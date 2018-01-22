21:09 22 января

Порошенко оконфузился: "Сапог украинского оккупанта топчет нашу землю"

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на мероприятиях в честь Дня Соборности, оговорился, заявив об «украинском оккупанте», который топчет украинскую землю.

Порошенко оконфузился: "Сапог украинского оккупанта топчет нашу землю"


День Соборности будет для украинцев будет с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта... российского оккупанта (тут же поправился президент) топчет нашу суверенную украинскую землю Крыма, Севастопля, Донеччины и Луганщины
– заявил Порошенко, сообщает украинский портал «Вести».


В понедельник, 22 января, на Украине отмечают День Соборности. В этот день в 1919 году был принят Акт воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое украинское государство.

Отметим, что это уже вторая оговорка Порошенко за месяц. Ранее он допустил оговорку во время речи по случаю Дня дипломатической службы Украины, заявив, что «никто, наверное, не знает, подлость украинского режима лучше, чем мы – украинцы!». Тогда одни пользователи соцсетей отметили, что это высказывание Порошенко было как нельзя точным, а другие сказали, что это была оговорочка по Фрейду.


Использованы фотографии: © пресс-служба президента Украины
56

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 80

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дормидонт Сегодня, 16:27
    Вальцман ещё никогда не был так близок к провалу
    Дормидонт
    1. Now we are free Сегодня, 16:31
      Совсем допился Поц...
      Now we are free
      1. Венд Сегодня, 16:34
        Цитата: Now we are free
        Совсем допился Поц...

        Э нет, это оговорочка по Фрейду.
        Венд
        1. Geisenberg Сегодня, 16:45
          Цитата: Венд
          Цитата: Now we are free
          Совсем допился Поц...

          Э нет, это оговорочка по Фрейду.


          Да дедушка Фрейд знат толк в оговорках. Спаилися вальцман на весь мир ...
          Geisenberg
          1. ПалБор Сегодня, 19:42
            Цитата: Geisenberg
            Цитата: Венд
            Цитата: Now we are free
            Совсем допился Поц...

            Э нет, это оговорочка по Фрейду.


            Да дедушка Фрейд знат толк в оговорках. Спаилися вальцман на весь мир ...

            Ещё раньше в Мариуполе он выдал пророческое:"Украинская оккупация - это временно".
            ПалБор
        2. 73bor Сегодня, 19:47
          Да-а ,а всё-таки старина Фрейд был не !
          73bor
      2. 210окв Сегодня, 16:42
        Белочка как приговор... belay В свое время Леонид Ильич выступая в Баку перепутал Азербайджан с Афганистаном...Но там ВОЗРАСТ,а тут...деградация..
        Цитата: Now we are free
        Совсем допился Поц...
        210окв
        1. Pirogov Сегодня, 17:18
          Цитата: 210окв
          Белочка как приговор... belay В свое время Леонид Ильич выступая в Баку перепутал Азербайджан с Афганистаном...Но там ВОЗРАСТ,а тут...деградация..

          В подсознании он же знает кто на самом деле оккупант , а пережравши ошибся маленько ..............сказав правду.
          Pirogov
          1. Комментарий был удален.
        2. влад66 Сегодня, 17:20
          День Соборности будет для украинцев будет с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта... российского оккупанта (тут же поправился президент) топчет нашу суверенную украинскую землю Крыма, Севастопля, Донеччины и Луганщины

          Допился Свинья,правильно будет звучать так
          День Соборности будет для украинцев с горьким привкусом до тех пор,пока сапог украинского оккупанта топчет русскую землю Донетчины и Луганщины.Крым и Севастополь уже вернулись домой.
          yes
          влад66
      3. Piramidon Сегодня, 17:22
        Цитата: Now we are free
        Совсем допился Поц...

        Piramidon
      4. Orionvit Сегодня, 17:44
        Цитата: Now we are free
        Совсем допился Поц.

        Почему допился, правду сказал. Или вы намекаете, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке? В таком случае, пусть бухает дальше и побольше.
        Orionvit
      5. Чёрный Сегодня, 18:51
        Цитата: Now we are free
        Совсем допился Поц...

        на Мальдивах разрушают не только печень, но и мозг wassat
        Чёрный
      6. Балу Сегодня, 19:03
        Цитата: Now we are free
        Президент Украины Петр Порошенко, выступая на мероприятиях в честь Дня Соборности, оговорился, заявив об «украинском оккупанте», который топчет украинскую землю

        Now we are free Сегодня, 16:31 ↑
        Совсем допился Поц.


