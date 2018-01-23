09:26 23 января

АУЕ как современная замена пионерской организации

«Военное обозрение» опубликовало уже серию статей по вопросам воспитания подрастающего поколения. Точнее, по его полному отсутствию. Тема, особенно в свете событий в некоторых российских регионах, архиважная. Мы столкнулись не с тем, что будет потом, мы столкнулись с тем, что уже есть. Немотивированная агрессия. Жажда смерти другим. Показное равнодушие к законам общества.

АУЕ как современная замена пионерской организации


Вроде бы все всё видят. Государственные органы землю когтями рвут, чтобы выявить, не допустить, предотвратить и уничтожить на корню. Сотни теток в строгих костюмах проверяют планы работ в школах и детских садах. Серьезные дяди в полицейской форме рассказывают школьникам о законах и наказании за их нарушение. Большие образовательные начальники пишут в Москву отчеты о проведенной огромной работе. О работе вселенского масштаба.


Стоит ли ждать действительных результатов этого коловращения?

Уверены, что не стоит. Более того, стоит ожидать исключительно ухудшения ситуации.

Как говорилось в нашем недавнем прошлом, если не работает сотрудник культуры, ему на смену всегда готов прийти работник культа.

К чему это? А все просто.

"Группа школьников Тюмени стала участником футбольного турнира, который проводит известный фастфуд-бренд KFC. Логотип тюменских футболистов включает в себя уголовную звезду и нецензурный лозунг. В описании команды отмечается, что в нее входят юноши в возрасте от 14 до 16 лет".

Это цитата из сообщения информационного агентства Ura.Ru. Но, кроме тюменской команды, в соревнованиях участвовали ещё команды с таким же явно уголовным уклоном. Это команды «Выборгские АУЕ» из Петербурга, и сразу две АУЕ Team из Красноярска и Новосибирска.

Понимаю, что для большинства читателей эти буквы не значат ровным счетом ничего. Сегодня довольно сложно ориентироваться во всех этих сокращениях, заимствованиях и прочих новомодных штучках. Слушаешь разговор двух молодых людей и понимаешь, что современный русский ты просто не знаешь.

А между тем большинство читателей под влияние этого самого АУЕ попадало ещё в далеком детстве. Я просто переведу на простой понятный язык эти буквы: Арестантский Уклад Един.

Я даже сегодня помню разговоры с "серьезными людьми" на пару-тройку лет старше. О воровской чести, о независимости от государства, о благородных разбойниках и прочую чепуху. Помню даже разговоры о необходимости поддержать "сидельцев". Копеечку в "общак".

Мы слушали дворовую шпану, но продолжали быть пионерами и комсомольцами. Продолжали быть вполне нормальными мальчишками и девчонками. Способными постоять за себя вне зависимости от дворового статуса шпаненка. Бились в кровь. Было? Было…

Сегодня вспоминаются способы вовлечения мальчишек в ряды шпаны. Проще всего было с мелкими. Дать покурить за школой, а потом пригрозить рассказать родителям. И всё. Мальчишка пойдет на любое преступление. Следует только рассказать о тупости милиции и невозможности его наказать, даже если поймают.

Для более старших были и "фишки" посерьезнее. Жевательная резинка, диски (виниловые), целлофановые пакеты и, для особо упертых, джинсы. А самыми знаменитыми людьми и уважаемыми людьми нам представлялись многоразовые зэки. Сидит такой дядя Вася где-нибудь за домино и рассказывает сказки о благородных ворах и убийцах, которых посадили "злые менты, чтобы скрыть собственные преступления".

Как бы то ни было, но в советское время на всю эту воровскую романтику чаще всего покупались мальчишки и девчонки из неблагополучных семей. Безнадега дома и сравнение собственных родителей с родителями одноклассников толкали их получить всё и сразу. Чтобы жить по-человечески. Для большинства же юношеское увлечение проходило бесследно. Просто потому, что слишком много было других дел.

