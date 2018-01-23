09:34 23 января

Не хвались идучи на рать, хвались идучи с рати

Не хвались идучи на рать, хвались идучи с рати


Удивительны дела твои, господи! У Вооруженных сил США не хватает денег даже после того, как новый президент-милитарист Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет страны в размере чуть-чуть ниже 700 миллиардов (!) долларов (в 2016-м оборонный бюджет составлял 534 млрд. долларов, в 2017-м - 580 - 602 млрд.). Чтобы лучше понять эту цифру, стоит вспомнить о том, что аналогичные расходы двух официально объявленных врагами США стран в прошлом году расходы на оборону составили 69 млрд. долларов (Россия) и 146 млрд. долларов (Китай). А денег янки всё равно не хватает. Хотя у них не было российского провала конца 80-х и 90-х годов. Как не было и китайского "застоя" - в конце 70-х у КНР была атомная бомба и автоматчики на лошадках в противогазах. Так что оборонка России и КНР в 21-м веке выходит из застоя и наверстывает упущенное, а США свои 500-600 млрд долларов тратят на оборону десятилетиями.

И ладно бы на какие-то супердорогие проекты вроде космических эскадр для борьбы с "зелеными человечками". Нет, тратят на игрушки вроде новых эсминцев с рельсотронами на борту типа "Замволт". Нет, пока все это супероружие рекламировали, пока вешали лапшу на уши о том, что дорогая пушка будет швырять с дикой скорострельностью копеечные кирпичи на сотни вёрст, еще как-то убедительно звучало. Но когда программа из 28 единиц этих супер-эсминцев сократилась всего до трех, а вместо рельсотронов их оснастили обычными пушками с длиной ствола 62 калибра, стало как-то не до смеха. Не нам. конечно - нам стало смешно. Особенно, когда подсчитали расходы.


Два корыта плавают и все время ломаются, еще одно год как строится и через годик с небольшим пополнит состав ВМФ. Что позволяет суммировать расходы. По факту, то есть на два с половиной корабля, потрачено более 22,5 млрд. долларов. Это где-то под 10 миллиардов за каждый в строю и еще 2,5 млрд. за строящийся (готовый корпус сегодня стоит менее трети общих расходов).

Мало того, это убожество не сможет стрелять орудиями главного калибра. Потому что в процессе реализации проекта выяснилось, что снарядов для них нет и не будет. Опытный образец снарядов типа LRLAP (Long Range Land-Attack Projectile) был под три метра длиной (ну ладно, 2,24 метра), в ствол мог войти даже при раздельном заряжании лишь после того, как тот задирали вертикально вверх и потому скорострельность была не выше 10 выстрелов в минуту. При этом стоимость одного такого снаряда зашкаливала за 800 тысяч долларов. Как-то многовато для того, чтобы забросить на 100 км всего 11 кг взрывчатки с возможным отклонением от цели 10-20 метров.

А ведь боекомплект двух башен со 155-миллиметровыми новейшими артсистемами AGS (Advanced Gun System) без малого 600 снарядов в автоматической боеукладке и 920 выстрелов всего. 730 млн (миллионов, Карл!!!) долларов за боекомплект - как-то многовато даже для американских моряков. Но и это еще не все.

Конструкция эсминца, кстати, все время подтекающего, не имеет бронирования. Для хоть какой-то замены конструкторы додумались до того, что разместили вдоль бортов установки вертикального пуска (УВП) для крылатых и прочих ракет (они, установки, у янки универсальные). Логика самоубийственная - пусть, мол, УВП защитит внутренности от вражеских снарядов, ракет и осколков. Вопрос, как детонация ракет в УВП поможет защите эсминца, проигнорировали, как пораженческий.

О том, что как раз борта эсминцев страдают и в повседневной жизни, что доказали сразу два уголовных дела, в настоящее время рассматриваемые трибуналом против двух капитанов второго ранга, помявших борта и угробивших полтора десятка моряков, об этом знают все. Что произошло бы, находясь в этих бортах УВП с ракетами... об этом предпочли умолчать.

