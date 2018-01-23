Ситуация в Сирии
ССА и турецкая армия продолжают наступать на позиции курдов в Алеппо. САА при помощи ВКС РФ продвинулась в Хаме и Идлибе. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В первой половине дня сотрудникам федеральной полиции удалось предотвратить ввоз крупной партии оружия и боеприпасов в район Восточной Гуты. Винтовки, гранатометы и взрывные устройства под видом мирного жителя пытался провезти в грузовике один из боевиков. Оружие предназначалось антиправительственным группировкам, противостоящим Сирийской арабской армии (САА) в районе населенных пунктов Хараста и Ирбин (провинция Дамаск). Накануне вечером под огнем радикалов в очередной раз оказались жилые кварталы Дамаска – христианские районы Баб Тума и Аль-Касаа. В результате ракетных ударов не менее пяти местных граждан погибли, восемь получили ранения.
Продолжились ожесточенные столкновения между Сирийскими демократическими силами (SDF) с одной стороны и Сирийской свободной армией (ССА), выступающей при поддержке турецких войск, с другой. В результате боев, разворачивающихся на территории кантона Африн, боевикам ССА и армии Турции удалось захватить населенные пункты Раджу, Басрайя и Таль Шейх Харуз. Вместе с тем, несмотря на видеодоказательства, курдские источники утверждали, что отряды SDF не понесли никаких территориальных потерь, а, напротив, вернули город Шинкель, захваченный ССА днем ранее. На протяжении суток отмечались перестрелки на сирийско-турецкой границе. В ходе вооруженного противостояния за весь день турки лишились более 10 военнослужащих, а также одного танка. О потерях курдов не сообщается.
Командование турецкой армии выступило с заявлением об открытии нового фронта в районе кантона Кобани. Таким образом, турецкие подразделения и поддерживающие их боевики ССА намереваются наступать на позиции курдов сразу на двух направлениях.
Боевики террористической коалиции вновь попытались контратаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) на юго-востоке провинции Идлиб недалеко от деревни Каратине Кабера и аэродрома «Абу Духур». Исламисты задействовали на этом направлении смертника, однако его автомобиль был уничтожен, не успев достичь намеченной цели. Позднее отряды «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) пошли на штурм опорных пунктов САА, но были полностью разбиты. После этого правительственные войска продолжили развивать наступление. Ими освобождены населенные пункты Табара Аль-Хашр и Ум Аль-Хута, а также город Абу Духур.
На северо-востоке провинции Хама войскам САР при поддержке авиации РФ удалось продвинуться и отбить у террористов населенный пункт Абу-Харик. Помощь Сирийской арабской армии в этом регионе оказывают палестинская бригада «Лива Аль-Кудс», и формирование «Щит Каламуна».
В первой половине дня сотрудникам федеральной полиции удалось предотвратить ввоз крупной партии оружия и боеприпасов в район Восточной Гуты. Винтовки, гранатометы и взрывные устройства под видом мирного жителя пытался провезти в грузовике один из боевиков. Оружие предназначалось антиправительственным группировкам, противостоящим Сирийской арабской армии (САА) в районе населенных пунктов Хараста и Ирбин (провинция Дамаск). Накануне вечером под огнем радикалов в очередной раз оказались жилые кварталы Дамаска – христианские районы Баб Тума и Аль-Касаа. В результате ракетных ударов не менее пяти местных граждан погибли, восемь получили ранения.
Продолжились ожесточенные столкновения между Сирийскими демократическими силами (SDF) с одной стороны и Сирийской свободной армией (ССА), выступающей при поддержке турецких войск, с другой. В результате боев, разворачивающихся на территории кантона Африн, боевикам ССА и армии Турции удалось захватить населенные пункты Раджу, Басрайя и Таль Шейх Харуз. Вместе с тем, несмотря на видеодоказательства, курдские источники утверждали, что отряды SDF не понесли никаких территориальных потерь, а, напротив, вернули город Шинкель, захваченный ССА днем ранее. На протяжении суток отмечались перестрелки на сирийско-турецкой границе. В ходе вооруженного противостояния за весь день турки лишились более 10 военнослужащих, а также одного танка. О потерях курдов не сообщается.
Командование турецкой армии выступило с заявлением об открытии нового фронта в районе кантона Кобани. Таким образом, турецкие подразделения и поддерживающие их боевики ССА намереваются наступать на позиции курдов сразу на двух направлениях.
Боевики террористической коалиции вновь попытались контратаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) на юго-востоке провинции Идлиб недалеко от деревни Каратине Кабера и аэродрома «Абу Духур». Исламисты задействовали на этом направлении смертника, однако его автомобиль был уничтожен, не успев достичь намеченной цели. Позднее отряды «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) пошли на штурм опорных пунктов САА, но были полностью разбиты. После этого правительственные войска продолжили развивать наступление. Ими освобождены населенные пункты Табара Аль-Хашр и Ум Аль-Хута, а также город Абу Духур.
На северо-востоке провинции Хама войскам САР при поддержке авиации РФ удалось продвинуться и отбить у террористов населенный пункт Абу-Харик. Помощь Сирийской арабской армии в этом регионе оказывают палестинская бригада «Лива Аль-Кудс», и формирование «Щит Каламуна».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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