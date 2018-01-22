21:07 22 января

Треть парка американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II признана непригодной

Более трети парка американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II, также известных как Warthogs («Бородавочники»), непригодны для полета из-за износа крыльев, пишет журнал "Популярная механика"

Треть парка американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II признана непригодной


По мнению экспертов, самолеты никогда не поднимутся в воздух, если не будут найдены деньги для ремонта. В то же время поддержка исправного состояния штурмовиков не является приоритетной задачей для Военно-воздушных сил (ВВС) США.


В настоящее время на вооружении ВВС США стоит 280 самолетов A-10 Thunderbolt II. В 2007 году компания Boeing выиграла контракт стоимостью два миллиарда долларов на поставку 242 пар крыльев для A-10 на замену износившихся, однако ВВС получили только 171 комплект. При этом эксплуатация «Бородавочников» продолжится как минимум до 2022 года, после чего их планируют заменить истребителями-бомбардировщиками Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Однако ВВС не считают обновление крыльев приоритетной задачей, помещая этот проект в категорию «нефинансируемых». Это значит, что военная организация не желает тратить на ремонт свои собственные деньги, предпочитая, чтобы его оплатил Конгресс. В то же время, как пишет Popular Mechanics, велика вероятность, что часть бюджета США, выделяемая на оборону, будет сокращена, что поставит крест на создании новых комплектов крыльев.

Использованы фотографии: https://militaryphotos.org/
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Комментарии 43

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  1. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:42
    а как они хотели?это же старикашки их ввс))) request
    Ратник с пулеметом
    1. 210окв Сегодня, 15:45
      Этот "старикашка" довольно грозное и эффективное оружие.Впрочем и наш "Грач" ему ровесник.
      Цитата: Ратник с пулеметом
      а как они хотели?это же старикашки их ввс))) request
      210окв
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:47
        не отрицаю,в руках спеца и трехлинейка до сих пор грозное оружие,и Грач впрочем тоже hi
        Ратник с пулеметом
        1. 210окв Сегодня, 16:01
          Безусловно это так.Вот замена этой летающей причуды на "золотой"F35 ,как то не очень.Впрочем у них свои тараканы в голове..
          Цитата: Ратник с пулеметом
          не отрицаю,в руках спеца и трехлинейка до сих пор грозное оружие,и Грач впрочем тоже hi
          210окв
          1. Alexey RA Сегодня, 17:33
            Цитата: 210окв
            Безусловно это так.Вот замена этой летающей причуды на "золотой"F35 ,как то не очень.Впрочем у них свои тараканы в голове..

            Добавлю, что "бородавочник" по стоимости лётного часа в боевых условиях был самым дешёвым из пилотируемых реактивных машин - всего 17716 $ за 1 час полёта.
            Alexey RA
          2. Piramidon Сегодня, 17:35
            Цитата: 210окв
            летающей причуды

            Ну уж так то не нужно. Вполне достойная машина для своего времени. Вот только наши "Грачи" проходят ремонт и модернизацию, а "Бородавочники" гниют на базах хранения.
            Piramidon
      2. oldseaman1957 Сегодня, 15:53
        Треть парка американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II признана непригодной
        - Не знаю как кому, а мне данная новость приятна! Как хороши бы не были А-10, но они стоят в ангарах наших прямых противников. Так что ничего личного!
        oldseaman1957
      3. Chertt Сегодня, 15:53
        Считаю огромной ошибкой, что ни Грачу ни Бородавочнику не нашли полноценной замены в ВВС
        Chertt
        1. svp67 Сегодня, 16:01
          Цитата: Chertt
          Считаю огромной ошибкой, что ни Грачу ни Бородавочнику не нашли полноценной замены в ВВС

          ???????? Для меня еще понятна жалость в отношении "Грача", но "Бородавачника"???????? Да и нашли они замену , в виде ударных БПЛА
          svp67
          1. Chertt Сегодня, 16:10
            Цитата: svp67
            Для меня еще понятна жалость в отношении "Грача", но "Бородавачника

            Очень "не любя" матрасников почему то всегда испытывал слабость к А-10 , следил за статистикой в военных конфликтах.,за эффективностью
            Цитата: svp67
            Да и нашли они замену , в виде ударных БПЛА