        Ушла от него белочка, тяжко ему....
        Балу
    2. volodya Сегодня, 16:31
      Цитата: Дормидонт
      Вальцман ещё никогда не был так близок к провалу

      Молодец Петя,режет правду - матку!
      volodya
      1. Серый брат Сегодня, 17:41
        Цитата: volodya
        Молодец Петя,режет правду - матку!

        Ему не впервой.
        Серый брат
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:45
        а может к исповеди готовится? feel
        Angel_and_Demon
    3. Вас Влад Сегодня, 16:32
      Цитата: Дормидонт
      Вальцман ещё никогда не был так близок к провалу

      Это оговорка по фрэйду,подсознание бултыхнулось наружу yes
      Вас Влад
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:40
        Влад , приветствую ! hi Та же мысль посетила .
        bouncyhunter
        1. Вас Влад Сегодня, 17:19
          Цитата: bouncyhunter
          Влад , приветствую ! Та же мысль посетила .

          Здравствуйте Павел!Бултыхнулось, в смысле перелилось через край гранённого стакана hi
          Вас Влад
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:22
            Лучше просто "Паша" и на ты .
            Цитата: Вас Влад
            перелилось через край гранённого стакана

            Я вообще подозреваю что стакан - уже пройденный этап . С горла синячит .
            bouncyhunter
            1. Вас Влад Сегодня, 17:28
              Цитата: bouncyhunter
              Я вообще подозреваю что стакан - уже пройденный этап . С горла синячит .

              Общеизвестный факт что у пьяного на языке....
              Но тут вроде огурцом!Значит последствия...тормознули сознание,вот и ляпнул!Нацики и так на него косо смотрели, теперь не отмажется fellow
              Вас Влад
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:30
                Цитата: Вас Влад
                Нацики и так на него косо смотрели, теперь не отмажется

                Пусть лыжи вострит . wink
                bouncyhunter
                1. Вас Влад Сегодня, 17:35
                  Цитата: bouncyhunter
                  Пусть лыжи вострит .

                  Паша,а куда ему вострить?С США вроде динаму крутит,всемирный банк деньгу теперь им не даёт, проценты по раннее полученным кредитам не чем платить requestВ России ему тоже не отсидеться, у нас несколько томов уже на него!
                  Вас Влад
                  1. bouncyhunter Сегодня, 17:39
                    Так он же в Испанию чухнет . Кто в курсе - у России и Испании есть договор об экстрадиции ?
                    bouncyhunter
                    1. роман66 Сегодня, 18:27
                      Паш, hi смотрим вглубь - недавно Порось говорил по телефону с Самим....
                      роман66
                      1. bouncyhunter Сегодня, 18:35
                        Рома , привет ! hi
                        Цитата: роман66
                        недавно Порось говорил по телефону с Самим

                        Что - уже готовится по зеркалам заезжать и быть полезным ??? wink
                        bouncyhunter
    4. Черный_Ватник Сегодня, 16:32
      Фрейд на том свете чуть конфеткой рошен не подавился...
      Черный_Ватник
    5. Trevis Сегодня, 16:41
      с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта...

      Ну в ЛДНР с ним согласны.

      Закусывать надо! laughing
      Trevis
      1. 210окв Сегодня, 16:50
        Разве закусь в этом подмога?Тут и наркология с психиатрией бессильна..
        Цитата: Trevis
        с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта...

        Ну в ЛДНР с ним согласны.

        Закусывать надо! laughing
        210окв
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:48
          Цитата: 210окв
          Тут и наркология с психиатрией бессильна..

          ну почему же, есть одно лекарство - топор
          Angel_and_Demon
        2. Trevis Сегодня, 18:01
          Цитата: 210окв
          Разве закусь в этом подмога?

          Уже года четыре как поздно, тут пора пулю применять. Снимет как рукой lol
          Trevis
    6. Зяблицев Сегодня, 17:02
      Даже, навалив полные шаровары, гидности, Порошенко этого не заметит! Но это пол-беды! Этого не видит практически весь народ Украины! В говне, но в кружевных труселях и с безвизом! Россия - враг номер один! После англосаксов, хохлов начинаю ненавидеть ничуть не меньше....
      Зяблицев
    7. tomket Сегодня, 17:30
      Цитата: Дормидонт
      Вальцман ещё никогда не был так близок к провалу

      Агент Кремля????
      tomket
  2. mamont5 Сегодня, 16:27
    Нечаянно правда вырвалась у Порося.
    mamont5
    1. 210окв Сегодня, 16:51
      Мне больше интересно чем он будет оправдывать огово..Точнее истину
      Цитата: mamont5
      Нечаянно правда вырвалась у Порося.
      210окв
      1. Николай Фёдоров Сегодня, 16:59
        Цитата: 210окв
        Мне больше интересно чем он будет оправдывать огово..Точнее истину
        Цитата: mamont5
        Нечаянно правда вырвалась у Порося.

