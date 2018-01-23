Госдеп США снова затянул песнь о сирийском химоружии
Американское внешнеполитическое ведомство выставило очередную порцию претензий к России по поводу того, что наша страна якобы препятствует проверке по установлению фактов применения химоружия в Сирии. Тема химического оружия западными политическими элитами поднимается всякий раз, когда те собираются затеять какую-либо авантюру на фоне геополитических сложностей в той же Сирии.
«Интерфакс» приводит заявление заместителя госсекретаря США Стивена Голдстейна, сделанное в ходе его встречи с журналистами на брифинге:
При этом Голдстейн ни слова не произнёс о том, что США принимали равное с Россией участие по вывозу химоружия из САР, а значит, если химоружие в Сирии осталось, должны нести по меньшей мере равную с РФ ответственность. Мало того, Организация по запрещению химического оружия, получившая за содействие вывозу этого оружия из САР, Нобелевскую премию мира после слов Голдстейна должна вернуть премию обратно в Нобелевский комитет.
Американские СМИ при этом дают понять, что в Госдепе на самом деле не располагают какими-либо откровенными доказательствами того, что химоружие в Сирии применялось исключительно «режимом Асада». Однако Госдеп продолжает делать попытки по раскручиванию дезинформационной карусели по обвинению Москвы и Дамаска.
Напомним, что претензии к России предъявляет страна, нарушившая договор и до сих пор не ликвидировавшая свой собственный химический арсенал.
«Интерфакс» приводит заявление заместителя госсекретаря США Стивена Голдстейна, сделанное в ходе его встречи с журналистами на брифинге:
Россия не смогла полностью очистить Сирию от химоружия, а сейчас блокирует работу международных организаций, связанных с химоружия. Довольно! Там погибают гражданские лица. Это неприемлемо!
При этом Голдстейн ни слова не произнёс о том, что США принимали равное с Россией участие по вывозу химоружия из САР, а значит, если химоружие в Сирии осталось, должны нести по меньшей мере равную с РФ ответственность. Мало того, Организация по запрещению химического оружия, получившая за содействие вывозу этого оружия из САР, Нобелевскую премию мира после слов Голдстейна должна вернуть премию обратно в Нобелевский комитет.
Американские СМИ при этом дают понять, что в Госдепе на самом деле не располагают какими-либо откровенными доказательствами того, что химоружие в Сирии применялось исключительно «режимом Асада». Однако Госдеп продолжает делать попытки по раскручиванию дезинформационной карусели по обвинению Москвы и Дамаска.
На фото: уничтожение запасов химоружия в РФ
Напомним, что претензии к России предъявляет страна, нарушившая договор и до сих пор не ликвидировавшая свой собственный химический арсенал.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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