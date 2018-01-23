Посол России в Норвегии: Серьёзные приарктические страны не видят угрозы со стороны РФ

Страны, которые не настроены конструктивно, у которых нет экономических интересов во взаимоотношениях с нами, в частности, прибалтийские страны, они воспринимают через призму придуманных стереотипных угроз. Но таковых не существует, приятно сознавать, что серьёзные страны, которые находятся в арктическом регионе, прекрасно понимают интерес и правомерность наших инвестиций. Россия приветствуется в качестве ответственной арктической страны и в сотрудничестве с ней заинтересованы все страны арктического региона.

Любая деятельность – восстановление или переоборудование старых аэродромов, которые использовались десятилетиями – воспринимается как то, что что-то стало делаться вновь. На самом деле нет, просто появились финансовые возможности, понимание экономической выгоды от использования российских транспортных узлов, не говоря о Северном морском пути.