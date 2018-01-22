Треть парка американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II признана непригодной

Более трети парка американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II, также известных как Warthogs («Бородавочники»), непригодны для полета из-за износа крыльев, пишет журнал "Популярная механика"По мнению экспертов, самолеты никогда не поднимутся в воздух, если не будут найдены деньги для ремонта. В то же время поддержка исправного состояния штурмовиков не является приоритетной задачей для Военно-воздушных сил (ВВС) США.В настоящее время на вооружении ВВС США стоит 280 самолетов A-10 Thunderbolt II. В 2007 году компания Boeing выиграла контракт стоимостью два миллиарда долларов на поставку 242 пар крыльев для A-10 на замену износившихся, однако ВВС получили только 171 комплект. При этом эксплуатация «Бородавочников» продолжится как минимум до 2022 года, после чего их планируют заменить истребителями-бомбардировщиками Lockheed Martin F-35 Lightning II.Однако ВВС не считают обновление крыльев приоритетной задачей, помещая этот проект в категорию «нефинансируемых». Это значит, что военная организация не желает тратить на ремонт свои собственные деньги, предпочитая, чтобы его оплатил Конгресс. В то же время, как пишет Popular Mechanics, велика вероятность, что часть бюджета США, выделяемая на оборону, будет сокращена, что поставит крест на создании новых комплектов крыльев.