В Киеве рассказали о причине сокращения транзита газа через Украину

Если сравнивать первое и 22 января этого года, то объем транзита российского газа через украинскую ГТС (газотранспортную систему) сократился с 238,7 до 180 миллионов кубических метров в сутки,

В январе текущего года «Газпром» сократил транзит газа через Украину в Европу на 25 процентов, передает РИА Новости сообщение советника министра энергетики и угольной промышленности Украины Максима Белявского.сказал Белявский.По его словам, «это связано с тем, что "Газпром" использует газ, накопленный летом в европейских хранилищах, а также направляет его по газопроводу "Северный поток"». Снижение потребления сырья в самой Европе связано с относительно теплой погодой, добавил советник.Ранее в «Газпроме» обнародовали данные, согласно которым компания с начала года по 20 января сократила транзит газа через Украину в Европу в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за данный период "Газпром" поставил по этому маршруту 4,3 млрд. кубов природного сырья.При этом поставки газа по другим экспортным направлениям («Северный поток», «Ямал – Европа») остаются стабильно высокими.