09:50 26 января
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Проект «Россия»

Нынешняя избирательная кампания по-своему уникальна. Россия впервые проводит президентские выборы в условиях открытой конфронтации с Западом. Конечно, и раньше случались разногласия между партнёрами, но такого «крестового похода» против нашей государственности не замечено очень давно. Всё настолько вышло за рамки приличий, что скорее напоминает столкновение цивилизаций, а не спор «хозяйствующих субъектов», как прежде.



2018 год может стать судьбоносным. Государственная система России столкнулась с вызовами, которых ещё не знала. Пожалуй, с самыми серьёзными за всю новейшую историю. Природа и масштабы таковы, что полумерами, похоже, отделаться не удастся. Страна и её руководство стоят перед альтернативой: или мобилизация всех внутренних ресурсов, или капитуляция и утрата суверенитета. Осознание этого приходит хоть и медленно, но неотвратимо.


Старая архитектура взаимоотношений власти и элит этим вызовам не соответствует, как не соответствует им и положение, и роль этих самых элит в обществе.

Разница между видением будущего у народа и его «лучших представителей» начинает пугать даже сторонних наблюдателей.

Начало избирательной кампании совпало с неприятной для российского руководства информационной кампанией, начавшейся на Западе и связанной с подготовкой очередных «чёрных списков», куда для начала войдут «капитаны» российской экономики и близкие к руководству страны миллиардеры. При этом уважаемые западные агентства, вроде Bloomberg, с соответствующей времени тонкостью и непринуждённостью сообщают о принявших массовый характер переговорах и консультациях между представителями потенциальных фигурантов списка и официальными представителями госорганов США. Мимоходом подчёркивается, что присутствие в списке вовсе не влечёт автоматического попадания под санкции. Этакий тонкий намёк с указанием правильного направления движения.

К сожалению, и без Bloomberg понятно, что многие фигуранты с удовольствием поменяли бы «флаг и герб», если бы не боялись больше потерять внутри страны, чем за её пределами, но страх этот может оказаться быстротечным.

Не всем, но многим людям, сколотившим состояния в 90-х и успешно, как им кажется, встроившим свои капиталы в глобальную экономику, надоели все эти игры в патриотизм.

Одно дело, когда он ведёт к повышению капитализации активов, и совсем другое, когда он эту капитализацию обнуляет. Быть спонсором «проекта Россия» занятие неблагодарное, особенно если и ежу понятно, что мировой гегемон постановил этот проект закрыть.

Это что касается «капитанов» экономики, но не в лучшем положении и «региональные» элиты, т.е. региональные чиновники, попрятавшие честно и непосильно нажитое в западных банках и теперь мучительно гадающие, что ж дальше будет.

Получается, что из опоры действующей власти и государства нынешние элиты в лучшем случае могут превратиться в балласт. В худшем – может быть, как на Украине. Правда, там вообще не было государства, как фактора.

Под такой невесёлый аккомпанемент и разворачивается нынешняя избирательная кампания.

Неожиданное появление Грудинина может ознаменовать собой не только появление нового лица, но и некую демонстрацию, призванную стать прологом для формирования нового консенсуса.

Если его поддержка избирателями будет серьёзной, это может стать сигналом для начала «смены поколений» в элитах. Причём не в возрастном, а скорее мировоззренческом смысле, т.е. ознаменовать начало процесса, который приведёт к уходу элит образца 90-х и всего с ними связанного.

В условиях неизбежной внутренней мобилизации народная поддержка может стать одним из ключевых факторов. И здесь прогнозируемый сокрушительный провал мультяшных «либералов» также должен сыграть важную роль.

Бесспорная и убедительная победа Путина, как гаранта стабильности госаппарата и сохранения курса на защиту суверенитета страны, при серьёзном успехе Грудинина, как человека одновременно олицетворяющего и национально ориентированный бизнес, и социально ориентированную госполитику, может стать залогом формирования новой антилиберальной силы. Силы, которая способна инициировать и реализовать столь необходимую и ожидаемую народом «революцию сверху», которая позволила бы и избежать потрясений, и вывести страну из затянувшегося системного кризиса.

