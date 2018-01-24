21:44 24 января

Донбасс — кровь и «реинтеграция»

Стараниями украинской хунты и ее вояк скоро каждый день на Донбассе станет траурной годовщиной…. Три года назад, 22 января 2015 г., украинские снаряды угодили по троллейбусу, подъехавшему к автобусной обстановке «Донецкгормаш» в микрорайоне Боссе Ленинского района. Тогда погибли восемь человек и 26 были ранены.

Эту дату в Донецке вспоминают ежегодно. Вот и в этот раз глава Донецкой Народной Республики возложил цветы к мемориалу, который установили на месте обстрела. Вместе с ним на памятное мероприятие пришло около двух тысяч человек. Это массовое убийство тогда сильно потрясло дончан, поэтому ежегодно тысячи человек приходят поклониться тем, чья жизнь так трагически оборвалась…

Донбасс — кровь и «реинтеграция»



И вот прямо в тот день, когда вспоминали жертв трагедии трехлетней давности, - ВСУ нанесли артиллерийские удары по городу Докучаевску. Пять мирных жителей получили ранения. А накануне, 21 января, в «серой зоне» в районе Еленовки в результате обстрела пассажирского автобуса один человек был убит, еще один — ранен.

Власти ДНР намерены направить наблюдателям ОБСЕ требование расследовать убийство мирного жителя и наказать виновных. По словам заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина, обстрел автобуса близ Еленовки, возможно, проводился 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. Басурин добавил, что украинские СМИ могут обвинить в этом преступлении… военных Донецкой Народной Республики. Действительно, после каждого подобного преступления на Украине обвиняют ДНР в «самообстрелах». Так было и после гибели восьмерых человек на остановке в микрорайоне Боссе. И много, много раз еще.

Недаром глава Республики Александр Захарченко утверждал, что закон о так называемой «реинтеграции» Донбасса «позволит развязать руки украинской военщине». «Украина собралась воевать и создает для этого юридическую платформу», — заявил он.

Действительно, законопроект, который г-н Порошенко внес в Верховную Раду, был рассмотрен и в целом принят 18 января. И почти сразу после этого — уже два преступления: обстрелы автобуса в Еленовке и жилых кварталов Докучаевска.

Согласно этому «документу», Россия официально объявлена «оккупантом», а власти ДНР и ЛНР названы «оккупационными администрациями». От законопроекта веет ненавистью и к Народным Республикам, и к России. Под видом реинтеграции предполагается навязывание Донбассу своей воли силой. Собственно, это навязывание идет уже почти четыре года, и отсюда — многочисленные трагедии простых граждан, включая ту, что произошла на остановке в микрорайоне Боссе, а также недавнюю гибель человека под Еленовкой.

Впрочем, с этим законопроектом не все так просто. В Верховной раде оказалось трое мужественных депутатов от «Оппозиционного блока» (Александр Вилкул, Юрий Бойко и Михаил Папиев). Они внесли на обсуждение проект постановления, предполагающего отмену решения по поводу «реинтеграции». Теперь, по правилам Верховной рады, подписание закона спикером парламента и передача его на подпись г-ну Порошенко откладываются.

Конечно, эта задержка ненадолго — всего лишь до начала февраля. Чтобы отозвать законопроект о «реинтеграции», нужно, чтобы за постановление об этом проголосовало 226 депутатов. В Верховной раде столько разумных, трезвомыслящих людей, обладающих гражданским мужеством, просто-напросто не найдется. Однако можно сказать спасибо тем людям, которые все-таки пытаются остановить эскалацию конфликта и попытки развязать горячую фазу войны (если и сейчас гибнут люди - можно только представить, сколько погибнет, если безумная власть Украины решится на полномасштабные боевые действия). Независимо от того, удастся это сделать или нет, - эти депутаты, безусловно, заслуживают уважения…

В том, что многих жителей ДНР и ЛНР в случае этой псевдоинтеграции (а на деле — оккупации) ждет расправа, сомневаться не приходится. Политики, журналисты, политологи, общественные деятели Украины, считающие себя «патриотами», «свидомыми» (сознательными), - напрочь отбросили всякую, даже показную, интеллигентскую шелуху и открыто требуют крови. Сторонников Республик обвиняют в так называемом «коллаборационизме», в «сотрудничестве с боевиками». Даже за магнитики с символикой ДНР неонацисты готовы уничтожать людей.

