09:27 23 января
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять"

"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять"


Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью.

В Перми двое несовершеннолетних в масках ворвались в школу и накинулись на класс с ножами – все в "традиции" западных трагедий. Ранены оказались 15 человек, в том числе и учитель, троих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали сразу на операционный стол. Часть детей убежали в близлежащий торговый центр. В итоге нападавших арестовали, один из них, как выяснилось позже, был на учете психиатров, что сразу же стало поводом для обсуждений в соцсетях и СМИ. Сейчас подросткам предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".


Вслед за этим в Челябинской области один ученик школы порезал другого. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

В пятницу произошло нападение в Улан-Удэ. По разным данным, двое или трое учеников устроили хаос в школе, вооружившись топором и "коктейлем Молотова", который бросили в класс. Пострадали пять учеников и учитель.

Становится очевидно, что проблема не в охране учебных заведений или трудностях в отдельных семьях. Общественное бытие определяет сознание, чтобы преодолеть масштабные кризисы образования и семьи, нужно менять строй. Об этом Накануне.RU рассказал председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов:



– Ответить на вопрос, в чем причина этих инцидентов, односложно не получится, потому что здесь не одна причина, а полномасштабный кризис, кризис школьного образования, прежде всего. Мы развалили советскую систему образования и унизили учителя очень серьёзно, за 30 лет ввели только какие-то бессмысленные псевдореформы, во многом списанные с западных методичек того же Мирового банка. Мы много раз показывали по телевизору, что учитель ничего не значит, и унижали учителя в общественном плане, рассказывая, как их можно засуживать, что они все "старые, тупые, неумелые" и так далее. И что мы хотим?

Второй момент – полномасштабный кризис семьи. Мы должны понимать, что большинство семей либо неполные, либо во втором или третьем браке, соответственно, дети во многом предоставлены сами себе, а та инфраструктура детства, которая была создана в Советском Союзе, которая была и есть лучшей в мире, поскольку всё работало на ребёнка, начиная от кружков бесплатных, она тоже подорвана. Надо восхищаться нашими учителями и нашими детьми – что в этой ситуации брошенности и разрушенности у нас, в общем-то, всё-таки всё держится более-менее.

Третий полномасштабный кризис – социально-экономический. Слово "социальный" не для красоты тут, потому что, во-первых, произошла дикая дифференциация по возможностям между детьми, которую просто невозможно было представить 30 лет назад. Безусловно, абсолютно закрытые (это уже банально) вертикально-социальные лифты – у детей нет представления о том, что хорошее образование и вообще усердие в образовании, хорошая дисциплина, в конце концов, ведут к успешности в жизни. Успешность в жизни определяется статусом социальных благ и финансовых благ, определяется удачей, хитростью, ловкостью, наглостью, а не возможностью продвижения за счёт своего таланта и труда, образования, знаний. Это тоже абсолютный кризис, поскольку вопрос образования и социальной адекватности разорван с социально-экономической успешностью. Безусловно, это тоже не работает.

Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране. Потому что 30 лет показали, что по всем параметрам, даже по самым топорным экономическим показателям – тот же ВВП – мы ещё и Советский Союз не догнали, хотя за это время страны мира ушли далеко вперёд от своих показателей 30-летней давности. Этот строй, который создан сегодня и который великий наш мыслитель и философ Александр Зиновьев назвал "рогатым зайцем", не будет работать и дальше.

Школу нужно сделать общенародной российской единой школой без расслоения, поднять статус учителя и через школу закладывать новые принципы общественного строя. Это ключевой проект – школа как инструмент преобразования и развития страны. Но, честно говоря, непонятно, с кем это обсуждать в Правительстве…По большому счёту, мы в страшной ситуации, и страшно именно то, что наше Правительство неадекватно реальным проблемам страны.
Автор: Половников Алексей
Первоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113634/


18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Просто человек Сегодня, 03:05
    Диктатура буржуазии принципиально не подразумевает видеть в человеке человека. Отсюда такая система образования, извращенная культура, похабные СМИ , дикая несправедливость и жизнь по законам написанной для нас оккупационной конституции
    Просто человек
    1. Дедкастарый Сегодня, 03:32
      По большому счёту, мы в страшной ситуации, и страшно именно то, что наше Правительство неадекватно реальным проблемам страны.
      пять баллов статье.
      Дедкастарый
      1. народник Сегодня, 06:21
        Дедкастарый
        пять баллов статье.

