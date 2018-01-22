21:04 22 января

Верхушка YPG: Россия предала курдов в Африне

Сирийские курды выступили с резкой критикой позиции России по турецкой операции на севере САР. Так, главком курдских вооружённых отрядов YPG Сипан Хемо заявил о том, что «Москва вступила в антикурдский военный союз со страной-оккупантом – Турцией». Хемо заявил, что Россия «предала курдов, нарушив ранее заключённые договорённости».

Официальный сайт YPG приводит слова главнокомандующего:
У России в Африне было военное представительство в течение 2-х лет. Имели место определённые договорённости. Но Россия нас предала, игнорируя все ранее заключенные соглашения. Россия оказалась государством без принципов.


На этом фоне в курдской прессе появилось заявление о том, что Россия и Турция несут общую ответственность за нанесение ударов по сирийскому Африну.


Верхушка YPG: Россия предала курдов в Африне


Напомним, что ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что США сознательно провоцируют Турцию, пытаясь создать негосударственные «пограничные силы» на турецкой границе. При этом Эрдоган назвал курдские отряды, поддерживаемые США, террористами, обстреливающимися южные провинции Турецкого государства. По словам Эрдогана, так больше продолжаться не может, и Турция начинает операцию «Оливковая ветвь».

Член исполкома СДС (Совет Демократической Сирии) Хикмат Хабиб заявил, что если Турция не остановится в ближайшее время, то война перекинется и на её территорию. В свою очередь в Анкаре заявили, что в этом и есть американский план – с помощью наиболее радикально настроенных курдов попытаться подорвать стабильность в Турции (в первую очередь в курдских регионах) в отместку за попытку проведения Анкарой самостоятельной политики и за пресечение попытки госпереворота в 2016-м. В ГШ ВС Турции заявляют, что таким планам США сбыться не суждено, даже если там «кое-кто этого очень хочет».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 206

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  1. garx Сегодня, 16:54
    Из двух зол надо выбирать наименьшее!
    garx
    1. maxim947 Сегодня, 16:55
      Курды-шмурды... гнать бы их всех подальше. Наплодилось каждой твари по-паре и у каждого свой царь в голове с требованиями на свою территорию. Им предложили автономию - они отказались, вот и отгребайте теперь. Чем меньше там будет "не пойми кого", тем проще будет навести порядок.
      maxim947
      1. cniza Сегодня, 16:57
        Цитата: garx
        Из двух зол надо выбирать наименьшее!


        Это так и не надо было продаваться США.
        cniza
        1. Pirogov Сегодня, 17:11
          Цитата: cniza
          Это так и не надо было продаваться США.

          Автономия в составе Сирии был самый оптимальный вариант ,а теперь курдам прилетит сначала от турков ,потом от сирийцев ,а там и иракцы добавят ,а США будет только руками разводить и кричать на весь мир о ,,,демократии,,,...........так что пусть жрут курды и благодарят своего (друга) США.
          Pirogov
          1. Мар.Тира Сегодня, 17:28
            Да и мы можем поджарить,если пакостить начнут,как обещали.За нами не заржавеет,если не хотят по хорошему.А вообще,к этому всё давно шло.С тех пор,как ЦРУ отделило часть курдов,и начало их натаскивать,я сразу понял,что ни чего хорошего из этого для урегулирования Сирийского конфликта не будет.Так и случилось.Думаю наши аналитики это всё давно просчитали.
            Мар.Тира
            1. Керенский Сегодня, 17:34
              Думаю наши аналитики это всё давно просчитали.

              Просчитали несколько лет назад, но "Восток, - дело тонкое!"
              Керенский
              1. Stas157 Сегодня, 18:32
                Цитата: garx
                Из двух зол надо выбирать наименьшее!

                Любой предатель именно этим себя и оправдывает.
                «Почти год российские военные находились у нас. А теперь они нас бросили, и мы рассчитываем только на себя»,—заявил “Ъ” представитель курдских сил самообороны в Африне Бируск Хасака. А представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман был еще более категоричен. «О том, что происходит в Африне, надо спросить Россию, которая всегда в своих заявлениях подчеркивает необходимость соблюдать суверенитет и целостность Сирии, уважение к границам. Теперь же с одобрения России Турция пересекает границу Сирии, нарушает суверенитет страны. О каком посредничестве в урегулировании после этого может идти речь?» — заявил “Ъ” Роди Осман. И добавил: «Африн входит в зону ответственности Москвы, и зеленый свет, который дан Анкаре, это большая ошибка.

                Для не посвященных нужно отметить, что в Африне находятся не про американские курды, а те что доверились России...
                Stas157
                1. Перейра Сегодня, 19:07
                  Но снабжаются америкосами. Странновато как-то.
                  Перейра
                  1. Misha Честный Сегодня, 20:38
                    Цитата: Перейра
                    Но снабжаются америкосами. Странновато как-то.

                    В любом случае сейчас Турки бомбят именно тех курдов, которые были ближе всех к Сирии и России, а НЕ тех, кто РЕАЛЬНО поддерживает Звезданутых Полосатиков - не трогают... Смешно. Наши облажались по полной. В который уже раз.
                    Misha Честный
                    1. Chepa Сегодня, 20:50
                      Самое главное что Сирия и наши получили от Турции карт бланш на уничтожение ан нусра в Идлибе. Курдами управляют америкосы, а это предательство для нас
                      Chepa
                      1. Misha Честный Сегодня, 21:02
                        Американцы управляют Турками точно так же, как и курдами. Вы реально считаете, что Турки будут уничтожать своих же боевиков из Нусры?! Вы ?! laughing laughing laughing
                        На данный момент в Сирии лишь уничтожают силы которые могли бы примкнуть к Российской коалиции. Так что мне грустно, что наши такие лохи .
                        Misha Честный
                2. Подкидыш Сегодня, 19:09
                  Когда это они успели довериться? Им же предложили признать в качестве центральной власти Башара и впустить его войска в Африн. Они отвергли предложение. Думали Штаты за них впрягуться. Теперь че скулить то? Пусть бегут к своим американским покровителям как планировали.
                  Подкидыш
                  1. Shahno Сегодня, 19:13
                    Ну вот, сделка не удалась. Курды сказали, мы независимостью не торгуем. РФ обиделась. Теперь придется ответ держать.
                    Shahno
                    1. anjey Сегодня, 19:49
                      Какая к чертям там независимость, им все равно придется под кого то лечь, хотя они и так под сша залезли ,как и вы израильтяне,со своей виртуальной независимостью,просто у вас очень и очень богатая диаспора за океаном,поэтому многие ваши гадости сходят вам с ваших грязных и кровавых рук....
                      anjey
                      1. Shahno Сегодня, 19:58
                        А вы не думаете о том где росийское лобби в сенате, и не только, в евросоюзе? Почему нам удается не лечь под штаты, как вы говорите,а вас постоянно гнобят...
                        Shahno
              2. dorz Сегодня, 18:39
                Курды воюют на стороне ЗЛА, вот и поплатились.
                dorz
            2. Монос Сегодня, 17:40
              Россия и Турция несут общую ответственность за нанесение ударов по сирийскому Африну.

              laughing Опять а.меров переиграли. Ну просто дети!... Глупые, злые дети.
              Монос
              1. cniza Сегодня, 17:48
                Виктор hi , я бы сказал какие дети , да забанят. lol
                cniza
                1. Монос Сегодня, 18:00
                  Цитата: cniza
                  Виктор hi , я бы сказал какие дети , да забанят. lol

                  Тссс.... Не будем будить Зло. laughing
                  Монос
                  1. cniza Сегодня, 18:06
                    К сожалению , оно не спит никогда , это добро дремлет постоянно.
                    cniza
                  2. bouncyhunter Сегодня, 18:19
                    Цитата: Монос
                    А мы туда ещё и потыкаем, поковыряем...

                    Дык как там Карабас-Барабас говорил : "Да , я готов на подлости !" soldier
                    bouncyhunter
          2. Geisenberg Сегодня, 19:52
            Цитата: Pirogov
            Цитата: cniza
            Это так и не надо было продаваться США.

            Автономия в составе Сирии был самый оптимальный вариант ,а теперь курдам прилетит сначала от турков ,потом от сирийцев ,а там и иракцы добавят ,а США будет только руками разводить и кричать на весь мир о ,,,демократии,,,...........так что пусть жрут курды и благодарят своего (друга) США.


