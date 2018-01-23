Посол России в Норвегии: Серьёзные приарктические страны не видят угрозы со стороны РФ
Российский посол в Норвегии Теймураз Рамишвили, представляющий РФ на международной конференции «Арктические рубежи» рассказал журналистами о восприятии России странами арктического региона. По словам Рамишвили, многие арктические государства не рассматривают нашу страну в качестве военной угрозы. При этом, по словам российского дипломата, остаются государства, которые не настроены на конструктивный диалог.
РИА Новости приводит фрагмент интервью с российским послом:
К «серьёзным» странам отнесена, судя по всему, и сама Норвегия, в которой в последнее время наблюдаются немалые проблемы со сбытом морепродуктов в связи с потерей прямого доступа на российский рынок.
Само же заявление о странах, одни из которых видят, другие не видят угрозу со стороны России в Арктике, из уст посла прозвучало после выступления эстонского депутата Европарламента (экс-главы МИД этой страны) Урмаса Паэта. По словам г-на Паэта, "Россия ведёт милитаризацию Арктики, восстанавливая свои военные базы на северных границах". Заявление эстонского представителя раскритиковали представители шведской и норвежской делегаций, находящихся на конференции в городе Тромсё.
Рамишвили добавил следующее:
РИА Новости приводит фрагмент интервью с российским послом:
Страны, которые не настроены конструктивно, у которых нет экономических интересов во взаимоотношениях с нами, в частности, прибалтийские страны, они воспринимают через призму придуманных стереотипных угроз. Но таковых не существует, приятно сознавать, что серьёзные страны, которые находятся в арктическом регионе, прекрасно понимают интерес и правомерность наших инвестиций. Россия приветствуется в качестве ответственной арктической страны и в сотрудничестве с ней заинтересованы все страны арктического региона.
К «серьёзным» странам отнесена, судя по всему, и сама Норвегия, в которой в последнее время наблюдаются немалые проблемы со сбытом морепродуктов в связи с потерей прямого доступа на российский рынок.
Само же заявление о странах, одни из которых видят, другие не видят угрозу со стороны России в Арктике, из уст посла прозвучало после выступления эстонского депутата Европарламента (экс-главы МИД этой страны) Урмаса Паэта. По словам г-на Паэта, "Россия ведёт милитаризацию Арктики, восстанавливая свои военные базы на северных границах". Заявление эстонского представителя раскритиковали представители шведской и норвежской делегаций, находящихся на конференции в городе Тромсё.
Рамишвили добавил следующее:
Любая деятельность – восстановление или переоборудование старых аэродромов, которые использовались десятилетиями – воспринимается как то, что что-то стало делаться вновь. На самом деле нет, просто появились финансовые возможности, понимание экономической выгоды от использования российских транспортных узлов, не говоря о Северном морском пути.
Использованы фотографии: 2pulsetime.ru
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