Но и это еще не все. Желая удешевить стоимость последнего, третьего в серии, эсминца Линдон Б. Джонсон, проектировщики решили отказаться от ... от общесудовой вычислительной среды (ОВЧ) и вертикальной системы запуска ракет Mk57. И это уже за рамками вообще какого-либо понимания. При отсутствии рельсотронов и орудий главного калибра, эсминцы серии представляют собой всего лишь носителей восьми десятков ракет с высокой степенью автоматизации ОВЧ.

Всё это еще более глупо выглядит на фоне продолжающегося строительства эсминцев класса Орли Бёрк, продолжающегося в США и даже усиленного в силу отказа от "Замволтов", которые не смогут их заменить. Эсминцы Орли Берк, в сравнении с реалиями своих несостоявшихся "заменителей", быстрее ходят, гораздо более защищены кевларом и несут несомненно более мощное и разнообразное вооружение. При этом стоимость уже вступивших в строй последних вымпелов менее 1,2 млрд. долларов, включая вооружение на борту, а стоимость последних в серии составит 1,7 млрд. долларв в ценах 2019 года. Средняя цена почти 70-ти судов этого класса около миллиарда долларов при ежегодных расходах 20-25 млн долл. То есть один реальный Орли Бёрк мощнее, быстрее, лучше защищен и вооружен, чем "Замволт". При этом вместо одного текущего и не доведенного до ума "Замволта" можно легко построить 5 эсминцев Орли Бёрк. ПЯТЬ!!!

А ведь это всего лишь один из множества примеров того, как и на что расходуются деньги американских налогоплательщиков, о которых (точнее о заботе и о деньгах которых) так любят вещать с трибун все американские политики. Заметьте, никаких возмущенных статей в свободной американской прессе. Никаких расследований. Никаких служебных хотя бы дел о неполной служебной состоятельности, о служебном несоответствии. Ни-че-го. При том, что любой экономист и бухгалтер, да просто разумный человек видит, что перед нами яркий пример наглой коррупции. Которую доказать легче легкого.

В любом революционном проекте вычленяется сперва самый слабый и самый прорывной элемент, самое рискованное звено. В случае с "Замволтом" это был именно рельсотрон и новые снаряды к 155 -мм орудиям. Достаточно было до завершения полного цикла испытаний на берегу подождать и не закладывать новые эсминцы, и на сэкономленные 20 миллиардов долларов можно было бы сократить расходы налогоплательщиков. Вместо этого сознательно выделили деньги и заложили не один - три корабля. Которые заведомо теперь ничего нового не несут, зато стоят дороже атомной подводной лодки или столько же, сколько новейший британский авианосец.

Кстати, тоже постоянно подтекающий и ломающийся.

Интересно, кто у кого учился воровать на оборонных заказах?
Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)

Использованы фотографии: wikipedia
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. рюрикович Сегодня, 06:39
    Щас появятся наши израильские друзья и скажут, что автор ничего не понимает, что американцы отшлифуют свой "брЫллиант" и он своим блеском затмит солнце wassat
    УВП защитят от осколков? Нехилая активная защита fool laughing Помнится мне была тема про коффердамы "Замволта" с ,наверное,бронированным воздухом wassat
    А по сути возня с утюгами весьма занятна, если вспомнить, как производители впаривают богатым клиентам "последние эксклюзивные "модели авто,распиарив их новшевства, а потом ржут с таких оленей, считая прибыли за воздух, а клиенты ездют по трассам общего пользования из точки А в точку Б наравне с другими . Вот только одни в машинах за 5 000 баксов, а другие за мильён fool Вот так и добираются в точку Б одни пожимая плечами, а другие с надутыми грудями, аки снегири от понтов wassat
    рюрикович
    1. сибиралт Сегодня, 07:04
      Такого распила бабла как в Пентагоне нигде в мире нет. И самое интересное, что у них там об этом все знают. belay
      сибиралт
      1. tchoni Сегодня, 07:24
        Цитата: сибиралт
        Такого распила бабла как в Пентагоне нигде в мире нет. И самое интересное, что у них там об этом все знают. belay