            Xep собачий, а не автономию им. Путь требуют автономию на территории соединённых государств тана. Надо было по хорошему свалить в сторону когда предлагали. а теперь пусть не ноют.
            Geisenberg
        2. bouncyhunter Сегодня, 17:14
          Не все понимают что "дружить" с матрасами равносильно совать руку в пасть льва ...
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 17:18
            Вот пусть теперь думают о своих задницах , но там основная цель выдавить США и лучше руками Турции , а потом будем разруливать.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:20
              Цитата: cniza
              выдавить США

              Этих утырков так просто из Сирии не выгнать - сами прямо говорят что не спешат уходить .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 17:23
                Это сверх задача , мы просто многого не знаем , но только интуитивно можно предположить , что эти события - часть операции по выдавливанию США.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 17:28
                  Дай Бог чтобы так . Как говориться : "Сложно , но можно !" .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 17:30
                    Если их оттуда не убрать , они будут разжигать войну вновь и вновь.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 17:36
                      Ну да , начинать войны у них очень хорошо получается , ити их бабушку ... am
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 17:37
                        Это их смысл жизни , иначе они исчезнут.
                        cniza
                    2. Монос Сегодня, 17:44
                      Виктор, Паша, моё почтение! hi
                      Цитата: bouncyhunter
                      Этих утырков так просто из Сирии не выгнать

                      Сами уйдут. Как только посчитают дебет с кредитом, так и уйдут. yes
                      Монос
                      1. bouncyhunter Сегодня, 17:46
                        Приветствую , друже ! hi
                        Цитата: Монос
                        Как только почитают дебет с кредитом, так и уйдут

                        Угу , мошна - больное место матрасов . yes
                        bouncyhunter
                      2. Монос Сегодня, 17:49
                        Цитата: bouncyhunter
                        больное место матрасов

                        А мы туда ещё и потыкаем, поковыряем... laughing
                        Монос
                      3. cniza Сегодня, 17:50
                        Привет теска! hi , но для этого надо постараться , что бы был отрицательный баланс.
                        cniza
                      4. cniza Сегодня, 17:55
                        Цитата: Монос
                        Цитата: bouncyhunter
                        больное место матрасов

                        А мы туда ещё и потыкаем, поковыряем... laughing


                        И соли насыпать.
                        cniza
                      5. Монос Сегодня, 18:10
                        Цитата: cniza
                        но для этого надо постараться , что бы был отрицательный баланс

                        А он у них уже отрицательный: сирийскую нефть не получили, газопровод из Катара им не дали протянуть, на рынке вооружений, благодаря сирийской компании, баланс меняется и т.д.
                        Монос
              2. Ратник с пулеметом Сегодня, 17:30
                гробов накрытых матрасами домой столько же как во Вьетнаме и сами побегут feel доброго времени суток Паша))
                Ратник с пулеметом
                1. bouncyhunter Сегодня, 17:33
                  Привет , Женя ! hi
                  Цитата: Ратник с пулеметом
                  гробов накрытых матрасами домой столько же как во Вьетнаме и сами побегут

                  Я и сам по натуре добрый садист , потому и уважаю таковских . drinks
                  bouncyhunter
                  1. Ратник с пулеметом Сегодня, 17:39
                    ну не сказать что я очень садист,но болевые точки амерособак знаю неплохо,а этим надо пользоваться,с той стороны нам надеется на снисхождение и милосердие в случае чего совсем не приходится,ну чтож тогда на войне как на войне)) drinks
                    Ратник с пулеметом
                    1. bouncyhunter Сегодня, 17:43
                      Цитата: Ратник с пулеметом
                      с той стороны нам надеется на снисхождение и милосердие в случае чего совсем не приходится

                      Совершенно верно ! Ничего хорошего от матрасов ждать не следует . Они спят и видят развал России , как раньше СССР .
                      bouncyhunter
                      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 17:45
                        меня сильней пробирает,они спят и видят эту территорию своей и совсем без нас.
                        Ратник с пулеметом
                  2. БАРХАН Сегодня, 19:25
                    Цитата: bouncyhunter
                    добрый садист

                    Это конечно шедевр ! good hi
                    Это типа поковырять с нежной улыбкой отвёрткой в ухе у врага ?
                    БАРХАН
                    1. bouncyhunter Сегодня, 19:45
                      Приветствую , Сергей ! hi Как там в "Полицейской академии" надпись на косухе была : "Смерть от лома в ухо" . lol
                      bouncyhunter
                      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 20:41
                        Паша,там еще пророческая надпись была на телефонной будке,причем на нашем не цензурном))
                        Ратник с пулеметом
          2. влад66 Сегодня, 17:28
            Цитата: bouncyhunter
            Не все понимают что "дружить" с матрасами равносильно совать руку в пасть льва ...

            Здарова Паша! drinks hi Асад предлагал курдам ввести свои войска в Африн,курды гордо отказались,зато оружие от США и прочих получали исправно и ладно бы воевали бы ,так в каждой деревне свой царь,а сейчас завыли.По идее лучше бы и те и другие бы наваляли бы друг другу хорошенько,та еще сладкая парочка. drinks
            влад66
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:35
              Влад , здоровеньки булы ! hi drinks Всё верно , надо курдам перевести на их язык нашу пословицу про кривую рожу и зеркало .
              bouncyhunter
              1. влад66 Сегодня, 17:43
                Цитата: bouncyhunter
                надо курдам перевести на их язык нашу пословицу про кривую рожу и зеркало .

                Ну да когда в прошлом году окружали Аллепо курды отжали несколько деревень вот и вся их помощь.
                влад66
                1. bouncyhunter Сегодня, 17:48
                  Я вот не могу понять : неужели курды до сих пор верят в американскую морковку про Курдистан ? request
                  bouncyhunter
          3. Shahno Сегодня, 17:38
            Дружить да опасно. А использоаать, самое то, богатая все таки страна...
            Shahno
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:50
              Тёзка hi
              Цитата: Shahno
              А использоаать, самое то, богатая все таки страна...

              Помните пословицу про птичку и её коготок ? wink
              bouncyhunter
            2. Incvizitor Сегодня, 20:37
              богатая все таки страна...

              Она на БВ довольно влиятельная и армия у них всё таки хорошая, грех не пользоваться...
              Incvizitor
          4. poquello Сегодня, 18:07
            Цитата: bouncyhunter
            Не все понимают что "дружить" с матрасами равносильно совать руку в пасть льва ...

            Паш, какого-такого льва?, какую-такую пасть?, вот куда равносильно
            poquello
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:22
              Привет , Олег ! hi Я неточно выразился , но ты меня поправил . lol
              bouncyhunter
        3. Angel_and_Demon Сегодня, 17:29
          Цитата: cniza
          Это так и не надо было продаваться США.

          дааааа, на 2 стульях тяжело сидеть - седалище разъезжается
          Angel_and_Demon
          1. Orionvit Сегодня, 17:35
            Цитата: Angel_and_Demon
            на 2 стульях тяжело сидеть - седалище разъезжается

            Мало того, что разъежается, можно ещё и о.чк..о порвать, а это уже совсем как то позорно. laughing
            Orionvit
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:37
              так им сейчас и рвут, вот и визжат
              Angel_and_Demon
          2. cniza Сегодня, 17:38
            Вот и получат по полной.
            cniza
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:40
              ни чего личного - шакал, ни когда не станет тигром
              Angel_and_Demon
              1. cniza Сегодня, 17:51
                Если только во сне , а так будет мелкой шавкой.
                cniza
          3. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 18:08
            Аха, булки раздвигаются, а тут турки! lol
            GELEZNII_KAPUT
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:15
              Цитата: GELEZNII_KAPUT
              Аха, булки раздвигаются, а тут турки! lol

              и они такие активные
              Angel_and_Demon
              1. cniza Сегодня, 20:51
                И очень горячие .
                cniza
        4. Вас Влад Сегодня, 17:52
          Цитата: cniza
          Это так и не надо было продаваться США.

          Ну и претензии у них: вступили в союз с Турцией belay Это на практике, типа мы их должны защищать от Турков belayНет уж, вы мальчики самостоятельные и претензию на собственное государство имеете!Асад вам не указ,посмотрим как вы с турками друг друга измотаете, да и надеямся что турки промахнутся и нечаянно накроют одну из баз амеров.
          Вас Влад
          1. karish Сегодня, 18:01
            Цитата: Вас Влад
            Ну и претензии у них: вступили в союз с Турцией Это на практике, типа мы их должны защищать от Турков Нет уж, вы мальчики самостоятельные и претензию на собственное государство имеете!

            Вообще то Африн находился в зоне деэскалации.
            В нём находился как российский контингент так и штаб по координации МО РФ,
            Россия гарантировала курдам Африна мир и спокойствие , в случае прекращения вооружённоко противостояния с Асадом.
            Курды свою часть договра выполнили , а Россия их просто сдала.
            Потому и появились
            1. Заявление курдов о предательстве
            2.Заявление Асада об агрессии Турции в Сирии и поэтому тот же асад дал возможность подвоза курдского подкрепления через территории им контролируемые.
            karish
            1. ultra Сегодня, 18:07
              Цитата: karish
              Россия гарантировала курдам Африна мир и спокойствие

              Да вы шо? wassat И где это записано?
              ultra
              1. karish Сегодня, 18:11
                Цитата: ultra
                Цитата: karish
                Россия гарантировала курдам Африна мир и спокойствие

                Да вы шо? wassat И где это записано?

                Договорённости по созданию зон деэскалации в Сирии являются экзаменом для стран, вовлечённых в процесс урегулирования сирийского кризиса, заявил в беседе с RT глава делегации Дамаска на переговорах в Астане Башар аль-Джаафари.
                «Эта договорённость является экзаменом. Экзамен для стран, вовлечённых в процесс урегулирования сирийского кризиса. Экзамен, который позволит узнать, насколько эти стороны, или часть из них, или все, или половина, или четверть из них готовы выполнить эту договорённость или нет. Либо мы читаем стихи на подобных встречах, либо ведём серьёзный политический разговор и выполняем политические обязательства», — отметил он.

