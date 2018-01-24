Канадское представление штурмовой винтовки будущего

канадский солдат со штурмовой винтовкой Colt C7A2

Прототип канадской винтовки будущего, представленный DRDC в феврале 2015 года

Телескопические патроны калибра 5,56 мм

Источники информации:

https://www.all4shooters.com/ru/strelba/ruzhya/DRDC-i-Colt-Canada-prototip-vintovki-budushchego

https://www.dailytechinfo.org/military/6743-kanadskaya-armiya-gotovitsya-k-polucheniyu-umnogo-oruzhiya-sleduyuschego-pokoleniya.html

https://lenta.ru/articles/2016/11/19/sturmgewehr

Материалы из открытых источников

В наши дни стрелковое оружие переживает не лучшие свои времена. На международном рынке наблюдается постоянное усиление конкуренции при дефиците по-настоящему свежих, новых идей. Казалось бы, человечество прошло огромный путь от момента изобретения пороха до создания современных образцов стрелкового оружия, сделав на этом пути уже все доступные открытия и внедрив все передовые технологии. Однако прогресс не стоит на месте, и стрелковое оружие, особенно армейское, постепенно продолжит эволюционировать.Разработкой перспективных образцов стрелкового оружия занимаются сегодня во многих странах, при этом часто дизайн нового оружия напоминает образцы из фантастических фильмов. Это же можно сказать и о разработке канадских инженеров, которые работают над штурмовой винтовкой будущего. Новое стрелковое оружие создается в рамках так называемой программы SIPES – Soldier Integrated Precision Effects Systems (интегрированная высокоточная система поражения). Работы по этой программе в Канаде ведутся уже более 10 лет.Повышенная меткость стрельбы, высокая огневая мощь и развития интегрированная электроника, которая призвана обеспечить коммуникацию с сетями командования и боевого управления – это основные особенности, которые присущи концептуальному образцу новой канадской штурмовой винтовки. Над созданием оружия будущего в Канаде работают совместно DRDC – Defence Research and Development Canada (оборонный департамент исследований и разработок Канады) и компания Сolt Canada.Компания Сolt Canada до 2005 года была известна как Diemaco. Сегодня это не просто производитель лицензионных копий американского стрелкового оружия, главным образом винтовок на базе Armalite AR-15. Компанией были созданы штурмовая винтовка С7 (аналог американской M16A1E1) и карабин С8 (аналог американского Сolt 653 M16A1 Carbine). Данные модели имели ряд отличий, которые были связаны со спецификой использования стрелкового оружия в канадских вооруженных силах. Помимо всего прочего, на основе опыта, который был получен канадскими военными во время войны в Афганистане, их автоматические винтовки получили целый ряд усовершенствований. По этой причине ряд стран НАТО (Великобритания, Дания, Норвегия и Нидерланды) предпочли канадскую разработку американскому оригиналу. Скорее всего, главную роль сыграла лучшая приспособленность моделей С7/C8 к сложным, неблагоприятным климатическим условиям эксплуатации, в первую очередь в северных районах.Со временем компания Сolt Canada начала заниматься и собственными разработками оружия. Специалистами этой оружейной компании были созданы 40-мм ручной гранатомет EAGLE, оригинальный ручной пулемет LSW на базе штурмовой винтовки M16 и новая модульная штурмовая винтовка MRR. Компания Сolt Canada базируется в провинции Онтарио недалеко от Торонто, инновации для нее не пустой звук. В свое время Diemaco, превратившаяся в Сolt Canada, была дочерней компанией фирмы Héroux-Devtek, специализирующейся на выпуске различных компонентов для аэрокосмической индустрии. Наиболее важным достижением Heroux-Devtek было создание высокотехнологического шасси для посадки лунного модуля «Appolon-11». Так что у компании Сolt Canada есть богатое техническое наследие и традиции.