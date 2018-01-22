Верхушка YPG: Россия предала курдов в Африне

У России в Африне было военное представительство в течение 2-х лет. Имели место определённые договорённости. Но Россия нас предала, игнорируя все ранее заключенные соглашения. Россия оказалась государством без принципов.

Сирийские курды выступили с резкой критикой позиции России по турецкой операции на севере САР. Так, главком курдских вооружённых отрядов YPG Сипан Хемо заявил о том, что «Москва вступила в антикурдский военный союз со страной-оккупантом – Турцией». Хемо заявил, что Россия «предала курдов, нарушив ранее заключённые договорённости».Официальный сайт YPG приводит слова главнокомандующего:На этом фоне в курдской прессе появилось заявление о том, что Россия и Турция несут общую ответственность за нанесение ударов по сирийскому Африну.Напомним, что ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что США сознательно провоцируют Турцию, пытаясь создать негосударственные «пограничные силы» на турецкой границе. При этом Эрдоган назвал курдские отряды, поддерживаемые США, террористами, обстреливающимися южные провинции Турецкого государства. По словам Эрдогана, так больше продолжаться не может, и Турция начинает операцию «Оливковая ветвь».Член исполкома СДС (Совет Демократической Сирии) Хикмат Хабиб заявил, что если Турция не остановится в ближайшее время, то война перекинется и на её территорию. В свою очередь в Анкаре заявили, что в этом и есть американский план – с помощью наиболее радикально настроенных курдов попытаться подорвать стабильность в Турции (в первую очередь в курдских регионах) в отместку за попытку проведения Анкарой самостоятельной политики и за пресечение попытки госпереворота в 2016-м. В ГШ ВС Турции заявляют, что таким планам США сбыться не суждено, даже если там «кое-кто этого очень хочет».