                Аль-Джаафари напомнил, что стороны договорились о временном пределе в шесть месяцев по данной договорённости.

                «В течение этих шести месяцев мы и будем судить об этом. Выполняется ли оно тремя сторонами-гарантами, прежде всего турецкой стороной, ибо две другие страны — Иран и Россия — ведут борьбу с терроризмом по просьбе сирийского правительства, в то время как Турция годами оказывала помощь террористам», — заявил он.
                karish
                1. user1212 Сегодня, 18:41
                  Цитата: karish
                  Договорённости по созданию зон деэскалации

                  Сирийцы бомбят курдов? Нет. ВКС РФ бомбит? Нет. Курды признали Асада? Нет. Где написано что сирийцы или РФ обязались воевать за "Независимый Курдистан"? Нигде. Какие претензии?
                  user1212
                  1. karish Сегодня, 18:53
                    Цитата: user1212
                    Сирийцы бомбят курдов? Нет. ВКС РФ бомбит? Нет. Курды признали Асада? Нет. Где написано что сирийцы или РФ обязались воевать за "Независимый Курдистан"? Нигде. Какие претензии?

                    там гаранты
                    Турция . россия . иран.
                    Иран выразил протест
                    Россия - слиняла
                    Турция - бомбит
                    Гаранты laughing
                    karish
                    1. Подкидыш Сегодня, 19:20
                      Они регулярную армию Асада в Африн не пустили, как им предлагали наши миротворцы. И как их защищать?
                      Подкидыш
            2. cniza Сегодня, 18:09
              Не надо было продаваться США , извините за повтор и России пришлось выбирать из двух зол.
              cniza
            3. влад66 Сегодня, 18:33
              Цитата: karish
              Россия гарантировала курдам Африна мир и спокойствие , в случае прекращения вооружённоко противостояния с Асадом.

              С АСАДОМ,С АСАДОМ,специально для вас уважаемый.вы сами ответили на свой вопрос,остальное бла бла бла. hi
              влад66
            4. Подкидыш Сегодня, 19:12
              Когда это они успели довериться? Им же предложили признать в качестве центральной власти Башара и впустить его войска в Африн. Они отвергли предложение. Думали Штаты за них впрягуться. Теперь че скулить то? Пусть бегут к своим американским покровителям как планировали
              Подкидыш
            5. БАРХАН Сегодня, 19:34
              Цитата: karish
              Россия гарантировала курдам Африна мир и спокойствие , в случае прекращения вооружённоко противостояния с Асадом.

              И в случае создания проамериканской армии и отстаивания американских интересов?А против кого интересно собирались американцы применить вооружённых курдов?
              Хватит причитать за американские интересы.
              Сначала раскатали ИГИЛ.Сейчас раскатываем нусру.Турки чуть раньше времени начали раскатывать курдов.Потом сирийцы докатают ослабленных курдов.Придёт время и умеренных разных мастей.
              Сейчас курды начнут акты на территории самой Турции и у турков будет уникальная возможность под шумок раз и навсегда закрыть курдский вопрос...Ну или самой развалиться в случае неудачи...
              БАРХАН
            6. Вас Влад Сегодня, 19:43
              Цитата: karish
              Россия гарантировала курдам Африна мир и спокойствие , в случае прекращения вооружённоко противостояния с Асадом.

              То есть мы обещали им что их трогать не будем и мы и Асад?Так?Или мы обещали им что будем прикрывать их от Турции?Они не чего не попутали?Так то у них крыша США!Пусть с них и спрашивает!
              Вас Влад
        5. ispaniard Сегодня, 20:39
          -Ну щё Курд помогли тебе твои Янки?...

          А виновата как всегда Россия? Ага... belay
          ispaniard
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 17:03
        эти псина курдская совсем попутала,Россия этим подматрасникам что то обещала?в Фашингтон пусть рыдает,они их в "приграничную" армию непонятно какого государства нанимали.
        Ратник с пулеметом
      3. 210окв Сегодня, 17:56
        А чего же их спонсоры не помогли?Полосатые дяди?Наши не обязывались курдов защищать.Тем паче они решили оттяпать кусок территории.Про турок это уже другая песня..
        Цитата: maxim947
        Курды-шмурды... гнать бы их всех подальше. Наплодилось каждой твари по-паре и у каждого свой царь в голове с требованиями на свою территорию. Им предложили автономию - они отказались, вот и отгребайте теперь. Чем меньше там будет "не пойми кого", тем проще будет навести порядок.
        210окв
    2. Chertt Сегодня, 16:57
      Эрдоган, сын ослицы и шакала, Сам касячит и Россию в блудню тянет
      Chertt
      1. mihey Сегодня, 17:12
        И в чем Эрдоган косячит? Турки зачищают территорию от элементов, которых считают террористами. Израиль тоже прессует хезболлу, где только поймает. Тоже косяк? Так с подачи мерикатосов - это норма в современных международных отношениях (года этак с 1991). Террористов и диктаторов можно мочить где угодно и когда угодно. Жаль, что наши так не делают.
        mihey
        1. serg999 Сегодня, 17:32
          Почему это "не делают"? Тоже мочим "в сортирах". И неплохо.
          serg999
        2. Orionvit Сегодня, 17:39
          Цитата: mihey
          Турки зачищают территорию от элементов, которых считают террористами

          Ключевое слово "считают". Штаты и Россию считают злом номер один в мире, и что? Все они там друг друга стоят, так что пусть разбираются. А Россия подписывалась только за Асада, с которым имеет определённые договорённости, которые не нарушает.
          Orionvit
        3. Нормаль ок Сегодня, 17:39
          Цитата: mihey
          Турки зачищают территорию от элементов

          Чужую заметьте, чужую территорию, зачищает от граждан этой территории.
          Нормаль ок
          1. poquello Сегодня, 18:16
            Цитата: Нормаль ок
            Цитата: mihey
            Турки зачищают территорию от элементов

            Чужую заметьте, чужую территорию, зачищает от граждан этой территории.

            далеко не ходя
            С 11 июля 2012 года контролируется курдским ополчением YPG и входит в состав Сирийского Курдистана (Рожавы).
            poquello
          2. woron333444 Сегодня, 19:59
            Нормаль ок Если граждане не признают своё государство (Сирию), то это не граждане своей страны. И кто их будет мочить или сами сирийцы или турки это уже безразницы. Они бандиты на этой земле. А бандитов надо уничтожать.
            woron333444
      2. garnik Сегодня, 17:31
        Эрдоган, сын ослицы и шакала, Сам касячит и Россию в блудню тянет

        Это ближе к правде. Только скорее наши самовольно в эту блудню лезут.
        Единственное радует противостояние турков с курдами. И если в этом есть ход Путина ,то это высший пилотаж. Хотел бы верить в это. Да,курды передают что подбили 4 турецких танка.
        garnik
        1. Irokez Сегодня, 18:46
          Цитата: garnik
          Единственное радует противостояние турков с курдами. И если в этом есть ход Путина ,то это высший пилотаж. Хотел бы верить в это. Да,курды передают что подбили 4 турецких танка.

          Ну радость от того, что у соседа корова сдохла - это злорадство (злому радоваться, то есть негативу). Плохо, что вообще такое случается когда нужно мир и примерение, а начинаются конфликты.
          И это не ход Путина, а заслуга америкосов ибо Турцию лохматят за её нападки на США и Европу руками вскормленных Курдов, а вот России ни к чему конфликт этот ибо чем меньше для Асада болевых точек тем лучше для всех пока есть ИГИЛ и другие умеренные на территории Сирии.
          Ситуация очень плоха с точки зрения того, что если Турки эти территории окупируют, то их хрен от туда потом выкуришь кроме как следующей войны Сирии с Турцией (штатам снова выгодно). Если бы до окончания войны в Сирии Курды там пока оставались, то в конце за них бы взялись основательно когда войска уже готовы на всякий случай Курдов выдавливать (но может смогут договорится по любовно передать территории), но учитывая влияние США на Курдов тоже маловероятно и придётся Курдов всё равно выдавливать (благо они не так сильны как те же Турки).
          России и Сирии нужно было время для зачистки территории от террористов, а тут США стравило и подпалило опять конфликт отвлекая силы Сирийских войск и наших на контроль вновь пылающих территорий.
          Проблема ещё и в том, что мы с Турцией на данный период ну никак не можем конфликтовать и ссориться ибо есть большие проекты чисто экономические (трубопровод по Чёрному морю) и тут Эрдоган просчитал тоже момент, что в данное время самое время на Курдов надавить тем более, что США подлило бензин в огонь сказав, что будет готовить из Курдов силы по защите границ. К тому же есть некие договорённости с Турцией на военный контроль и влияние северных территорий Сирии чем Турки собственно и воспользовались в своих интересах.
          Ситуация очень не выгодная для России и Сирии ибо идёт борьба двух сил на Сирийской территории и как ни странно без Сирийских законных войск и управления, а ведь это территория Сирии и надо реагировать, но реагировать в данный момент нечем, нет сил. Опять же всё против Сирии и её территории. Опять возникают новые и новые проблемы и это похоже план "Б" или "В" америкосов.
          Irokez
          1. poquello Сегодня, 19:22
            Цитата: Irokez
            ведь это территория Сирии и надо реагировать,

            ии кто Вам такое сказал? эта территория сейчас занята само провозглашенной Рожавой которую ни сирийцы ни турки не признают, её турки долбят - пусть, курдам поделом - не так давно на свежезанятых территориях они арабов геноцидили
            poquello
    3. Андрей К Сегодня, 17:05
      ...Хемо заявил, что Россия «предала курдов, нарушив ранее заключённые договорённости»...

