот в НАТО да и много чего ещё, а вот РФ турки по привычке кинут, у РФ в Турции только инвестиции турецкий поток который можно и национализировать, вероятно переданные Турции технологии по с400. Курды имеют изъян в виде амбиции по созданию своего государства и отсутствие свободной территории для такого государства, но проживая компактно в нескольких странах ближнего востока курды при умелом кукловоде могут быть той силой которая может быть залогом успешной дестабилизации региона. Так что скоро думаю мы станем свидетелями того как Москва будет миротворцем между курдами Эрдоганом и выдавшем автономию в рамках Сирии Асадом. Кстати курды могут быть ключем для изгнания США из Ирака.
    Алекс2048
  7. синоби Сегодня, 08:59
    У янкесов с планированием вообще атас!Если с тактикой на местах ещё туда-сюда,то стратегией какие-то имбецилы занимаются.Как у нас в первую чеченскую.Но если мы исправились,то тут чем дальше тем ххуже.
    синоби
  8. Алекс2048 Сегодня, 09:11
    Ну и кстати если уж говорить о том что США совсем налажали с курдами то вовсе это не так. Курды получат широкую автономию от Асада, останутся друзьями с США поскольку деньги сегодня им поступают от США и в сознании людей курдов именно США выступают в роли главных помощников продвижения курдской независимости и курды получат автономию в глазах курдов продавленную им США. Пройдет время, Эрдоган уйдет, а Турция останется в НАТО союзником США. Поэтому рассуждения на тему того, что США реально заступится могут за курдов это вымысел. В целом при всей своей не сбалансированной внешней политики у США все не так уж и плохо как нам пытаются представить пророссийские СМИ. Глобально ничего особенного США на ближнем востоке не потеряли, но в целом нивелировать построения кремля на ближнем востоке им удается. Ложку дегтя им в каждую бочку меда затолкать удается.
    Алекс2048
  9. Гардамир Сегодня, 09:27
    Оправдывая вторжение турецкой армии и собственную продажность российские власти и придумывают такие статейки. А если бы территоррию России в Чечне кто-нибудь начал бомбить в 90е, также бы восторгались что чечены не на тех поставили?
    Гардамир
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