Польско-европейская война

Всегда существовало две Польши: одна из них боролась за правду, другая пресмыкалась в подлости

Слава в периоды мятежей и горя, гнусность и позор в периоды триумфа. Храбрейшими из храбрых слишком часто руководили гнуснейшие из гнусных!

Я могу с лёгкостью представить ситуацию, когда Польша окажется среди чистых доноров, тогда правительство Польши может решить, что настало время спросить поляков, хотят ли они, чтобы Польша продолжила оставаться в ЕС

Удивительно, в истории трагедия повторяется в виде фарса. В 1939 году поляки выпустили плакат, обвиняющий Англию в предательстве. Действительно, объявленная война гитлеровской Германии была формальностью, справедливо получив название "странной войны". И вот спустя почти 80 лет Англия снова "предает" Польшу. Теперь, выйдя из состава ЕС и переставая кормить поляков как рабочими местами на сувоем острове, так и финансированием еврофондов.Уинстон Черчилль, бывший во Вторую мировую премьером Великобритании, написал о Польше и поляках много откровенного. В частности:Собранную из лоскутов современную Польшу склеивали всем миром - западно-европейские страны после Первой мировой войны как антипода большевистской России и, отчасти, проигравшей Германии. Советский Союз, после Второй мировой, как союзника против все той же проигравшей всё снова Германии, и своим собственным союзникам в Европе, быстро ставших врагами.Сами же поляки оставались все время в тренде, описанном Черчиллем:Ушло в небытие славное поколение поляков, героически сражавшихся за свободу Польши против гитлеровцев. Их сменило новое поколение, получившее свою независимость уже от СССР из рук Горбачева и его "западных друзей". Наступило время триумфа и постаревшее поколение "храбрейших" сменилось во власти поколением "гнуснейших".Польша быстро и динамично развивалась, превращаясь в образцово-показательную страну, пришедшую в общеевропейские объятия из "коммунистических застенков". К настоящему времени Варшава демонстрирует наилучшие показатели среди новоявленных членов Евросоюза. Которые не портит ни миллионы выехавших из страны поляков (по официальным данным - 2 млн к 2013 г.), ни несколько миллионов сменивших уехавших местных жителей гастарбайтеров, бежавших с разваливающейся Украины.Польские власти, всегда успешно эксплуатировавшие и польский гонор, и польский национализм, решительно "схватили бога за бороду" и принялись строить самое грозное, независимое и мононациональное государство Евросоюза. В рамках этой великой цели переделывалось польское законодательство, спускались на тормозах или клались под сукно требования ЕС, мешавшие польским властям проводить выбранную политику, раздувалось пламя национализма. Которое, помимо традиционной русофобии, получило в качестве топлива и непосредственных соседей.Скрытые и не очень претензии на Виленский край постоянно тормозят любые экономические проекты с Литвой. От богатой Германии вдруг начинают требовать доплату в виде репараций за нанесенный во Вторую мировую ущерб, хищно поглядывают на соседнюю Галицию. Пока украинскую, но на самом деле - польские Кресы всходние. Сформированная бригада ПолУкрЛит на 80 с лишним процентов состоит из поляков и "готова обеспечить законность и порядок" на сопредельных землях до Львова включительно. Резня поляков бандеровцами зафиксирована юридически, геноцидом польского народа определена, суммы претензий и репараций пока не озвучиваются, но "процесс пошел", иски по отторжению земель и имущества в Галиции готовятся, на подходе многочисленные судебные тяжбы.Но земельные и финансовые претензии Польши вполне объяснимы, если непредвзято взглянуть на происходящее со стороны. И дело не в истории. Между той же Францией и Германией столько столетий войн, что подобрать все камни преткновения нереально. Тем не менее, живут же без истерик на межгосударственном уровне.Претензии на "Великопольшу", на заморские колонии (было и такое), на земли соседей и их кошельки, определяются частично тем, что веками, из поколения в поколение, переходят байки об утраченном величии и избранности этого славянского племени, а отчасти тем, что несколько поколений поляков живут не только на заработанные деньги и самостоятельно созданные блага.