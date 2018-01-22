21:03 22 января

Мировое правительство: как ФРС контролирует весь мир

Мы проживаем вполне обычную жизнь, не замечая, как под нашим носом ежедневно проворачивается афера мирового масштаба. По своей дерзости ей нет равных, поэтому сама мысль об обмане даже не возникает в рамочном восприятии большинства граждан. Мы не хотим задавать вопросов, потому что боимся ответов, вешая ярлык "теория заговоров", чтобы подчеркнуть невозможность происходящего.

Но мир не такой, как нам кажется. В мире, где ежедневно умирают более 21 тысячи детей от болезней, которые можно избежать, в мире, где треть населения очень бедна и живет менее чем на 3 доллара в день, существует крайне влиятельная и бесконечно богатая горстка людей. Их главная цель - получение контроля над всеми миром. И этот план реализуется уже более 300 лет. И весьма удачно.

Если в 2013 году 1% населения Земли владел 41% богатств всего мира, то уже в 2016 году этот же процент населения имеет 45%. Их оружие - это финансовые кризисы, войны и долги.






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Комментарии 3

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  1. Лексус Сегодня, 19:42
    Деньги - зло!
    Лексус
    1. Балу Сегодня, 19:55
      Цитата: Лексус
      Деньги - зло!

      Деньги-кровь экономики. Виртуальная валюта-биткоин и прочая ерунда-это зло, созданное ФРС, чтобы ликвидировать внешний долг США и взорвать экономики других государств.
      Китай и РФ неслучайно пополняют запасы золота. Непонятно только почему РФ продолжает покупать облигации США, ведь они ничего не стоят.
      ФРС частная структура, получающая баксы из казначейства по себестоимости для дальнейшего распределения. Что интересно, управление ФРС утверждается сенатом, как и зарплаты.
      Так что задумка пирамиды из биткоинов представляет серьезную угрозу.
      Балу
  2. polpot Сегодня, 19:48
    Человек человеку волк -не вчера это придумано,как говорил классик "Вот только жаль распятого Христа"
    polpot
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