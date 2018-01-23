09:31 23 января

Пушков - ПАСЕ: Требуйте выплат наших взносов с Украины

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд заявил, что Российская Федерация должна произвести финансовый взнос в СЕ в феврале текущего года. По словам Ягланда, Россия ранее взяла на себя такие обязательства, а потому «должна их выполнять, как и все государства-члены». При этом г-н Ягланд не прокомментировал того, почему же в таком случае свои обязательство не выполняет сам Совет Европы в отношении России, лишив в ПАСЕ российскую делегацию права голоса.

Напомним, что летом прошлого года Россия заявила о приостановке части выплат в СЕ до тех пор, пока все права российской делегации не будут восстановлены.

Заявления Ягланда, прозвучавшие с трибуны ПАСЕ, прокомментировал представитель Совета Федерации России Алексей Пушков. По словам российского сенатора, Совету Европы стоило бы попросить о выплате взносов за Россию Украину, которая активно содействовала лишению российской делегации права голоса.


Пушков - ПАСЕ: Требуйте выплат наших взносов с Украины


Алексей Пушков в Твиттере:
В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина.


Явный намёк ещё и на то, что Украина накопила перед Россией внушительные долги (включая 3-миллиардный долг по ранее полученному от РФ кредиту).

Нужно отметить, что в эти дни в Страсбурге началась очередная зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:51
    Не должна и не обязана , а взнос пусть ждут сколько душе угодно . Пока не будет взаимного уважения можно забыть о какой то оплате .
    Spartanez300
    1. хрыч Сегодня, 06:59
      Цитата: Spartanez300
      Не должна и не обязана .

      Должна и обязана ... Украина
      хрыч
      1. Spartanez300 Сегодня, 07:00
        Сомневаюсь что с Укропии они смогут что то поиметь , те сами везде побираются .
        Spartanez300
        1. хрыч Сегодня, 07:06
          Цитата: Spartanez300
          Сомневаюсь что с Укропии они смогут что то поиметь

          Они добиваются закона, разрешающего продажу пахотных земель. А потом скупят все, ибо украинцы нищие, а агрохолдинги, арендующие землю и даже имеющие лобби вна Украине, тупо разорятся, не имея возможности купить землю и уже взять ее в аренду. После обрезания Крыма и Донбасса в этом гособразовании остался только чернозем.
          хрыч
          1. dik-nsk Сегодня, 07:40
            интересно, выплаты стали требовать сейчас, то есть до этого исправно платили, несмотря на "приостановление летом 2017".. а голоса их лишили с 2015 - до этого утирались, так что господин Пушков - поменьше пафоса, к тому же
            летом прошлого года Россия заявила о приостановке части выплат в СЕ
            то есть что-то все равно платят
            dik-nsk
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:20
        Держитесь за штаны...то ли еще будет smile
        США будут добиваться денежной компенсации от России за оккупацию Аляски. Об этом сообщил представитель Аляски в Сенате Дэн Салливан.
        «Уже полгода мне приходят письма от моих избирателей. Люди встревожены тем, что когда-то их земли оккупировали русские. Я и сам этим встревожен. Не скажу, что я хорошо знаю историю, но уверен, они занимались истреблением коренного населения Аляски. Хорошо, что мы — американцы закончили этот беспредел.

        https://sokura.livejournal.com/14145840.html
        Прикол что ли ...сумасшествие в мире нарастает.
        Тот же ЛЕХА
        1. собаковод Сегодня, 07:37
          https://sokura.livejournal.com/14145840.html
          Прикол что ли ...сумасшествие в мире нарастает.
          Так они вообще-то индейцам и аляскинским алеутам должны!
          собаковод
      3. Чёрный Сегодня, 08:30
        Турбьорн Ягланд заявил, что Российская Федерация должна
        от мёртвого осла уши она вам должна laughing
        Чёрный
    2. Мар.Тира Сегодня, 07:03
      Приучили их Горбачёв и Ельцин к тому,что можно говорить,и делать с Россией что угодно.Тяжело отвыкать от наркотика вседозволенности,ой тяжело.
      Мар.Тира
    3. 210окв Сегодня, 07:05
      Какие обязательства!И о каком взаимном уважении может идти разговор?Выходить из этих институтов и думать своей головой пора давно!
      Цитата: Spartanez300
      Не должна и не обязана , а взнос пусть ждут сколько душе угодно . Пока не будет взаимного уважения можно забыть о какой то оплате .
      210окв
      1. Подрезчик Сегодня, 07:42
        По словам Ягланда, Россия ранее взяла на себя такие обязательства, а потому «должна их выполнять, как и все государства-члены».