            Непосредственная огневая поддержка с БПЛА ?? не буду спорить, вы больше в теме, хотя "меня терзают смутные сомнения "
            Chertt
          2. 210окв Сегодня, 16:11
            Я не думаю что тот же "Жнец"полноценная замена.Для выполнения отдельных операций-да.Но для массированного применения все же присутствие лётчика в кабине я считаю пока обязательным.
            Цитата: svp67
            Цитата: Chertt
            Считаю огромной ошибкой, что ни Грачу ни Бородавочнику не нашли полноценной замены в ВВС

            ???????? Для меня еще понятна жалость в отношении "Грача", но "Бородавачника"???????? Да и нашли они замену , в виде ударных БПЛА
            210окв
            1. svp67 Сегодня, 16:15
              Цитата: 210окв
              Я не думаю что тот же "Жнец"полноценная замена.

              А не кто и не говорит на счет полноценной, какая получилось.
              svp67
          3. zyzx Сегодня, 16:21
            А,эти смешные штуки,сделанные из го-на и палок? Про го-но и палки,это не я такой патриот,это так говорят многие пилоты в самой США. Ну а уж грузоподьемность у них вообще смешная. Автомобиль подорвать или школу(ну максимум 1н класс это да),а уж простите для штурмовки он не пригоден вообще.
            zyzx
        2. роман66 Сегодня, 16:06
          опасаясь подозрений в непатриотичности, скажу все-таки - мне а-10 нравится больше, такой полет инженерной мысли. странно думать, что ф-35 сможет его полноценно заменить. неладно что-то в головах их стратегов( возможно к лучшему)
          роман66
          1. svp67 Сегодня, 16:18
            Цитата: роман66
            такой полет инженерной мысли.

            А в чем он выразился? В том, что взяли шестиствольную пушку-мотор и вокруг неё облепили самолет?
            Жаль Ил-102 в серию у нас не пошел, был бы хороший "противовес" А-10
            svp67
          2. zyzx Сегодня, 16:24
            Интересное мнение,применяемое к технике,нравится больше. Это вам модель на подиуме?
            zyzx
            1. svp67 Сегодня, 17:01
              Цитата: zyzx
              Это вам модель на подиуме?

              Это оценка его ЛТХ... Или "наполнение форм", если Вас так к подиумам тянет
              svp67
              1. роман66 Сегодня, 18:10
                даже нет - просто полет конструкторской мысли. грач, при всех своих достоинствах - тривиальный самолет, а бородавочник - фантазия летающая( и не плохо!), к этому же ряду машин я бы отнес и дрозда - ведь хорош, мерзавец!
                роман66
          3. Комментарий был удален.
        3. dauria Сегодня, 17:37
          ни Грачу ни Бородавочнику не нашли полноценной замены в ВВС


          В своё время РПГ резко изменил баланс в борьбе танк - пехота. Последние пару десятков лет наглядно показали , что ПЗРК и ближние ПВО круто изменили баланс в борьбе самолёт( вертолёт) - пехота. Эти "штурмовики" теперь выступают , как Юнкерс-лаптёжник днём в 44-м году . Добыча, а не охотник , не больше. Только при подавленной ПВО или против бедуинов.
          Так что замена на F-35 вполне логична и закономерна.
          dauria
      4. сибиралт Сегодня, 17:12
        Это страя навость даже на "ВО".
        сибиралт
  2. Серый брат Сегодня, 15:47
    Денег нет, но вы держитесь)))
    Серый брат
    1. Paranoid50 Сегодня, 16:07
      Цитата: Серый брат
      Денег нет, но вы держитесь)))

      Ну,судя по статье, деньги есть, но душит жаба. laughing
      Однако ВВС не считают обновление крыльев приоритетной задачей, помещая этот проект в категорию «нефинансируемых». Это значит, что военная организация не желает тратить на ремонт свои собственные деньги, предпочитая, чтобы его оплатил Конгресс.
      Paranoid50
      1. Серый брат Сегодня, 16:11
        Цитата: Paranoid50
        Ну,судя по статье, деньги есть, но душит жаба.