        Так и так ясно без всяких оправданий, кто виноват... Конечно же, Он! hi Великий и Ужасный Главный Москаль! hi
        Николай Фёдоров
  3. Logall Сегодня, 16:28
    Вот права старая русская поговорка, что "Шило в мешке не утаишь"! А тут даже собственный язык Правды требует!
    Logall
    1. cniza Сегодня, 16:33
      Как не старается ," а что у пьяного на языке , то у трезвого на уме ".
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:42
        Витя , привет ! hi
        Цитата: cniza
        что у пьяного на языке , то у трезвого на уме

        А райхсшоколаттенфюрер бывает трезвым ? recourse
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 16:46
          Добрый вечер Паша! hi
          Он скоро спали себя с потрохами , оговорки все чаще и чаще. lol
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:48
            Так а что ему : трындеть - не мешки ворочать . yes
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 16:54
              Не зря пословица - "язык мой враг мой" ... доведет его язык до...
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:07
                Цитата: cniza
                доведет его язык до...

                ...колумбийского галстука ? wink
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 17:12
                  Там есть изобретали и более изощрённые ...
                  cniza
  4. Геркулесыч Сегодня, 16:30
    Трезвым выступал? lol Иначе он оговорки по Фрейду не допустил бы-белочка не позволила бы говорить много,и главное - честно! wassat
    Геркулесыч
  5. активатор Сегодня, 16:31
    Что то он часто конфузится. laughing
    активатор
  6. Архивариус Вася Сегодня, 16:32
    Бес попутал наверно... am laughing
    Архивариус Вася
  7. Товарищ Ким Сегодня, 16:33
    Красавец!
    Рубит правду матку.
    Жаль только, что для этого ему приходится так много пить.
    Товарищ Ким
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:54
      адов персонаж. Ему бы на 4 года под капельницу, а не на трон в Киеве
      с-т Petrov
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:52
        Цитата: с-т Petrov
        адов персонаж. Ему бы на 4 года под капельницу, а не на трон в Киеве

        к нему уже князь Владимир приходит, вот и оговаривается
        Angel_and_Demon
  8. Туз Бубен Сегодня, 16:36
    А казачек то засланный...не сказать ещё хужей...
    Туз Бубен
    1. Балу Сегодня, 19:07
      Цитата: Туз Бубен
      А казачек то засланный...не сказать ещё хужей...

      Агент Лолита никогда так близко не был к провалу. Придется награждать посмертно. wassat
      Балу
  9. Moskovit Сегодня, 16:37
    Праздник с привкусом горилки.
    Moskovit
  10. Васся Вассин Сегодня, 16:42
    У же не один раз замечаю, что наш глубоковнедренный, по самые помидоры агент Фунтик, делает досадные ошибки. Понимаю... человек (порося) работает в тяжелейших условиях...
    Васся Вассин
  11. АлеБорС Сегодня, 16:49
    Только один сапог? Или оба? Точно? belay Пеця снова не похмелившись выступал.. what
    АлеБорС
  12. vinni-puk Сегодня, 16:52
    Правды не утаить.
    vinni-puk
  13. СКАД Сегодня, 16:54
    Если в следующий раз пердне.т как его жонка на приеме в Германии ,то в дурдоме их встретят радостно у входа.
    СКАД
    1. просто экспл Сегодня, 17:20
      а че , его жена где то на приеме серанула ?
      линк есть ?
      просто экспл
  14. ИванИванов Сегодня, 16:59
    Правду не скроешь в подсознании
    ИванИванов
  15. Керенский Сегодня, 17:07
    Праздник-то...Тьфу! День трудовика и физкультурника в ПТУ! Хоть бы кто почитал, кто этот акт подписывал! И тут успел намудрить....
    Керенский
  16. Горный стрелок Сегодня, 17:07
    Ну почему же оговорка. Вот поправка была ... неправильная... wassat
    Горный стрелок
  17. КОМандирДИВана Сегодня, 17:14
    Такие оговорки случаются у людей регулярно употребляющих алкоголь либо кодированных и могут быть предшественником инфаркта/инсульта
    КОМандирДИВана
  18. FalconD Сегодня, 17:17
    Вовсе не оговорился, правду рубанул!!
    FalconD
  19. bumerang. Сегодня, 17:35
    Все он сказал правильно, он же еврей, для него и украинцы и русские оккупанты.
    Украинцев он посылает убивать русских и украинцев, а те гибнут тоже от украинцев и русских.
    bumerang.
  20. лысова Сегодня, 17:41
    Да и не оговорился он - подсознание не врёт.
    лысова
  21. Симон Сегодня, 17:42
    Кто, как думает, так и говорит! Мое мнение, что он правду сказал request laughing
    Симон
  22. Влад5307 Сегодня, 17:45
    Цитата: FalconD
    Вовсе не оговорился, правду рубанул!!