      Главком курдских вооружённых отрядов YPG Сипан Хемо малость берега попутал. Россия никогда не поддерживала курдов в устроенном ими "Гуляй-поле"...
      Россия не брала обязательств прикрывать курдов в их неправедных действиях.
      Решили под шумок, в мутной водичке гражданской войны, урвать территорий, на которых курдов никогда не было.
      "Прихватизировали" крупнейшие нефтяные поля Сирии под "матрасной" крышей и решили, что так и должно быть.
      Устроили казни арабов на захваченных территориях, поглотили в свои ряды недобитых шакалов из ИГИЛ и... оппа...
      Россия предала...
      Андрей К
      1. Нормаль ок Сегодня, 17:41
        Цитата: Андрей К
        Россия не брала обязательств прикрывать курдов в их неправедных действиях.

        Откуда вы знаете? Вам Шойгу лично докладывает?
        Нормаль ок
        1. Андрей К Сегодня, 18:02
          Цитата: Нормаль ок
          ...Откуда вы знаете? Вам Шойгу лично докладывает?...

          Как и многие на сайте рождён и обучен в СССР. Соответственно читать и анализировать пока не разучился. Шойгу не обязательно мне докладывать, да и не по чину.
          Чтобы сложить 2+2 советую Вам прессу периодически почитывать, желательно с комментариями специалистов по интересующим Вас вопросам hi
          Андрей К
      2. voyaka uh Сегодня, 17:43
        "Россия не брала обязательств прикрывать курдов"////

        Как не брала? А контингент миротворцев откуда в Африне взялся?
        Все официально под российским флагом, не ЧВК какая-нибудь...
        voyaka uh
        1. Андрей К Сегодня, 18:18
          Цитата: voyaka uh
          ...Как не брала? А контингент миротворцев откуда в Африне взялся?
          Все официально под российским флагом, не ЧВК какая-нибудь...

          Ну ёклмн...
          Коллега, а что это Вы вдруг шутки стали шутить? На Вас не похоже. Зачем Вы говорите то, чего в природе не существует?
          Какие миротворцы? Кто их туда послал? Да ещё под Российским флагом?
          Российская военная полиция ( не МС), развернула в районе Африн на севере провинции Алеппо наблюдательные пункты и обеспечивает соблюдение режима перемирия в зоне деконфликтации...
          Военная полиция, Карл!!!
          Обеспечивает соблюдение режима перемирия, Карл!!!
          Задач прикрывать задницы курдов, перед Российской военной полицией не стояло, как и вступать в боестолкновения с турецкой армией.
          Коллега, а может Вы знаете о договорённостях МО РФ по обеспечению безопасности отрядов YPG на территории Сирии?
          Андрей К
          1. voyaka uh Сегодня, 18:26
            "Российская военная полиция ( не МС), развернула в районе Африн на севере провинции Алеппо
            наблюдательные пункты и обеспечивает соблюдение режима перемирия в зоне деконфликтации"///

            Какая разница, как назвать? Вот нарушился режим перемирия (миротворцы - от слово перемирие)и что?
            Турция атаковала Сирию. Перешла в широкое наступление на земле.
            И как отреагировала Россия? Тихонечно снялась с позиций и ушла. Ни осуждения агрессора, (это ж не Израиль атаковал - тут бы поднялся крик до небес smile ), ничего...
            В следующий раз курды русских позовут? - вряд ли.
            voyaka uh
            1. 210окв Сегодня, 18:39
              А они нас разве звали?Это не земля курдов,а земля сирийцев.И курды там поскольку сирийцы позволили им там находится.Я имею в виду правительство Сирии.
              Цитата: voyaka uh
              "Российская военная полиция ( не МС), развернула в районе Африн на севере провинции Алеппо
              наблюдательные пункты и обеспечивает соблюдение режима перемирия в зоне деконфликтации"///

              Какая разница, как назвать? Вот нарушился режим перемирия (миротворцы - от слово перемирие)и что?
              Турция атаковала Сирию. Перешла в широкое наступление на земле.
              И как отреагировала Россия? Тихонечно снялась с позиций и ушла. Ни осуждения агрессора, (это ж не Израиль атаковал - тут бы поднялся крик до небес smile ), ничего...
              В следующий раз курды русских позовут? - вряд ли.
              210окв
            2. Андрей К Сегодня, 18:41
              Цитата: voyaka uh
              ...Какая разница, как назвать? Вот нарушился режим перемирия (миротворцы - от слово перемирие)и что?

              Большая разница как назвать, будьте точны hi
              Миротворцы от слова МИР ТВОРИТЬ, а не от перемирие. Военная полиция не миротворцы.
              И понеслось...
              ...Турция атаковала Сирию. Перешла в широкое наступление на земле.
              И как отреагировала Россия? Тихонечно снялась с позиций и ушла. Ни осуждения агрессора, (это ж не Израиль атаковал - тут бы поднялся крик до небес smile ), ничего...

              Во первых: не "тихонечко", не лгите. По согласованию с МО Сирии, были выведены на подконтрольную им территорию.
              Во вторых: Вы наверное во снах видите прецедент - россияне схлестнулись с турками, за обстрел сирийской территории и прочее и прочее...
              В таком случае, придётся влепить по израильтянам, которые поддерживают «Тахрир аш-Шам» и обстреливают приграничные территории Сирии...
              Угомонитесь уже...
              Андрей К
            3. Подкидыш Сегодня, 19:16
              Им же предложили признать в качестве центральной власти Башара и впустить его войска в Африн. Они отвергли предложение. Думали Штаты за них впрягуться. Теперь че скулить то? Пусть бегут к своим американским покровителям как планировали. А то вы нас защитите, но регулярную Сирийскую армию мы в Африн не пустим. От охраны настойчиво отказались.
              Подкидыш
            4. poquello Сегодня, 19:29
              Цитата: voyaka uh
              В следующий раз курды русских позовут?

              курды русских уже зовут, не этот проамериканский гапон, а остальные.
              Следующий раз когда курды смогут русских позвать будет в Сочи, может и последний.
              poquello
        2. влад66 Сегодня, 18:22
          Цитата: voyaka uh
          Как не брала? А контингент миротворцев откуда в Африне взялся?
          Все официально под российским флагом, не ЧВК какая-нибудь..

          Ух какая досада а? laughing Не удается нас столкнуть лбами с Турцией request Уж звиняйте,что с попкорном вам не дали это зрелище посмотреть. hiМы сами лучше полюбуемся по вашиму примеру,как султан прищучит проамерских курдов,которые Асаду спасибо,что хоть и не особо мешали,но и помощи от них как от козла молока и сам по мордашке отхватит.а уж потом и видно будет. wink
          влад66
        3. Tusv Сегодня, 18:38
          Цитата: voyaka uh
          Как не брала? А контингент миротворцев откуда в Африне взялся?

          Давайте отделять мух от котлет. Есть Договор Асада с Курдами о зоне деэскалации, а есть взбесившийся султан. Если Эрдоган с Курдами чё то не поделил. Простите это не наша головная боль. К нашим обязанностям это ни как не относиться, но в совбезе оон обязательно осудим hi
          Tusv
    4. Зяблицев Сегодня, 17:08
      Я, прошу прощения, а курды не легли ли под звезднополосатых англосаксов? Не надо из себя строить Януковича - генетика не та!Тут у нас семейные разборки - а англосаксы, враг номер один! Думать надо! А после таких заявлений и ВКС может усилить огневую мощь Турции...Геополитика, однако!
      Зяблицев
    5. сибиралт Сегодня, 17:08
      Россия никогда не обещала защищать курдов своими солдатами. В Сирии это дело президента Асада. Пусть они с ним и договариваютсяwinked
      сибиралт
      1. с-т Petrov Сегодня, 17:10
        вспомним о курдах когда с Эрдоганом торговаться будем. Пока ловите что заслужили.

        Их пустили на территорию САР чтоб они избежали геноцида. А они начали свой рот открывать и требовать свое государство в гостях, куда их пустили согреться спустя несколько десятилетий.

        В общем как я и писал ранее - укажут им место, как в Ираке указали.

        Не заслужил этот народ свое государство. Не могут определиться с союзниками, с единой армией и единым руководством.

        Поэтому и нехай обижаться. Может быть когда нибудь им помогут как и Израилю, подарив им кусок земли. Но не факт.

