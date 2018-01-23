21:19 23 января

Госдеп не считает, что в сирийском Африне столкнулись интересы США и Турции

Госсекретарь Рекс Тиллерсон не считает, что Соединенные Штаты «столкнулись» со своим союзником по НАТО Турцией в сирийском Африне, передает РИА Новости.



Напомним, 20 января Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне, которых Турция считает террористическими и которых поддерживают США.


Нет, я совершенно не считаю, что вы можете увидеть двух союзников по НАТО противостоящими друг другу,
сказал журналистам Тиллерсон.

У Анкары есть право на защиту от террористов, отметил он, призвав при этом турецкую армию «к сдержанности и избирательности».

Это сложная ситуация, в которой много гражданских лиц смешано, поэтому мы просто попросили их: попытайтесь быть точными, попытайтесь ограничить (военную) операцию, проявить некоторую сдержанность. Давайте посмотрим, сможем ли мы работать с вами, чтобы создать такую зону безопасности, которая вам может понадобиться,
сказал госсекретарь.

Мы ведем переговоры с турками и некоторыми силами на местах, а также о том, как мы могли бы это сделать – стабилизировать ситуацию и снять законные опасения Турции по поводу их безопасности,
добавил он.

Ранее Турция проводила военную операцию в Иракском Курдистане, целью которой было создание буферной зоны безопасности, что исключало бы обстрелы турецкой территории.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 47

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  1. rpuropuu Сегодня, 11:03
    Госсекретарь Рекс Тиллерсон не считает, что Соединенные Штаты «столкнулись» со своим союзником по НАТО Турцией в сирийском Африне
    Да, не ловко бы вышло если это признать recourse
    rpuropuu
    1. Chertt Сегодня, 11:10
      После того как матрасники, включили заднюю, и Россия посчитала. что Курдо-Турецкая разборка нас не касаются, есть опасение что Эрдоган поймает "звездочку" и очень переоценит свои возможности
      Chertt
      1. BerBer Сегодня, 11:23
        Наши предложили курдам поддержку, но в контексте Российской политики. Курды предпочли патронат США , они пообещали автономию. А США кинули, им всё равно, лишь бы бойня продолжалась. Туркам сирийская территория не нужна, их беспокоят вооружённые курды на границе. Так что, "звёздочки" тут нет, всё логично.
        BerBer
        1. Partyzan Сегодня, 12:20
          Цитата: BerBer
          А США кинули, им всё равно

          им не все равно - им нужно закрепится, вот они и пытаются выступить сейчас переговорщиками, дабы урвать хоть маленькую толику
          Partyzan
        2. Now we are free Сегодня, 14:06
          -Ну щё Курд, помогли тебе твои Янки?..
          А ведь американцы слили и слили позорно, так сказать -Кидалы со стажем Сэр... Южной Корее, Японии и Саудовской Аравии с Украиной приготовится...
          Now we are free
          1. BlackMokona Сегодня, 14:11
            Курды из SDF поставили на янки и у них тихо, курды из YPG впустили Российских миротворцев и сейчас у них турецкие танки.
            BlackMokona
            1. BerBer Сегодня, 14:29
              Не так. Наши не смогли с ними договориться, как с иракскими и вывели наших военных. Поэтому и огребают от турок. Конечно от нашей "охраны" они не отказываются. Но вы знаете, что бывает с хитрозадыми.
              BerBer
      2. роман66 Сегодня, 11:38
        взять палку и пошуровать в их муравейнике, когда свои курды возбухнут - не до звездей будет
        роман66
        1. Chertt Сегодня, 11:43
          Цитата: роман66
          взять палку и пошуровать в их муравейнике

          "Инцидент" в Африне только начался, и что там будет дальше, и чем все закончится, знает один Сатана, великий и милосердный
          Chertt
          1. роман66 Сегодня, 11:45
            ну чем может закончиться противостояние неких формирований ( банд, наверное) с регулярной армией. замирят курдов под ковер, и скажут, что так и было
            роман66
            1. Chertt Сегодня, 11:55
              У Курдов опыт вооруженной партизанской борьбы против Турции, насчитывает почти пол века. Так же есть финансовая и вооруженная поддержка из вне. Я бы так быстро и просто Курдов не списывал....Хотя поживем увидим, в прямом смысле, Ситуация разрешится на наших глазах
              Chertt
          2. НЕКСУС Сегодня, 13:31
            Цитата: Chertt
            "Инцидент" в Африне только начался, и что там будет дальше, и чем все закончится, знает один Сатана, великий и милосердный

            Африн нас должен волновать в последнюю очередь...первостепенная задача Идлиб и его зачистка.Зачистим Идлиб,закончится война в Сирии.
            А проблемы курдов -это их головная боль,чтобы не говорили их лидеры.
            НЕКСУС
            1. Chertt Сегодня, 13:44
              Цитата: НЕКСУС
              Африн нас должен волновать в последнюю очередь...первостепенная задача Идлиб

              Африн и Идлиб находятся слишком близко, И Асад с ВС России, выбивая боевиков, не может не оглядываться не происходящее на севере Сирии
              Chertt
      3. garnik Сегодня, 11:57
        Заднюю мы включили,оставив Африн туркам. Не надо писать что мы чего то предлагали курдам. В противостояние курдов и турков ,Асад на стороне курдов, этим все сказано. А курдов всех мы потеряли окончательно,если не исправим ошибку конечно. Еще вариант ,столкнуть всех курдов с турками,но думаю америкосы этого не допустят.У них получается двух врагов сделать своими союзниками.
        garnik
        1. Chertt Сегодня, 12:08
          Вы ставите все с ног на голову
          Цитата: garnik
          Асад на стороне курдов, этим все сказано.

