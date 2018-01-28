Псы войны возвращаются

Перед самым Новым годом произошла попытка государственного переворота в Экваториальной Гвинее, небольшом, но в очень богатом нефтью (третий экспортёр нефти на континенте) государстве в Центральной Африке.По сообщению министерства безопасности страны, примерно 30 человек проникли на территорию Экваториальной Гвинеи со стороны Камеруна с целью совершить ряд нападений на правительственные структуры, спровоцировать массовые беспорядки и свергнуть правительство президента Обианга.Сообщениями о госпереворотах в Африке никого не удивишь. Но даже и для Африки такое количество попыток (правда, неудачных) переворотов, как в Экваториальной Гвинее, становится уже просто неприличным. Только в 2000-х годах их было уже три. В 2004 году группа наёмников под командованием выпускника элитного университета и бывшего спецназовца британских ВВС Саймона Манна была арестована в Зимбабве при подготовке к вылету в Экваториальную Гвинею. Одним из организаторов попытки переворота был Марк Тэтчер, сын бывшего премьера Великобритании Маргарет Тэтчер. В 2009 году группа вооружённых людей (это были нанятые бандиты из Нигерии) на лодках атаковала президентский дворец в столице страны Малабо, но и это нападение было отбито, а отряд нападавших разгромлен.И вот третья попытка в декабре 2017 года. Правда, на этот раз наёмниками были не элитные британские парашютисты, подавшиеся в бандиты, а сброд, нанятый из числа граждан Центрально-Африканской Республики, Чада и Судана.Надо сказать, что попытки свергнуть власть в республике отмечались и в ХХ веке. Экваториальная Гвинея даже стала прототипом вымышленной африканской страны Зангаро в знаменитом романе Фредерика Форсайта «Псы войны».Однако если сравнить информацию о государственных переворотах в разных странах мира с тем, что известно о попытках свергнуть режим в Экваториальной Гвинее, то в глаза бросится одна особенность. В большинстве других стран исполнителями coupd’etat являются местные кадры, недовольные правящими режимами. В Экваториальной Гвинее – исключительно иностранцы.Это говорится не к тому, что все поголовно граждане Экваториальной Гвинеи без ума от Обианга и не желают никаких перемен. Так не бывает. Но это к тому, что градус недовольства правительством (а он есть в любом государстве) здесь явно недотягивает до критических значений, когда люди готовы рисковать собой ради свержения власти.Желающие переделить гвинейский пирог никак не оставят попыток приобщиться к нефтяным богатствам страныТогда кому и чем не угодила Экваториальная Гвинея, точнее, правящий там режим? Все стенания правозащитников по поводу несчастных экватогвинейцев, живущих на два доллара в день, не стоят выеденного яйца и рассчитаны разве что на сидящих у телевизоров домохозяек. Дело в том, что все доводы критиков вдребезги разбиваются всего лишь о два факта, которые не могут отрицать даже самые упёртые борцы с режимом Обианга. Вот эти факты.Средняя зарплата в Экваториальной Гвинее составляет 1000 долларов в месяц.Экваториальная Гвинея не поставляет Европе беженцев и нелегальных мигрантов. Наоборот, это в Экваториальную Гвинею легально и нелегально прибывают на заработки десятки тысяч людей из стран Африки и Китая. Есть даже приезжие испанцы, которые не могут найти работу на родине и ищут лучшей доли в своей бывшей колонии.Кто не знает, Экваториальная Гвинея была раньше колонией Испании. В 1968 году испанцы ушли из самой нищей страны Африки, но уже в середине 1980-х здесь нашли столько нефти, что республику стали называть вторым Кувейтом.По сообщению из Малабо, министр иностранных дел Экваториальной Гвинеи Агапито Мба Моку уже заявил, что неудавшаяся попытка переворота является «международным террористическим актом», поскольку к произошедшему причастны террористы и наёмники из разных стран, которых могли финансировать граждане других государств. Желающие переделить гвинейский пирог никак не оставят попыток приобщиться к нефтяным богатствам страны. В этом случае создаётся прямая угроза интересам ряда международных, прежде всего американских компаний, с первых дней после «открытия нефти» работающих на гвинейском шельфе.А также компаний китайских, марокканских, египетских и французских, занимающихся в Экваториальной Гвинее масштабными инфраструктурными проектами. Организаторы попытки переворота могли метить и в ЦАВЭС (Центральноафриканское валютно-экономическое сообщество – СЕМАС), в которое, помимо Экваториальной Гвинеи, входят Камерун, Центрально-Африканская Республика, Габон, Республика Конго и Чад и которое является одним из самых эффективных интеграционных союзов на континенте. Недаром сразу же после появления сообщений о случившемся в Экваториальную Гвинею стали прибывать делегации всех указанных стран, которые в один голос выражали президенту Обиангу солидарность и поддержку. Обеспокоенность африканских лидеров понятна. Кто-то хочет видеть Африку по-прежнему слабой и разобщённой, а её богатства – надёжно прибранными к рукам.