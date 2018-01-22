21:06 22 января

В болгарских учебниках расскажут об "ужасах коммунизма" и "тирании" Тодора Живкова

В болгарском образовательном ведомстве заявили о том, что в курс истории для школьников Болгарии будет введено подробное описание понятия «коммунизм». Примечательно, что понятие это будет раскрываться болгарскими «специалистами» вовсе не как вариант общественного и экономического строя, основанный на социальном равенстве и общественной собственности, а совершенно в иных тонах.

Так, болгарским старшеклассникам расскажут о таких «сопутствующих коммунизму» вещах как «нарушение гражданских и политических прав и свобод», «политическая тирания» и «репрессивный аппарат».

Также школьникам Болгарии исключительно в негативном ключе через новые учебники поведают о периоде нахождения у власти Тодора Живкова.


Для справки: Тодор Живков – первое лицо болгарской власти с 1954 по 1989 годы, герой Болгарии, герой Соцтруда Болгарии, герой Советского Союза. Активно выступал против горбачёвской перестройки и за укрепление связей между социалистическими странами мира. В 1990 году 79-летний Живков был приговорён к отбыванию уголовного наказания. В 1996 году Верховный суд Болгарии принял решение об освобождении экс-генерального секретаря ЦК БКП из-под домашнего ареста. На этом фоне и на фоне тяжелейшего экономического кризиса в Болгарии популярность Тодора Живкова во второй половине 90-х начала активно расти. Он скончался в 1998 году. При этом до сих пор большинство болгарских граждан старшего и среднего поколения считают, что нынешние болгарские политики не сделали для страны и 10-й доли того, что было сделано Тодором Живковым.

В болгарских учебниках расскажут об "ужасах коммунизма" и "тирании" Тодора Живкова


В этой связи понятно рвение нынешних политических элит представлять фамилию Живкова в качестве синонима «репрессий» и «тирании». В свою очередь это доказывает, что болгарские историки сознательно искажают само понятие «коммунизм», пытаясь отрицательно настроить к этому варианту общественного и экономического строя молодое поколение болгар.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 42

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  1. Fayth Сегодня, 16:28
    Планомерное обгаживание всего светлого, что было в истории этих стран. Что возвеличивать будут, иго османов, автрийцев, немцев? Или нынешнее вассальство? Они могли быть братьями, равными среди равных, но выбрали удел марионеток. Это очень грустно.
    Fayth
    1. maxim947 Сегодня, 16:29
      Шестерки они, и не пишите, что власть это одно, а народ - другое. Первые из вторых вышли.
      maxim947
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:36
        Ещё одни собираются отметиться переписыванием истории . Дурной пример заразителен ... fool
        bouncyhunter
        1. 210окв Сегодня, 16:56
          Паша,добрый вечер.Я как то за болгар не беспокоюсь.Привык к ихним переобуванием в воздухе.Вот что у нас в учебниках всякая чушь ..Про Великую Отечественную пару листочков..Зато про "союзников"в два раза больше.Вот у берутся у нас "коли уренгойские"..
          Цитата: bouncyhunter
          Ещё одни собираются отметиться переписыванием истории . Дурной пример заразителен ... fool
          210окв
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:05
            Здравствуй , Дима ! hi Меня этот бардак напрягает , если честно . Вспоминаю слова Лаврова . wink
            bouncyhunter
          2. Pirogov Сегодня, 17:21
            Цитата: 210окв
            Паша,добрый вечер.Я как то за болгар не беспокоюсь.Привык к ихним переобуванием в воздухе.Вот что у нас в учебниках всякая чушь ..Про Великую Отечественную пару листочков..Зато про "союзников"в два раза больше.Вот у берутся у нас "коли уренгойские"

            С языка сняли . Согласен на сто %.
            Pirogov
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 18:09
          Цитата: bouncyhunter
          Ещё одни собираются отметиться переписыванием истории .

          добро всегда наказуемо - зря их от турок освобождали
          Angel_and_Demon
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:13
            Виктор hi И возникает вопрос : а это надо было ? Вот тебе и "братушки" ...
            bouncyhunter
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:16
              Вот и я про это - сколько своего народу положили, и в итоге - второй раз предают
              Angel_and_Demon
              1. bouncyhunter Сегодня, 18:33
                Я не хочу судить всех болгар - не судья я . Но с такими "братьями" и враги не надобны ...
                bouncyhunter
      2. Fayth Сегодня, 16:38
        А я, кстати, от обратного, народ всегда! виноват в том, что у руля твари, и можете говорить на этот счет все что угодно. Я с Вами согласен на 100%, а то так можно простить всех, мол не ведали что творим.
        Fayth
        1. Piramidon Сегодня, 17:30
          Цитата: Fayth
          А я, кстати, от обратного, народ всегда! виноват в том, что у руля твари, и можете говорить на этот счет все что угодно. Я с Вами согласен на 100%, а то так можно простить всех, мол не ведали что творим.