        с-т Petrov
    6. To be or not to be Сегодня, 17:09
      На самом деле ситуация проста и цинична
      Влад Шурыгин 22 01 2018 г" Два года назад, когда Ассад был совсем на грани разгрома, а мы еще только приступали к зачистке ИГИЛ (организация, запрещенная в России — прим.ред.), курды решили поставить на американскую лошадку. Типа, с русскими мы не враги, с сирийцами вооруженный нейтралитет, турки враги, но пока мы их не трогаем, а пока мы с американцами гасим ИГИЛ ..Возвращаться в Сирию - условие России - курды отказались. Наши пожали плечами и отошли в сторону и на сцену вышел папаша Рэджеп с артиллерией и авиацией. И вот теперь, вдруг, выяснилось, что русские, оказывается, предали курдов. .."""
      http://www.iarex.ru/articles/55296.html
      "Афринские курды хотели быть хитрее всех и столкнуть лбами Россию и Турцию, но вышло наоборот. Ждем афринских послов скоро в Дамаск..""
      To be or not to be
    7. Starover_Z Сегодня, 17:18
      в этом и есть американский план – с помощью наиболее радикально настроенных курдов попытаться подорвать стабильность в Турции

      А Америке как ширево наркоману локально-региональные войны на планете - они поднимают продажу оружия и обосновываются в спорных регионах при наличии там полезных ископаемых !
      Starover_Z
      1. marlin1203 Сегодня, 17:31
        Турок, если не придерживать, такая резня будет... у армян спросите.
        marlin1203
        1. kenig1 Сегодня, 18:24
          Поинтересуйтесь как курды от турок в резине армян не оставались.
          kenig1
        2. Incvizitor Сегодня, 20:44
          Если они и впрямь за ФША то достойны смерти...
          Incvizitor
    8. Маз Сегодня, 18:18
      ООО! Управляемый хаос! И снова не на территории США и союзников. Зато можно пихать оружие всем сторонам, разжигая склоку и пожиная денюжку.
      Маз
    9. 73bor Сегодня, 19:51
      Самое интерестное что курдов предали именно американцы ,а все шишки опять по нам ! Господа курды, вы уж определитесь с кем вы дружите и у кого оружие берёте!
      73bor
    10. Николай Прохожий Сегодня, 19:52
      Цитата: garx
      Из двух зол надо выбирать наименьшее!

      Николай Прохожий
    11. Misha Честный Сегодня, 20:30
      Цитата: garx
      Из двух зол надо выбирать наименьшее!

      Но по факту я согласен с командиром YPG. В любом случае теперь именно Турки хозяйничают в Сирии.
      Misha Честный
    12. Комментарий был удален.
  2. василий50 Сегодня, 17:00
    То что курды ради *величия своей идеи* предавали и готовы предавать в будущем уже воспринимается как что то само собой разумеющееся. При этом почему-то находятся те кто требует исполнить вроде как моральные хотелки тех кто предавал и готов предавать.
    василий50
  3. dauria Сегодня, 17:04
    Но Россия нас предала, игнорируя все ранее заключенные соглашения.


    Так пусть США за вас впишутся против Эрдогана, чего им стоит пару дивизий своих "совестливых с принципами " против турок кинуть. wink
    Вот блин, не нравится, когда русские своими солдатами их хотелки не оплачивают. Привыкли. .Не плачьте, мы у евреев и англосаксов наконец-то дипломатии научились.
    dauria
  4. _TANKIST_ Сегодня, 17:04
    Как сами сделки с ИГИЛ (организацией запрещенной в РФ) или Матрасней заключать - это нормально а ущерб САР, или захватывать нефтяные месторождения не принадлежащие их автономии, а вот когда против них сделки заключают это все,"... сразу их предали....."
    _TANKIST_
  5. svp67 Сегодня, 17:04
    На этом фоне в курдской прессе появилось заявление о том, что Россия и Турция несут общую ответственность за нанесение ударов по сирийскому Африну.
    Дважды ЗРЯ они поступили:
    - связались с американцами
    - Россию в своих бедах обвинили...
    Ну посмотрим, чем все это закончится.
    svp67
    1. 210окв Сегодня, 18:01
      Закончится тем что приползут в Дамаск или Сочи просится к руке..
      Цитата: svp67
      На этом фоне в курдской прессе появилось заявление о том, что Россия и Турция несут общую ответственность за нанесение ударов по сирийскому Африну.
      Дважды ЗРЯ они поступили:
      - связались с американцами
      - Россию в своих бедах обвинили...
      Ну посмотрим, чем все это закончится.
      210окв
      1. svp67 Сегодня, 18:16
        Цитата: 210окв
        акончится тем что приползут в Дамаск или Сочи просится к руке..

        Было бы кому....а то турки больно злющие...
        svp67
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:23
          Цитата: svp67
          Было бы кому....а то турки больно злющие...

          а может еще успеют?
          Angel_and_Demon
          1. svp67 Сегодня, 19:28
            Цитата: Angel_and_Demon
            а может еще успеют?

            Ну будем надеяться...
            svp67
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:30
              Цитата: svp67
              Ну будем надеяться...

              Надежда умрет последней
              Angel_and_Demon
      2. Dashout Сегодня, 20:18
        Цитата: 210окв
        Закончится тем что приползут в Дамаск или Сочи просится к руке..

        Да, похоже на домашнее задание перед Конгрессом нацдиалога Сирии. Надо договариваться, курды, а не бегать к полосатым...
        Dashout
  6. РУСС Сегодня, 17:05
    Асад предложил сирийским курдам максимум автономии, но тем видимо мало , теперь и от Асада помощи нет ни соответственно тем более от нас ,пусть друзья из за океана помогают
    РУСС
  7. Феликс Сегодня, 17:05
    эээ... Союзники США бомбят союзников США, а виновата все равно Россия?
    Феликс
    1. Doliva63 Сегодня, 18:01
      Ага, без нас они бы сами себя бомбили. А крайними всё равно мы были бы laughing drinks
      Doliva63
      1. Феликс Сегодня, 19:48
        Цитата: Doliva63
        Ага, без нас они бы сами себя бомбили. А крайними всё равно мы были бы laughing drinks

        Точно)))
        Феликс
  8. Strashila Сегодня, 17:08
    Может промолчал бы, то может и за умного сошел... толкая такие речи он явно сделал так, чтоб Россия точно теперь не помогала курдам, просто сделал подставу всем своим соплеменникам... теперь ждем выход американцев, как спасителей курдов... ведь речь им была явно адресована... теперь они отреклись от Асада и России... теперь они все их полностью со всеми потрохами.
    Strashila
    1. Серый брат Сегодня, 17:28
      Цитата: Strashila
      Может промолчал бы, то может и за умного сошел... толкая такие речи он явно сделал так, чтоб Россия точно теперь не помогала курдам

      Зы: словоблудие таких персонажей на действия России не влияет. Россия помогает законному правительству САР и курды им не являются точно.
      Серый брат
      1. Strashila Сегодня, 17:35
        Асад про себя наверное спасибо туркам сказал... займись он, воспитанием патриотизма у курдов к Сирии, его в очередной раз назвали кровавым диктатором... а так турки курдам любовь к Родине прививают.
        Strashila
        1. Серый брат Сегодня, 17:48
          Цитата: Strashila
          турки курдам любовь к Родине прививают.

          Хочешь независимости - смоги её защитить. Смогут курды устоять против турок и только тогда с ними будут по другому разговаривать... может быть.
          А они на чужих плечах в рай хотят въехать, но так не бывает - в этом мире рулит право сильного.
          Серый брат
    2. Incvizitor Сегодня, 20:47
      Вот что то кажется если армяне будут с фшистами "дружить" к ним то же турки придут laughing
      Incvizitor
  9. КОМандирДИВана Сегодня, 17:11
    После завершения операции турками курды вероятнее всего согласятся на широкую автономию в составе сирии откажутся от планов на самостоятельное государство вообще все смахивает на тему плохой (турки) и хороший (рф) полицейский терпила-курды в 90-х представитель курдов в рф предлагал ебну дать курдам широкую автономию на территории тамбовской области
    КОМандирДИВана
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:57
      потом так же бы они решили создать государство на территории РФ с подачи США - и полетели бы грачи геноцидить неумных людей
      с-т Petrov
  10. Жаждущий ветра Сегодня, 17:12
    Признаться не особо разбираюсь в этой ситуации, но сразу же возник вопрос:
    Сами то курды выполняют свою часть договорённостей? Есть у меня подозрения, что решения России в Сирии относительно курдов были следствием некоторых событий и действий. Такое впечатление, что курдам все должны.
    Жаждущий ветра
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:58
      Такое впечатление, что курдам все должны.


