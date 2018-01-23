09:30 23 января

Госдеп США снова затянул песнь о сирийском химоружии

Американское внешнеполитическое ведомство выставило очередную порцию претензий к России по поводу того, что наша страна якобы препятствует проверке по установлению фактов применения химоружия в Сирии. Тема химического оружия западными политическими элитами поднимается всякий раз, когда те собираются затеять какую-либо авантюру на фоне геополитических сложностей в той же Сирии.

«Интерфакс» приводит заявление заместителя госсекретаря США Стивена Голдстейна, сделанное в ходе его встречи с журналистами на брифинге:
Россия не смогла полностью очистить Сирию от химоружия, а сейчас блокирует работу международных организаций, связанных с химоружия. Довольно! Там погибают гражданские лица. Это неприемлемо!


При этом Голдстейн ни слова не произнёс о том, что США принимали равное с Россией участие по вывозу химоружия из САР, а значит, если химоружие в Сирии осталось, должны нести по меньшей мере равную с РФ ответственность. Мало того, Организация по запрещению химического оружия, получившая за содействие вывозу этого оружия из САР, Нобелевскую премию мира после слов Голдстейна должна вернуть премию обратно в Нобелевский комитет.


Американские СМИ при этом дают понять, что в Госдепе на самом деле не располагают какими-либо откровенными доказательствами того, что химоружие в Сирии применялось исключительно «режимом Асада». Однако Госдеп продолжает делать попытки по раскручиванию дезинформационной карусели по обвинению Москвы и Дамаска.

Госдеп США снова затянул песнь о сирийском химоружии

На фото: уничтожение запасов химоружия в РФ


Напомним, что претензии к России предъявляет страна, нарушившая договор и до сих пор не ликвидировавшая свой собственный химический арсенал.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 06:27
    Своё сперва пусть уничтожат !
    ФЕОДОР
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:31
      Гнусные лицемеры .
      Spartanez300
    2. ul_vitalii Сегодня, 06:32
      Свое карман не тянет.
      ul_vitalii
    3. PN Сегодня, 06:39
      Химический Трамп не позволит laughing
      PN
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:29
    А какие наши в ответ действия на ложь сша -молчать с умным видом? fool Нужно им рот закрыть, в глаза обвинив в откровенной лжи, и фальсификации данных по химоружию в Сирии, а не молча глотать ложь! !!
    Геркулесыч
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:36
      А какие наши в ответ действия на ложь сша -молчать с умным видом?


      Кремль бодро отрапортовал о полной ликвидации своего химического оружия...как всегда впереди планеты всей.
      С одной стороны хорошо а с другой у потенциального противника есть опасное химическое оружие которое он будет придерживать от уничтожения прикрываясь всякими отговорками.
      Тот же ЛЕХА
      1. Геркулесыч Сегодня, 06:56
        Короче говоря, будем упрямо молчать до посинения ! sad
        Геркулесыч
      2. КОТ БАЮН Сегодня, 09:15
        у потенциального противника есть опасное химическое оружие

        почему-то я уверен, что привести в порядок мощности по производству не составит большого труда.
        А с другой стороны, Россия в военной доктрине что сказала? " ...в случае неприемлемого ущерба..." применение ХО и есть один из случаев неприемлемого ущерба, после которого прилетит по-серъёзному.
        Эти полосатые собаки пусть себе играют в свои игрушки. Мало того.. Я уверен, что не уничтожили они ХО только по тому, что не удумали как побольше денег с этого срубить. НЕ выгодная тема, видимо..
        КОТ БАЮН
  3. Познающий Сегодня, 06:32
    Пора-бы Кремлю и на опережение сработать, хватит оправдываться; ведь уверен факты против тех, что "за лужей" не может не быть. Хорош их жалеть...
    Познающий
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:05
    Россия не смогла полностью очистить Сирию от химоружия, а сейчас блокирует работу международных организаций
    Откровенный цинизм и наглость уже давно перешли все допустимые границы. Вызывающее и агрессивное поведение американцев уже настолько достало, что не удивителен рост количества населения в России ненавидящих Сша. О чем очень сожалеют местные либерал-предатели.
    rotmistr60
  5. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:22
    Вот ведь упорные ребята.
    IGOR GORDEEV
  6. rocket757 Сегодня, 07:37
    У них в госдупе газом наверно пахнуло... опять!!!!
    Запретить им есть пармезан и всё будет пучком!!!!
    rocket757
  7. лысова Сегодня, 07:45
    Ну а как же ещё ! Всё тело, аж зудом пошло - кому что, а вшивому баня.
    лысова
  8. Vard Сегодня, 07:51
    Приличными словами то что происходит описать уже нельзя... за такие вещи в позапрошлом веке канделябром по тыковке били...
    Vard
  9. КОТ БАЮН Сегодня, 09:09
    Химоружие в Сирии уничтожено полностью и данный факт зафиксирован международным сообществом. Точка.
    Если у полосатых собак есть другие данные - ну так оглашайте. Не нужно тянуть кота за причинное место. В данном случае это пустопорожний трёп и не более того.
    Скоро скатятся до того, что их как и заявляльщиков украинских слушать перестанут.
    КОТ БАЮН
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