Стоит отметить, что канадская разработка соответствует принятым представлениям об облике перспективных автоматов и возможных направлениях их развития, которые в 2016 году в интервью изданию Lenta.ru озвучивал Михаил Дегтярев, являющийся главным редактором журнала «Калашников». По его словам, трудно ждать чего-то принципиально нового на рынке штурмовых винтовок без создания принципиально новых боеприпасов к ним. Возможным направлением развития он называл безгильзовые патроны, а также использование в качестве заряда газа или жидких метательных веществ. Также он считает, что в будущем могут появиться оружейные системы с иными способами инициирования заряда, к примеру, с немеханическим капсюлем, а электроинициированнием.При этом Дегтярев назвал маловероятным применение управляемых боеприпасов применительно к ручному стрелковому оружию, назвав это безумно дорогой идеей, даже если просто проводить эксперименты в этом направлении. По его словам в ближайшее время в мире стоит ожидать появления новых штурмовых винтовок, превращающихся в комплексы оружия с новыми интегрированными в конструкцию подствольными гранатометами. Которые могут получить новые интеллектуальные боеприпасы. По мнению Дегтярева в гранатометном калибре уже можно позволить себе рассматривать различные системы подрыва боеприпаса: бесконтактные, дистанционные, с программируемым взрывателем и другие.Создаваемая в Канаде перспективная штурмовая винтовка в чем-то уже соответствует озвученным критериям. Она получит интегрированный 40-мм гранатомет и новый боеприпас. Оружие изначально разрабатывается именно под телескопический патрон. Новое стрелковое оружие создается в Канаде в рамках интегрированной оружейной платформы известной как System of Systems (дословно «система систем»). Она разрабатывается для канадских вооруженных сил и включает в свой состав помимо непосредственно индивидуального оружия бойца также и средства коммуникации, навигации, баллистической защиты, энергоснабжения, боевого управления, а также нашлемную систему, сенсорную систему (в том числе микро-дрон) и транспортную систему, связанные друг с другом персональной сетью.Работы над новой штурмовой винтовкой ведутся непосредственно в рамках программы SIPES, о которой упоминалось выше. Они начались еще в октябре 2007 года и известны также как SARP II – Small Arms Replacement Project II (проект по замене стрелкового оружия, второй этап). В рамках данного проекта в период с 2012 по 2022 год в Канаде должно быть создано новое современное стрелковое оружие, которое будет интегрировано в новую систему боевой экипировки. Предполагается, что новая штурмовая винтовка сможет поражать как живую силу противника (в том числе возможна нелетальная опция), так и его технику с использованием новых боеприпасов. Стоит отметить, что канадцы не жалеют финансирования на разработку нового оружия. Общая стоимость проекта SARP II оценивается в сумму, превышающую один миллиард долларов. В качестве базовой платформы для перспективного стрелкового оружия рассматриваются несколько выпускающихся образцов, среди которых FN SCAR, Beretta APX-160, а также FN P90 и PDW HK MP7.В рамках реализации проекта SARP II канадские инженеры планируют достичь следующих целей:— повышение темпа стрельбы;— керамический ствол;— ложа с металлической матрицей, полученной при помощи инжекционного литья;— модульная конструкция оружия с возможностью легкой смены калибра;— оснащение оружия набором программно управляемых датчиков;— использование телескопических боеприпасов нового калибра (канадские инженеры рассматривают как безгильзовый, так и гильзовый варианты);— использование высокоэнергетического нано-пороха;— применение пуль с сегментирующимся сердечником;— использование экологически чистых боеприпасов;— опциональное действие боеприпасов по цели – летальное или нелетальное;— беспроводная связь, работающая в режиме реального времени с другими компонентами боевой системы;— архитектура по принципу Plug-and-Play, функционирующая через Ethernet;— интерфейсная шина для передачи данных и энергии;— наличие на оружии системы радиочастотной (RFID) или биометрической идентификации;— реализация на практике нетрадиционной системы прицеливания, которая должна включать систему опознавания цели, модульную систему управления огнем, систему автоматического сопровождения и ведения огня по выбранной цели в движении, ночной прицел SWIR/LWIR диапазона (сочетающий свойства тепловизора и ИК-прицела), а также независимое от источников питания энергоснабжение оружия.