Порошенко оконфузился: "Сапог украинского оккупанта топчет нашу землю"

День Соборности будет для украинцев будет с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта... российского оккупанта (тут же поправился президент) топчет нашу суверенную украинскую землю Крыма, Севастопля, Донеччины и Луганщины

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на мероприятиях в честь Дня Соборности, оговорился, заявив об «украинском оккупанте», который топчет украинскую землю.– заявил Порошенко, сообщает украинский портал «Вести».В понедельник, 22 января, на Украине отмечают День Соборности. В этот день в 1919 году был принят Акт воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое украинское государство.Отметим, что это уже вторая оговорка Порошенко за месяц. Ранее он допустил оговорку во время речи по случаю Дня дипломатической службы Украины, заявив, что «никто, наверное, не знает, подлость украинского режима лучше, чем мы – украинцы!». Тогда одни пользователи соцсетей отметили, что это высказывание Порошенко было как нельзя точным, а другие сказали, что это была оговорочка по Фрейду.