Одним - Давос, другим - навоз...
Сегодня (23 января) в Давосе открывается очередной экономический форум, на который съезжаются представители политических и экономических элит (а часто и «элиток») десятков стран мира.
Речь идёт о действующих и бывших представителях высших государственных властей, членов совета акционеров крупнейших банков, промышленных компаний, апологетов различных экономических школ. При этом у каждого из этой экономически или политически просвещённой братии – свои задачи. Одни приезжают, чтобы как бы всерьёз обсудить экономические проблемы и хотя бы декларативно обозначить пути их решения. Другим интересен горный альпийский воздух и подтверждение собственного статуса состоявшегося человека. Третьи приезжают с рукой в кармане, чтобы при любом удобном (а часто и неудобном) случае эту руку вытянуть и попросить в стиле «мусью, же не манж па...» При этом нередко случаются и казусы из серии: у просильщика на счетах миллиарды долларов, но ему нужно «подать на развитие державы».
Из такой серии проанонсированный уже и в британской прессе визит в Давос Петра Алексеевича Порошенко, который вошёл в рейтинг наиболее богатейших гостей Давоса-2017. Британский журнал Verdict накануне опубликовал материал, в котором сообщил, что у президента и по совместительству олигарха (так и сказал...) на счетах 1,6 млрд долларов. И по этому показателю он на 9-й позиции среди всех прибывающих в Давос денежных мешков.
Из предварительной статистики: в Давосе в этом году соберутся 60 президентов и глав правительств, свыше тысячи представителей бизнеса. Общее же число гостей приблизится к отметке в 3,5 тыс. человек. В числе гостей, к примеру, глава МВФ Кристин Лагард, с которой никак не заладится в последнее время диалог у упомянутого Петра Порошенко по поводу предоставления очередных кредитов Украине. Г-жа Лагард настаивает на том, что Пётр Алексеевич выполнил все требования МВФ: от повышения пенсионного возраста до создания антикоррупционных судов, а Пётр Алексеевич снова заявляет, что «всё будет сделано, но лучше перечислите транш вперёд... авансом...»
А что же на повестке дня у форума? Ну, в самом деле, не только же желание президент-олигарха или олигарх-президента незалежной получить кредит на погашение других кредитов...
Повестка на самом деле «стабильная». Никакая...
В первую очередь собравшиеся готовятся по-своему «отметить» 10-летие мирового экономического кризиса 2008 года. Колелекционное шампанское, фуа-гра – ну правильно, почтить, так сказать, кризис памятью...
При этом сама тема Давоса-2018 заявлена как «Создание общего будущего в разобщённом мире». Каково?..
На форуме собираются в большинстве своём именно те люди, которые делают всё для разобщения на планете, для обнищания одних в пользу обогащения других, от того само название форума выглядит ещё более цинично.
Что такое это «общее будущее»? Это когда среднестатистический африканский житель ежедневно вынужден думать о том, как выжить на полдоллара в день или найти более или менее пресную (чистую – это уж было бы и вовсе замечательно) воду, в то время как основная масса гостей форума в Давосе обсуждает, как лучше распорядиться свалившимся на голову миллиардом от дележа тех же африканских запасов полезных ископаемых – например, после известных событий в некогда богатейшей (не только по африканским меркам) Ливии?.. Или когда одни ищут рабочие места, чтобы работать и зарабатывать, а другие переводят бизнес в офшоры, чтобы не платить налоги, уничтожая рабочие места в своих странах? Хотя какие для этих людей страны «свои», - вопрос отдельный. Похоже, именно это и нужно считать «общим будущим в разобщённом мире»...
Если вернуться лет этак на 20-25 назад, интересно, что обсуждали в Давосе? Возможно, тут стоит удивляться, хотя удивления нет, учитывая, насколько далеки участники форума от тех проблем, с которыми сталкивается 90% населения земли. Обсуждали практически то же, что и сейчас, разве что с несколько отличной терминологией.
Взять 1993 год. Тема Всемирного экономического форума в Давосе тогда звучала так: «Сплочение всех сил для восстановления мировой экономики».