      им и возвращают wassat
      с-т Petrov
  11. Горный стрелок Сегодня, 17:12
    Курды - те еще "онижедети", так что ... выбрали хозяина - с него и спрашивайте защиту. А то и тут и там захотели...
    Горный стрелок
  12. DonGrand Сегодня, 17:17
    Наука будет для курдских товарищей. Нечего было с янки флиртовать.
    DonGrand
    1. garnik Сегодня, 17:42
      Блин,существует два курдских анклава на территории Сирии. Одни стали проамериканскими ,не дождавшихся нас и есть пока те которые надеялись что они под защитой российской военной полицией .
      garnik
      1. Серый брат Сегодня, 18:22
        Цитата: garnik
        Блин,существует два курдских анклава на территории Сирии

        На территории Сирии единственная легитимная власть, это власть правительства Сирии.
        Если курды не подчиняются правительству Сирии то и правительство Сирии не обязано их защищать.
        За то время пока там находилась военная полиция они должны были определится - они определились. Раз они решили что у них есть независимость, так пускай сами её и защищают. Никто им ничего не должен.
        При чём здесь Россия?
        Серый брат
        1. Shahno Сегодня, 18:31
          Если половина населения против твоей власти восстала, насколько ты легитимен. Не 100 тыс. на демонстрациях, а целая гражданская война. А президент все еще легитимен? Странно... На штыках законность не принесешь. Но ясно, что Асад подорвал законность своей власти.
          Shahno
          1. Серый брат Сегодня, 18:51
            Цитата: Shahno
            Если половина населения против твоей власти восстала,

            Ну и где эти десять миллионов восставших? Я не вижу.
            Серый брат
            1. Shahno Сегодня, 18:55
              А против кого война идет? Против сирийцев. Умеренных, не очень умеренных, типа Нусры,против курдов. Посчитайте. Там в их рядах наемников 30 проц. И что делают войска Турции, спецназ штатов. Да и РФ сейчас. Пытаются защитить свое влияние, но единую Сирию забыли. Как вы хотите сделать ее единой, если уничтожаете миллионы несогласных.
              Shahno
              1. Серый брат Сегодня, 19:39
                Цитата: Shahno
                , но единую Сирию забыли

                Как видите не забыли. Вот курды забыли и через это имеют проблемы с турками.
                Цитата: Shahno
                Как вы хотите сделать ее единой, если уничтожаете миллионы несогласных.

                Там нет "миллионов" с оружием в руках. У кого есть военная сила - тот и рулит на "своей" территории, а население сидит по домам и ждёт когда этот бордель закончится, и уже можно будет жить нормально.
                Серый брат
    2. voyaka uh Сегодня, 17:45
      И другая наука для них будет - нечего с Россией флиртовать.
      voyaka uh
      1. dauria Сегодня, 18:12
        нечего с Россией флиртовать.

        А чем мы хуже вас ? wink Спасибо США, Англии, Израилю за уроки дипломатии- как кого-то стравить и прийти на готовое. Чай у нас в Кремле на четверть бывший ваш народ... laughing
        dauria
        1. voyaka uh Сегодня, 18:15
          Верно. Россия кидает друзей и союзников, как и все остальные.
          Израиль кинул ливанских христиан в свое время. Грустно, но факт. sad
          voyaka uh
        2. Shahno Сегодня, 18:16
          Научили на свою голову...
          Shahno
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 18:12
        Цитата: voyaka uh
        И другая наука для них будет - нечего с Россией флиртовать.

        ну с Россией может и флиртовали - но подмахивали то полосатым request
        Angel_and_Demon
      3. Morozyaka Сегодня, 18:27
        Вояка Ух, вы специально недалёких подтроливаете? Что-то на ваши подколки уже и не отвечают почти.... Поумнели все что-ли?
        Morozyaka
        1. voyaka uh Сегодня, 18:35
          Может быть, поумнели. Хорошо если так.
          Я не за турок, и не за курдов. Просто обычно Россия любит говорить
          о своей "высокой моральной роли, помощи слабым". Но в данном случае
          явный случай "кидка" людей, которые надеялись на защиту сильной державы.
          Я уже писал в другом посте, что и Израиль был в ситуации, когда кинул
          союзников - ливанских христиан. Но мы называем вещи своими именами -
          кинули. sad
          voyaka uh
          1. Tusv Сегодня, 20:12
            Цитата: voyaka uh
            Но в данном случае
            явный случай "кидка" людей, которые надеялись на защиту сильной державы.
            Я уже писал в другом посте, что и Израиль был в ситуации, когда кинул
            союзников - ливанских христиан. Но мы называем вещи своими именами -
            кинули.

            Странные вы. Это как? Двумя с половиной миротворца на турецкую армию fool Ребята, из за курдов мы чуть с США в долгоиграющую бучу чуть не попали. На грани 3 мировой. А там замес такой бы пошел, что от Израиля ножки до рожки остались. А с султанишкой нам уже ссориться не с руки, хотя ни кто не поддерживает в РФ такую дружбу
            Окститесь. Какое предательство
            Tusv
        2. user1212 Сегодня, 19:24
          Цитата: Morozyaka
          Поумнели все что-ли?

          Да его уже второй день спрашивают каким образом перемирие между Асадом и курдами обязывает Россию воевать за курдов, а он все шлангом прикидывается и талдычит из в ветки в ветку одно и то же. А может не прикидывается? Может просто агитку новую не подвезли laughing
          user1212
          1. Morozyaka Сегодня, 19:50
            Да тут просто такой момент удачный чтобы у русских самолюбие "потеребить", а на лёгкие заходы никто не ведётся. Даже странно как-то :) надо заходить более длинными постами "про кидалово", тогда народ потянется laughing
            А если по существу, то все мы понятия не имеем кто там кому что обещал - только гадать можем. Единственное что смущает - это заявления Дамаска по поводу операции турков. Как бы не получилось так что: 1)турки занимают Афин и остаются там сами, Эрдоган получает внутриполитические дивиденды, 2) афринские курды, посопративлявшись немного, уезжают за Ефрат пополнять новую про-американскую армию
            3) Дамаск бессильно на это взирает
            4) виновата во всём Россия...
            Такой расклад будет очень неприятным
            Morozyaka
            1. user1212 Сегодня, 19:53
              Цитата: Morozyaka
              заявления Дамаска по поводу операции турков

              Дежурное бла-бла. Официально это все же пока еще сирийская территория, хоть и не подконтрольная
              user1212
      4. Tusv Сегодня, 18:49
        Цитата: voyaka uh
        И другая наука для них будет - нечего с Россией флиртовать.

        А вот это точно. Флирт это так, ни чего необязывающий перепих. Тут надо дружить. Мы же с Израилем не флиртуем, а честно ведем душевный разговор.
        Tusv
  13. К-50 Сегодня, 17:18
    У России в Африне было военное представительство в течение 2-х лет. Имели место определённые договорённости. Но Россия нас предала, игнорируя все ранее заключенные соглашения.

    И что? В этих договорённостях указано, что Россия должна за курдов воевать? А связи чем? belay
    Для начала, сирийские курды предали свою страну, продавшись американцам. И это самое главное!!! Продались!!! И теперь просят, чтобы за них кто-то кровь проливал?
    Д.Б. С. Лавров.
    Сначала договоритесь со своим правительством. Решите вопросы меж собой, научитесь взаимодействовать на политическом уровне, да просто на человеческом. определитесь, кто вам друг, а кто просто "покупатель" вашей крови и жизней.
    Только после этого, выделив для себя главное и подтверждая это делами можно что-то требовать от других, не раньше!!! am
    К-50
  14. Fayth Сегодня, 17:19
    Сирия очень сильно напоминает Сараево и Чехославакию, очень прочное сплетение и сильное давлениен на один кв. км. + безумная религиозна состовляющая данного конфликта как среди масульман/иудеев, так и среди христиан( коими являемся, по факту, только мы, не вступившие в экуменизм.
    Здоровья Вам, братья, я Вам как ракетчик говорою, без предательства внутри мы непобедимы!
    Fayth
  15. Труд Сегодня, 17:23
    Мне вот интересно если и вправду курды надумают нарушить границу Турции, она как страна НАТО может попросить помощи от участников блока. И как тогда себя поведут янки?
    Труд
  16. Alexey RA Сегодня, 17:24
    У России в Африне было военное представительство в течение 2-х лет. Имели место определённые договорённости. Но Россия нас предала, игнорируя все ранее заключенные соглашения. Россия оказалась государством без принципов.

    Чу... доносятся знакомые слова - Россия должна! ©
    Шо - и за этих мы должны были вписаться, завоевав для них независимость? belay Спецом для того, чтобы они нас потом кинули? Мало нам было "братушек"...
    Alexey RA
  17. Вежливый Лось Сегодня, 17:26
    Кто девушку танцевал, тот ее и кормить (защищать) должен. А насчет наших (РФ) обязательств по договоренностям - пущай докУмент покажуть. Снюхались с п-сами, а мы им что-то должны. Где-то я такое уже видел... что-нить бы новое придумали. Скучно, девочки.
    Вежливый Лось
  18. Anyone Сегодня, 17:27
    Цитата: сибиралт
    Россия никогда не обещала защищать курдов своими солдатами. В Сирии это дело президента Асада. Пусть они с ним и договариваютсяwinked

    Не совсем. Мы заходили в Сирию, на минуточку, с лозунгом "сохраним территориальную целостность Сирийской Арабской Республики". Под этим соусом бомбили ИГ сотоварищи и оппозицию, которые "за развал Сирии". А теперь что? Фигачить сирийских бармалеев за то, что они воюют на своей земле (хоть и против официальной власти) - это, типа, нормально и кошерно, а вот выпиливать интервентов, убивающих сирийских граждан и захватывающих сирийские земли и - это, значицца, "никогда не обещали"? ))
    Anyone
    1. Tusv Сегодня, 19:03
      Цитата: Anyone
      Под этим соусом бомбили ИГ сотоварищи и оппозицию, которые "за развал Сирии"