Но вернемся к тюменским событиям. Как минимум, три команды представляют... криминальные структуры! Если отбросить красивые слова, команды выставили уголовники. Просто так. Не побоявшись никого и ничего. И не скрывая ничего.

Представляете уровень наглости, а главное, уровень работы криминальных структур с молодежью? Согласитесь, собирать с улицы мальчишек и отправлять их без всякого обучения и тренировок никто не будет. Значит, криминал содержит и спортивные секции! Криминал воспитывает наших детей! А позвольте спросить, где государство? Где все эти тетки в строгих костюмах, где все это "упал намоченные" от МВД? Где все эти «Юнармии» и прочие организации?

Хорошо, сейчас начнут, говорят, шевелиться. На законодательном уровне. Но сколько это будет по времени, сказать сложно.

Я не зря рассказывал о собственном детстве в начале статьи. В 50-е был всплеск "воровской романтики", в 70-е, в 90-е. Говорить о постоянных "победах" криминала нельзя. Чем хуже жизнь, тем больше юношей и девушек вливается в криминальные структуры. Этого просто нельзя не заметить. Закономерность просматривается сразу.

Так что? Чиновники не видят падение уровня жизни простого народа? Чиновники от образования не способны увидеть слона? Они не понимают, что сегодня вновь время цветения криминальной романтики?

К счастью, в России пока еще много людей, для которых воспитание подрастающего поколения не пустой звук. Сильна наша страна людьми. Проблему поднимали в Краснодарском крае. Проблему поднимали в Иркутской области. Проблему поднимали в Красноярске. Да и в самой Тюмени.

Сегодня, это вас очень удивит, почти решена проблема подростковой преступности. Не удивляйтесь, но это факт, который нам активно вдалбливают чиновники из ГУИН. Вы знаете, что на прошлый 2017 год, количество несовершеннолетних осужденных достигло исторического минимума?

Что говорит УИН?

"По состоянию на 1 января 2002 года в воспитательных колониях содержалось 18,6 тысячи человек, а на 1 мая 2017 года – 1 592 человека".

Впечатляет? Полная победа над детской преступностью? Или экономия государственных средств? На самом деле — ничего удивительного. Сидят только убийцы, насильники, педофилы. Короче только те, кто совершил особо тяжкие преступления. Остальные перевоспитываются на месте. Дома, в родной подворотне.

А теперь давайте подумаем. Преступники, которых не хотят перевоспитывать в местах, не столь отдаленных, спокойно сидят в наших дворах.

Спортивные секции, кружки по интересам, студии для многих недоступны по причине бедности. В школах учителя заняты не столько обучением и воспитанием, сколько тупой отработкой часов. Кушать хочется учителям. Родители? Почти 90-е прошлого века. Работать, чтобы обеспечить.

И кто воспитывает наших детей? Подворотня? О, нет. Это старо. Интернет. И что там? А там – реклама или призыв. Для «своих».

И почему-то футбольная команда с логотипом АУЕ не вызывает удивления. Так же, как бравые ребята на хороших машинах, которые распространяют наркотики. Возмущение – да. Но не удивление. Удивляться тут нечему.

Если государству плевать на то, кто вырастает в граждан, то на место государства с удовольствием придут криминальные авторитеты. Как вариант. И это, скажем так, будет не самый плохой вариант.

Хуже будет, если на пустое место придут не воры в законе, а проповедники. Которые не хуже воров умеют рассказывать о беспределе и несправедливости и подкармливать жаждущих не только пищей духовной.

Выдержим?

Сложно сказать. Мы теряем уже не первое поколение. Но теряем на все 146%. Весь вопрос, кто завтра встанет на пустое место: криминальный авторитет или бородатый вещун с поясом шахида.

