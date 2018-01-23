Не хвались идучи на рать, хвались идучи с рати

Удивительны дела твои, господи! У Вооруженных сил США не хватает денег даже после того, как новый президент-милитарист Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет страны в размере чуть-чуть ниже 700 миллиардов (!) долларов (в 2016-м оборонный бюджет составлял 534 млрд. долларов, в 2017-м - 580 - 602 млрд.). Чтобы лучше понять эту цифру, стоит вспомнить о том, что аналогичные расходы двух официально объявленных врагами США стран в прошлом году расходы на оборону составили 69 млрд. долларов (Россия) и 146 млрд. долларов (Китай). А денег янки всё равно не хватает. Хотя у них не было российского провала конца 80-х и 90-х годов. Как не было и китайского "застоя" - в конце 70-х у КНР была атомная бомба и автоматчики на лошадках в противогазах. Так что оборонка России и КНР в 21-м веке выходит из застоя и наверстывает упущенное, а США свои 500-600 млрд долларов тратят на оборону десятилетиями.И ладно бы на какие-то супердорогие проекты вроде космических эскадр для борьбы с "зелеными человечками". Нет, тратят на игрушки вроде новых эсминцев с рельсотронами на борту типа "Замволт". Нет, пока все это супероружие рекламировали, пока вешали лапшу на уши о том, что дорогая пушка будет швырять с дикой скорострельностью копеечные кирпичи на сотни вёрст, еще как-то убедительно звучало. Но когда программа из 28 единиц этих супер-эсминцев сократилась всего до трех, а вместо рельсотронов их оснастили обычными пушками с длиной ствола 62 калибра, стало как-то не до смеха. Не нам. конечно - нам стало смешно. Особенно, когда подсчитали расходы.Два корыта плавают и все время ломаются, еще одно год как строится и через годик с небольшим пополнит состав ВМФ. Что позволяет суммировать расходы. По факту, то есть на два с половиной корабля, потрачено более 22,5 млрд. долларов. Это где-то под 10 миллиардов за каждый в строю и еще 2,5 млрд. за строящийся (готовый корпус сегодня стоит менее трети общих расходов).Мало того, это убожество не сможет стрелять орудиями главного калибра. Потому что в процессе реализации проекта выяснилось, что снарядов для них нет и не будет. Опытный образец снарядов типа LRLAP (Long Range Land-Attack Projectile) был под три метра длиной (ну ладно, 2,24 метра), в ствол мог войти даже при раздельном заряжании лишь после того, как тот задирали вертикально вверх и потому скорострельность была не выше 10 выстрелов в минуту. При этом стоимость одного такого снаряда зашкаливала за 800 тысяч долларов. Как-то многовато для того, чтобы забросить на 100 км всего 11 кг взрывчатки с возможным отклонением от цели 10-20 метров.А ведь боекомплект двух башен со 155-миллиметровыми новейшими артсистемами AGS (Advanced Gun System) без малого 600 снарядов в автоматической боеукладке и 920 выстрелов всего. 730 млн (миллионов, Карл!!!) долларов за боекомплект - как-то многовато даже для американских моряков. Но и это еще не все.Конструкция эсминца, кстати, все время подтекающего, не имеет бронирования. Для хоть какой-то замены конструкторы додумались до того, что разместили вдоль бортов установки вертикального пуска (УВП) для крылатых и прочих ракет (они, установки, у янки универсальные). Логика самоубийственная - пусть, мол, УВП защитит внутренности от вражеских снарядов, ракет и осколков. Вопрос, как детонация ракет в УВП поможет защите эсминца, проигнорировали, как пораженческий.О том, что как раз борта эсминцев страдают и в повседневной жизни, что доказали сразу два уголовных дела, в настоящее время рассматриваемые трибуналом против двух капитанов второго ранга, помявших борта и угробивших полтора десятка моряков, об этом знают все. Что произошло бы, находясь в этих бортах УВП с ракетами... об этом предпочли умолчать.Но и это еще не все. Желая удешевить стоимость последнего, третьего в серии, эсминца Линдон Б. Джонсон, проектировщики решили отказаться от ... от общесудовой вычислительной среды (ОВЧ) и вертикальной системы запуска ракет Mk57. И это уже за рамками вообще какого-либо понимания. При отсутствии рельсотронов и орудий главного калибра, эсминцы серии представляют собой всего лишь носителей восьми десятков ракет с высокой степенью автоматизации ОВЧ.Всё это еще более глупо выглядит на фоне продолжающегося строительства эсминцев класса Орли Бёрк, продолжающегося в США и даже усиленного в силу отказа от "Замволтов", которые не смогут их заменить. Эсминцы Орли Берк, в сравнении с реалиями своих несостоявшихся "заменителей", быстрее ходят, гораздо более защищены кевларом и несут несомненно более мощное и разнообразное вооружение. При этом стоимость уже вступивших в строй последних вымпелов менее 1,2 млрд. долларов, включая вооружение на борту, а стоимость последних в серии составит 1,7 млрд. долларв в ценах 2019 года. Средняя цена почти 70-ти судов этого класса около миллиарда долларов при ежегодных расходах 20-25 млн долл. То есть один реальный Орли Бёрк мощнее, быстрее, лучше защищен и вооружен, чем "Замволт". При этом вместо одного текущего и не доведенного до ума "Замволта" можно легко построить 5 эсминцев Орли Бёрк. ПЯТЬ!!!А ведь это всего лишь один из множества примеров того, как и на что расходуются деньги американских налогоплательщиков, о которых (точнее о заботе и о деньгах которых) так любят вещать с трибун все американские политики. Заметьте, никаких возмущенных статей в свободной американской прессе. Никаких расследований. Никаких служебных хотя бы дел о неполной служебной состоятельности, о служебном несоответствии. Ни-че-го. При том, что любой экономист и бухгалтер, да просто разумный человек видит, что перед нами яркий пример наглой коррупции. Которую доказать легче легкого.В любом революционном проекте вычленяется сперва самый слабый и самый прорывной элемент, самое рискованное звено. В случае с "Замволтом" это был именно рельсотрон и новые снаряды к 155 -мм орудиям. Достаточно было до завершения полного цикла испытаний на берегу подождать и не закладывать новые эсминцы, и на сэкономленные 20 миллиардов долларов можно было бы сократить расходы налогоплательщиков. Вместо этого сознательно выделили деньги и заложили не один - три корабля. Которые заведомо теперь ничего нового не несут, зато стоят дороже атомной подводной лодки или столько же, сколько новейший британский авианосец.Кстати, тоже постоянно подтекающий и ломающийся.Интересно, кто у кого учился воровать на оборонных заказах?