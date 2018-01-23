АУЕ как современная замена пионерской организации

«Военное обозрение» опубликовало уже серию статей по вопросам воспитания подрастающего поколения. Точнее, по его полному отсутствию. Тема, особенно в свете событий в некоторых российских регионах, архиважная. Мы столкнулись не с тем, что будет потом, мы столкнулись с тем, что уже есть. Немотивированная агрессия. Жажда смерти другим. Показное равнодушие к законам общества.Вроде бы все всё видят. Государственные органы землю когтями рвут, чтобы выявить, не допустить, предотвратить и уничтожить на корню. Сотни теток в строгих костюмах проверяют планы работ в школах и детских садах. Серьезные дяди в полицейской форме рассказывают школьникам о законах и наказании за их нарушение. Большие образовательные начальники пишут в Москву отчеты о проведенной огромной работе. О работе вселенского масштаба.Стоит ли ждать действительных результатов этого коловращения?Уверены, что не стоит. Более того, стоит ожидать исключительно ухудшения ситуации.Как говорилось в нашем недавнем прошлом, если не работает сотрудник культуры, ему на смену всегда готов прийти работник культа.К чему это? А все просто."Группа школьников Тюмени стала участником футбольного турнира, который проводит известный фастфуд-бренд KFC. Логотип тюменских футболистов включает в себя уголовную звезду и нецензурный лозунг. В описании команды отмечается, что в нее входят юноши в возрасте от 14 до 16 лет".Это цитата из сообщения информационного агентства Ura.Ru. Но, кроме тюменской команды, в соревнованиях участвовали ещё команды с таким же явно уголовным уклоном. Это команды «Выборгские АУЕ» из Петербурга, и сразу две АУЕ Team из Красноярска и Новосибирска.Понимаю, что для большинства читателей эти буквы не значат ровным счетом ничего. Сегодня довольно сложно ориентироваться во всех этих сокращениях, заимствованиях и прочих новомодных штучках. Слушаешь разговор двух молодых людей и понимаешь, что современный русский ты просто не знаешь.А между тем большинство читателей под влияние этого самого АУЕ попадало ещё в далеком детстве. Я просто переведу на простой понятный язык эти буквы: Арестантский Уклад Един.Я даже сегодня помню разговоры с "серьезными людьми" на пару-тройку лет старше. О воровской чести, о независимости от государства, о благородных разбойниках и прочую чепуху. Помню даже разговоры о необходимости поддержать "сидельцев". Копеечку в "общак".Мы слушали дворовую шпану, но продолжали быть пионерами и комсомольцами. Продолжали быть вполне нормальными мальчишками и девчонками. Способными постоять за себя вне зависимости от дворового статуса шпаненка. Бились в кровь. Было? Было…Сегодня вспоминаются способы вовлечения мальчишек в ряды шпаны. Проще всего было с мелкими. Дать покурить за школой, а потом пригрозить рассказать родителям. И всё. Мальчишка пойдет на любое преступление. Следует только рассказать о тупости милиции и невозможности его наказать, даже если поймают.Для более старших были и "фишки" посерьезнее. Жевательная резинка, диски (виниловые), целлофановые пакеты и, для особо упертых, джинсы. А самыми знаменитыми людьми и уважаемыми людьми нам представлялись многоразовые зэки. Сидит такой дядя Вася где-нибудь за домино и рассказывает сказки о благородных ворах и убийцах, которых посадили "злые менты, чтобы скрыть собственные преступления".Как бы то ни было, но в советское время на всю эту воровскую романтику чаще всего покупались мальчишки и девчонки из неблагополучных семей. Безнадега дома и сравнение собственных родителей с родителями одноклассников толкали их получить всё и сразу. Чтобы жить по-человечески. Для большинства же юношеское увлечение проходило бесследно. Просто потому, что слишком много было других дел.Но вернемся к тюменским событиям. Как минимум, три команды представляют... криминальные структуры! Если отбросить красивые слова, команды выставили уголовники. Просто так. Не побоявшись никого и ничего. И не скрывая ничего.Представляете уровень наглости, а главное, уровень работы криминальных структур с молодежью? Согласитесь, собирать с улицы мальчишек и отправлять их без всякого обучения и тренировок никто не будет. Значит, криминал содержит и спортивные секции! Криминал воспитывает наших детей! А позвольте спросить, где государство? Где все эти тетки в строгих костюмах, где все это "упал намоченные" от МВД? Где все эти «Юнармии» и прочие организации?Хорошо, сейчас начнут, говорят, шевелиться. На законодательном уровне. Но сколько это будет по времени, сказать сложно.Я не зря рассказывал о собственном детстве в начале статьи. В 50-е был всплеск "воровской романтики", в 70-е, в 90-е. Говорить о постоянных "победах" криминала нельзя. Чем хуже жизнь, тем больше юношей и девушек вливается в криминальные структуры. Этого просто нельзя не заметить. Закономерность просматривается сразу.Так что? Чиновники не видят падение уровня жизни простого народа? Чиновники от образования не способны увидеть слона? Они не понимают, что сегодня вновь время цветения криминальной романтики?К счастью, в России пока еще много людей, для которых воспитание подрастающего поколения не пустой звук. Сильна наша страна людьми. Проблему поднимали в Краснодарском крае. Проблему поднимали в Иркутской области. Проблему поднимали в Красноярске. Да и в самой Тюмени.Сегодня, это вас очень удивит, почти решена проблема подростковой преступности. Не удивляйтесь, но это факт, который нам активно вдалбливают чиновники из ГУИН. Вы знаете, что на прошлый 2017 год, количество несовершеннолетних осужденных достигло исторического минимума?Что говорит УИН?"По состоянию на 1 января 2002 года в воспитательных колониях содержалось 18,6 тысячи человек, а на 1 мая 2017 года – 1 592 человека".Впечатляет? Полная победа над детской преступностью? Или экономия государственных средств? На самом деле — ничего удивительного. Сидят только убийцы, насильники, педофилы. Короче только те, кто совершил особо тяжкие преступления. Остальные перевоспитываются на месте. Дома, в родной подворотне.А теперь давайте подумаем. Преступники, которых не хотят перевоспитывать в местах, не столь отдаленных, спокойно сидят в наших дворах.Спортивные секции, кружки по интересам, студии для многих недоступны по причине бедности. В школах учителя заняты не столько обучением и воспитанием, сколько тупой отработкой часов. Кушать хочется учителям. Родители? Почти 90-е прошлого века. Работать, чтобы обеспечить.И кто воспитывает наших детей? Подворотня? О, нет. Это старо. Интернет. И что там? А там – реклама или призыв. Для «своих».И почему-то футбольная команда с логотипом АУЕ не вызывает удивления. Так же, как бравые ребята на хороших машинах, которые распространяют наркотики. Возмущение – да. Но не удивление. Удивляться тут нечему.Если государству плевать на то, кто вырастает в граждан, то на место государства с удовольствием придут криминальные авторитеты. Как вариант. И это, скажем так, будет не самый плохой вариант.Хуже будет, если на пустое место придут не воры в законе, а проповедники. Которые не хуже воров умеют рассказывать о беспределе и несправедливости и подкармливать жаждущих не только пищей духовной.Выдержим?Сложно сказать. Мы теряем уже не первое поколение. Но теряем на все 146%. Весь вопрос, кто завтра встанет на пустое место: криминальный авторитет или бородатый вещун с поясом шахида.Началось все с поножовщины. Посмотрим, что будет дальше.