          Вспомните наши российские 90-е. Как ЕБН пролез на второй срок? С первым сроком понятно, те же кружевные трусы (джинсы, кока-кола), как и у соседей.
          Piramidon
      3. volodya Сегодня, 16:39
        Цитата: maxim947
        Шестерки они, и не пишите, что власть это одно, а народ - другое. Первые из вторых вышли.

        Хорошо когда все дома , у них видимо не все!
        volodya
    2. Зяблицев Сегодня, 16:59
      Тотальная конкуренция на уничтожение! К сожалению, социалистическая система, из-за несовершенства человека, не смогла доказать, что Справедливость, пусть и ограниченная рамками, лучше, чем Свобода, переходящая во вседозволенность! Лубочная ярмарка тщеславия капиталистической системы победила неброские идеалы человеческого равенства социализма!
      Зяблицев
      1. андрей юрьевич Сегодня, 17:30
        после всех проклятий,наверное это видео будет интересным..
        андрей юрьевич
        1. Зяблицев Сегодня, 17:42
          Это шоу - как раз элемент капитализма! Социалистическая система гораздо, теоретически глубже, что создает трудности для понимания! И это проблема КПРФ! Здесь, наши камрады, Cтропорезы и другие, не понимают, что Зюганов и Грудинин ими манипулируют!
          hi
          Зяблицев
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 18:27
          Цитата: андрей юрьевич
          после всех проклятий,наверное это видео будет интересным..

          и вот что получилось
          Angel_and_Demon
    3. sir_obs Сегодня, 17:55
      Наших либерастов с их ельцингнездом, никто не переплюнет
      sir_obs
    4. svp67 Сегодня, 18:38
      Цитата: Fayth
      Планомерное обгаживание всего светлого, что было в истории этих стран.

      И подготовка, к признанию советской, а затем и русской оккупации...
      svp67
      1. влад66 Сегодня, 18:48
        Цитата: svp67

        0
        svp67 Сегодня, 18:38 ↑ Новый
        Цитата: Fayth
        Планомерное обгаживание всего светлого, что было в истории этих стран.

        И подготовка, к признанию советской, а затем и русской оккупации.

        И выставление миллиардных счетов и требование покаяться. hi
        влад66
        1. svp67 Сегодня, 19:27
          Цитата: влад66
          И выставление миллиардных счетов и требование покаяться.

          Ну куда ж без этого....
          svp67
  2. Офицер запаса Сегодня, 16:37
    "...до сих пор большинство болгарских граждан старшего и среднего поколения считают, что нынешние болгарские политики не сделали для страны и 10-й доли того, что было сделано Тодором Живковым..."

    Что-то очень до боли знакомое. И крайне обидное для действующей власти. Да, господа "хозяева" России?
    Офицер запаса
    1. Fayth Сегодня, 16:41
      Ну потому и принижают союз, стараются выпятить все его недостатка как живот толстяка, вперед. Про социальный, просто безумный по нынешним временам, пакет старательно умалчивают.
      Fayth
    2. To be or not to be Сегодня, 17:23
      Бойко Борисов, весьма далек от коммунистических взглядов, сказал еще в 2010 году : «Если мы сможем сделать хотя бы сотую часть того, чего добился для Болгарии Тодор Живков и что было сделано за эти годы, это стало бы огромным успехом правительства. Тот факт, что через 20 лет после его отхода от власти никто его не забывает, показывает, как много он сделал. Мы уже 20 лет приватизируем то, что было построено тогда»
      (Бо́йко Мето́диев Бори́сов — болгарский государственный и политический деятель. Премьер-министр Болгарии с июля 2009 года по март 2013 года, с ноября 2014 года по январь 2017 года и с мая 2017 года)
      To be or not to be
    3. влад66 Сегодня, 18:52
      Цитата: Офицер запаса
      "...до сих пор большинство болгарских граждан старшего и среднего поколения считают, что нынешние болгарские политики не сделали для страны и 10-й доли того, что было сделано Тодором Живковым..."
      Что-то очень до боли знакомое. И крайне обидное для действующей власти. Да, господа "хозяева" России?