Началось все с поножовщины. Посмотрим, что будет дальше.
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов

Использованы фотографии: http://www.4vsar.ru
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Комментарии 23

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  1. astronom1973n Сегодня, 06:04
    Не решается? Значит так надо,т.к. при наличии желания и политической воли, все решаемо даже в нынешних условиях!
    astronom1973n
    1. aybolyt678 Сегодня, 06:20
      Цитата: astronom1973n
      Не решается? Значит так надо,т.к. при наличии желания и политической воли, все решаемо даже в нынешних условиях!

      Экономический криминал в руководстве страны, порождает реальный криминал в массах????
      aybolyt678
    2. свой1970 Сегодня, 09:10
      Цитата: astronom1973n
      Не решается? Значит так надо,т.к. при наличии желания и политической воли, все решаемо даже в нынешних условиях!

      знакомый после войны работал в милиции в Ташкенте.Говорил что очень мучили детские банды (12-14 лет,военная безотцовщина) - грабили,били,убивали,насиловали.Были практически поголовно вооружены.Во время облавы против одной из таких банд опер за ночь застрелил 4 -х (ребенком назвать сложно)-так даже по тем временам и с учетом того что они ранили одного из ментов - его полгода таскали и трепали нервы.
      А теперь представьте себе 4 убитых детей опером сейчас - да проще ему будет самому тут же застрелится..
      А вы - "воля"
      свой1970
  2. woron333444 Сегодня, 06:17
    Сидят только убийцы, насильники, педофилы. Короче только те, кто совершил особо тяжкие преступления. Остальные перевоспитываются на месте. Дома, в родной подворотне.

    У нас город маленький и тихий. Четыре зоны, собираются открывать пятую. Если всех пересадить, то опять завоют что 37 пришёл.
    woron333444
  3. aybolyt678 Сегодня, 06:19
    Экономический криминал в руководстве страны, порождает реальный криминал в массах????
    aybolyt678
  4. Uncle Lee Сегодня, 07:07
    Сперва играли в "фантики",
    В "пристенок" с крохоборами, -
    И вот ушли романтики
    Из подворотен ворами.
    Uncle Lee
  5. 1536 Сегодня, 07:10
    А чем отличается рассказ "Дяди Ввси" от рассказов о покупке кем-то, находящимся на госслужбе, особняка в каком-нибудь Вермонте или в том же Крыму? Откуда деньги, Зин?
    1536
  6. raw174 Сегодня, 07:13
    Мы все горазды критиковать, а что можем предложить? Реально что?
    Я считаю что подобные проблемы разростаются как раковая опухоль, а сосудом для его распространения становится интернет. Может сделать как в Китае? жесткая цензура в сети, с доступом только на одобренные ресурсы? Но примет ли это общество? Нет, сегодня нет... Сеть растляет молодежь, без связи в сети все эти сообщества и кружки по интересам были бы локальными очагами и не имели бы столь обширных метастаз.
    raw174
    1. Sam_gosling Сегодня, 07:44
      Невозможно это физически уже сделать. Интернет не закроешь, ровно как не закроешь сети i2p и не выведешь из оборота анонимайзеры, подставные сим-карты от ашотов на вокзалах и пр.
      Sam_gosling
    2. aybolyt678 Сегодня, 07:51
      Цитата: raw174
      Но примет ли это общество? Нет, сегодня нет...