      Кстати сам и ответил. Некоторые Курды, как раз за развал Сирии. А кем Мы будем мочить "оппозиционеров" - фиолетово, лишь бы не нашими Парнями. Вчера Хизболой с КСИРом (так же интервенты). Сегодня Турки добавились hi
      Цинично, но Нашим Парням Гурий не обещают, а только материнские слезы
      Tusv
      1. Anyone Сегодня, 19:26
        Вы готовы "мочить оппозиционеров Асада" любыми средствами: террористами, турками, иранскими прокси, курдами etc? Вы что, думаете Россия священную войну против ССА и иже с ними в Сирии ведет? )) Мы просто любыми доступными средствами ловим рыбку в мутной водичке чужой гражданской войны. Например, давая на откуп туркам часть территории страны, целостность которую мы декларировали защищать... Я понимаю ценность сирийского опыта для нашей армии, но всё остальное, извините, ставит нашу политику там в один ряд с другими ближневосточными игроками, не брезгующими любыми средствами.
        Anyone
        1. Tusv Сегодня, 19:41
          Цитата: Anyone
          Вы готовы "мочить оппозиционеров Асада" любыми средствами: террористами, турками, иранскими прокси, курдами etc? Вы что, думаете Россия священную войну против ССА и иже с ними в Сирии ведет? ))

          Уже сказал. Циничен я. У меня три пацана призывного возраста. Двоих запросто могут отправить пушечным мясом уже сегодня, третьего, через год. Хочешь за курдов впрягаться - пожалуйста, но своими сыновьями hi
          Tusv
  19. Геркулесыч Сегодня, 17:28
    То есть, когда их просили не рвать территорию Сирии, не создавать государство в государстве, они игнорировали наши просьбы! А сейчас, когда прижало, вдруг мы их предали? fool Сами то на сша понадеялись , когда себе кусок Сирийский землицы оттяпывали, что же к янки предьяву не предъявляют, или знают, что сша их просто пошлют? ??
    Геркулесыч
  20. Ратуш Сегодня, 17:32
    "...Наши друзья турки, совместно с нашими врагами, сирийской освободительной армией, поддерживаемых и снабжаемые нашими врагами, американцами, будут совместно бороться с нашим врагом ИГИЛ.

    В то же время наш друг Асад заявил, что будет сбивать все самолёты нашего друга Эрдогана, на что наш друг Турция, завезла в Африн, откуда предварительно выгнала нас, ракетные установки, которые им поставили наши враги американцы, что бы сбивать наши ракеты с установок С400 на территории, где они воюют с нашими друзьями курдами, которых тоже поддерживает враждебный нам американский режим и с которыми у нас были подписаны договора на разработку нефтяных месторождений и которых так же ненавидит наш друг Асад.


    И еще — друг Турции, Россия, потребует в ООН от своего друга Турции, прекратить боевые действия против нашего друга курдов, которые враги нашего друга Асада и такие же враги нашего друга Турции. Это заявление в ООН поддержит представитель нашего друга Асада, направленного против нашего друга Турции    ...."
    Ратуш
  21. FalconD Сегодня, 17:32
    Курды видимо рассчитывали, что на подконтрольную им территорию прибудут Вежливые люди без знаков различия и организуют им там референдум по вопросу о выходе из состава Сирии?!! Не ребята, кто вам оружие поставляет, с тех и спрашивайте!!!
    FalconD
    1. Вежливый Лось Сегодня, 17:57
      Цитата: FalconD
      Курды видимо рассчитывали, что на подконтрольную им территорию прибудут Вежливые люди

      Полагаю, что тут не расчеты, а госдеповская методичка. Курды примкнули к п-сам, а когда сверху прилетело, то Россия их, видите ли, предала. Еще Россия на Грузию в 2008г. напала, Украину оккупировала и на Прибалтику напасть собирается.
      Вежливый Лось
  22. Livonetc Сегодня, 17:34
    Цитата: Fayth
    Сирия очень сильно напоминает Сараево и Чехославакию, очень прочное сплетение и сильное давлениен на один кв. км. + безумная религиозна состовляющая данного конфликта как среди масульман/иудеев, так и среди христиан( коими являемся, по факту, только мы, не вступившие в экуменизм.
    Здоровья Вам, братья, я Вам как ракетчик говорою, без предательства внутри мы непобедимы!
    laughing
    "Все они слабаки в этой Чехослабакии"
    Livonetc
  23. turcom Сегодня, 17:35
    На переговорах по Африну Россия поставила перед курдами фактически ультиматум, вы соглашаетесь с управлением Асада в Африне и возвращаете нефтеносные территории на восточном берегу Ефрата под контроль правительственных сил. Курды отказались. Результат пожинают сейчас. После Африна Эрдоган возьмется и за северо-восточные территории, что сейчас за курдами числятся.
    turcom
  24. pilot69 Сегодня, 17:43
    А с какого перепуга Россия должна за вас, курдов, переживать? Все это время вы метались между "умными и красивыми". На кой, извините, "хрен", России встревать в ваши разборки с турками? Сказано - РФ выступает за "целостность и неделимость" Сирии. Точка.
    pilot69
  25. Ратник с пулеметом Сегодня, 17:46
    я бы даже сказал способ существования hi
    Ратник с пулеметом
  26. Anyone Сегодня, 17:46
    Цитата: FalconD
    Не ребята, кто вам оружие поставляет, с тех и спрашивайте!!!

    Вот специально нашел:
    В этот регион [Африн] возвращались люди, потому что благодаря прибывшей туда российской военной полиции там, видимо, были обеспечены стабильность и порядок. «В Африне нет зоны деэскалации, здесь действует так называемая зона деконфликтации и работает российский центр по примирению. В конце августа в кантоне Африн был создан комитет национального примирения, куда вошли представители местных органов самоуправления провинций, оппозиции и центра по примирению» – так в сентябре 2017 года рассказывал СМИ о ситуации в Африне подполковник российской военной полиции Георгий Петрунин

    И внезапно через пару месяцев месяца мы заявляем, что в этом регионе полным ходом идут
    ...бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям

    а также имеют место быть
    ...провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением, ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в «женевском формате», полноценными участниками которых должны быть и курды


    П.С. Это даже не смешно.
    Anyone
  27. МИХАН Сегодня, 17:47
    Кто кого предал ,еще можно поспорить...Когда Россия начинала операцию в Сирии и нам очень трудно было, вы что то помалкивали , Хесболла вот кто заслуживает доверия и наше и Сирии! В самый сложный период стояли с нами плечом к плечу! А ведь могла быть у вас автономия, если бы вы не предали Россию и Ассада..
    Пусть вас теперь Эрдоган учит уму разуму , на будущее которого у вас уже не будет Аллах Акбар!
    МИХАН
  28. Pacifist Сегодня, 17:48
    Нет господа курды. Никто вас не предал. Вам предлагали выступить на стороне законных властей. Вы предпочли васькаться с американцами, закрывать глаза на ИГИЛ и Нусру, пытаться организовать себе под шумок страну на американские деньги и класть с пробором на то, что все это происходит на территории САР, и незаконно. Игнорировать наши попытки вернуть в нормальное русло. И когда у вас начал зад гореть орёте "караул нас предали!". Молодцы, неплохо вас научили инструкторы по методичке "А нас то за шо?!".
    Pacifist
  29. Хорт Сегодня, 17:50
    Да не нужен никому из "старожилов" в том регионе свободный Курдистан как новое государство, вот и сливают курдов общими усилиями, грубо говоря.
    Хорт
  30. lopvlad Сегодня, 17:51
    Россия предала курдов в Африне


    Россия изначально договорилась с курдами что им дадут автономию но обязательно в составе Сирии.Курды же сначала это поддерживали но потом повелись на американские посулы и захотели отдельное от Сирии государство.
    Россия изначально не поддерживала раздел Сирии на отдельные государства и тем более то что эти государства будут под контролем США.

    Так что курды думали что самые хитрые а остались одни.
    lopvlad
  31. arhPavel Сегодня, 17:58
    Работали вместе и ни кто ни кого кидал (по крайней мере на публику) но кто то захотел работать с ами. А тут уже извиняйте, на 2х стульях сидеть попу порвете
    arhPavel
  32. Симон Сегодня, 17:59
    Цитата: maxim947
    Курды-шмурды... гнать бы их всех подальше. Наплодилось каждой твари по-паре и у каждого свой царь в голове с требованиями на свою территорию. Им предложили автономию - они отказались, вот и отгребайте теперь. Чем меньше там будет "не пойми кого", тем проще будет навести порядок.

