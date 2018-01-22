Мировое правительство: как ФРС контролирует весь мир

Мы проживаем вполне обычную жизнь, не замечая, как под нашим носом ежедневно проворачивается афера мирового масштаба. По своей дерзости ей нет равных, поэтому сама мысль об обмане даже не возникает в рамочном восприятии большинства граждан. Мы не хотим задавать вопросов, потому что боимся ответов, вешая ярлык "теория заговоров", чтобы подчеркнуть невозможность происходящего.



Но мир не такой, как нам кажется. В мире, где ежедневно умирают более 21 тысячи детей от болезней, которые можно избежать, в мире, где треть населения очень бедна и живет менее чем на 3 доллара в день, существует крайне влиятельная и бесконечно богатая горстка людей. Их главная цель - получение контроля над всеми миром. И этот план реализуется уже более 300 лет. И весьма удачно.



Если в 2013 году 1% населения Земли владел 41% богатств всего мира, то уже в 2016 году этот же процент населения имеет 45%. Их оружие - это финансовые кризисы, войны и долги.















