В болгарских учебниках расскажут об "ужасах коммунизма" и "тирании" Тодора Живкова

В болгарском образовательном ведомстве заявили о том, что в курс истории для школьников Болгарии будет введено подробное описание понятия «коммунизм». Примечательно, что понятие это будет раскрываться болгарскими «специалистами» вовсе не как вариант общественного и экономического строя, основанный на социальном равенстве и общественной собственности, а совершенно в иных тонах.Так, болгарским старшеклассникам расскажут о таких «сопутствующих коммунизму» вещах как «нарушение гражданских и политических прав и свобод», «политическая тирания» и «репрессивный аппарат».Также школьникам Болгарии исключительно в негативном ключе через новые учебники поведают о периоде нахождения у власти Тодора Живкова.Для справки: Тодор Живков – первое лицо болгарской власти с 1954 по 1989 годы, герой Болгарии, герой Соцтруда Болгарии, герой Советского Союза. Активно выступал против горбачёвской перестройки и за укрепление связей между социалистическими странами мира. В 1990 году 79-летний Живков был приговорён к отбыванию уголовного наказания. В 1996 году Верховный суд Болгарии принял решение об освобождении экс-генерального секретаря ЦК БКП из-под домашнего ареста. На этом фоне и на фоне тяжелейшего экономического кризиса в Болгарии популярность Тодора Живкова во второй половине 90-х начала активно расти. Он скончался в 1998 году. При этом до сих пор большинство болгарских граждан старшего и среднего поколения считают, что нынешние болгарские политики не сделали для страны и 10-й доли того, что было сделано Тодором Живковым.В этой связи понятно рвение нынешних политических элит представлять фамилию Живкова в качестве синонима «репрессий» и «тирании». В свою очередь это доказывает, что болгарские историки сознательно искажают само понятие «коммунизм», пытаясь отрицательно настроить к этому варианту общественного и экономического строя молодое поколение болгар.