        Деньги!!!! И только деньги! Их больше ничего не интересует. Под Гитлера "легли", как шалава, и сейчас проституцией занимаются... am
        Подрезчик
    4. Starover_Z Сегодня, 08:26
      Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд заявил, что Российская Федерация должна произвести финансовый взнос в СЕ в феврале текущего года.

      Смотри-ка, прямо как старшеклассники у первоклашек - Завтра снова приноси деньги, а то получишь ! Или "Республика ШКиД" !
      А ху-ху не хо-хо ?!
      Starover_Z
  2. ul_vitalii Сегодня, 06:54
    Давно уж ушли бы, чего тянуть, посовещаться можно и в соцсетях, только за трафик успевай платить.
    ul_vitalii
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:55
    А вы г-на пушков, вообще-то потребуйте чтобы наша страна вообще покинула сию жалкую и бесполезную контору под названием пасе! !! negative Не место там нашей стране! Как и в МВФ и в ВТО также! !!
    Геркулесыч
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:03
      Не место там нашей стране! Как и в МВФ и в ВТО также! !!

      Не совсем согласен...

      нужно научиться находясь внутри этих организаций отстаивать свои интересы.
      Образный пример...
      вне стаи волков они все вместе просто загрызут жертву...находясь же внутри стаи волков РОССИЯ сама может загрызть опасного врага натравив на него остальных ...именно так действуют американцы и бороться с ними нужно только ихними методами иначе нас просто в одиночку загрызут.
      Тот же ЛЕХА
  4. Александр 3 Сегодня, 06:56
    Ничего не меняется,кастрюлеголовые на том же месте.Когда их в зоопарк?
    Александр 3
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:57
    Российская Федерация должна
    Не много ли претендентов на то, что Россия кому-то должна? Кому, кому, а СЕ наша страна точно ничего не должна. Тяжко стало без "мальчика для битья", который за это еще деньги платит.
    rotmistr60
  6. амурец Сегодня, 07:02
    Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд заявил, что Российская Федерация должна произвести финансовый взнос в СЕ в феврале текущего года.

    Россия ничего не должна и не обязана этим "Отставным козы барабанщикам." И эти клоуны могли бы сброситься, для приобретения канцелярских принадлежностей, а зарплату им Белый Дом выплатит.
    амурец
    1. Alekseits Сегодня, 08:56
      Белый дом своим выплатить не может, а тут еще эти будут клянчить... laughing
      Alekseits
  7. rocket757 Сегодня, 07:32
    Послать их в ....ПАСЕ, и всех делов.
    Нет темы для обсуждения.
    rocket757
  8. APASUS Сегодня, 07:42
    Бежать надо из ПАСЕ и СЕ в целом,а тут все мусолят платить или не платить!
    APASUS
  9. Vard Сегодня, 07:48
    Меня тут женщина бросила... и вот вчера позвонила... почему это я ей подарки на новый год и рождество не подарил.. и ещё ДР будет... Так и здесь...
    Vard
  10. Антианглосакс Сегодня, 07:55
    Представляю за каких жалких ничтожеств западнюки держат наших властюков, если позволяют себе такие высказывания. Не хотят западные твари по хорошему и не могут, поэтому пасе идёт лесом, а нам надо спокойно ждать, когда коренных гейропцев начнут утилизировать черноокие.
    Антианглосакс
  11. Hariton Laptev Сегодня, 08:05
    Вот так с ними и надо, только с позиции силы и денег. Другого языка они не понимают. Еще немного посидят репу почешут и ради тугриков все права и вернут и забьют на все свои принципы и санкции.
    Hariton Laptev
  12. Vard Сегодня, 08:06
    А что там за женщина с ампутированными конечностями... кто в курсе..
    Vard
  13. alexhol Сегодня, 09:03
    Очередной радетель за Россию матушку господин Пушков
    alexhol
  14. BAI Сегодня, 09:30
    Пусть сначала взносы вернут за 2014-2016 годы. Но ведь это только часть. Какую-то сумму Россия все равно платит.
    BAI
  15. Простой русский Сегодня, 09:30
    Ну а почему бы ПАСЕ не потребовать денюжку от России? Вот МОК требует 15 миллионов за то , что отлучил наших спортсменов от своей страны, так и ПАСЕ отлучил, но требует. И что-то подсказывает мне, что наше либеральное правительство им рано или поздно заплатит. Свои ведь.
    Простой русский
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