Как бы это ни показалось странным, но при всей внешней непохожести у президентской кампании в США в 2016 году и нашей в 2018-м могут найтись общие черты.

В первую очередь это конфликт народа и элит, а также усталость от одних и тех же, десятилетиями отбывающих номер политических персонажей. Если Путин ассоциируется с возвращением сильного и суверенного государства и пользуется огромной поддержкой, то все остальные ассоциируются с «застоем 2:0». Явлинский, Жириновский, Зюганов и ещё ряд персон давно превратились в фольклорные персонажи из детства, наподобие Пугачёвой или Петросяна. Народу хочется не «кощеев бессмертных» и не марсиан-чиновников, а новых успешных лиц, внятных и вменяемых программ.

Если сравнить программы нынешних кандидатов, то даже по своим масштабам они выглядят неравными. По сути, сегодня на весах лежат несопоставимые вещи: с одной стороны, само существование нашего государства, с другой – различные варианты дешёвого популизма.

Отсюда ажиотаж вокруг фигуры Грудинина. Для многих он как глоток свежего воздуха, даже несмотря на свои явные недостатки. Вполне вероятно, его появление благоприятно скажется на явке в целом. Голосовать за него могут прийти даже те, кто при других обстоятельствах вообще бы не пришёл. Появляется надежда, что от «размеров» второго результата может многое зависеть.

Впереди два предвыборных месяца, и они обещают быть очень интересными. Не стоит забывать о внешнем факторе. Как говорится, партнёры не дремлют и предполагаемый результат выборов их заранее не устраивает, так что малоприятные сюрпризы нас ещё ожидают.
Автор: Алексей Кочетков
Первоисточник: http://www.stoletie.ru/politika/projekt_rossija_636.htm


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 47

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:42
    Отсюда ажиотаж вокруг фигуры Грудинина.

    Предполагаю если ГРУДИНИН займет второе место на выборах...возможно именно ему ПУТИН поручит в будущем правительстве расчищать авгиевы конюшни...но это при условии что ГРУДИНИН не является подставным лицом каких либо буржуйских группировок...нет у меня доверия к ГРУДИНИНУ.
    Не верю я что человек сделавший состояние в системе капитала вдруг начнет с этой же системой бороться...это просто не вписывается в логику нашей системы власти.
    Тот же ЛЕХА
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:07
      Рузвельт тоже был из богатеньких, но приструнил своих банкиров и вывел США из Великой депрессии.
      Uncle Lee
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:10
        Дай то БОГ если Грудинин оправдает доверие избирателей.
        Но вы же помните как и Ельцину доверяли ...надеялись на его предвыборные лозунги ...только реальные дела покажут чего стоит пришедший к власти тот или инной кандидат...
        ВВП в этом плане всем понятен а Грудинин пока темная лошадка.
        Тот же ЛЕХА
        1. Владивосток1969 Сегодня, 07:19
          Многие берясь за новую работу пытаются свернуть горы.У некоторых это получается.У Путина получилось "рвануть".Но затем он не только остановился и почил на лаврах,но и решил подзаработать сам и дать денежек друзьям.
          Прошлые заслуги мы помним.Но по старому мы жить тоже не хотим.
          Владивосток1969
        2. Стропорез Сегодня, 07:49
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          ВВП в этом плане всем понятен а Грудинин пока темная лошадка.

          этот менеджер многим уже надоел, да и 15 млр. из бюджета на содержание данного гражданина дюжа крутовато.
          Стропорез
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:41
            Цитата: Стропорез
            этот менеджер многим уже надоел, да и 15 млр. из бюджета на содержание данного гражданина дюжа крутовато.

