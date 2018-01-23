09:27 23 января

Посол России в Норвегии: Серьёзные приарктические страны не видят угрозы со стороны РФ

Российский посол в Норвегии Теймураз Рамишвили, представляющий РФ на международной конференции «Арктические рубежи» рассказал журналистами о восприятии России странами арктического региона. По словам Рамишвили, многие арктические государства не рассматривают нашу страну в качестве военной угрозы. При этом, по словам российского дипломата, остаются государства, которые не настроены на конструктивный диалог.

РИА Новости приводит фрагмент интервью с российским послом:
Страны, которые не настроены конструктивно, у которых нет экономических интересов во взаимоотношениях с нами, в частности, прибалтийские страны, они воспринимают через призму придуманных стереотипных угроз. Но таковых не существует, приятно сознавать, что серьёзные страны, которые находятся в арктическом регионе, прекрасно понимают интерес и правомерность наших инвестиций. Россия приветствуется в качестве ответственной арктической страны и в сотрудничестве с ней заинтересованы все страны арктического региона.


Посол России в Норвегии: Серьёзные приарктические страны не видят угрозы со стороны РФ



К «серьёзным» странам отнесена, судя по всему, и сама Норвегия, в которой в последнее время наблюдаются немалые проблемы со сбытом морепродуктов в связи с потерей прямого доступа на российский рынок.

Само же заявление о странах, одни из которых видят, другие не видят угрозу со стороны России в Арктике, из уст посла прозвучало после выступления эстонского депутата Европарламента (экс-главы МИД этой страны) Урмаса Паэта. По словам г-на Паэта, "Россия ведёт милитаризацию Арктики, восстанавливая свои военные базы на северных границах". Заявление эстонского представителя раскритиковали представители шведской и норвежской делегаций, находящихся на конференции в городе Тромсё.

Рамишвили добавил следующее:
Любая деятельность – восстановление или переоборудование старых аэродромов, которые использовались десятилетиями – воспринимается как то, что что-то стало делаться вновь. На самом деле нет, просто появились финансовые возможности, понимание экономической выгоды от использования российских транспортных узлов, не говоря о Северном морском пути.

Использованы фотографии: 2pulsetime.ru
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Комментарии 11

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  1. Genych Сегодня, 05:59
    Варяги народ неглупый и практичный, думаю отношения с Норвегией будут улучшаться и достаточно быстро.Но семгу норвежскую лучше не покупать. wink
    Genych
    1. 210окв Сегодня, 06:17
      Каким боком те же эстонцы отнесли себя к "приарктическим"?Каждой бочке затычка.
      210окв
    2. сибиралт Сегодня, 06:19
      Норвегия была самой профашистской страной. Дутче отдыхал. Нам бы давно нужно наплевать на тех кто нас "боится". Или мало Медведев отдал им нашей арктической акватории за рукопожатность?
      сибиралт
    3. oldseaman1957 Сегодня, 06:24
      Цитата: Genych
      думаю отношения с Норвегией будут улучшаться
      - Улучшаться или ухудшаться, - вилами на воде писано. Послов учат специально, чтобы если что и произнесёт, то понимай как хочешь. Или же с умыслом каким...
      oldseaman1957
    4. Spartanez300 Сегодня, 06:47
      Просил бы заметить г-на Паэта, что Россия восстанавливает свои военные базы и в своих границах .
      Spartanez300
      1. ul_vitalii Сегодня, 07:04
        Ладно уж, эти "серьёзные" арктические страны вскоре взвоют как несерьёзные.
        ul_vitalii
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:05
    Красиво излагает дипломат...но все легко может изменится в случае какого либо конфликта НАТО с РОССИЕЙ.

    Нет никакой гарантии что территории ШВЕЦИИ или той же Норвегии не будут использованы для нападения на нашу страну.
    Куда больше интересно заявление начальника ГЕНШТАБА Великобритании...


    Генштаб Великобритании назвал РФ главной угрозой со времен холодной войны

    естественно что северные страны ЕС будут следовать в кильвартере этой политики....тут не должно быть никаких иллюзий о дружбе и добрососедстве...как говорится только бизнес и ничего личного.
    Тот же ЛЕХА
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:08
    Посла нужно заменить! Человек явно не на своем месте! Как он объяснит тогда что норвеги также ввели против нас санкции, что их политики всех мастей, и даже члены и членихи королевской семьи воют что от России в мире только одно зло и беды? ??Так что нужно на место посла более адекватного человека поставить! Который не станет вот нагло врать!
    Геркулесыч
  4. амурец Сегодня, 06:12
    Само же заявление о странах, одни из которых видят, другие не видят угрозу со стороны России в Арктике, из уст посла прозвучало после выступления эстонского депутата Европарламента (экс-главы МИД этой страны) Урмаса Паэта. По словам г-на Паэта, "Россия ведёт милитаризацию Арктики, восстанавливая свои военные базы на северных границах".
    А может представители эти стран мечтают восстановить трансполярную магистраль, причём лично.
    А то представители эти недостран достали всех, даже более-менее лояльных к ним Швецию и Норвегию
    амурец
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:16
    "Россия ведёт милитаризацию Арктики, восстанавливая свои военные базы на северных границах"
    И тут прибалты умудрились пискнуть во весь голос против России. Вот кому следовало помолчать и особенно в отношении Арктики, так это этим ... Кстати, на своих границах Россия может делать то, что посчитает нужным.
    rotmistr60
  6. лысова Сегодня, 07:16
    Всё идёт своим чередом. Вот только не надо оправдываться перед всякой швалью, а недовольных посылать подальше.
    лысова
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