Военная обстановка в Сирии: Курды обвинили Россию в нападении Турции
20 января турецкая армия начала военную кампанию против курдских вооруженных формирований. Наземной операции предшествовали массированные артиллерийские удары и атаки с воздуха.
Днем ранее появились сообщения о выходе российской группировки войск из Африна. Как уточнили в Минобороны РФ, данные меры были приняты для обеспечения безопасности российских военных, находящихся в этом районе. Оборонное ведомство переложило всю ответственность за силовую акцию турецкой армии на США, обосновав это бесконтрольными поставками американцами современного оружия курдам.
Сами же курды обвинили Россию в предательстве и нарушении договоров, не уточнив, о чем идет речь. Они заявили, что Москва будет нести прямую ответственность за гибель мирных жителей в курдских поселениях.
Эти заявления прозвучали на фоне отказа курдского руководства от предложений России позволить официальным сирийским властям вернуться на территорию Африна.
Днем ранее появились сообщения о выходе российской группировки войск из Африна. Как уточнили в Минобороны РФ, данные меры были приняты для обеспечения безопасности российских военных, находящихся в этом районе. Оборонное ведомство переложило всю ответственность за силовую акцию турецкой армии на США, обосновав это бесконтрольными поставками американцами современного оружия курдам.
Сами же курды обвинили Россию в предательстве и нарушении договоров, не уточнив, о чем идет речь. Они заявили, что Москва будет нести прямую ответственность за гибель мирных жителей в курдских поселениях.
Эти заявления прозвучали на фоне отказа курдского руководства от предложений России позволить официальным сирийским властям вернуться на территорию Африна.
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