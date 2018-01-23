Пушков - ПАСЕ: Требуйте выплат наших взносов с Украины

В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд заявил, что Российская Федерация должна произвести финансовый взнос в СЕ в феврале текущего года. По словам Ягланда, Россия ранее взяла на себя такие обязательства, а потому «должна их выполнять, как и все государства-члены». При этом г-н Ягланд не прокомментировал того, почему же в таком случае свои обязательство не выполняет сам Совет Европы в отношении России, лишив в ПАСЕ российскую делегацию права голоса.Напомним, что летом прошлого года Россия заявила о приостановке части выплат в СЕ до тех пор, пока все права российской делегации не будут восстановлены.Заявления Ягланда, прозвучавшие с трибуны ПАСЕ, прокомментировал представитель Совета Федерации России Алексей Пушков. По словам российского сенатора, Совету Европы стоило бы попросить о выплате взносов за Россию Украину, которая активно содействовала лишению российской делегации права голоса.Алексей Пушков в Твиттере:Явный намёк ещё и на то, что Украина накопила перед Россией внушительные долги (включая 3-миллиардный долг по ранее полученному от РФ кредиту).Нужно отметить, что в эти дни в Страсбурге началась очередная зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.