Символично, что Порошенко, выступая на «Дне соборности Украины», на одну секунду сказал чистую правду: «Радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю».

Да, сказанная им правда «продержалась» всего мгновение — он тут же поправился. Но именно сапоги украинских оккупантов топчут земли Донбасса, где народ на референдуме 11 мая 2014 года четко выразил свою волю: создать Республики, независимые от бандеровской хунты, пришедшей к власти при помощи госпереворота. Часть этой земли остается под контролем ВСУ и карательных батальонов, и там «украинство» насаждается огнем и мечом. А те города и поселки, которые не удалось поставить на колени, - подвергаются артиллерийским ударам и без всякого закона о «реинтеграции». Можно ожидать, что с принятием закона крови будет проливаться больше - даже если не начнется полномасштабная война, то усилятся обстрелы.
Автор: Елена Громова


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Комментарии 26

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  1. Curious Сегодня, 15:22
    "В Верховной раде оказалось трое мужественных депутатов от «Оппозиционного блока» (Александр Вилкул, Юрий Бойко и Михаил Папиев)."
    Вот уж действительно образцы мужества, героизма и самоотверженной борьбы за... собственную шкурку и кошелек. Первые два воры, третий - воришка - гомосек.
    Curious
    1. seti Сегодня, 15:42
      За двух последних говорить не буду а вот за Вилкула спрошу.


      Приведите документы. Я тоже верю что и у него рыльце в пушку но на фоне навоза в Раде и по областям он смотрится очень даже прилично. Как и Мураев.
      seti
      1. Curious Сегодня, 16:08
        "Приведите документы."

        Вам сразу оригиналы компрометирующих документов переслать, или копии возьмете?
        Curious
        1. seti Сегодня, 16:28
          Ерничать не нужно. Вам задали вопрос. Если они есть оставьте ссылки а если нет так не нужно тогда брызгать слюной. Могу и копии полистать если оригинала нет.
          seti
          1. Curious Сегодня, 16:37
            Каков был вопрос, таков был и ответ. Поисковик есть и у Вас. А по брызганью слюной тут есть специалисты такие, что мне и не снилось.
            Curious
            1. seti Сегодня, 19:16
              Смысл тогда обзывать Вилкула вором если у вас на него ничего нет ? За слова принято отвечать. Теперь ясно что ваши слова ничего не стоят.
              seti
    2. elenagromova Сегодня, 16:26
      Зато те, кто поддерживает несущий войну закон - все кристально честны и образец непорочности, ага.
      elenagromova
      1. Curious Сегодня, 16:38
        Причем тут "те"? Там все, в принципе, одинаковые. Мы говорим о тех, кто у Вас на постаменте.
        Curious
        1. elenagromova Сегодня, 16:47
          Не "постамент", а человеческое спасибо за конкретный поступок.
          elenagromova
          1. Curious Сегодня, 16:50
            Эти люди "за спасибо" ничего не делают, тем более - таких поступков.
            Curious
            1. elenagromova Сегодня, 17:51
              Тонкий намек, мол, Москва проплатила? А бандерлогам кто проплачивает?
              elenagromova
              1. Curious Сегодня, 18:11
                Вы же претендуете на высокое звание "аналитика сайта ВО"! Так пробуйте как то анализировать... Причем тут Москва, какие бандерлоги...Для начала посмотрите, кто такой "Оппоблок" и кем Ваши борцуны были при "режиме Януковича". Все это постановочные сюжеты, видимость "плюрализма". Ребята отрабатывают прощение былых грехов и сохранение собственных кормушек.
                Curious
                1. elenagromova Сегодня, 18:15
                  Лихо, однако, ваш "аналитический" ум закрутился, нечего сказать... Разве не ясно, что нынешней хунте не нужна никакая "видимость плюрализма"? Иначе не сажали бы в тюрьму Коцабу, не убивали бы Бузину и других... И Олег Калашников за свои взгляды жизнью поплатился. Там создана такая обстановка, что любой, пытающийся отстоять этот самый плюрализм, может быть грохнутым в своем подъезде. Вот и вся аналитика. И таки да, противоречить этому фактически фашистскому режиму - нужно гражданское мужество.
                  elenagromova
                  1. Curious Сегодня, 19:11
                    Да, кому что, как, говорится. Пожалуй, оно и правильно, зачем усложнять. Главное - погромче и попроще. А смысл - дело десятое.
                    Curious
                    1. elenagromova Сегодня, 21:14
                      Я очень редко когда говорю, что мнение оппонента - бред, но тут, увы, похоже на то.
                      То, что депутатам от Оппоблока платит режим или его хозяева, дабы создать видимость плюрализма - это то самое...
                      В какое страшное время мы живем... Уже даже возникают сомнения, могут ли люди искренне выступать против войны...
                      elenagromova
                      1. Curious Сегодня, 21:42
                        Конечно возникают. Особенно когда некоторых из этих людей неплохо знаешь лично. А ваши редкие высказывания... Если бы я не был знаком с Вашим творчеством, то мог бы и взволноваться немного.
                        Curious
  2. Синий Мент Сегодня, 15:39
    Больно за славянскую кровь
    А в это время нерусь плодится как тараканы - ускоренными темпами
    Синий Мент
    1. Васся Вассин Сегодня, 16:16
      я как на одну восьмую татарин согласен с вами по обеим пунктам: и то что больно, и то что плодимся. Но прошу обходится без вот этих оскорблений, национальный вопрос очень сложный в нашей стране.
      Васся Вассин
      1. Синий Мент Сегодня, 16:38
        Татары то с русскими давно братья
        Имел в виду товарищей, кои совсем недавно резали русских солдат, а сейчас советуют Ленина из Мавзолея вынести. И иже с ними.
        Если обидел - искренне извиняюсь hi
        Синий Мент
        1. Dr_Engie Сегодня, 19:14
          Татары? Это когда в крыму русских резали и на немцев работали? Хороши братья, похлеще мадьяров будут.
          Dr_Engie
          1. Балу Сегодня, 20:41
            Цитата: Dr_Engie
            Татары? Это когда в крыму русских резали и на немцев работали? Хороши братья, похлеще мадьяров будут.

