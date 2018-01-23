Госдеп не считает, что в сирийском Африне столкнулись интересы США и Турции
Госсекретарь Рекс Тиллерсон не считает, что Соединенные Штаты «столкнулись» со своим союзником по НАТО Турцией в сирийском Африне, передает РИА Новости.
Напомним, 20 января Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне, которых Турция считает террористическими и которых поддерживают США.
У Анкары есть право на защиту от террористов, отметил он, призвав при этом турецкую армию «к сдержанности и избирательности».
Ранее Турция проводила военную операцию в Иракском Курдистане, целью которой было создание буферной зоны безопасности, что исключало бы обстрелы турецкой территории.
Напомним, 20 января Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне, которых Турция считает террористическими и которых поддерживают США.
Нет, я совершенно не считаю, что вы можете увидеть двух союзников по НАТО противостоящими друг другу,сказал журналистам Тиллерсон.
У Анкары есть право на защиту от террористов, отметил он, призвав при этом турецкую армию «к сдержанности и избирательности».
Это сложная ситуация, в которой много гражданских лиц смешано, поэтому мы просто попросили их: попытайтесь быть точными, попытайтесь ограничить (военную) операцию, проявить некоторую сдержанность. Давайте посмотрим, сможем ли мы работать с вами, чтобы создать такую зону безопасности, которая вам может понадобиться,сказал госсекретарь.
Мы ведем переговоры с турками и некоторыми силами на местах, а также о том, как мы могли бы это сделать – стабилизировать ситуацию и снять законные опасения Турции по поводу их безопасности,добавил он.
Ранее Турция проводила военную операцию в Иракском Курдистане, целью которой было создание буферной зоны безопасности, что исключало бы обстрелы турецкой территории.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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