Еще не успели отгреметь битвы Великой Отечественной, а из разоренного войной Советского Союза в Польшу потянулись эшелоны с тракторами и машинами, топливом и продовольствием, одеждой и стройматериалами. После победы аналогичные эшелоны пошли уже и из побежденной Германии. От которой трудами Сталина был откушен в Пользу Польши еще и освобожденный от местных жителей-немцев кусок территории. В Польше строились фабрики и заводы, передавались технологии и документация для производства машин, самолетов, судов и т.д. За "польский вариант социализма" СССР платил исправно и много.А затем выпавшую из ослабевших рук эстафетную палочку подхватили США и ЕС. Янки платили за защиту своих интересов на европейском континенте и размещение своих вооружений, европейцы - за движение, а потом и пребывание в Евросоюзе.30-миллионное государство, раскинувшееся между "Старой Европой" и постсоветскими государствами, процветало. Через территорию Польши катились в обе стороны миллионы тонн грузов по авто- и железным дорогам, сотни миллиардов тонн/кубометров нефти и газа по трубопроводам, перемещались миллионы человек. Более дешевая, чем в Германии и ей подобных странах, рабочая сила, обеспечивала конкурентоспособность местной продукции, из созданных ЕС "фондов выравнивания" в Польшу ежегодно поступало безвозмездной помощи на сумму более 10 млрд евро (с 2004 года более 100 млрд евро).Но и это еще не все. По официальным данным внешние долги Польши по состоянию на конец 2016 года превысили 336 миллиардов долларов. Получается, что за годы пребывания в ЕС каждая поляк (от старика до младенца) получил в подарок около трёх тысячи евро и при этом еще и сумел взять в дол и на конец 2016 года не вернуть без малого 10 тысяч долларов. Согласитесь, что при таких финансовых вливаниях люди привыкли не только хорошо зарабатывать, но и получать регулярные "надбавки". Проще говоря, подобный уровень макрофинансовой помощи позволяет получать больше материальных благ при меньших трудозатратах.Финал этой жизни предсказуем. Поляки видят в ЕС просто дойную корову, которая создала им нынешний уровень жизни и не желают от этого союза ничего более. Равно как и от США - платят за русофобию, и ладненько. А на политику в отношениях к Кресам всходним влиять "не позволямс"!В результате уже второй год набирают силу противоречия между бюрократами Брюсселя и Варшавы. Особую же пикантность этому процессу придает тот факт, что ЕС возглавляет бывший премьер Польши Дональд Туск. И конфликт Польша-ЕС несет еще и явные следы внутрипольских разборок. Вплоть до обвинений Туска в том, что его правительство взорвало самолет с братом-близнецом Качинского, который ныне возглавляет ведущую партию "Право и справедливость". Это смешно, но 11 января комиссия Министерства обороны Польши назвала взрыв на борту самолёта причиной крушения президентского Ту-154М в 2010 году над Смоленском. То есть уже не какие-то там "плохие русские" что-то учудили-навредили, а настоящие террористы. И не просто так, а как минимум, по сговору с правительством Туска, который не предотвратил и даже "не заметил" взрыва на борту!Не следует забывать и о том, что уже в этом году поляки будут избирать местные органы власти, а в следующем - и общенациональные - президента и новый состав парламента (Сейма). И "Гражданская платформа" Дональда Туска претендует на реальную власть.Так что не стоит удивляться словам нынешнего председателя Европейского совета Туска, который в интервью изданию Tygodnik Powszechny сообщил, что Варшава может поставить вопрос о выходе из ЕС, если страна из получателя европейских субсидий превратится в донора.По словам Туска, нынешнее руководство Польши «по меньшей мере не воспринимает с энтузиазмом» членство страны в Евросоюзе.Выход Британии из ЕС и уже объявленный Брюсселем отход от "политики выравнивания", делает прогноз Дональда Туска обоснованным. Уже с 2020 года Польша может превратиться в такого же донора, как и ФРГ с Францией. Вот только поляки никогда не будут кормить ту же Литву - польский гонор не позволит.А поэтому пропасть внутри ЕС будет расти и шириться в том числе и при деятельном участии польского руководства.