            Полегче, товарисч. Среди Крымских татар есть Герои Советского Союза. Немало крымских татар погибло в боях с фашистами, в том числе и среди партизан, в том числе и молодые девушки-татарки. Нехорошо вот так обобщать, некрасиво. Русских в Крыму резали и русские, но больше всех отличились румыны.
            Балу
    2. elenagromova Сегодня, 16:27
      Лайкнула коммент, потому что за славянскую кровь действительно больно, но потом увидела вторую часть комментария.... Нехорошо...
      elenagromova
  3. Petr1968 Сегодня, 17:08
    где народ на референдуме 11 мая 2014 года четко выразил свою волю: создать Республики, независимые от бандеровской хунты, пришедшей к власти при помощи госпереворота

    А потом были минские соглашение, по которым они перекроют границу с Россией и войдут в состав Украины как федерации. При этом должны вывести всех русских добровольцев, которые за них кровь проливают..Вот так то...а Вам все жалко их... Они же не провели референдум о входе в Россию, не попросили Путина ввести войска. Плевать они на Россию хотели, доят только власть в обмен на мифическое сдерживание нацистов и американцев.
    Petr1968
    1. elenagromova Сегодня, 17:50
      Они как раз хотели войти в Россию - об этом должен был быть следующий референдум... Если углубиться в вопрос... Кто призвал не проводить референдума?
      elenagromova
    2. WildFox Сегодня, 21:08
      Дяденька а вы вообще - то следили за событиями на Донбассе? Вкурсе о обещании Яценюка "провести легитимный референдум" и вечером того же дня заявившего в Раде что то он для лохов сказал?.
      Может еще и не видели призыв путина что с референдумом о присоединении к РФ пока не торопиться?
      Будте так добры изучите получше события и предпосылки.
      Я вот во многом ДНРЛНР не поддерживаю , но вот нежелания присоединиться к России неупрекнул бы. hi
      WildFox
  4. Немезида Сегодня, 20:14
    Донбасс ,Харьков,Одесса и тому подобное,это оккупированные Украиной территории России,на которых проводится политика геноцида русского народа.
    Немезида
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