        Точно. Господа энералы (диванные в том числе) - завидуйте молча.
        tchoni
  2. Sevastiec Сегодня, 06:41
    Невозможно читать статью, написанную языком "школоты". А всем, веселящимся на тему, "вот какие они там все дураки", могу напомнить: 1903 году, проходил международный военно-морской смотр или совместные учения, в которых принимали российские и японские ВМФ. После чего, наши адмиралы, долго смеялись, потирая руки и рассказывали, что ускоглазые, навигации не обучены, целиться не умеют, снаряды у них летят не туда и не взрываются а торпеды тонут и т.д.
    Чем всё закончилось, надеюсь напоминать не нужно?
    Sevastiec
    1. andrewkor Сегодня, 06:47
      История учит тому ,что ничему не учит.
      andrewkor
    2. ADmA_RUS Сегодня, 06:58
      Так зачем мучатся? Не надо.
      Заметка нормальная. Нового правда нет, но тут главное было автору высказать свое мнение. Если другое мнение, то можно написать другую заметку, где опровергнуть с фактами и цифрами на руках.
      По факту. Люди кричащие, что в России кругом корупционеры и предатели, не замечают, что на "западе" ситуация в этой области ещё хуже.
      ADmA_RUS
    3. Chertt Сегодня, 09:27
      Цитата: Sevastiec
      Невозможно читать статью, написанную языком "школоты"

      Действительно стиль написания статьи удручает. И статья. скорей из раздела "Мнение", причем мнение старое, не предметное, и не оригинальное. Что бы сотый раз пнуть Замволт много ума не надо
      Chertt
  3. MadCat Сегодня, 07:00
    Я бы так не зубоскалился, американцы новые корабли строят быстрее чем Россия своих доходях сорокалетнего возраста ремонтирует. А на эксперименты у них деньги всегда были.
    MadCat
    1. Egor-dis Сегодня, 08:15
      Цитата: MadCat
      Я бы так не зубоскалился, американцы новые корабли строят быстрее чем Россия своих доходях сорокалетнего возраста ремонтирует. А на эксперименты у них деньги всегда были.
      А толку от того что они строят быстрее? Ну построили утюг. Теперь будут доводить его до ума в разы дольше чем Россия ремонтировать свои старые корабли. И такая ситуация с любыми видами американских вооружений. От м-16 до Фу-35. Абы сделать быстрее всех в мире. а потом всю жизнь до ума доводить (и так и не довести).
      Зато в России освоили главную японскую фишку - вовремя снимать сливки с чужих новшеств и изобретений. Что на порядки сокращает расходы на создание новых образцов.
      Egor-dis
  4. Громобой Сегодня, 07:04
    Какая трогательная забота о чужих деньгах.
    Громобой
    1. saturn.mmm Сегодня, 07:27
      Цитата: Громобой
      Какая трогательная забота о чужих деньгах.

      А чего они чужие? Это деньги российского центробанка, во всяком случае 100 миллиардов точно.
      saturn.mmm
      1. MadCat Сегодня, 08:05
        Цитата: saturn.mmm
        Цитата: Громобой
        Какая трогательная забота о чужих деньгах.

        А чего они чужие? Это деньги российского центробанка, во всяком случае 100 миллиардов точно.

        Вот прям военный бюджет США это деньги центробанка? 100 лярдов это эквивалент средней вшивости корпорации, они не имеют никакого глобального влияния на экономику США.
        MadCat
        1. saturn.mmm Сегодня, 08:28
          Цитата: MadCat
          Вот прям военный бюджет США это деньги центробанка?

          Вполне возможно 7-я часть этого бюджета.
          Цитата: MadCat
          они не имеют никакого глобального влияния на экономику США.

          Глобального может и не имеют но потеря такой суммы будет ощутима.
          saturn.mmm
  5. inkass_98 Сегодня, 07:14
    Меньше всего я бы заботился о тратах американских налогоплательщиков, а подумал бы лучше о наших реалиях, совсем не радужных, насколько я вижу. А целесообразностью выпуска "Замволтов" пусть озадачиваются аудиторы и сенатские комиссии, им за это деньги платят.
    inkass_98
  6. ares1988 Сегодня, 07:20
    И почему бы вместо столь трогательной заботы о деньгах американских налогоплательщиков не проявить аналогичную озабоченность по деньгам налогоплательщиков российских?)
    ares1988
  7. tchoni Сегодня, 07:23
    Ох как любим считать таньгу американских налогоплатильщиков))) ох как любим.... Но прежде чем идти вынимать сучок из глаза соседа своего, неплохо было бы от бревна в своем избавится...
    tchoni
Картина дня