Прошло четверть века. Уж сплотились, так сплотились... Нет, мировая экономика с тех пор, бесспорно, подросла. Вот только, как выясняется, рост мировой экономики ничего общего не имеет со снижением числа людей, проживающих за чертой бедности. Этот показатель за последние 25 лет вырос, по данным Всемирного банка почти на 12%. При этом в посткризисный этап планка роста населения, живущего за чертой бедности в мире, поднималась и на 16%.
Год 2006-й. В Давосе решили озаботиться поисками новых источников роста. И озаботились... Вот только не учли, что уже менее чем через два года лопнет американский ипотечный, вслед за ним страховой, пузырь; мировая экономика погрузится в пучину падения только из-за того, что американская финансовая система десятилетиями раздавала ни чем не обеспеченные деньги направо и налево, уверовав в то, что позиции экономики с дырой более чем в 15 трлн «зелёных» незыблемы.
А ещё в Давосе глубокоуважаемые мужи и напомаженные дамы обсуждали необходимость углубления торгово-экономических связей в ВТО (Всемирная торговая организация). Обсуждали, надо сказать, при замечательных обстоятельствах: когда одни страны ВТО вводили торгово-экономические санкции против других стран ВТО. При этом в руководстве этой самой ВТО и пальцем не пошевелили, чтобы призвать всех к одновременной и обоюдной отмене санкционных мер. Даже наоборот, грозились уже собственными санкциями в отношении одного участника в угоду участнику другому – тому, у которого есть палка с гвоздями для руководства ВТО...
Были и призывы к глобализации и прозрачности движения капиталов. Видимо, после этого отдельно взятые страны и взяли за моду «прозрачно» замораживать средства суверенных государств на счетах в банках даже в третьих странах только лишь из-за того, что отдельно взятые представители властей этих стран «мордами лица» в демократическом понимании не вышли.
Так и живут... Раз в год собираются – сигары, шампанское, дорогие костюмы, украшения, парфюмы, Альпы, лыжи – и обсуждают, как сделать нашу с вами жизнь лучше. Ну да, ну да... Ведь точно сделают. Верим...
Речь идёт о действующих и бывших представителях высших государственных властей, членов совета акционеров крупнейших банков, промышленных компаний, апологетов различных экономических школ. При этом у каждого из этой экономически или политически просвещённой братии – свои задачи. Одни приезжают, чтобы как бы всерьёз обсудить экономические проблемы и хотя бы декларативно обозначить пути их решения. Другим интересен горный альпийский воздух и подтверждение собственного статуса состоявшегося человека. Третьи приезжают с рукой в кармане, чтобы при любом удобном (а часто и неудобном) случае эту руку вытянуть и попросить в стиле «мусью, же не манж па...» При этом нередко случаются и казусы из серии: у просильщика на счетах миллиарды долларов, но ему нужно «подать на развитие державы».
Из такой серии проанонсированный уже и в британской прессе визит в Давос Петра Алексеевича Порошенко, который вошёл в рейтинг наиболее богатейших гостей Давоса-2017. Британский журнал Verdict накануне опубликовал материал, в котором сообщил, что у президента и по совместительству олигарха (так и сказал...) на счетах 1,6 млрд долларов. И по этому показателю он на 9-й позиции среди всех прибывающих в Давос денежных мешков.
Из предварительной статистики: в Давосе в этом году соберутся 60 президентов и глав правительств, свыше тысячи представителей бизнеса. Общее же число гостей приблизится к отметке в 3,5 тыс. человек. В числе гостей, к примеру, глава МВФ Кристин Лагард, с которой никак не заладится в последнее время диалог у упомянутого Петра Порошенко по поводу предоставления очередных кредитов Украине. Г-жа Лагард настаивает на том, что Пётр Алексеевич выполнил все требования МВФ: от повышения пенсионного возраста до создания антикоррупционных судов, а Пётр Алексеевич снова заявляет, что «всё будет сделано, но лучше перечислите транш вперёд... авансом...»
А что же на повестке дня у форума? Ну, в самом деле, не только же желание президент-олигарха или олигарх-президента незалежной получить кредит на погашение других кредитов...
