09:30 23 января

В Киеве рассказали о причине сокращения транзита газа через Украину

В январе текущего года «Газпром» сократил транзит газа через Украину в Европу на 25 процентов, передает РИА Новости сообщение советника министра энергетики и угольной промышленности Украины Максима Белявского.



Если сравнивать первое и 22 января этого года, то объем транзита российского газа через украинскую ГТС (газотранспортную систему) сократился с 238,7 до 180 миллионов кубических метров в сутки,
сказал Белявский.


По его словам, «это связано с тем, что "Газпром" использует газ, накопленный летом в европейских хранилищах, а также направляет его по газопроводу "Северный поток"». Снижение потребления сырья в самой Европе связано с относительно теплой погодой, добавил советник.

Ранее в «Газпроме» обнародовали данные, согласно которым компания с начала года по 20 января сократила транзит газа через Украину в Европу в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за данный период "Газпром" поставил по этому маршруту 4,3 млрд. кубов природного сырья.

При этом поставки газа по другим экспортным направлениям («Северный поток», «Ямал – Европа») остаются стабильно высокими.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. ded100 Сегодня, 08:32
    То ли еще будет хохлы! wassat
    ded100
    1. Logall Сегодня, 08:54
      Цитата: ded100
      То ли еще будет хохлы! wassat

      Контракт заканчивается, А продлевать никто не собирается. К концу 19 года можно взрывать...
      Logall
      1. Кроу Сегодня, 09:01
        Газ наш, что они его считать вздумали? Пусть своих ночных бабочек считают. Это их главный экспортный товар.
        Кроу
      2. cniza Сегодня, 09:04
        Достали уже скакуны своей трубой , убежден скоро будут предлагать её купить.
        Александр, доброе утро! hi
        cniza
        1. Logall Сегодня, 09:14
          Цитата: cniza
          будут предлагать её купить.

          Уже покупателей ищут, в Европе, да только найти не могут!
          Доброго утра, Виктор!
          Logall
          1. cniza Сегодня, 09:20
            Значит скоро к России придут и скажут мол хотим москалей подставить.
            cniza
      3. BAI Сегодня, 09:15
        А продлевать никто не собирается.

        200% - продлят.
        BAI
      4. влад66 Сегодня, 09:26
        Цитата: Logall
        Цитата: ded100
        То ли еще будет хохлы! wassat

        Контракт заканчивается, А продлевать никто не собирается. К концу 19 года можно взрывать...

        Здарова Санчо drinks hi Они наоборот и помогают нам. laughing hi
        влад66
      5. Berkut154 Сегодня, 09:29
        Ну зачем так радикально. Подумайте как возрастет благосостояние скупщиков металлалома.
        Berkut154
    2. сибиралт Сегодня, 09:10
      Газпром сэкономит на украинском транзите, но у нас от этого тарифы на газ не снизятся. winked
      сибиралт
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:32
    Особой веры в сказанное укрокалами, не испытываю. Им соврать, что сплюнуть.
    a.s.zzz888
  3. Teberii Сегодня, 08:33
    Теперь понятно откуда снег в Африке.
    Teberii
  4. svp67 Сегодня, 08:33
    В Киеве рассказали о причине сокращения транзита газа через Украину
    Еще бы, это ведь животрепещущая тема для страны-"шланга", сколько и когда через неё будет прокачено. Это ведь ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ. И по этому меня всегда умиляют басни "видных украинских экспертов", что Россия живет только благодаря нефти и газу, а вот у Украины их нет... Как то забывая рассказать всем, что и Украина так же живет, за счет этих нефти и газа.
    svp67
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:48
      svp67
      Как то забывая рассказать всем, что и Украина так же живет, за счет этих нефти и газа.
      100%.Мало того Россия все эти годы содержала считай Украину.До 2015 кварт плата и стоимость газа в/на Украине были ниже чем в России.Для населения .
      Наблюдатель2014
      1. cniza Сегодня, 09:06
        Они этого ещё не осознали , когда до них дойдет , будут у разбитого корыта сидеть.
        cniza
  5. Vard Сегодня, 08:39
    Похоже опять отбор начался... типа это они сократили поставки, а мы как всегда...
    Vard
  6. BerBer Сегодня, 08:46
    Всё это очень печально. Все бывшие советские республики настроены против нас. А тенденция идёт от наших "партнёров".
    BerBer
  7. Горный стрелок Сегодня, 09:11
    Там сотни тысяч тонн отличной стали. В трубопроводах. Кому то хватит озолотиться. И сбежать... laughing тендер будут разыгрывать? На распил ГТС?
    Горный стрелок
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