      Почему request ,для нынешней молодежи и не знакомое.Знакомое кто жил,служил или работал при СССР. hi
      влад66
  3. zyzx Сегодня, 16:37
    Ну,а чего тут удивительного? Назовите мне мировую войну где они были нашими союзниками...братушки мутанты.
    zyzx
    1. Fayth Сегодня, 16:44
      А у нас все братушки - мутанты, если отнять у России западные области, то через 50 лет и они пойдут на нас войной. Мы очень плохо сохраняем то, что далось большими усилиями и кровью, плохо у нас с пропагандой и отстаиванием своих интересов на местах, и так было всегда.
      Fayth
  4. Геркулесыч Сегодня, 16:38
    Следующий этап искажения истории -"рай для болгар, под властью Турции "!Расскажут, как турки болгарам жилье довали -полтора кубометра на душу, на глубине 1метра? Как население неправильно пересчитали, ошиблись, и чтобы не переписывать результаты подсчетов, лишних в этом мире просто "сократили" навсегда? fool Вот и болгарская власть страну под плинтус загнала! am
    Геркулесыч
    1. Fayth Сегодня, 17:05
      Чего Вы так возбудились, все идет по плану. Нам на них смотреть нечего, у нас у самих под боком такие "россияне", считают, что Бонапарт и Гитлер нас бы осчастливили.
      Fayth
  5. Дормидонт Сегодня, 16:41
    А про золотой век болгарии в османской империи ещё не приподают?
    Дормидонт
    1. To be or not to be Сегодня, 17:30
      Не надо кощунствовать .
      В одном из храмов Болгарии ....перед храмом стояла колода и секира ,на которой османы рубили мужскому населению головы ,а в самом храме гора черепов тех убитых болгар..
      To be or not to be
  6. Strashila Сегодня, 17:06
    Скоро они напишу, как русские оккупанты лишили их демократичного будущего победив турок на Шипке.
    Strashila
    1. avt Сегодня, 17:17
      Цитата: Strashila
      Скоро они напишу, как русские оккупанты лишили их демократичного будущего победив турок на Шипке.

      Когда там останутся только этнические турки и цыгане , всенепременно напишут bully Ну а касаемо Живкова, так болгаром надо на него молиться , если бы не он , то выше мною описанное время уже бы наступило.
      avt
  7. Симон Сегодня, 17:50
    Да! Какого человека потеряла Болгария. Для народа и для страны старался. Ну а теперь всякие американо-европейские прошмандовки пришли к власти. Все делают против народа и учебники, полные вранья ученикам дают. Вот и помогай братушкам!
    Симон
  8. Влад5307 Сегодня, 17:53
    Цитата: Strashila
    Скоро они напишу, как русские оккупанты лишили их демократичного будущего победив турок на Шипке.

    Ну что же, еще одни предатели своего народа отметились холуйством перед заокеанским господином Но и в наших учебниках истории история так искажена, что Гитлер скоро будет признан жертвой кровожадного коммунизма! А там и очередной майданчик на Красной площади проплатят и нынешние детишки сделают тоже что и в Куеве в 2013-14!
    Влад5307
  9. мичман Сегодня, 17:54
    Как такого человека можно изгадить? Болгары одумайтесь! Был лично знаком с ним, когда мы вместе создавали ВС Болгарии. Не извращайте историю. Честь имею.
    мичман
  10. Altona Сегодня, 18:21
    Болгария хотела в свое время стать 16 республикой СССР. Страна была мощным курортом-Золотые Пески, мощной агрономической державой-до сих пор помню болгарские консервы, мощной в промышленном отношении-выпускала персональные компьютеры,гидравлику, производили кучу ширпотреба-одежду и обувь. Правда болгары такие специфичные люди, они работал у нас спецалистами, когда уезжали, срезали даже трубы и батареи отопления в домах.
    Altona
    1. To be or not to be Сегодня, 18:42
      Тодор Живков так и не подтвердил этих попыток. В мемуарах (Живков Т. Мемоари. София, 1997), изданных за год до его смерти :
      «Слышал и читал различные инсинуации шарлатанов от политики и журналистики о каком-то моем «намерении» присоединить Болгарию к СССР. Это ложь не только пошлая, но и абсурдная… Одно дело – традиционная русско-болгарская дружба, и совсем другое – национальная идентичность и суверенитет Болгарии, которые для меня всегда были священны…»
      To be or not to be
  11. Лексус Сегодня, 18:53
    В болгарских учебниках расскажут об "ужасах коммунизма"

    Вот такие - "братушки липовые". По крайней мере, "у руля".
    Лексус
  12. 82т11 Сегодня, 19:20
    После распада СССР нам уже 28 лет преподают урок, что сколько бы мы не помогали "братским" народам это не делает их нашими друзьями. Пройдет 30-60 лет и бывшие друзья станут врагами.
    А представьте что если бы СССР не помогала Восточной Европе а вкладывала ресурсы в развитие своей территории. Мы бы жили сейчас лучше Европейцев!
    82т11
  13. МИХАН Сегодня, 19:59
    Все же правильно Жириновский недавно насчет болгар высказывался....Не "братья "они нам! И пора России прекратить "покупать друзей" и халявы раздавать! Россия щедрая душа конечно, но совесть тоже нужно иметь некоторым.. hi
    МИХАН
  14. APASUS Сегодня, 20:14
    И эти туда же ?
    Только начинали рыть Черное море с другой стороны и насыпали Балканские горы......................
    APASUS
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