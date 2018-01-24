Всё! Авианосца не будет: электричество кончилось

Эх! Славные времена были! Это я о том, что Америка обидчика своих граждан готова была стереть в порошок и даже «цельного» авианосца могла не пожалеть для такой благой цели. Такой интернетный мем получил своё рождение во время гренадской кампании США против суверенного островного государства Гренада, которое проявило своеволие и пожелало выйти из сферы влияния штатов и даже(!) разместила кубинских советников на своей территории, не испросив разрешения у феодала т.е. – у США.Тогда, в 1983 году, возмущённая хамским и циничным отношением губернатора острова к населению (в лучших традициях американской демократии!), прозябающему в нищете на фоне загулов «губера» с выпивкой и проститутками (ашотакова)! Все проамериканские губернаторы придерживаются такого фэйс-контроля, иначе ты не проамериканец!) американского ставленника, общественность данного острова (а это именно - остров недалеко от побережья Венесуэлы с населением 110 тысяч человек на то время) снарядила смачного пендаля проамериканскому губернатору, выперла его из властной резиденции и милостиво (на свою голову) позволила ему «прозябать» на собственной вилле. Полученный гренадским губернатором пендаль гулко отразился в головах госдеповцев США, перешёл в звон и этот звон в их мозгу воплотился в гениальнейший план по освобождению томящегося в узилище губернатора – яркого представителя американской цивилизации на диком и нецивилизованном острове! План был хорошим, да ещё был подкреплён более крепким планом – сопроводить для этой миссии целую эскадру из семи боевых кораблей во главе с авианосцем «Индепенденс», эскадру из пяти вспомогательных кораблей во главе с танкодесантным и «вертолётоносным» Гуамом, несущими на себе 9,5 тыс. всякой «твари по паре» т.е. – всяких морпехов, рейнджеров и «котиков», пяти танков и 30-ти БТРов.Вышеописанной армаде противостояли: 200 человек кубинских рабочих, приглашённых для обустройства местного аэропорта (это, как надо понимать – основная ударная сила гренадцев и угроза для американской группировки), от 400-600 бойцов ВС Гренады, вооружённых АКМ, 5 ЗСУ-23 советского производства, 8 штук счетверённых ДШК того же производства, 8 БТРов – 60 и 2 БРДМ и 47 человек – кубинских советников. Ещё, к несчастью для населения Гренады, на острове в то время находились 600 американских студентов из числа проходящих ежегодную практику в студенческих городках. Вот этих-то студенты и понадобилось срочно освобождать, по словам американских политиков. Видимо – от той самой ежегодной практики.Описывать всю баталию, начавшуюся с традиционных провальных действий американских вояк, особого смысла нет. Кто захочет – тот погуглит, найдёт искомое и насладится описанием привычной бесталанности штатовских стратегов. Есть смысл озвучить соотношение потерьПотери США:19 убитых, 116 раненных.Были сбиты 8 вертолётов.4 UH-60А1 MH-6 Хьюз (единственный не подтверждённый фото)1 CH-46Е2 AH-1T (Кобра)Повреждения получили 3 самолёта и 6 вертолётовС военной точки зрения, операция безалабернейшая, потери невероятны и несуразны.Оправдать это можно только тем, что командовал адмирал, и двух недель ему на подготовку не дали.Разбегались американские студенты по 80 человек в день, точнее спокойно улетали двумя рейсами одного Ан-24. Через две недели спасать было бы некого.Потери защитников острова:Погибло 17 военнослужащих Гренады.Увы, проигравшая сторона не сообщает ни о своём героизме, ни о потерях. Что касается рассказов американских источников об этом «Эпосе», то миф о героических "кубинских строителях" на самом деле выглядел так:«Было их всего 200 и стрелять им было нечем - не воевали они. Окружили их общежития колючей проволокой, продержали 2 недели и отправили на Кубу. А 17 раненых кубинцев лечили американцы на вертолётоносце «Гуам» и тоже улетели домой. А вот 47 военных советников, воевавших с американцами, укрылись в дипмиссии СССР и улетели домой вместе с нашими дипломатами. Согласно договору сторон».Это всё, дорогие читатели, прелюдия и иллюстрация к тому, что происходит в наши дни на земле Сирии в районе города Африн и ещё одно подтверждение тому, что «Росомаха уже не торт». А происходит следующее, на мой взгляд:Злосчастные курды, поверившие американским рассказам про то, что теперь они – янки – их лучшие друзья, посчитали себя состоявшимися хозяевами ещё не состоявшегося государства, и на этой звонкой волне стали творит всякое непотребство, а именно: стали игнорировать предложения Асада о необходимости переговоров на тему урегулирования курдского вопроса на территории Сирии, отвергли предложение российского командования группировки ВКС РФ на аналогичную тему, а также стали невозбранно способствовать ошмёткам исламистских радикалов в противостоянии коалиции Сирия – ВКС РФ – Иран – Хизболла.Наверняка, США, науськивая, вооружая и способствуя захвату обширных территорий Сирии курдскими формированиями, на голубом глазу обещало им, что, «как только, так сразу» т.е. – как только Турция начнёт против курдов боевые действия (а для Эрдогана курды у турецких границ – это нарыв, который можно удалить только хирургическим путём), то США ни секунды не сумняшеся пригонят в сирийскую пустыню авианосец во главе эскадры для защиты своих лучших друзей. Благо, мадам Джен Псаки в своё время уже подсказала, как это можно сделать, угрожая АУГом Белоруссии. Для убедительности даже поставили им ПЗРК, дабы напугать «злого турка».Не напугали. Беда… Турция начала активные боевые действия против курдского анклава и уже несколько дней успешно курдов аннигилируют. И уже раздаются со стороны самих курдов и «всего прогрессивного человечества» вопли о невинно убиенных и (явно с профессиональной подсказки из Вашингтона), что во всём виновата Россия. А что лучшие друзья? Они – молчат. И, если здраво рассудить, им нечего противопоставить совпадению интересов сирийского руководства и турецкого. И это не просто совпадение интересов, но и деятельная защита своих интересов посредством силового воздействия. А самое интересное в том, что позиция и Турции, и Сирии получает поддержку, гласную и негласную, и скоординирована с Россией. Что получается – Россия ухитрилась действовать на два фронта? Да, и без значительных затрат. А в противовес сомнениям в том, что позиции Турции и РФ скоординированы, указывают консультации между Генштабами обеих стран.А вот для курдов ситуация - швах. Хитро сделанные жители пустынь поставили не на ту лошадку. И для штатов ситуация не простая. Чтобы заявить о себе, как о полноценном и весомом участнике конфликта, вариантов немного – или наблюдать из-за бархана, или пойти на явную провокацию, что чревато ответом и можно здорово огрести по гребню.Вот такая вот геополитическая коллизия, друзья, подсказывает, как нужно будет действовать в том случае, когда наши ближайшие «небратья», поддерживаемые и спущенные нашими извечными «партнёрами» с поводка, вконец оборзеют и осмелятся оскалиться в сторону России. Нужно будет поступать по принципу героя кинофильма «Бриллиантовая рука» - «Буду бить аккуратно, но сильно…!»