            Ваши потуги в очернении Путина смешны! Вы целиком и полностью запутались в стропах антипутинской пропаганды. И чтобы избавиться от этих строп, вам не поможет даже палаш изображённый на вашей аватарке! Итог: "земля" всё ближе и конец для вас будет ужасным - Путин снова станет президентом! tongue
            А я со спокойной душой, иду на работу!
            СРЦ П-15
    2. Ромей Сегодня, 07:09
      [quote=Тот же ЛЕХА][quote]Отсюда ажиотаж вокруг фигуры Грудинина. [/quote]
      Предполагаю если ГРУДИНИН займет второе место на выборах...возможно именно ему ПУТИН поручит в будущем правительстве расчищать авгиевы конюшни...[/quote]
      Не знаю как мои товарищи, но лично я буду рассматривать это как предательство, потому как невозможно разгребать авгиевы конюшни ельцинско-путинского периода под руководством одного из тех кто загадил эти самые конюшни. Мы на эти грабли наступали уже в 1998 году с правительством Примакова-Маслюкова. Как только немного вытащили экономику из пятой точки, они были выброшены как резиновые изделия и все либеральные мерзости продолжились до настоящего времени. Да и случаи с Лебедем, Рогозиным и еще с некоторыми из той же песни.
      [quote=Тот же ЛЕХА][quote]но это при условии что ГРУДИНИН не является подставным лицом каких либо буржуйских группировок...нет у меня доверия к ГРУДИНИНУ.
      Не верю я что человек сделавший состояние в системе капитала вдруг начнет с этой же системой бороться...это просто не вписывается в логику нашей системы власти.[/quote]
      Очень странно не доверять человеку, подозревая в участии в буржуйских группировках и одновременно слепо доверять человеку давным давно являющимся лидером той же самой чиновно-олигархической группировки по факту. Кроме того никто не скрывает, что Грудинина действительно поддерживает национальная промышленная буржуазия и целый ряд право-консервативных общественных движений и партий национально-патриотического толка, порвав все путинские шаблоны.
      Ромей
      1. Стропорез Сегодня, 07:25
        Цитата: Ромей
        Не знаю как мои товарищи, но лично я буду рассматривать это как предательство, потому как невозможно разгребать авгиевы конюшни ельцинско-путинского периода под руководством одного из тех кто загадил эти самые конюшни.

        Коллега совершенно с Вами согласен!!!
        Об них нельзя мараться.
        Стропорез
        1. Ингвар 72 Сегодня, 08:27
          Цитата: Стропорез
          Об них нельзя мараться.

          Тогда кто?
          Ингвар 72
          1. Стропорез Сегодня, 08:47
            Цитата: Ингвар 72
            Тогда кто?

            А ведь Грудини был вчера в ваших краях и в Самаре и в Тольятти. yes
            Стропорез
      2. тасха Сегодня, 07:41
        Кроме того никто не скрывает, что Грудинина действительно поддерживает национальная промышленная буржуазия и целый ряд право-консервативных общественных движений

        Ого! Плюс ещё КПРФ и левые лозунги... Очень серьёзно.
        Тут задумаешься. А давайте их объединим. Владимир Путин будет отвечать за внешнюю политику, а Павел Грудинин - за экономику. wink
        тасха
        1. Ромей Сегодня, 07:51
          [quote=тасхаОго! Плюс ещё КПРФ и левые лозунги... Очень серьёзно.[/quote]
          Это действительно серьезно, потому как наши взгляды и взгляды левых на экономику совпадают на 95 %, а на конституционно-государственное устройство на 90 %. Если говорить насчет оценок прошлого, так это все таки прошлое, а речь идет о настоящем и будущем. Разногласия вполне решаемы в рамках нормальных политических процессов и доброй воли. Ну и на 100 % можно с уверенностью сказать, что мировой революции и диктатуры пролетариата на повестке дня в ее трактовке на 1917 год не стоит от слова совсем. Так чего нам с левыми тогда делить если речь идет ни больше, ни меньше о спасении Родины от потрясений куда более опасных нежели чем в начале прошлого века?
          Ромей
        2. Стропорез Сегодня, 08:02
          Цитата: тасха
          Владимир Путин будет отвечать за внешнюю политику, а Павел Грудинин - за экономику.