Ряд из перечисленных технологий успешно реализованы в современных реалиях и применяются на практике, однако полный перечень целей по-настоящему впечатляет и способен поражать воображение. Особенно, принимая во внимание тот факт, что канадские инженеры ставят перед собой цель реализовать все задуманное хотя бы в виде действующих прототипов, то есть оружия, которое будет воплощено в металле. При этом о принятии на вооружение новой системы или ее компонентов речи пока не идет, разрабатываемые демонстраторы новых технологий должны стать базой для создания новых штатных систем стрелкового оружия.Стоит отметить, что фантастика с каждым днем становится все ближе к реальности. В феврале 2015 года DRDC провела презентацию, которая включала пресс-релиз, несколько фотоснимков винтовки будущего и видеоролик. При этом речь идет даже не о штурмовой винтовке, а о полноценном винтовочно-гранатометном комплексе. Уже тогда подчеркивалось, что одной из основных задач, стоящих перед разработчиками, было уменьшение веса оружия. Для этого канадские инженеры использовали несколько типов новых легких материалов, а также максимально уменьшили вес тех узлов, которые производятся из стали. В конечном итоге получилось, что полностью снаряженный опытный образец нового оружия весит меньше, чем серийная штурмовая винтовка Colt C7, оснащенная подствольным гранатометом M203. Данная винтовка в настоящее время находится на вооружении канадской армии.Свою роль в снижении веса нового оружия играет и использование новых телескопических патронов. В безгильзовом исполнении данные боеприпасы представляют собой пулю, которая полностью или частично покрыта слоем высокоэффективного заменителя пороха. Для того чтобы определиться с возможностью использования подобных патронов, создателям новой винтовки пришлось провести подробные испытания, в ходе которых проверялись сохранность и стабильность патронов в течение длительного времени, а также отсутствие негативных эффектов, вызванных их старением.Исследования, которые сопутствовали созданию новой винтовки, затрагивали и процесс разработки новых технологий автоматического поиска, захвата, сопровождения и последующего поражения целей. В рамках данных исследований был создан ряд специализированных программных алгоритмов и датчиков, которые предусматривают использование оружия почти во всех типовых ситуациях, которые могут возникнут во время военных действий. Предполагается, что в ближайшем будущем новая канадская винтовка сможет также самостоятельно вести огонь по сопровождаемым целям. Этого планируется достичь за счет внедрения технологий подобных тем, что представляет американская компания TrackingPoint.Представленная на фотографиях и видео винтовка выполнена в компоновке булл-пап, при которой спусковой крючок выносится вперед и располагается перед магазином. Сегодня данная схема является достаточно распространенной для стрелкового оружия в странах НАТО. Калибр винтовки – 5,56 мм, при этом на оружии имеется регулятор скорострельности, который позволяет регулировать темп стрельбы в широкой диапазоне. В качестве дополнительного оружия на винтовку могут быть легко установлены 40-мм гранатомет с тремя гранатами, расположенными в круглом барабане, или дробовик 12-го калибра. Сообщается, что подствольный гранатомет сможет использовать умные боеприпасы. Легкая интеграция гранатомета и место под его установку позволяют говорить о полноценном винтовочно-гранатометном комплексе.По заверениям разработчиков, новая штурмовая винтовка будет представлять собой гибкую платформу вооружений, которую можно будет использовать в любых условиях окружающей среды и на любом театре военных действий от жарких пустынь и арктических снегов до плотной городской застройки. Известно, что первый прототип оружия, созданного в рамках проекта SARP II, был испытан стрельбой со станка, а также прошел эргономико-эксплуатационные тесты на канадских военных базах, что говорит о том, что данный проект определенно заслуживает к себе пристального внимания, как минимум со стороны специалистов оружейной отрасли и военных многих стран мира.