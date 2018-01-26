Проект «Россия»

Нынешняя избирательная кампания по-своему уникальна. Россия впервые проводит президентские выборы в условиях открытой конфронтации с Западом. Конечно, и раньше случались разногласия между партнёрами, но такого «крестового похода» против нашей государственности не замечено очень давно. Всё настолько вышло за рамки приличий, что скорее напоминает столкновение цивилизаций, а не спор «хозяйствующих субъектов», как прежде.2018 год может стать судьбоносным. Государственная система России столкнулась с вызовами, которых ещё не знала. Пожалуй, с самыми серьёзными за всю новейшую историю. Природа и масштабы таковы, что полумерами, похоже, отделаться не удастся. Страна и её руководство стоят перед альтернативой: или мобилизация всех внутренних ресурсов, или капитуляция и утрата суверенитета. Осознание этого приходит хоть и медленно, но неотвратимо.Старая архитектура взаимоотношений власти и элит этим вызовам не соответствует, как не соответствует им и положение, и роль этих самых элит в обществе.Разница между видением будущего у народа и его «лучших представителей» начинает пугать даже сторонних наблюдателей.Начало избирательной кампании совпало с неприятной для российского руководства информационной кампанией, начавшейся на Западе и связанной с подготовкой очередных «чёрных списков», куда для начала войдут «капитаны» российской экономики и близкие к руководству страны миллиардеры. При этом уважаемые западные агентства, вроде Bloomberg, с соответствующей времени тонкостью и непринуждённостью сообщают о принявших массовый характер переговорах и консультациях между представителями потенциальных фигурантов списка и официальными представителями госорганов США. Мимоходом подчёркивается, что присутствие в списке вовсе не влечёт автоматического попадания под санкции. Этакий тонкий намёк с указанием правильного направления движения.К сожалению, и без Bloomberg понятно, что многие фигуранты с удовольствием поменяли бы «флаг и герб», если бы не боялись больше потерять внутри страны, чем за её пределами, но страх этот может оказаться быстротечным.Не всем, но многим людям, сколотившим состояния в 90-х и успешно, как им кажется, встроившим свои капиталы в глобальную экономику, надоели все эти игры в патриотизм.Одно дело, когда он ведёт к повышению капитализации активов, и совсем другое, когда он эту капитализацию обнуляет. Быть спонсором «проекта Россия» занятие неблагодарное, особенно если и ежу понятно, что мировой гегемон постановил этот проект закрыть.Это что касается «капитанов» экономики, но не в лучшем положении и «региональные» элиты, т.е. региональные чиновники, попрятавшие честно и непосильно нажитое в западных банках и теперь мучительно гадающие, что ж дальше будет.Получается, что из опоры действующей власти и государства нынешние элиты в лучшем случае могут превратиться в балласт. В худшем – может быть, как на Украине. Правда, там вообще не было государства, как фактора.Под такой невесёлый аккомпанемент и разворачивается нынешняя избирательная кампания.Неожиданное появление Грудинина может ознаменовать собой не только появление нового лица, но и некую демонстрацию, призванную стать прологом для формирования нового консенсуса.Если его поддержка избирателями будет серьёзной, это может стать сигналом для начала «смены поколений» в элитах. Причём не в возрастном, а скорее мировоззренческом смысле, т.е. ознаменовать начало процесса, который приведёт к уходу элит образца 90-х и всего с ними связанного.В условиях неизбежной внутренней мобилизации народная поддержка может стать одним из ключевых факторов. И здесь прогнозируемый сокрушительный провал мультяшных «либералов» также должен сыграть важную роль.Бесспорная и убедительная победа Путина, как гаранта стабильности госаппарата и сохранения курса на защиту суверенитета страны, при серьёзном успехе Грудинина, как человека одновременно олицетворяющего и национально ориентированный бизнес, и социально ориентированную госполитику, может стать залогом формирования новой антилиберальной силы. Силы, которая способна инициировать и реализовать столь необходимую и ожидаемую народом «революцию сверху», которая позволила бы и избежать потрясений, и вывести страну из затянувшегося системного кризиса.Как бы это ни показалось странным, но при всей внешней непохожести у президентской кампании в США в 2016 году и нашей в 2018-м могут найтись общие черты.В первую очередь это конфликт народа и элит, а также усталость от одних и тех же, десятилетиями отбывающих номер политических персонажей. Если Путин ассоциируется с возвращением сильного и суверенного государства и пользуется огромной поддержкой, то все остальные ассоциируются с «застоем 2:0». Явлинский, Жириновский, Зюганов и ещё ряд персон давно превратились в фольклорные персонажи из детства, наподобие Пугачёвой или Петросяна. Народу хочется не «кощеев бессмертных» и не марсиан-чиновников, а новых успешных лиц, внятных и вменяемых программ.Если сравнить программы нынешних кандидатов, то даже по своим масштабам они выглядят неравными. По сути, сегодня на весах лежат несопоставимые вещи: с одной стороны, само существование нашего государства, с другой – различные варианты дешёвого популизма.Отсюда ажиотаж вокруг фигуры Грудинина. Для многих он как глоток свежего воздуха, даже несмотря на свои явные недостатки. Вполне вероятно, его появление благоприятно скажется на явке в целом. Голосовать за него могут прийти даже те, кто при других обстоятельствах вообще бы не пришёл. Появляется надежда, что от «размеров» второго результата может многое зависеть.Впереди два предвыборных месяца, и они обещают быть очень интересными. Не стоит забывать о внешнем факторе. Как говорится, партнёры не дремлют и предполагаемый результат выборов их заранее не устраивает, так что малоприятные сюрпризы нас ещё ожидают.