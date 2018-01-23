Госдеп не считает, что в сирийском Африне столкнулись интересы США и Турции

Нет, я совершенно не считаю, что вы можете увидеть двух союзников по НАТО противостоящими друг другу,

Это сложная ситуация, в которой много гражданских лиц смешано, поэтому мы просто попросили их: попытайтесь быть точными, попытайтесь ограничить (военную) операцию, проявить некоторую сдержанность. Давайте посмотрим, сможем ли мы работать с вами, чтобы создать такую зону безопасности, которая вам может понадобиться,

Мы ведем переговоры с турками и некоторыми силами на местах, а также о том, как мы могли бы это сделать – стабилизировать ситуацию и снять законные опасения Турции по поводу их безопасности,