          Типа один будет тусоваться красиво, а другой разгребать косяки 18-ти летние? belay
          Не ,Коллега, время путина вышло. good
          Стропорез
          1. ромул Сегодня, 08:07
            Владимир Путин будет отвечать за внешнюю политику, а Павел Грудинин - за экономику.
            Типа один будет тусоваться красиво,
            А че у нас все во внешней политике тип топ? Все друзья и сплошь союзники? laughing fellow
            ромул
            1. Стропорез Сегодня, 08:14
              Цитата: ромул
              А че у нас все во внешней политике тип топ? В

              А у нас вообще она есть?
              Стропорез
              1. ромул Сегодня, 08:16
                Цитата: Стропорез
                А у нас вообще она есть?

                Ну собственно и я об том же . Внеш. политика РФ - ситуационное реагирование, без учета дальнейшей перспективы.
                ромул
                1. Ингвар 72 Сегодня, 08:31
                  Цитата: ромул
                  ситуационное реагирование

                  Да. Пример - вежливых людей нужно было вводить на весь восток Украины, а не только в Крым. Потери бы были, но в сотни раз меньше чем сейчас.
                  Ингвар 72
                  1. ромул Сегодня, 09:02
                    Цитата: Ингвар 72
                    Да. Пример - вежливых людей нужно было вводить на весь восток Украины, а не только в Крым.

                    Согласен, те же санкции были бы, вряд ли запад пошел на прямую конфронтацию но был бы не разрушенный Донбасс и Луганск
                    P.S. Но не надо забывать про приезд в это же время "дипломата" из Щвейцарии.
                    ромул
        3. Ромей Сегодня, 08:06
          Цитата: тасха
          Кроме того никто не скрывает, что Грудинина действительно поддерживает национальная промышленная буржуазия и целый ряд право-консервативных общественных движений

          Тут задумаешься. А давайте их объединим. Владимир Путин будет отвечать за внешнюю политику, а Павел Грудинин - за экономику. wink

          Путинская внешняя политика целиком и полностью обанкротилась. Мы терпим поражение по всем фронтам. Вся ее цель на данный момент состоит в возвращении Западом Путину ярлыка на княжение, чтобы олигархии жилось также комфортно как и раньше и не более того. Это не есть наши чаяния и опять таки этот вариант будет рассматриваться как предательство. Максимум это ссылка Путина на должность постпреда в ООН, дабы использовать его подвешенный язык и сделать приятное его партнерам.
          Ромей
      3. vladimirZ Сегодня, 07:44
        Если его (Грудинина) поддержка избирателями будет серьёзной, это может стать сигналом для начала «смены поколений» в элитах. Причём не в возрастном, а скорее мировоззренческом смысле, т.е. ознаменовать начало процесса, который приведёт к уходу элит образца 90-х и всего с ними связанного
        ....
        Бесспорная и убедительная победа Путина, как гаранта стабильности госаппарата ..., может стать залогом формирования новой антилиберальной силы. Силы, которая способна инициировать и реализовать столь необходимую и ожидаемую народом «революцию сверху», которая позволила бы и избежать потрясений, и вывести страну из затянувшегося системного кризиса. - из статьи