Повестка на самом деле «стабильная». Никакая...
В первую очередь собравшиеся готовятся по-своему «отметить» 10-летие мирового экономического кризиса 2008 года. Колелекционное шампанское, фуа-гра – ну правильно, почтить, так сказать, кризис памятью...
При этом сама тема Давоса-2018 заявлена как «Создание общего будущего в разобщённом мире». Каково?..
На форуме собираются в большинстве своём именно те люди, которые делают всё для разобщения на планете, для обнищания одних в пользу обогащения других, от того само название форума выглядит ещё более цинично.
Что такое это «общее будущее»? Это когда среднестатистический африканский житель ежедневно вынужден думать о том, как выжить на полдоллара в день или найти более или менее пресную (чистую – это уж было бы и вовсе замечательно) воду, в то время как основная масса гостей форума в Давосе обсуждает, как лучше распорядиться свалившимся на голову миллиардом от дележа тех же африканских запасов полезных ископаемых – например, после известных событий в некогда богатейшей (не только по африканским меркам) Ливии?.. Или когда одни ищут рабочие места, чтобы работать и зарабатывать, а другие переводят бизнес в офшоры, чтобы не платить налоги, уничтожая рабочие места в своих странах? Хотя какие для этих людей страны «свои», - вопрос отдельный. Похоже, именно это и нужно считать «общим будущим в разобщённом мире»...
Если вернуться лет этак на 20-25 назад, интересно, что обсуждали в Давосе? Возможно, тут стоит удивляться, хотя удивления нет, учитывая, насколько далеки участники форума от тех проблем, с которыми сталкивается 90% населения земли. Обсуждали практически то же, что и сейчас, разве что с несколько отличной терминологией.
Взять 1993 год. Тема Всемирного экономического форума в Давосе тогда звучала так: «Сплочение всех сил для восстановления мировой экономики».
Прошло четверть века. Уж сплотились, так сплотились... Нет, мировая экономика с тех пор, бесспорно, подросла. Вот только, как выясняется, рост мировой экономики ничего общего не имеет со снижением числа людей, проживающих за чертой бедности. Этот показатель за последние 25 лет вырос, по данным Всемирного банка почти на 12%. При этом в посткризисный этап планка роста населения, живущего за чертой бедности в мире, поднималась и на 16%.
Год 2006-й. В Давосе решили озаботиться поисками новых источников роста. И озаботились... Вот только не учли, что уже менее чем через два года лопнет американский ипотечный, вслед за ним страховой, пузырь; мировая экономика погрузится в пучину падения только из-за того, что американская финансовая система десятилетиями раздавала ни чем не обеспеченные деньги направо и налево, уверовав в то, что позиции экономики с дырой более чем в 15 трлн «зелёных» незыблемы.
А ещё в Давосе глубокоуважаемые мужи и напомаженные дамы обсуждали необходимость углубления торгово-экономических связей в ВТО (Всемирная торговая организация). Обсуждали, надо сказать, при замечательных обстоятельствах: когда одни страны ВТО вводили торгово-экономические санкции против других стран ВТО. При этом в руководстве этой самой ВТО и пальцем не пошевелили, чтобы призвать всех к одновременной и обоюдной отмене санкционных мер. Даже наоборот, грозились уже собственными санкциями в отношении одного участника в угоду участнику другому – тому, у которого есть палка с гвоздями для руководства ВТО...
Были и призывы к глобализации и прозрачности движения капиталов. Видимо, после этого отдельно взятые страны и взяли за моду «прозрачно» замораживать средства суверенных государств на счетах в банках даже в третьих странах только лишь из-за того, что отдельно взятые представители властей этих стран «мордами лица» в демократическом понимании не вышли.
Так и живут... Раз в год собираются – сигары, шампанское, дорогие костюмы, украшения, парфюмы, Альпы, лыжи – и обсуждают, как сделать нашу с вами жизнь лучше. Ну да, ну да... Ведь точно сделают. Верим...
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: https://www.flickr.com/photos/worldeconomicforum
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти