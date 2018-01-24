Упадок сил у гегемона. Пентагон официально признал себя «слабаком»
Стратегия национальной обороны США 2018 года, открыто обнародованная Пентагоном, представляет собой лишь краткий пересказ основного документа, адресованный широким трудящимся, аналитическим и конспирологическим массам. Истинный документ находится под замком, то бишь засекречен. Из сокращённого варианта становится понятно, что нынешние США считают себя системно «ослабленными». В тексте имеется термин вроде анатомического: «стратегическая атрофия». Что такое происходит с гегемоном? Не может собрать остатки сил?
Стратегия национальной обороны США в кратком виде доступна по этому сетевому адресу. Краткий документ на самом деле не так уж и короток. Поэтому мы предложим читателям основные его положения.
Постоянная миссия оборонного ведомства США — обеспечение необходимой боевой мощи, направленной на сдерживание войны и защиту безопасности американского народа. Если стратегию сдерживания постигнет неудача, объединённые силы будут готовы победить в войне. Об этом говорится во введении к новой Стратегии.
Пентагон обеспечивает военную силу для того, чтобы президент США и американские дипломаты «вели переговоры с позиции силы», применяя «традиционные дипломатические инструменты Америки». Кавычки стоят неспроста — именно так говорится в документе.
Далее речь вдруг заходит об американской слабости и даже «атрофии». Впрочем, такое печальное и пессимистическое сообщение сопровождается оптимистическим нотками.
«Сегодня мы выходим из периода стратегической атрофии, — пишут военные, — осознавая, что наша военная конкурентоспособность, наши преимущества были разрушены. Мы сталкиваемся с нарастающим глобальным хаосом, характеризующимся ослаблением давнего мирового порядка, основанного на определённых правилах и создававшего до сих пор более безопасную среду, чем всё то, что нам довелось наблюдать недавно».
«Десятилетия Соединённые Штаты пользовались неоспоримым, а то и доминирующим превосходством в каждой операционной сфере. Мы могли развернуть наши силы, когда захотим, расположить их там, где захотим, и действовать так, как захотим. Сегодня каждый сектор оспаривается, будь то воздушное пространство, земля, море, космос или киберпространство», — говорится в тексте Стратегии.
Заверив мир в своей «стратегической атрофии», а также в том, что с течением времени Пентагон оттуда выберется (конкретных сроков не устанавливается или же они засекречены), американская военная машина перечисляет своих лютых врагов, рассредоточившихся по всему миру.
Враг номер один — «межгосударственный стратегический терроризм». Борьба с ним названа в документе «главной задачей национальной безопасности США».
Враг номер два имеет имя собственное: Китай. Эта государство является «стратегическим конкурентом, использующим хищническую экономику с целью запугать своих соседей в период милитаризации». Особо указывается на Южно-Китайское море.
Враг номер три тоже имеет имя собственное: это Россия. Она нарушила принцип неприкосновенности «границ соседних государств» и желает заполучить экономическую и дипломатическую власть «над своими соседями». По мнению авторов Стратегии, Россия также стремится «разрушить Организацию Североатлантического договора» и изменить положение в сфере безопасности и экономики Европы и Ближнего Востока «в свою пользу». Москва использует «новые технологии для дискредитации и подрыва демократических процессов в Грузии, Крыму и Восточной Украине». Кроме того, русские «расширяют и модернизируют ядерный арсенал». Всего этого достаточно, отмечают авторы документа, чтобы резюмировать: «проблема налицо».
Четвёртый враг — Северная Корея. Она стоит «вне закона» и продолжает «безрассудную риторику», несмотря «на осуждение и санкции со стороны Организации Объединённых Наций».
Пятый враг США — Иран. Он «продолжает распространять насилие» и остаётся государством, бросающим «наиболее значительный вызов стабильности на Ближнем Востоке».
Шестой враг — остатки террористов «Исламского государства» («ИГ», группировка запрещена в России). Несмотря на поражение «халифата», указывается в документе, «угроза террористических групп» остаётся высокой. Американские военные «с большой долей вероятности» допускают, что «ИГ» будет продолжать «убивать невинных и угрожать миру» и будет это делать «даже более широко».
Столь внушительный список врагов привёл американских оборонных стратегов к следующему выводу.
Среда безопасности становится «всё более сложной». Она определяется сегодня «быстрыми технологическими изменениями» и наличием «непрерывного вооружённого конфликта». В этой среде нет места «самодовольству», указывает Пентагон. США «должны сделать трудный выбор и определить приоритеты», выделить «наиболее важное». Американские военные не имеют права на поражение!
«Несекретный краткий обзор», как он определяется в документе, выводит целый ряд основополагающих принципов Стратегии национальной обороны 2018 года.
Американцы должны «соперничать, сдерживать и выигрывать» в нынешней сложной среде.
Долгосрочная стратегическая конкуренция, быстрое и неравномерное развитие технологий, новые концепции войны и соперничества охватывают ныне весь спектр конфликтов, что требует создания объединённых сил, соответствующих новой реальности. Пентагон предлагает внедрение «более смертоносной» силы, устойчивой, инновационной и совместной, которая подразумевает действия не только армии США, но и сил «союзников и партнёров». Именно такая схема «поддержит американское влияние и обеспечит благоприятный баланс сил, который защитит свободный и открытый международный порядок». Всё это совокупно и при условии модернизации сил обеспечит «сохранение мира через силу».
Но тут потребуются «расходы». Отказ же от такой силы и расходов на «защиту» приведёт «к снижению глобального влияния США, размыванию сплочённости союзников и партнёров» и прочим неприятностям — вплоть до выдавливания США с рынков, что окончится снижением американского «благосостояния и уровня жизни».
Авторы уповают на то, что «инвестиции» в военпром США будут «стабильными» и определёнными. Военные силы должны быть модернизированы и готовы к бою. Они должны соответствовать духу времени, а иначе США «быстро потеряют своё военное преимущество».
Короче говоря, создание объединённых сил должно обеспечить в полной мере «защиту» американского народа.
Тезисы эти своим духом очень напоминают партийные лозунги времён престарелого генсека Брежнева. Но, в отличие от коммунистических слоганов Москвы, сквозь пентагоновскую Стратегию просвечивает подлинный дух американского стяжательства: деньги, деньги и ещё раз деньги. Без «расходов» нет «защиты»; без «модернизации» не будет «технологий» и «выигрыша» — ни в войнах, ни в экономической конкуренции. Даже в дипломатии будут поражения, ибо мощь американской дипломатии обеспечивает военная сила. Так уж принято в американской политике. Да и не только в ней. Советский Союз, чьи лозунги упоминались выше, тоже обладал значительной военной мощью и умел подкрепить свою точку зрения наличием современного оружия и ядерного арсенала.
Создаётся впечатление, что упоминание «периода стратегической атрофии» Пентагону нужно исключительно для того, чтобы официально потребовать ещё больше денежных вливаний в военщину. С этой целью перечисляются и многочисленные враги, которые беспрестанно «выдавливают» откуда-то США — то с Ближнего Востока, то с мировых рынков, то из Южно-Китайского моря.
Именно эти враги и обозначены виновниками ослабевания того «мирового порядка», который так нравился США и который теперь повсюду зашатался — от Ближнего Востока до Европы и отдельно взятых Украины и России. Но военные из Пентагона на указывают в своём документе, какие такие силы способствовали в Северной Африке и на Ближнем Востоке «арабской весне», кто приветствовал и поддерживал госпереворот на Украине, кто ввёл санкции против России и кто, наконец, удушал санкциями КНДР, а также угрожал Пхеньяну с мировой трибуны. Про Иран и говорить нечего — после дипломатии Обамы мистер Трамп взял да объявил Иран спонсором терроризма.
Весь курс нынешней администрации Белого дома — чистая конфронтация. В отношении наращивания гонки вооружений и развития ВПК этот конфронтационный курс во многом скопирован с «рейганомики». Приведёт ли он к экономическому и конкурентному успеху — другой вопрос. Во времена Р. Рейгана американская экономика была ещё действительно американской, а не переехавшей в Китай. Сегодня же заявили о себе такие центры силы, каких при Рейгане попросту не было: они только зарождались. И превращать их во врагов, раскидывая их по абзацам «оборонной» стратегии, — верх глупости и того самого самодовольства, которое пентагоновские специалисты отметают.
Стратегия национальной обороны США в кратком виде доступна по этому сетевому адресу. Краткий документ на самом деле не так уж и короток. Поэтому мы предложим читателям основные его положения.
Постоянная миссия оборонного ведомства США — обеспечение необходимой боевой мощи, направленной на сдерживание войны и защиту безопасности американского народа. Если стратегию сдерживания постигнет неудача, объединённые силы будут готовы победить в войне. Об этом говорится во введении к новой Стратегии.
Пентагон обеспечивает военную силу для того, чтобы президент США и американские дипломаты «вели переговоры с позиции силы», применяя «традиционные дипломатические инструменты Америки». Кавычки стоят неспроста — именно так говорится в документе.
Далее речь вдруг заходит об американской слабости и даже «атрофии». Впрочем, такое печальное и пессимистическое сообщение сопровождается оптимистическим нотками.
«Сегодня мы выходим из периода стратегической атрофии, — пишут военные, — осознавая, что наша военная конкурентоспособность, наши преимущества были разрушены. Мы сталкиваемся с нарастающим глобальным хаосом, характеризующимся ослаблением давнего мирового порядка, основанного на определённых правилах и создававшего до сих пор более безопасную среду, чем всё то, что нам довелось наблюдать недавно».
«Десятилетия Соединённые Штаты пользовались неоспоримым, а то и доминирующим превосходством в каждой операционной сфере. Мы могли развернуть наши силы, когда захотим, расположить их там, где захотим, и действовать так, как захотим. Сегодня каждый сектор оспаривается, будь то воздушное пространство, земля, море, космос или киберпространство», — говорится в тексте Стратегии.
Заверив мир в своей «стратегической атрофии», а также в том, что с течением времени Пентагон оттуда выберется (конкретных сроков не устанавливается или же они засекречены), американская военная машина перечисляет своих лютых врагов, рассредоточившихся по всему миру.
Враг номер один — «межгосударственный стратегический терроризм». Борьба с ним названа в документе «главной задачей национальной безопасности США».
Враг номер два имеет имя собственное: Китай. Эта государство является «стратегическим конкурентом, использующим хищническую экономику с целью запугать своих соседей в период милитаризации». Особо указывается на Южно-Китайское море.
Враг номер три тоже имеет имя собственное: это Россия. Она нарушила принцип неприкосновенности «границ соседних государств» и желает заполучить экономическую и дипломатическую власть «над своими соседями». По мнению авторов Стратегии, Россия также стремится «разрушить Организацию Североатлантического договора» и изменить положение в сфере безопасности и экономики Европы и Ближнего Востока «в свою пользу». Москва использует «новые технологии для дискредитации и подрыва демократических процессов в Грузии, Крыму и Восточной Украине». Кроме того, русские «расширяют и модернизируют ядерный арсенал». Всего этого достаточно, отмечают авторы документа, чтобы резюмировать: «проблема налицо».
Четвёртый враг — Северная Корея. Она стоит «вне закона» и продолжает «безрассудную риторику», несмотря «на осуждение и санкции со стороны Организации Объединённых Наций».
Пятый враг США — Иран. Он «продолжает распространять насилие» и остаётся государством, бросающим «наиболее значительный вызов стабильности на Ближнем Востоке».
Шестой враг — остатки террористов «Исламского государства» («ИГ», группировка запрещена в России). Несмотря на поражение «халифата», указывается в документе, «угроза террористических групп» остаётся высокой. Американские военные «с большой долей вероятности» допускают, что «ИГ» будет продолжать «убивать невинных и угрожать миру» и будет это делать «даже более широко».
Столь внушительный список врагов привёл американских оборонных стратегов к следующему выводу.
Среда безопасности становится «всё более сложной». Она определяется сегодня «быстрыми технологическими изменениями» и наличием «непрерывного вооружённого конфликта». В этой среде нет места «самодовольству», указывает Пентагон. США «должны сделать трудный выбор и определить приоритеты», выделить «наиболее важное». Американские военные не имеют права на поражение!
«Несекретный краткий обзор», как он определяется в документе, выводит целый ряд основополагающих принципов Стратегии национальной обороны 2018 года.
Американцы должны «соперничать, сдерживать и выигрывать» в нынешней сложной среде.
Долгосрочная стратегическая конкуренция, быстрое и неравномерное развитие технологий, новые концепции войны и соперничества охватывают ныне весь спектр конфликтов, что требует создания объединённых сил, соответствующих новой реальности. Пентагон предлагает внедрение «более смертоносной» силы, устойчивой, инновационной и совместной, которая подразумевает действия не только армии США, но и сил «союзников и партнёров». Именно такая схема «поддержит американское влияние и обеспечит благоприятный баланс сил, который защитит свободный и открытый международный порядок». Всё это совокупно и при условии модернизации сил обеспечит «сохранение мира через силу».
Но тут потребуются «расходы». Отказ же от такой силы и расходов на «защиту» приведёт «к снижению глобального влияния США, размыванию сплочённости союзников и партнёров» и прочим неприятностям — вплоть до выдавливания США с рынков, что окончится снижением американского «благосостояния и уровня жизни».
Авторы уповают на то, что «инвестиции» в военпром США будут «стабильными» и определёнными. Военные силы должны быть модернизированы и готовы к бою. Они должны соответствовать духу времени, а иначе США «быстро потеряют своё военное преимущество».
Короче говоря, создание объединённых сил должно обеспечить в полной мере «защиту» американского народа.
* * *
Тезисы эти своим духом очень напоминают партийные лозунги времён престарелого генсека Брежнева. Но, в отличие от коммунистических слоганов Москвы, сквозь пентагоновскую Стратегию просвечивает подлинный дух американского стяжательства: деньги, деньги и ещё раз деньги. Без «расходов» нет «защиты»; без «модернизации» не будет «технологий» и «выигрыша» — ни в войнах, ни в экономической конкуренции. Даже в дипломатии будут поражения, ибо мощь американской дипломатии обеспечивает военная сила. Так уж принято в американской политике. Да и не только в ней. Советский Союз, чьи лозунги упоминались выше, тоже обладал значительной военной мощью и умел подкрепить свою точку зрения наличием современного оружия и ядерного арсенала.
Создаётся впечатление, что упоминание «периода стратегической атрофии» Пентагону нужно исключительно для того, чтобы официально потребовать ещё больше денежных вливаний в военщину. С этой целью перечисляются и многочисленные враги, которые беспрестанно «выдавливают» откуда-то США — то с Ближнего Востока, то с мировых рынков, то из Южно-Китайского моря.
Именно эти враги и обозначены виновниками ослабевания того «мирового порядка», который так нравился США и который теперь повсюду зашатался — от Ближнего Востока до Европы и отдельно взятых Украины и России. Но военные из Пентагона на указывают в своём документе, какие такие силы способствовали в Северной Африке и на Ближнем Востоке «арабской весне», кто приветствовал и поддерживал госпереворот на Украине, кто ввёл санкции против России и кто, наконец, удушал санкциями КНДР, а также угрожал Пхеньяну с мировой трибуны. Про Иран и говорить нечего — после дипломатии Обамы мистер Трамп взял да объявил Иран спонсором терроризма.
Весь курс нынешней администрации Белого дома — чистая конфронтация. В отношении наращивания гонки вооружений и развития ВПК этот конфронтационный курс во многом скопирован с «рейганомики». Приведёт ли он к экономическому и конкурентному успеху — другой вопрос. Во времена Р. Рейгана американская экономика была ещё действительно американской, а не переехавшей в Китай. Сегодня же заявили о себе такие центры силы, каких при Рейгане попросту не было: они только зарождались. И превращать их во врагов, раскидывая их по абзацам «оборонной» стратегии, — верх глупости и того самого самодовольства, которое пентагоновские специалисты отметают.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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