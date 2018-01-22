«Крылатый броневик»: Тайфун-ВДВ раскрывает секреты

Одной из самых интересных разработок отечественного ОПК в области бронированного транспорта является перспективная машина для десантников "Тайфун-ВДВ". Сегодня новый броневик проходит испытания в различных метеорологических условиях - от знойных прикаспийских пустынь до Заполярья.



До недавнего времени объем доступной информации о новой бронированной машине исчислялся парой абзацев. Но сегодня "Тайфун-ВДВ" раскроет некоторые свои секреты.



Разработка проекта нового автомобиля для войск ВДВ началась в 2014 году и была выполнена в очень сжатые сроки. В 2015 году был подписан контракт на постройку первых опытных образцов и уже через полгода на испытательные полигоны вышел первый прототип.





Главным требованием к новой машине стала возможность парашютного десантирования. При этом, броневик должен был иметь противопульную защиту и быть комфортным для экипажа.