      Почему нет? мне кажется наоборот... только что взамен??? Интернет, игры, алкоголь, наркотики - это все способы поменять реальность.
      человеку важно иметь возможность реализации мечты - перспектива. Для мечты нужны ориентиры, и средства. Государство должно помогать формировать мировоззрение, с нынешними технологиями это возможно. Возмущает пассивность государства в вопросах идеологии и защите внутреннего рынка.
      aybolyt678
    3. Bastinda Сегодня, 07:56
      Интернет - просто средство коммуникации, и информации.Все зависит от поискового запроса, хочешь - АУЕ, однокласники, а хочешь "Военное обозрение" laughing . С тем же успехом, можно ругать телефон, да и вообще речь! Хуже - ТВ, оно выдает уже готовую точку зрения, и уровень потребностей, и выбора просто нет.
      В то же время, интернет крайне вреден! Он способствует, выравниванию интеллектуального уровня общества, за счет большего количества связей. А как известно, редко идет равнение на лучшего, равняются чуть ниже середины. "Как у всех" - никто не отменял.
      Просто мысли, прошу извинить.
      Bastinda
  7. амурец Сегодня, 07:23
    Вроде бы все и всё видят. Государственные органы землю когтями рвут, чтобы выявить, не допустить, предотвратить и уничтожить на корню. Сотни теток в строгих костюмах проверяют планы работ в школах и детских садах. Серьезные дяди в полицейской форме рассказывают школьникам о законах и наказании за их нарушение. Большие образовательные начальники пишут в Москву отчеты о проведенной огромной работе. О работе вселенского масштаба.
    Типичная чиновничья "химия." Опись, запись,перепись,двуопись и тому подобное. Главное не работа- главное бумага, причём в наш век электронных отчётов. Дочь работает врачём, на работе не хватает времени чтобы эту писанину оформить. И это не только в медицине, тоже самое в школьном и дошкольном образовании. Всей этой бумагой подменяется реальная воспитательная работа. Идействует старый коммунистический принцип:"Чем больше бумаги-тем чище пятая точка."
    амурец
  8. Rey_ka Сегодня, 07:36
    В ВК есть с десяток групп АУЕ с количеством участников уже под миллион. Кто то проверял своих детей их друзей одноклассников на участие в этой группе? может с себя начнем?
    Rey_ka
    1. Sirocco Сегодня, 07:48
      Цитата: Rey_ka
      Кто то проверял своих детей их друзей одноклассников на участие в этой группе? может с себя начнем?

      Поверьте, многие плевать хотели, особенно те кому +- 30 лет. И воздействовать на родителей не как, раньше то хоть на работу сообщали (в годы СССР) Сейчас в капитализме, то как? Только рублем наказывать, и понизить возраст наказания, В перспективе, государству надо востанавливать старую систему образования, и финансирование Секций, Кружков СЮТ, отвлечь молодежь от этого бардака, ну а семья, что делать то? в тот момент когда родители заняты выживанием, зарабатыванием денег на содержание семьи, упуская из вида чад своих, Многих знаю, которые пашут на двух работах, живут работая, что бы выжить. Как и говорил я нужен комплекс, иначе лет через 10 получим то что заслужили.
      Sirocco
  9. Sirocco Сегодня, 07:41
    "Группа школьников Тюмени стала участником футбольного турнира, который проводит известный фастфуд-бренд KFC.
    Забыли только указать, один факт.
    Что мы знаем о добром дедушке на эмблеме знаменитой сети быстрого питания ‘Kentucky Fried Chicken’ или ‘KFC’. Кто-то знает, что это полковник Харланд Сандерс — американский бизнесмен и ресторатор, основавший эту самую ‘KFC’ (что означает ‘Жареный цыпленок из Кентукки’). Сегодня ‘KFC’ — это одна из крупнейших в мире сетей с доходом более 15 миллиардов долларов. Но вот уж действительно мало кому известно, что KFC имеет отношение к тюрьмам. Конкретнее — именно на KFC было положено начало отработки механизмов использования труда заключенных в интересах корпорации. Это так называемые частные тюрьмы, хотя садят туда реально осужденных людей.
    Более подробно про эту бизнес тюремную компанию, можете погуглить. Такое впечатление что и у нас в РФ пытаются создать подобное, иначе откуда такое безволие у власти в отношении криминала в России, и правоохранительных органах, которые слились в экстазе с криминалом.
    Все что написали мужики в статье, эта проблема которую надо бы решать вчера, но вероятно у кого то другие планы.
    Здесь нужен комплекс мер, а не единичные попытки решить проблему в одном направлении, и это в статье указано, Семья, Образование, Общество, все это похерено, с большим успехом. Удивляет безразличие, и моя хата с краю, у современных молодых родителей, после событий в Улан удэ, была попытка через соц сети запустить утку о предстоящем месиве в одной из школ района, ну и как вы думаете отнеслись родители? в одну школу не пустили чад своих, вторая школа ученики явились на половину состава. Единицы из родителей отреагировали, сообщив в органы, остальные, моя хата с краю, сиди, молчи, не то проблемы будут у семьи, не то от криминала, не то еще от кого. Напомнило мне это Украинский майдан, и позицию населения о внеполитичности. Вот вам и современное образование, не родины ни флага. Забились все как крысы в норы, и подглядывают в щелку. Хотя, крыс я обидел, крысы более социальны чем хомосапиенс.
    В общем хочется крикнуть, Земля остановись, я сойду с тебя, ))) Или плакать, или смеяться, фиг его знает, что делать то нам, простым смертным, что нам уготовила наша БИЗНЕС ЭЛИТА которая занята зарабатыванием сегодня, плюя на НАШЕ, именно наше с вами завтра, они то свалят за лужу, а мы будем хлебать похлебку из лебеды. Власть-корупция-криминал. Где есть откаты, неучтенные средства, там и подтягивается криминал, прикрытый, правоохранителями(((((((
    Теперь, о серьезном, я думаю, эти АУЕ провели пробный шар, как отреагируют власти и массы, следующий их выход это до или после 18 Марта, Украинский сценарий, ведь они же ДЕТИ. А Сейчас в Бурятии, как всегда накажут учителей, посадят ментов в вистибюле, которые будут в носу ковыряться, и доложут на верх, все, проблема решена, хотя она кроется глубже, и решать её надо в комплексе мер.
    P.S.
    Удивило то что здесь на месте, долго не могли определиться сколько человек напало, и замечено не только мной, что тянули одного, пасынка майора ВДВ, остальных видимо пытались оттянуть от группы, возможно кто то из чад вышестоящих.
    Вот такая вот жизнь веселая становится в нашем Улусе))))) Что будет завтра? С таким образованием, культурой, семьей, работой, и прочими ценностями. Стали мы как звери, а не люди.(((((((((((((((((((((99
    Sirocco
  10. sabotage Сегодня, 08:05
    Главное не связывать данное явление с работой на руководящих должностях сами знаете кого. Не надо раскачивать лодку. Родина в опасности.
    sabotage
  11. Антианглосакс Сегодня, 08:16
    Более того, стоит ожидать исключительно ухудшения ситуации.
    - К гадалке не ходи, будет только хуже. Безысходность и обреченность родителей, выживающих в воровском вертепе нынешней власти, естественно передаётся и детям. В СССР - октябрята, пионеры, комсомольцы, а у либерастов - АУЕ, как порождение этой звериной системы, всё показательно и без слов.
    Антианглосакс
  12. beeFrost Сегодня, 08:18
    Этот сайт
    Ты превратился в сборище "писунов" писню пишут всякую
    beeFrost
    1. Sirocco Сегодня, 08:29
      Цитата: beeFrost
      Этот сайт
      Ты превратился в сборище "писунов" писню пишут всякую

      Юра, а вы что тут делаете? кажется пишите писню всякую)))))))))))
      Пчела с мороза laughing
      Sirocco
  13. Балу Сегодня, 08:40
    Серьезные дяди в полицейской форме рассказывают школьникам о законах и наказании за их нарушение.

    Согласен, потенциальная угроза есть. Это те, кто пойдет в навральныйюгенд. Соловьев на вести фм: навралдьный обратился к своей целевой аудитории-спрячьте паспорта ваших бабушек и дедушек, типа сорвать выборы?
    А между тем большинство читателей под влияние этого самого АУЕ попадало ещё в далеком детстве.

