21:10 22 января

«Крылатый броневик»: Тайфун-ВДВ раскрывает секреты

Одной из самых интересных разработок отечественного ОПК в области бронированного транспорта является перспективная машина для десантников "Тайфун-ВДВ". Сегодня новый броневик проходит испытания в различных метеорологических условиях - от знойных прикаспийских пустынь до Заполярья.

До недавнего времени объем доступной информации о новой бронированной машине исчислялся парой абзацев. Но сегодня "Тайфун-ВДВ" раскроет некоторые свои секреты.

Разработка проекта нового автомобиля для войск ВДВ началась в 2014 году и была выполнена в очень сжатые сроки. В 2015 году был подписан контракт на постройку первых опытных образцов и уже через полгода на испытательные полигоны вышел первый прототип.


Главным требованием к новой машине стала возможность парашютного десантирования. При этом, броневик должен был иметь противопульную защиту и быть комфортным для экипажа.



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Комментарии 1

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  1. polpot Сегодня, 21:08
    Необитаемая башня это прекрасно ,КАМАЗу дают заработать видимо тоже хорошо ,а вот как с импортными комплектующими (таковые в машине есть начиная с двигателя ) видимо это не очень хорошо и вообще надо вспомнить старые добрые времена и проводить открытый конкурс
    polpot
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