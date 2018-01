The National Interest: Россия может иметь идеальное оружие для уничтожения атакующих «стай»

Статья «Russia Just Might Have the Perfect Weapon to Crush 'Swarm' Attacks»:

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/russia-just-might-have-the-perfect-weapon-crush-swarm-24144

В начале января российские войска предотвратили атаку террористов на авиабазу Хмеймим. Эти события наглядно показали потенциал российской противовоздушной обороны – как отдельных ее составляющих, так и всей системы в целом. Как и следовало ожидать, инцидент в Сирии привлек внимание отечественных и зарубежных специалистов, которые попытались сделать выводы о текущем положении дел и будущем российских средств ПВО.20 января американское издание The National Interest опубликовало в рубрике The Buzz статью «Russia Just Might Have the Perfect Weapon to Crush 'Swarm' Attacks» («Россия может иметь идеальное оружие для уничтожения атакующих «стай»). Публикация за авторством Себастьяна Роблина была отнесена к темам «Безопасность» и «Ближний Восток». Как следует из заголовка, темой статьи являлись современные зенитные комплексы, которые предлагалось рассмотреть в свете событий начала января в районе базы Хмеймим.Автор начинает свою статью с напоминания о событиях недавнего прошлого. Так, 6 января российские радиолокационные станции в сирийской Латакии обнаружили в воздухе не менее 13 беспилотных летательных аппаратов. 10 таких беспилотников, оснащенных боевой нагрузкой в виде взрывчатого вещества, направлялись к авиационной базе Хмеймим. Еще три аппарата должны были атаковать российские объекты в порту г. Тартус. Всего за неделю до этого авиабаза Хмеймим подверглась минометному обстрелу, в результате которого погибли два человека и, возможно, были повреждены самолеты.Как сообщила Москва, имеющиеся средства радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы взяли под свой контроль шесть обнаруженных беспилотников. Оставшиеся семь машин были сбиты зенитными комплексами «Панцирь-С1», несущими управляемые ракеты и автоматические пушки.С. Роблин напоминает о плакате, показанном российскими вооруженными силами во время одного из прошлогодних мероприятий. На нем были указаны результаты действий российской ПВО в Сирии в период с марта по июль 2017 года. Среди прочего, в этот период российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» смогли сбить турецкий БПЛА типа Bayraktar, один израильский аппарат модели Heron и три RQ-21A Integrator американского производства. Также были указаны три случая перехвата реактивных снарядов. По очевидным причинам, «летний» плакат не включал данные по последним обстрелам российских баз.Автор The National Interest напоминает, что, согласно распространенной версии, именно ЗРПК «Панцирь-С1» в 2012 году сбил турецкий разведывательный самолет RF-4 Phantom. При этом, однако, успешную атаку самолета могла выполнить и другая система, отличающаяся большим радиусом действия. Согласно некоторым источникам, «Панцири» также были замечены весной 2015 года на территориях Донбасса, контролируемых «пророссийскими сепаратистами».Комплекс «Панцирь» (автор предлагает варианты перевода на английский «Armor» и «Carapace») в НАТО получил кодовое обозначение SA-22 Greyhound. Эта система является продолжением линейки средств противовоздушной обороны, созданной еще во времена Советского Союза. Подобная техника предназначалась для защиты танковых батальонов на марше и в наступлении от атак с воздуха. Первым образцом этой линейки была зенитная самоходка ЗСУ-23-4 «Шилка», построенная на шасси плавающего танка ПТ-76.В отличие от предыдущих самоходных зенитных систем советской армии, «Шилка» имела бортовой радиолокатор для поиска целей и наведения вооружения. Вооружение состояло из четырех автоматических пушек калибром 23 мм, способных атаковать низколетящие самолеты и вертолеты. В качестве примера высокой эффективности «Шилки» С. Роблин приводит один из эпизодов арабо-израильской Войны Судного дня. В ходе одного из боев израильские самолеты «Фантом» должны были подавить египетскую ПВО. Та встретила противника плотным огнем из пушек ЗСУ-23-4. Три низколетящих самолета были сбиты, еще два получили серьезные повреждения.Автор напоминает, что «Шилки» до сих пор состоят на вооружении многих стран, но советская армия начала заменять их еще в восьмидесятых годах. Для замены существующих машин строились более совершенные самоходки 2К11 «Тунгуска» (обозначение НАТО – SA-19 Grison). Для повышения огневой мощи и боевой эффективности четыре 23-мм пушки заменили парой орудий калибра 30 мм. Боевой радиус машины увеличили за счет применения управляемых ракет «земля-воздух». Во время создания системы «Тунгуска» считалось, что подобное вооружение позволит защитить войска от атаки американских самолетов-штурмовиков A-10 или ударных вертолетов AH-64 Apache.В девяностых годах российская промышленность начала работу над преемником для существующей «Тунгуски». В первую очередь, было решено отказаться от гусеничного бронированного шасси в пользу колесной машины высокой проходимости. Боевой модуль теперь должен был нести 12 управляемых ракет. С. Роблин отмечает разницу в подходах, использовавшихся в двух проектах. Так, зенитная самоходка 2К11 «Тунгуска» предназначалась для сопровождения танков на пересеченной местности, в том числе на переднем крае. Главная идея нового проекта заключалась в создании сравнительно дешевой боевой машины, отличающейся большей мобильностью на дорожной сети. Это позволило бы быстро и просто развертывать «точечную защиту» объектов в в тылу.Первый прототип ЗРПК «Панцирь» был создан еще в 1995 году, и с тех пор машина успела претерпеть серьезные изменения. Использовались разные шасси, дорабатывались радиоэлектронные системы и т.д. Самая распространенная на данный момент серийная версия комплекса строится на четырехосном колесном шасси «КамАЗ-6560» и управляется экипажем из трех человек. «Панцирь-С1» способен работать как самостоятельно, так и в составе батареи. Возможно централизованное управление несколькими комплексами с единого командного пункта. Также, взаимодействуя с более мощными РЛС, мобильные зенитные комплексы могут работать с внешним целеуказанием.Комплекс «Панцирь» способен обнаруживать воздушные цели на дистанциях около 22 миль (35 км), для чего используется поисковая РЛС с пассивной фазированной антенной решеткой. Далее в работу вступает второй локатор, предназначенный для сопровождения целей. Автоматическое отслеживание цели начинается с дальностей около 15 миль (24 км). Также комплекс располагает набором оптико-электронного оборудования, в который входит тепловизионная аппаратура. Оптика позволяет находить и сопровождать цели в сложной помеховой обстановке.После выработки данных для стрельбы ЗРПК «Панцирь-С1» может с интервалом 1,5 с запустить до четырех ракет. Эти ракеты могут быть направлены на одну, две или три цели. Боекомплект комплекса состоит из дюжины ракет с дальностью полета до 12 миль (19 км). Высота атакуемой цели – от нуля до 50 тыс. футов (более 15 км). Ракеты 57Э6 не имеют собственных средств наведения, однако постоянно получают команды с борта боевой машины. Ракета развивает скорость около М=3. Вероятность поражения цели одной ракетой – около 70%.Если ракетам не удастся поразить цель, комплекс с комбинированным вооружением может использовать автоматические пушки. На поворотной башне «Панциря» смонтированы два 30-мм автомата типа 2А38М. Каждый из них способен делать до 40 выстрелов в секунду – в разы больше ряда аналогичных систем. При помощи артиллерии зенитный комплекс может сбивать самолеты и вертолеты на дистанциях до 2 миль (более 3 км).