    Лично меня обошло стороной, хотя я "безотцовщина", как меня математичка прибила. Любой знает массу историй про нормальных ребят, которые сами себе судьбу сломали, связавшись с плохими пацанами.
    Спортивные секции, кружки по интересам, студии для многих недоступны по причине бедности.
    И это тоже так.
    Если государству плевать на то, кто вырастает в граждан, то на место государства с удовольствием придут криминальные авторитеты. Как вариант. И это, скажем так, будет не самый плохой вариант.
    Хуже будет, если на пустое место придут не воры в законе, а проповедники. Которые не хуже воров умеют рассказывать о беспределе и несправедливости и подкармливать жаждущих не только пищей духовной.

    И это тоже так, в этом главная угроза, что мы и видим на примере Украины.
    Балу
  14. vladimirvn Сегодня, 08:57
    Из своего опыта. Если в части отсутствовала воинская культура, то она тут же замещалась субкультурой, в том числе и криминальной. Дедовщина цветшая махровым цветом-тому пример. Свято место, пусто не бывает. Наша "элита" копает себе "ганину яму", дрейфуя все дальше от народа. Зря власть игнорировала 100-летие Октябрьской революции и не подняла эту тему на щит. Ошибки тогдашней элиты и их последствия для всего народа, не стали им наукой. Потом будут удивляться, откуда столько ненависти у народа, к власть имущим.
    vladimirvn
  15. Altona Сегодня, 09:21
    Цитата: vladimirvn
    Из своего опыта. Если в части отсутствовала воинская культура, то она тут же замещалась субкультурой, в том числе и криминальной. Дедовщина цветшая махровым цветом-тому пример. Свято место, пусто не бывает. Наша "элита" копает себе "ганину яму", дрейфуя все дальше от народа. Зря власть игнорировала 100-летие Октябрьской революции и не подняла эту тему на щит. Ошибки тогдашней элиты и их последствия для всего народа, не стали им наукой. Потом будут удивляться, откуда столько ненависти у народа, к власть имущим.

    ------------------------------
    Тут сегодня была статья того же Скоморохова насчет Советского наследия. В СССР была идеология, перспектива, всеобщая занятость и многое еще что всеобщее. В 1992 году нас вынудили отказаться от одной идеологии под предлогом, что "СССР не эффективен" и что "нынешний капитализм лучше социализма, видите, что там все живут и все там есть". Вот собственно от этой печки и пляшите. Культуру заменят субкультурой и гомосячной похабщиной, идеологию заменят обывательщиной, черносотенным патриотизмом, пивным болением за спортсменов. Людей превратят в рабов корпораций, учителей и врачей в обслугу. Капитализм не будет предлагать светлых идей и прорывных проектов.Единственная цель капиталиста-дурить головы, чтобы рубить свое бабло, поэтому развиваются смартфоны и интернет, а не космос, к примеру. И все тут правильно пишут, про идеологию, пионерскую организацию и прочее. Дети, допустим, вырастут. Но потом одни пойдут в "Газпром", а другие торговать на рынке. И как им потом смотреть в глаза друг другу? Как объяснить такое неравенство?
    Altona
  16. CONTROL Сегодня, 09:24
    У нас при 2-х храмах открыты воскресные школы, а при них - клубы секции "профессионально-военной подготовки", четыре дня в неделю. Командуют священники: бывший военный боцман, бывший спецназовец-разведчик, бывший артиллерист-реактивщик; для любого парня пропустить занятие "по болезни" - трагедия, хотя никаких "санкций" не бывает! У девчонок тоже есть и кружки рукоделия, кулинарии, кукольный театр, вокал и хоровое пение...
    Хотели конно-спортивный кружок - и база есть, и место... Денег пока немае... всё на личных инициативах и спонсорах. Но это - пока! Летом организуемся! Ещё и с собачками поработаем...
    CONTROL
Картина дня