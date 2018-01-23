"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять"

Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью.В Перми двое несовершеннолетних в масках ворвались в школу и накинулись на класс с ножами – все в "традиции" западных трагедий. Ранены оказались 15 человек, в том числе и учитель, троих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали сразу на операционный стол. Часть детей убежали в близлежащий торговый центр. В итоге нападавших арестовали, один из них, как выяснилось позже, был на учете психиатров, что сразу же стало поводом для обсуждений в соцсетях и СМИ. Сейчас подросткам предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".Вслед за этим в Челябинской области один ученик школы порезал другого. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".В пятницу произошло нападение в Улан-Удэ. По разным данным, двое или трое учеников устроили хаос в школе, вооружившись топором и "коктейлем Молотова", который бросили в класс. Пострадали пять учеников и учитель.Становится очевидно, что проблема не в охране учебных заведений или трудностях в отдельных семьях. Общественное бытие определяет сознание, чтобы преодолеть масштабные кризисы образования и семьи, нужно менять строй. Об этом Накануне.RU рассказал председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов:– Ответить на вопрос, в чем причина этих инцидентов, односложно не получится, потому что здесь не одна причина, а полномасштабный кризис, кризис школьного образования, прежде всего. Мы развалили советскую систему образования и унизили учителя очень серьёзно, за 30 лет ввели только какие-то бессмысленные псевдореформы, во многом списанные с западных методичек того же Мирового банка. Мы много раз показывали по телевизору, что учитель ничего не значит, и унижали учителя в общественном плане, рассказывая, как их можно засуживать, что они все "старые, тупые, неумелые" и так далее. И что мы хотим?Второй момент – полномасштабный кризис семьи. Мы должны понимать, что большинство семей либо неполные, либо во втором или третьем браке, соответственно, дети во многом предоставлены сами себе, а та инфраструктура детства, которая была создана в Советском Союзе, которая была и есть лучшей в мире, поскольку всё работало на ребёнка, начиная от кружков бесплатных, она тоже подорвана. Надо восхищаться нашими учителями и нашими детьми – что в этой ситуации брошенности и разрушенности у нас, в общем-то, всё-таки всё держится более-менее.Третий полномасштабный кризис – социально-экономический. Слово "социальный" не для красоты тут, потому что, во-первых, произошла дикая дифференциация по возможностям между детьми, которую просто невозможно было представить 30 лет назад. Безусловно, абсолютно закрытые (это уже банально) вертикально-социальные лифты – у детей нет представления о том, что хорошее образование и вообще усердие в образовании, хорошая дисциплина, в конце концов, ведут к успешности в жизни. Успешность в жизни определяется статусом социальных благ и финансовых благ, определяется удачей, хитростью, ловкостью, наглостью, а не возможностью продвижения за счёт своего таланта и труда, образования, знаний. Это тоже абсолютный кризис, поскольку вопрос образования и социальной адекватности разорван с социально-экономической успешностью. Безусловно, это тоже не работает.Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране. Потому что 30 лет показали, что по всем параметрам, даже по самым топорным экономическим показателям – тот же ВВП – мы ещё и Советский Союз не догнали, хотя за это время страны мира ушли далеко вперёд от своих показателей 30-летней давности. Этот строй, который создан сегодня и который великий наш мыслитель и философ Александр Зиновьев назвал "рогатым зайцем", не будет работать и дальше.Школу нужно сделать общенародной российской единой школой без расслоения, поднять статус учителя и через школу закладывать новые принципы общественного строя. Это ключевой проект – школа как инструмент преобразования и развития страны. Но, честно говоря, непонятно, с кем это обсуждать в Правительстве…По большому счёту, мы в страшной ситуации, и страшно именно то, что наше Правительство неадекватно реальным проблемам страны.