    Курды свое время упустили, им надо было под крыло Асада идти, а они оказались, захотели свое государство. Были бы с Асадом, турки бы их не посмели трогать. Россия с Сирией, а они продались американцам. fool
    Симон
  33. мерцание Сегодня, 18:00
    Верхушка YPG: Россия предала курдов в Африне

    И ни слова о своих братьях из SDF. no
    мерцание
  34. Furious Bambr Сегодня, 18:01
    Одно из курдских движений в Африне раскрыло, что курды отклонили российское предложение передать подконтрольные им территории сирийскому правительству. Об этом сообщило иранское информагентство FARS.
    Алдар Халиль, высокопоставленный военный курдского движения "Демократическое общество", заявил, что курдские боевики в Африне отвергли предложение России передать районы, находящиеся под их контролем, сирийскому правительству.
    И кому мы там должны? Очередной банде на территории Сирии?
    Furious Bambr
    1. karish Сегодня, 18:05
      Цитата: Furious Bambr
      Одно из курдских движений в Африне раскрыло, что курды отклонили российское предложение передать подконтрольные им территории сирийскому правительству.

      Это нарушение договора о зонах деэскалации -- гарантом которого выступала Россия.

      Цитата: Furious Bambr
      И кому мы там должны? Очередной банде на территории Сирии?

      там вообще одни банды , что у одних . что у других.
      Но тогда вопрос , что тогда в Африне делал российский контингент и центр МО РФ по деэскалации ?
      Или о зонах деэскалации и соглашений по ним --- никто не слышал ?
      karish
      1. bk316 Сегодня, 18:13
        Не надо заключать союзнические договора с врагами России. Это и к вам шестиконечные относится. Кто враг России объяснять нужно?
        bk316
      2. Dym71 Сегодня, 18:33
        Цитата: karish
        Это нарушение договора о зонах деэскалации

        Голословное заявление. Первое был подписан меморандум, а не договор. Второе нашел у Anyone:
        Цитата: Anyone
        «В Африне нет зоны деэскалации, здесь действует так называемая зона деконфликтации и работает российский центр по примирению.

        Будем дальше посмотреть! yes
        Dym71
      3. user1212 Сегодня, 18:59
        Цитата: karish
        зонах деэскалации и соглашений по ним

        Это соглашение о деэскалации между сирийцами и курдами. В нем нет упоминания о обязанности Сирии или РФ защищать курдов от третьей стороны. Напомню, курды не признают законность власти Асада в Африне
        user1212
  35. лысова Сегодня, 18:02
    Вот блин подготовили " товарища " - вообще то Россия, в их нем конфликте, пока нейтралитет. А сколько зелени положил себе в карман Сипан Хемо, продавшись штатам ?
    лысова
  36. tol Сегодня, 18:03
    Первый раз что ли , не оправдываются надежды российского капитализма
    tol
  37. Анатольевич Сегодня, 18:08
    Цитата: bouncyhunter
    Не все понимают что "дружить" с матрасами равносильно совать руку в пасть льва ...

    Скорее в отверстие деревенского туалета.
    Анатольевич
  38. Antor Сегодня, 18:10
    Сколько воинов Руси сложили свою голову за чуждые нам интересы достаточно открыть учебник истории !!! Курды имеют право на какие-то высказывания,но пусть сначала на себя посмотрят,захотели усидеть на берегу,вроде мы сами по себе,но вместе с США,а Вы Россия спасайте нас от Турции!!??? А какого рожна было "выеживаться", когда им предлагали быть в Сирии,свое государство хочется,тогда причем здесь Россия-ведь это Турция не хочет иметь у себя на границах геморой ввиде Курдистана. Все хитропопые-но и Россия уже головой думает....и правильно. А насчет угроз в адрес России-это так опрометчиво...как бы потом жалеть не пришлось!!!!!
    Antor
  39. Anyone Сегодня, 18:12
    Цитата: МИХАН
    Хесболла вот кто заслуживает доверия и наше и Сирии!

    Участие Хезболлы в гражданской войне в Сирии состоит по большей части в увеличении энтропии в Сирии. Из-за её действий в Хомсе в сирийский конфликт втянулись дополнительные стороны. Например, ливанские салафы. Причём, на стороне "зелёных" и ан-Нусры. Хезболла - такие же террористы, как и все остальные джихадисты.
    Anyone
  40. Волька Сегодня, 18:18
    курды, вас янки кормят, вот пусть и впрягаются за вас перед турками, Россия вам ничего не обещала кроме автономии в составе Сирии, а если честно, то туркам следовало бы как следует намылить шею и поставить на местно...
    Волька
  41. Piramidon Сегодня, 18:20
    Курды, это те ещё пpocтитутки. Мечутся и не знают, кому и за сколько отдаться.Решили лечь под янкеcoв. Теперь пожинают плоды.
    Piramidon
  42. Лексус Сегодня, 18:24
    Верхушка YPG: Россия предала курдов в Африне

    А в чём, собственно? Не шибко они к нам "в друзья" стремились-то. Всё как-то с "матрасами" заигрывали. Так что, пусть теперь сполна получают. Глядишь, мозги на место встанут.
    Лексус
  43. Rasen Сегодня, 18:30
    У России в Африне было военное представительство в течение 2-х лет. Имели место определённые договорённости. Но Россия нас предала, игнорируя все ранее заключенные соглашения. Россия оказалась государством без принципов.

    Предавать не привыкать, первый раз что ли.
    Rasen
  44. garnik Сегодня, 18:32
    Цитата: Серый брат
    Если курды не подчиняются правительству Сирии то и правительство Сирии не обязано их защищать.

    Еще раз повторю,САА предоставляет коридор для переброски помощи из раккского курдистана в афринский . Все таки для Асада курды предпочтительны , чем турки.
    garnik
  45. Сергей-8848 Сегодня, 18:33
    С племенами договариваться - себе дороже. Новый вождь - новые бусы.
    Сергей-8848
  46. ушкуйник Сегодня, 19:13
    Пытались сосать двух маток, не будучи "покирным телятко", которое, если "покорное, двух маток сосет).
    ушкуйник
  47. МРоманович Сегодня, 19:36
    Тут писали, что кто то кого то переиграл. Вот скажите, кого мы переиграли? Если выбросить домыслы, как следует протереть очки и прекратить выдавать видимое за желаемое, то для нас и сирийцев вырисовывается очень нехорошая картина.
    МРоманович
  48. Anyone Сегодня, 19:45
    Цитата: Tusv
    Уже сказал. Циничен я. У меня три пацана призывного возраста. Двоих запросто могут отправить пушечным мясом уже сегодня, третьего, через год. Хочешь за курдов впрягаться - пожалуйста, но своими сыновьями hi

    Вы чего-то не поняли, наверное: я не только за курдов, но и за Асада впрягаться (Ваш тезаурус) не хочу и никогда не хотел. И да, у меня самого два пацана: 19 и 15 лет.
    Anyone
  49. Пленник Сегодня, 19:55
    Ишь как заговорили голуби козырные. А то ходили носы задравши, мол сами с усами и вы нам не указ у нас сша есть. winked Как попу прижгли так Россия виновата. Вы уж извиняйте, но Россия не мать Тереза (царствие ей небесное), что бы вам сопли утирать и пахать на вас. Сами хотели рулить, вот и рулите. hi
    Пленник
  50. Лена_Зачем Сегодня, 19:58
    Ну вы еще бы побольше с пен...сами общались!
    Нельзя усидеть на двух стульях!
    Лена_Зачем
  51. demo Сегодня, 20:00
    В общем опять виновата Россия.
    Если бы ни мы, то ИГИЛ был бы жив и здоров.
    США и дальше бы раскручивали деятельность этого спрута.
    Гляди и до Турции добрались бы.
    А курды оказались не на высоте.
    Повелись на посулы, а теперь визжат что их Россия предала.
    Сложите оружие или присягните своему главе государства.
    И было бы вам счастье. В виде автономии.
    А так - каждой сестре по сережке.
    demo
  52. WapentakeLokki Сегодня, 20:23
    Shahno,
    Когда-нибудь,если интересы матрасников встанут в неразрешимое противоречие с необходимостью поддерживать Израиль а ваше лобби в 3.141досии чутка потеряет свое влияние и вы встанете одни против всего арабского мира вам уже не будет так весело.Ваша дружба с матрасниками сугубо меркантильная(такой себе брак по расчету)и цена вашей страны взвешивается за океаном на их-же весах а на базаре всякое бывает и весы часто врут и тогда ...Ну как вам все еще весело представитель Богоизбранного народа?
    WapentakeLokki
  53. rammjager Сегодня, 20:25
    Цитата: woron333444
    Нормаль ок Если граждане не признают своё государство (Сирию), то это не граждане своей страны. И кто их будет мочить или сами сирийцы или турки это уже безразницы. Они бандиты на этой земле. А бандитов надо уничтожать.

    А как насчет Донбасса?Аналогии не находите?Может они следующие
    rammjager
    1. Пленник Сегодня, 20:55
      Не находим. И Донбасс никто не сдаст. Скатайте губу, любезный.
      Пленник
  54. faterdom Сегодня, 20:34
    курды выступили с резкой критикой позиции России

    При том, что служить обещали американцам, бомбят их турки - виноват Путин! Однозначно. Эти явно созрели для демократии - масштабно мыслят абстрактными категориями.
    faterdom
  55. taiga2018 Сегодня, 20:44
    какое предательство,вам же доступно было сказано-подчинитесь законному сирийскому правительству и никто вас не тронет,так нет же,вы решили быть самыми умными и как тот телёнок сразу двух мамок сосать...
    taiga2018
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