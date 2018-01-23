Военная обстановка в Сирии: Курды обвинили Россию в нападении Турции

20 января турецкая армия начала военную кампанию против курдских вооруженных формирований. Наземной операции предшествовали массированные артиллерийские удары и атаки с воздуха.



Днем ранее появились сообщения о выходе российской группировки войск из Африна. Как уточнили в Минобороны РФ, данные меры были приняты для обеспечения безопасности российских военных, находящихся в этом районе. Оборонное ведомство переложило всю ответственность за силовую акцию турецкой армии на США, обосновав это бесконтрольными поставками американцами современного оружия курдам.



Сами же курды обвинили Россию в предательстве и нарушении договоров, не уточнив, о чем идет речь. Они заявили, что Москва будет нести прямую ответственность за гибель мирных жителей в курдских поселениях.





Эти заявления прозвучали на фоне отказа курдского руководства от предложений России позволить официальным сирийским властям вернуться на территорию Африна.