    Эх Петя, Петенька пора завязывать с бухлом - так спалиться недолго! laughing laughing laughing
    Влад5307
  23. Немезида Сегодня, 17:55
    Если учесть,что Порошенко далеко не украинец по национальности ,а его историческая Родина Румыния,то заявления о ,,украинских оккупантах'' могут быть не оговоркой,а мыслями в слух...Территориальные претензии Румынии к Украине никто не отменял и не забывал,хоть они,пока и не озвучиваются официально.
    Немезида
  24. PENZYAC Сегодня, 18:04
    Цитата: Вас Влад
    Цитата: bouncyhunter
    Пусть лыжи вострит .

    Паша,а куда ему вострить?С США вроде динаму крутит...В России ему тоже не отсидеться...

    Как раз в России ему сидеть - не пересидеть...
    PENZYAC
  25. МИХАН Сегодня, 18:08
    до тех пор, пока сапог украинского оккупанта

    Все по Фрейду Петя...Это не оговорка , это подсознание правду матку в твой затуманеный мозг протолкнуло!
    Ведь ты же знаешь ВСЮ правду этому бесовскому шабашу на Майдане западных спецслужб..! Покайся пока тебя не убрали ..Может Донбасс и Россия тебя простит! Иначе.. negative
    МИХАН
  26. nikolaev Сегодня, 18:14
    мюсли нечаянно прорвались наружу - видно штирлиц переел. Украинец лишний на земле принадлежащей поросям!
    nikolaev
    1. Ныробский Сегодня, 20:02
      Пьёт сатаняка))) Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Прокололся Петруха yes
      Ныробский
  27. роман66 Сегодня, 18:41
    bouncyhunter,как давно уже сказано
    роман66
  28. Лексус Сегодня, 18:44
    Порошенко оконфузился: "Сапог украинского оккупанта топчет нашу землю"

    Можно снимать римейк фильма про "Приключения мистера ПитЬкина". Уже сейчас "В тылу врага". И, совсем скоро, "В (псих)больнице (желательно, тюремной)". good
    Лексус
  29. Metallurg_2 Сегодня, 19:58
    Если бы сказал: "украинский оккупант топчет российскую землю" - был бы прав на 100%, а так только на 50.
    Metallurg_2
  30. федоров Сегодня, 20:09
    В понедельник, 22 января, на Украине отмечают День Соборности. В этот день в 1919 году был принят Акт воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое украинское государство

    Он бы хоть поинтересовался, что это был за акт, и чем он закончился внезапно и кем был денонсирован. Кстати как раз в этот день началось успешное наступление Красной Армии на Киев и его взятие.Это и года не просуществовало "объединение".
    Дуб-дубом короче...
    Даже благородным деревом Дуб, и то стыдно назвать..
    федоров
  31. APASUS Сегодня, 20:11
    Эти оговорки по Фрейду и его обещания ,которые он не собирался выполнять - достаточно четко формируют его психологический портрет.
    APASUS
  32. LeonidL Сегодня, 20:13
    Один раз Петюньчик Попрошенко правду брякнул ... да и то наверное с пяъяных глаз!
    LeonidL
  33. faterdom Сегодня, 20:38
    Видать его аура сильно потрепана, и сквозь нее все чаще Правда прорывается.
    faterdom
  34. taiga2018 Сегодня, 20:49
    да явно "наш" человек,то "циничным бандерой" обзывается,а теперь вот это...
    taiga2018
Картина дня