С. Роблин указывает, что ЗРПК «Панцирь» в Сирии привлекли меньше внимания, чем дальнобойные системы, такие как С-400. Причины этого просты: трудно попасть в зону ответственности комплекса малой дальности, прикрываемой системой с более высокими характеристиками. Тем не менее, «Панцири» являются «самым низким уровнем» в интегрированной системе ПВО, также включающей в себя комплексы с большой дальностью и высотностью. В такой системе «Панцирь» оказывается последней линией обороны, а также является защитой от низколетящих самолетов, ракет, беспилотников или даже реактивных снарядов.Подобные возможности в свете особенностей современных конфликтов являются решающими. Сообщалось, что в ходе испытаний 2012 года комплекс «Панцирь-С1» смог сбить крылатую ракету условного противника. В более поздних тестах мишень развивала скорость на уровне М=3, однако это ее не спасло от поражения.Автор The National Interest напоминает, что интегрированные системы противовоздушной обороны не являются принципиально непобедимыми; их можно вывести из строя, обеспечив свободную работу ударной авиации в заданном районе. Для этого, в первую очередь, необходимо скоординированное применение высокоточных ракет и бомб. Тем не менее, для решения такой задачи требуются особое планирование, достаточно длительное время и весьма дорогое вооружение с его носителями. Во время конфликта высокой интенсивности атакующая сторона может не иметь возможности «пробить» ПВО противника. Крылатые ракеты так же могут не дать желаемого результата, поскольку они станут целями для комплексов малого и ближнего радиуса.К настоящему времени ЗРПК «Панцирь» успел показать не самые выдающиеся экспортные успехи. По мнению С. Роблина, причиной этого может быть весьма высокая цена боевых машин – 13-15 млн долларов США. Всего на экспорт пошло до полусотни комплексов. Они отправились в Алжир, Ирак, Сирию, Объединенные Арабские Эмираты и Иорданию. Порядка сотни машин получили российские вооруженные силы. В будущем морская версия ракетно-пушечного комплекса будет установлена на авианосец «Адмирал Кузнецов».В 2015 году появился новый зенитный комплекс под названием «Панцирь-С2». Он отличается от предшественников более мощной РЛС, способной засекать цели на расстояниях до 25 миль (40 км), а также несет ракеты 57Э6-Е с дальностью полета 18 миль (29 км). Также был разработан комплекс «Панцирь-СА», адаптированный к суровым условиям Арктики. Он строится на основе сочлененного гусеничного транспортера и лишен пушек, вместо которых несет шесть дополнительных ракет. Такая боевая машина способна работать при температурах воздуха до -50°C. Ведется разработка перспективного комплекса «Панцирь-СМ». Утверждается, что он сможет перехватывать даже баллистические ракеты – выдающиеся возможности для зенитной системы малого радиуса.Автор американского издания вынужден отметить, что вооруженные силы Соединенных Штатов не имеют системы противовоздушной обороны малого радиуса, аналогичной российскому «Панцирю». Это связано с тем, что армия рассчитывает на действия военно-воздушных сил. Боевая авиация должна завоевать превосходство в воздухе и защитить наземные подразделения от вражеских ударов. Российское командование, в свою очередь, считает, что его войска будут постоянно подвергаться ударам с воздуха. Именно по этой причине армия нуждается в большом количестве разнообразных средств противовоздушной обороны.С. Роблин указывает, что превосходство в воздухе может быть не получено на решающей ранней стадии полномасштабного конфликта. Кроме того, важность противовоздушной обороны ближней зоны наглядно иллюстрируют недавние события в Сирии. Американским истребителям в ходе текущего конфликта несколько раз пришлось сбивать БПЛА противника, однако их горючее и ракеты, скорее всего, были намного дороже уничтоженных целей. Для противодействия массированной атаке «стаи» беспилотников понадобится несколько самолетов, что приведет к понятному росту расхода топлива и боекомплекта.Недавняя массовая атака беспилотных летательных аппаратов на российские базы в Сирии на данный момент является самым масштабным событием такого рода. Кроме того, как считает американский автор, она может быть предвестником новых массированных ударов с применением дистанционно управляемой или автономной техники.