        Две противоположенных мысли в статье.
        В одной если народ поддержит Грудинина, то будет "смена элит" причем "в мировоззренческом смысле".
        И второе, если победит Путин, "гарант стабильности госаппарата и сохранения курса", то произойдет "революция сверху", при помощи Грудинина.
        В. Путин и есть воплощение нынешней несменяемой "элиты". Он 18 лет не менял либерального курса развития России, уничтожая промышленный потенциал страны, превращая Россию в сырьевой придаток Запада, при котором большая часть населения нищала, оставалась без работы, без социальных гарантий государства по старости и болезни, а малая часть, можно сказать мизерная, безмерно обогащалась.
        И В. Путин НЕ БУДЕТ МЕНЯТЬ СВОЙ ЛИБЕРАЛЬНЫЙ КУРС, потому что он сам во главе этой мизерной части населения - олигархов, большой частью им и выращенных.
        Надежда, что мирно произойдет "революция сверху" без тяжелых потрясений только одна, если на выборах победит Павел Грудинин.
        vladimirZ
        1. dsk Сегодня, 08:02
          Цитата: vladimirZ
          Надежда, что мирно произойдет "революция сверху" без тяжелых потрясений только одна, если на выборах победит
          Владимир Владимирвич.
          Крутому "бизнесмену" Грудинину крутой "бизнесмен" Трамп сделает "выгодное предложение" и Па́вел Никола́евич не сможет отказаться в силу привычки. hi
          dsk
          1. vladimirZ Сегодня, 08:10
            ... на выборах победит Владимир Владимирвич. ....Грудинину крутой "бизнесмен" Трамп сделает выгодное предложение и .... - dsk

            Ха-ха. laughing laughing laughing Насмешили.
            Ждите, ждите. Народ уже 18 лет ждет, но ничего не происходит, страна только всё больше и глубже погружается в хорошо прогнозируемый как экономический, так и политический кризис.
            Выход из этой ситуации, если "победит" В. Путин, исходя из исторической хроники политических и экономических кризисов - хаос и развал, и дай Бог, если революция, которая сменит этот сгнивший общественно-политический строй. Диалектика развития событий, ничего не сделаешь.
            vladimirZ
          2. Стропорез Сегодня, 08:12
            Цитата: dsk
            Крутому "бизнесмену" Грудинину крутой "бизнесмен" Трамп сделает выгодное предложение и Па́вел Никола́евич не сможет отказаться в силу привычки.

            Вы ерунду пишите из кремлеботских методичек.
            Стропорез
          3. Ромей Сегодня, 08:23
            Не знаю, как Пал Николаич, ему еще таких предложений не делалось, но вот Владимир Владимирович неоднократно принимал такие предложения. Вот в 2014 году приехал в Москву г-н Буркхальтер и наше все в силу привычки даже не будучи бизнесменом не смог отказаться от его очень выгодных предложений. Также как, в силу привычки не смог отказаться от не менее выгодных предложений от ВАДА и МОК.
            Пы.Сы. Кстати о Трампе. Он же трампнаш?! laughing
            Ромей
        2. Ингвар 72 Сегодня, 08:33
          Цитата: vladimirZ
          если на выборах победит Павел Грудинин.

          Скорей всего проиграет. Хотя я и моя семья будет голосовать за него. Но на майдан ведь не пойдем? wink
          Ингвар 72
          1. Ромей Сегодня, 08:48
            Не пойдем. Майдан это явление несколько иного порядка. За нами нет Запада, щедрого на бабло и печеньки, нет администрации президента, играющей против самого президента, нет олигархии жаждущей отнять и перераспределить лакомые кусманы экономики, нет многолетней пропаганды бандеровщины на носударственном уровне. В общем, майдан это критическая масса деструктивных сил, в случае РФ построенной не на бандеровщине, а на демшизе. Наша задача в другом, а именно показать максимально широким слоям населения, что есть конструктивная сила которая может предложить альтернативу как обанкротившемуся путинизму, так и подзападным либералам в момент наступления тотального социально-экономического, политического и возможно военного кризисов, которые просто неизбежны при сохранении нынешнего курса.
            Ромей
          2. vladimirZ Сегодня, 08:50
            Скорей всего проиграет. Хотя я и моя семья будет голосовать за него. Но на майдан ведь не пойдем? - Ингвар 72