        Да, статье 5 баллов, а нам - народу, обществу, стране - неут. Народ и общество своих проблем не видит.
        Правительство неадекватно реальным проблемам страны

        Правительство то, неадекватно negative , но Гарант нам его гарантирует. Он этим правительством доволен. О чём ни один раз говорил. wassat
        Так что, голосуйте за Грудинина good wink
        народник
        1. esaul Сегодня, 06:37
          Цитата: народник
          Дедкастарый пять баллов статье.Да, статье 5 баллов, а нам - народу, обществу, стране - неут. Народ и общество своих проблем не видит.

          Вот с этим - соглашусь полнотью, только - НЕУД
          Цитата: народник
          Правительство то, неадекватно , но Гарант нам его гарантирует. Он этим правительством доволен. О чём ни один раз говорил. Так что, голосуйте за Грудинина

          А вот это называется - перепутать мокрое с твёрдым или - передёргивание.
          Что ж вы с себя ответственность снимаете? Действуете по формуле - "Во всём виноват Чубайс".
          __________ Мы развалили советскую систему образования и унизили учителя очень серьёзно, за 30 лет ввели только какие-то бессмысленные псевдореформы, во многом списанные с западных методичек того же Мирового банка. Мы много раз показывали по телевизору, что учитель ничего не значит, и унижали учителя в общественном плане, рассказывая, как их можно засуживать, что они все "старые, тупые, неумелые" и так далее. И что мы хотим?_________
          Вот, любезный, "где собака порылась". Пока родители вот таких "детишек" не признают своих ошибок и с пеной у рта, и с дубиналом будут гтовы оправдывать все задвигоны своих распоясавшихся детишек, ничего не изменится. Включать карательный ресурс? Так вы в первых рядах тех, кто возопит "онижедети!" будете.
          Ну и - да - Грудинин вам поможет))0 Какать с крыши своего особняка ему на ваши (наши) проблемы! Его задача - прорваться к финансовому корыту и отработать запросы своих хозяев. А они себя уже обозначили
          ___________ Госдеп США поддерживает Грудинина, госдеп США поддерживает Ходорковского и Навального.
          Недавно МБХ (информационный сайт Ходорковского) выпустил ролик в поддержку Грудинина.

          Вы всё ещё думаете, что он из народа? ) и его случайно распиарили все новостные агентства в том числе и гугл? _______
          http://forum.ykt.ru/viewtopic.jsp?id=4314889
          esaul
          1. esaul Сегодня, 06:43
            «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа...."
            Правдивые слова, надо признать. Такие революционеры, как дядюшка Зю и Ко давно уже забыли, что такое нужды народа. Впрочем, что и происходит со всеми, практически, революционерами...Для них важнее своё седалище устроить потеплее. Жаль вас, "народник", если вы, просто заблудший. А если нет, то вы проплаченный агент влияния.
            esaul
            1. басмач Сегодня, 09:26
              А какой Вы революционер?
              басмач
          2. BecmepH Сегодня, 07:34
            Если
            Цитата: esaul
            Госдеп США поддерживает Грудинина,
            , то неумного человека это должно, как минимум, насторожить, а умный сделает правильные выводы.
            BecmepH
      2. Антианглосакс Сегодня, 09:01
        наше Правительство неадекватно реальным проблемам страны.

        Я бы сказал, что наше правительство вообще не адекватно. К тому же большинство из этого ворья не ассоциируют себя с Россией, как с Родиной. Они тут тупо бабки заколачивают.
        Антианглосакс
    2. сибиралт Сегодня, 05:06
      Дети лишены будущего. В 90-е мечтали стать киллерами и проститутками, потом юристами и экономистами, а сейчас уже и эти места заняты. Рабочим профессиям не учат, да и не нужны они стали. Товары дешевле купить в Китае, чем делать самим.
      сибиралт
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:42
        Около 82% всех богатств, которые появились в мире в 2017 году, находятся в руках 1% населения планеты, следует из исследования благотворительной организации Oxfam.