        Не очень понятно откуда у них вообще "собственные деньги", я всегда думал что в армии всё государственное.
        "Это наш бюджет и мы его пилим, но можем попилить и ваш если дадите" - так что ли?
        Серый брат
        1. Paranoid50 Сегодня, 17:04
          Цитата: Серый брат
          Это наш бюджет и мы его пилим, но можем попилить и ваш если дадите" - так что ли?

          Получается,что так. laughing
          Paranoid50
  3. Vik66 Сегодня, 15:49
    Странно как-то... Как износились крылья, истерлись об воздух, что-ли ? А центроплан, в котором стоит пушка Гатлинга цел-целехонек ? belay
    Vik66
    1. san4es Сегодня, 16:00
      Цитата: Vik66
      ... А центроплан, в котором стоит пушка Гатлинга цел-целехонек ? belay

      ...Там от GAU-8 металл устал (усталость металла)
      san4es
    2. роман66 Сегодня, 16:07
      крылья постоянно работают на изгиб, особенно большие нагрузки в корневой части, усталостные трещины вполне возможны
      роман66
      1. san4es Сегодня, 16:17
        Цитата: роман66
        крылья постоянно работают на изгиб, особенно большие нагрузки в корневой части, усталостные трещины вполне возможны

        san4es
        1. marlin1203 Сегодня, 16:27
          Во время залпа А-10 практически "останавливается" в воздухе, не мудрено, что при таких перегрузках крылья изнашиваются. Там вообще все отваливаться должно.
          marlin1203
  4. san4es Сегодня, 15:50
    Треть парка американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II признана непригодной

    -- Время...сточило ударный механизм.
    san4es
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:09
      Саня , салют ! hi
      Цитата: san4es
      Время...сточило ударный механизм.

      А мушку сточить ? wink
      bouncyhunter
      1. san4es Сегодня, 16:23
        hi ...Привет Паш.
        А мушку сточить ?

        yes ...Чтоб не цеплялась
        san4es
  5. Лексус Сегодня, 15:52
    Треть парка американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II признана непригодной

    Ничего удивительного - у них колоссальный налёт.
    Лексус
  6. svp67 Сегодня, 15:57
    По мнению экспертов, самолеты никогда не поднимутся в воздух, если не будут найдены деньги для ремонта.
    И это при бюджете в 700 000 000...
    svp67
    1. роман66 Сегодня, 16:09
      надо "пингвина" втюхивать, лоббирование случилось с ихой авиацией. " пингвин" - штурмовик, вот прикол-то!
      роман66
  7. spech Сегодня, 16:04
    Цитата: svp67
    По мнению экспертов, самолеты никогда не поднимутся в воздух, если не будут найдены деньги для ремонта.
    И это при бюджете в 700 000 000...

    ТРИ нуля добавьте !
    spech
  8. gukoyan Сегодня, 16:05
    Отличный самолёт был, пусть к омерике я неочень хорошо отношусь, но самолёт был великолепный.
    gukoyan
  9. Геркулесыч Сегодня, 16:05
    Нужно эти самолеты срочно кому-то сбагрить! Чтобы если вдруг они начали падать, так не на головы американцев! Как вариант, отправить вна укроину, ибо там подение чего то на кастрюлю, носимую на голове не является чем-то нереальным! lol
    Геркулесыч
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:14
      можно курдам втюхать бартером на нефть)))
      Ратник с пулеметом
      1. Труд Сегодня, 16:48
        Ага, они ими будут Турецкую бронетехнику таранить!!!
        Труд
  10. Дормидонт Сегодня, 16:13
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  11. Архивариус Вася Сегодня, 17:14
    Нам же лучше братцы. Но справедливости ради надо отметить что самолет превосходный и очень даже оригинальный по конструкции.
    Архивариус Вася
  12. APASUS Сегодня, 20:18
    Иногда очень смешно читать о том что американцы не могут найти деньги на ремонт военной техники,кораблей или самолетов .Страна которая печатает доллары для всего мира и тем самым обложила мир дополнительным налогом не может найти денег,ну не смешите мои тапки!
    Учитывая миллиардные цены на последние корабли и самолеты,заказ в 100-120 мил $ скорее не интересен корпорациям ,это как бы более правдоподобная информация.Затрат много ,а выхлоп ноль!
    APASUS
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