            Ну, хорошо хоть за Грудинина.
            Теперь по поводу "майдана". Что такое "майдан"? Если майдан - это срежиссерованая тем же США, как в 91 и 93 годах выступление подкупленных масс, не пойдем точно.
            А если под майданном понимать выступление выведенных из себя тяжелой, голодной жизнью людей, ограбленных олигархической властью, причем массы трудящихся людей, необходимо выходить коммунистам КПРФ и возглавлять эти выступления, превращая их в революционные события.
            vladimirZ
            1. vladimirZ Сегодня, 09:33
              К сожалению видео заблокировано, или удалено, то его можно посмотреть по адресу https://youtu.be/B0BR5RsOzKU
              vladimirZ
  2. Владивосток1969 Сегодня, 06:18
    Ажиотажа вокруг персоны Грудинина нет и не предвидится.Все разговоры о кандидате в президенты ведутся только в сети на 10-12 ресурсах,в том числе и на ВО.Народ в большинстве своём даже не слышал эту фамилию.
    Центральные каналы говорят только о крайнем путешествии "великого" по городам и весям.Показывает его обнимашки с рабочими.Неужели небожитель снизошёл до такого услышав проблемы людские.Думаю НЕТ.Просто пиар.Другие кандидаты могут заявить о себе на каких нибудь местечковых каналах ,аудитория которых либо ограничена либо специфична.
    Вот такая главная особенность современной выборной компании
    Владивосток1969
    1. Ромей Сегодня, 07:17
      Так это и ожидалось. В этом то и вся фишка ельцинской избирательной системы. Но мы то на, что? У Путина ВГТРК, а у нас сарафанное радио - тоже достаточно мощное СМИ. Могу даже похвастаться, несколько человек моих знакомых, никогда не слышавших о Грудинине, пойдут на выборы и проголосуют за него. wink
      Ромей
      1. Владивосток1969 Сегодня, 07:39
        Я тоже на добровольной основе взялся нести информацию о Павле Грудинине в массы.Ну хотя бы внутри трудового коллектива.Большую аудиторию не соберу ,но тем ни менее.
        Владивосток1969
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:26
          Цитата: Владивосток1969
          Я тоже на добровольной основе взялся нести информацию о Павле Грудинине в массы.

          Ой ли? И зарегились специально для этого?
          СРЦ П-15
    2. BecmepH Сегодня, 09:31
      Цитата: Владивосток1969
      Ажиотажа вокруг персоны Грудинина нет и не предвидится.Все разговоры о кандидате в президенты ведутся только в сети на 10-12 ресурсах,в том числе и на ВО.Народ в большинстве своём даже не слышал эту фамилию.
      Центральные каналы говорят только о крайнем путешествии "великого" по городам и весям.Показывает его обнимашки с рабочими.Неужели небожитель снизошёл до такого услышав проблемы людские.Думаю НЕТ.Просто пиар.Другие кандидаты могут заявить о себе на каких нибудь местечковых каналах ,аудитория которых либо ограничена либо специфична.
      Вот такая главная особенность современной выборной компании

      Это не так. Вы или слепы, или в шорах.
      BecmepH
  3. Михаил м Сегодня, 06:25
    Путин своих не сдаёт. А свои как раз сейчас у власти. Оставьте праздные надежды.
    Михаил м
  4. EwgenyZ Сегодня, 06:28
    Что-то поменялось в стане "народного выдвиженца"? Ситуацию стали отыгрывать на позицию "победа Путина", с "сохранением лица" - "при серьезном успехе" Грудинина. Вот что "административный ресурс животворящий" делает!
    EwgenyZ
  5. Vard Сегодня, 06:59
    Стоит только выйти из интернета и сразу вокруг тишь, да благодать... ни тебе Собчак, ни тебе Губина...
    Vard
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:13
    Действительно такой активной "суеты" и враждебных выпадов Запада и в частности Сша (причем с результатами иногда не в нашу пользу) перед выборами в России не наблюдалось раньше. Хотелось бы, чтобы власть в таких случаях показывала свои хорошие возможности, а не беззубость. Посмотрим чем закончится март для России в плане новых провокаций, санкций и махровой русофобии.
    rotmistr60
  7. Altona Сегодня, 07:43
    Была вчера статейка про Путина, о том как он все хорошо разрулил за 18 лет. И пшеничку-то мы отгружаем, и женщин оплодотворяем, и армию перевооружили. Ну прям, за что ни взялся, везде молодец оказался. Пришел в Казанский авиастроительный и заявил:"А давайте из Ту-160 пассажирский самолет сделаем". Ну Никита Хрущев один в один стал, тот тоже Ту-104 и как бомбер и как пассажирский лайнер использовал. А до этого ВВП заявлял, что СССР кроме калош ничего не делал. Не вижу я будущего с ВВП и вообще с таким курсом у страны. Не проглядывается. Политически из ельцинского наследия он не вырос, а там и остался. А это уже позавчерашний день.
    P.S. Братья Стругацкие в свое время хорошо написали: Всё дело в том, чтобы научиться утираться. Плюнут тебе в морду, а ты и утрись. Сначала со стыдом утёрся, потом с недоумением, а там, глядишь, начнёшь утираться с достоинством и даже получать от этого процесса удовольствие.
    Altona
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:24
      P.S. Братья Стругацкие в свое время хорошо написали: Всё дело в том, чтобы научиться утираться. Плюнут тебе в морду, а ты и утрись. Сначала со стыдом утёрся, потом с недоумением, а там, глядишь, начнёшь утираться с достоинством и даже получать от этого процесса удовольствие.