        В то же время финансовое положение 3,7 млрд беднейших людей мира за прошедший год никак не улучшилось.

        Так что от революций и бунтов ну никак не уйти...надо на законодательном уровне устанавливать планку богатства кучки богатеев в разумных пределах...хоть это звучит как утопия но другого выбора нет иначе наше общество бесконечно рискует повторять 1917 год.
        Тот же ЛЕХА
  2. Zadayvoprosy Сегодня, 05:55
    За убийство егеря 100 тыс штраф, за репост в соц сети 2 года. Много же в общественном строе менять придётся... Особенно, если учесть что даже на ВО, определенные новости про нашу страну замалчиваются.
    Zadayvoprosy
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:33
      В своем решении суд сослался на статью 76.2 УК РФ, согласно которой совершивший «преступление небольшой или средней тяжести» человек может быть оштрафован и освобожден от уголовной ответственности.

      В сентября 2017 года Несветайлов застрелил егеря, перепутав его с кабаном. По его словам, он увидел в тепловизионный прицел три теплоизлучающих объекта и не смог понять, что перед ним не животное.


      Мдяяя... belay такие убийства скатились в разряд небольших преступлений...на заметку будущим киллерам как избежать наказания.
      Тот же ЛЕХА
  3. samarin1969 Сегодня, 06:52
    "Становится очевидно, что проблема не в охране учебных заведений или трудностях в отдельных семьях".
    Проблема, как раз именно в этом. Требования охраны школ, в т.ч. и от террористов, выполняются символически. Проблемы в школах создают несколько людей с психическими расстройствами и уголовными привычками. И те, и другие представляют угрозу жизни и здоровью детей и учителей в школе. Проблема проста - государство не хочет тратится на их изоляцию.Безнаказанность детей и их родителей плодит "монстров". "Красота" безнаказанных пороков становится примером для других. Пока не будет адекватных наказаний малолетних преступников, изоляции психов - будут преступления в школах.
    samarin1969
  4. Vard Сегодня, 07:56
    Общая тенденция... все виноваты... семья, школа, министерство образования, соседи... А влепить пожизненно этим уродам... и будет результат...
    Vard
    1. CONTROL Сегодня, 08:20
      Цитата: Vard
      Общая тенденция... все виноваты... семья, школа, министерство образования, соседи...

      Пардон, сеньоры и сеньориты!
      Визит простите внезапный наш
      И очень строго не судите,
      Не то сорвете весь абордаж!
      Да, мы пираты, чему не рады:
      Нам стыдно людям глядеть в глаза,
      И мы не знаем, куда стреляем -
      Мешает целиться слеза.
      Excuse me, дамы, что мы не бриты,
      Но на бритье пиастров нет.
      Кто сколько может нам помогите!
      Мадам, позвольте ваш снять браслет.
      Мы три недели уже не ели
      Ни манной каши, ни холодца.
      Мы похудели без карамели...
      Милорд, где ключик ваш от ларца?
      Мой милый боцман, рубите мачты!
      Уже срубили? Спасибо, сэр!
      А Вас, миледи, молю - не плачьте,
      Ведь это детям - дурной пример.
      Да, кстати, дети... Их лучше за борт:
      Малюткам рано глядеть на бой,
      А если плохо умеют плавать,
      Пусть гувернантку возьмут с собой.
      Нет, мы не рады, что мы пираты:
      Всю жизнь краснеем за черный флаг!
      Семья и школа, вы виноваты,
      Что нас толкнули на этот шаг       Семён Лившин Флибустьерская лирическая
      CONTROL
  5. Ингвар 72 Сегодня, 08:04
    поднять статус учителя
    Сначала уровень образованности учителей нужно поднять. И их моральный статус. А то сами бездари, да ещё и детей ненавидят. Знаю не по наслышке - бывшая школьный бухгалтер с 20-и летним стажем. От разговоров в учительской уши вянут.
    Ингвар 72
    1. Vard Сегодня, 08:51
      А вы хоть один урок в жизни отстояли...
      Vard
      1. Ингвар 72 Сегодня, 09:06
        Цитата: Vard
        А вы хоть один урок в жизни отстояли...

        Это вы к чему? belay
        П.С. Возможно вы не поняли - бывшая жена школьный бухгалтер.
        Ингвар 72
Картина дня