      Это вы точно подметили ...если примерить к нынешней Олимпиаде и нашему олимпийскому спорту.
      Тот же ЛЕХА
      1. BecmepH Сегодня, 09:35
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Это вы точно подметили ...если примерить к нынешней Олимпиаде и нашему олимпийскому спорту

        А также дипломатии...
        BecmepH
    2. EvilLion Сегодня, 08:35
      Ну не видь, тебя никто не спрашивает.
      EvilLion
  8. НЕКСУС Сегодня, 08:24
    В первую очередь это конфликт народа и элит

    Тут главное не допустить ситуации-низы не могут,а верхи не хотят жить по старому.
    НЕКСУС
  9. Лесс Сегодня, 08:29
    ...при серьёзном успехе Грудинина, как человека одновременно олицетворяющего и национально ориентированный бизнес, и социально ориентированную госполитику...
    Вот, кстати, может кто в курсе? На пресс-конференции вместе с Зюгановым в начале января (где он отвечал по поводу зарубежных счетов) примерно на 24-25-ой минуте он сказал, что за 15 лет они сократили треть работников. Они их трудоустроили потом или просто сократили? Он не уточнил как-то. И у Грудинина рабочие места создаются? Или только сезонные рабочие нанимаются? И ещё вопрос... по счетам (он, кстати, почему-то нервничал отвечая повторно на вопрос о счетах). Вот он на лечение деньги собирает... У меня просто таких денег нет, я и не понимаю. Вот собирая деньги на лечение, их правда легче собирать в буржуйских ценных бумагах, а не на денежных счетах? На той конференции вообще много ляпов было у него, но хотя бы по этим вопросам проясните для меня ситуацию, если кто в курсе...
    Лесс
    1. Гардамир Сегодня, 09:23
      я и не понимаю проясните для меня ситуацию, если кто в курсе.
      не понимаете, и в курсе, но ляпы заметили.
      И кстати относительно недавно, были темы обсуждения счетов генерального прокурора, главы правительства, да и президента тоже. Но это же святые люди. все намёки на их счета это происки госдепа...
      Гардамир
  10. EvilLion Сегодня, 08:34
    А-а-а-а!! Мы все умрем!!
    EvilLion
  11. Анатолий Анатолий Сегодня, 08:50
    Еще каких-то пару месяцев назад о Грудинине никто и слыхом не слыхивал - тогда раскручивали проект "Навальный". Как только этот проект потерпел фиаско, тут же появился проект "Грудинин". Совпадение?
    Анатолий Анатолий
  12. BAI Сегодня, 09:21
    Россия впервые проводит президентские выборы в условиях открытой конфронтации с Западом.

    Не если именно президентские. А так СССР и в более худших условиях проводил.
    BAI
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