          Это Курды должны были быть, на стороне президента своей страны, если считают себя гражданами Сирии, а не бандформированиями.

          Цитата: garnik
          америкосы этого не допустят.У них получается двух врагов сделать своими союзниками.

          Пока у них получилось двух союзников (одних вообще по НАТО) , сделать врагами, а после уничтожения Курдских союзников а Африне, окончательно потерять лицо
          Chertt
        2. BerBer Сегодня, 12:30
          Зачем нам очередной конфликт на границе? Вы по моему запутались.
          BerBer
    2. влад66 Сегодня, 11:10
      Нет, я совершенно не считаю, что вы можете увидеть двух союзников по НАТО противостоящими друг другу,
      сказал журналистам Тиллерсон.

      Но Соединенные Штаты обязательно все сделают,что бы это произошло,а уж навредить России это святое. yes Как так Турция сотрудничает с Россией и Ираном,а не с СШа. yes
      влад66
      1. cniza Сегодня, 11:17
        США довольны , им удалось продлить конфликт , но их ждет много интересного...
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:28
          Приветствую ! hi
          Цитата: cniza
          но их ждет много интересного...

          Очень надеюсь что это "интересное" им костью в горле станет .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 12:59
            День добрый Паша! hi
            Цитата: bouncyhunter
            Очень надеюсь что это "интересное" им костью в горле станет .


            Надо постараться и обеспечить.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:22
              Цитата: cniza
              Надо постараться и обеспечить

              Ну да , как в КВНе было : "Девушка , ну что же вы так убиваетесь ? Вы же так никогда не убьётесь ! " . lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 13:25
                Очень правильное сравнение. good , правда сейчас мы делаем более аккуратней , пустив вперед Турцию.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 13:30
                  Ну да , из Эрдогана получился егерь-застрельщик . wink
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 14:14
                    Либо погонщик , но лишь бы мы не просчитались и ситуация не вышла бы из под контроля.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 14:17
                      А это уже будет зависеть от того , чем Россия будет заниматься : ловлей ворон или своевременным реагированием на изменение обстановки .
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 14:19
                        Будем надеяться , что рука на пульсе...
                        cniza
  2. Logall Сегодня, 11:03
    Конечно не считает, если это вредит интересам России. Пускай хоть всех союзников США перебьют, лишь бы Путину плохо сталось...
    Logall
    1. cniza Сегодня, 11:17
      А то , их колбасит от упоминания Путина.
      cniza
      1. woron333444 Сегодня, 11:58
        Да и здесь на сайте появилось много кого от Путина колбасит. Думают что без Путина мир настанет во всём мире и в клубнике заживут.
        woron333444
    2. влад66 Сегодня, 11:27
      Цитата: Logall
      Пускай хоть всех союзников США перебьют, лишь бы Путину плохо сталось...

      Саня Здрав Будь Дорогой! drinks hi Ради этого святого дела США сама и перебьет своих союзников. laughing drinks
      влад66
      1. роман66 Сегодня, 11:40
        О! а это тема - надо насвистеть им , что больше всего Путину поплохеет от самоубийства США hi
        роман66
  3. 210окв Сегодня, 11:04
    Там столкнулись корысть,наглость и беспринципность...А заштатники-детонатор.Наши правильно оттуда ушли-пусть в этом сортире сначала уберутся.
    210окв
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:11
    Сначала американцы накосорезили, а теперь пытаются завуалировать это. А Эрдоган разошелся не на шутку. Уже даже кулачком машет в сторону Сша и грозится прийти ночью.
    rotmistr60
    1. avt Сегодня, 11:39
      Цитата: rotmistr60
      Сначала американцы накосорезили, а теперь пытаются завуалировать это.

      Палытыческая наивност! bully Вся эта заваруха с курдами , затеянная USA вполне себе обретает смысл , когда ознакомитесь с картами региона , начертанные US-ми ДО начала ,,славных дел". Ну те самые , на которых границы нарезаны по новому , включая саудов кстати.Так что НИЧЕГО они там не
      Цитата: rotmistr60
      пытаются завуалировать это.

      В подтверждение моих печатных слов можете освежить гишторию Саддама , когда он резался с Ираном во славу USA и после обратился ПИСЬМЕННО с одобрением нападения на Кувейт , получив ответ типа - ваше дело , нас не касается и ...следом ,,Бурю в пустыне" , перешедшую в повешение Саддама. Так что сокилу Босфорскому походу никто не переводил песню Высоцкого -,,Сколь верёвочка не вейся, а совьёшься то в петлю"Он уже году так 2011 обещал , что лихо разберётся СО ВСЕЙ Сурией , ну вот решил с курдами на раз хотя бы в Африне.....ну-ну.Это туркам не Северный Кипр.
      avt
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:45
        Что-то я не совсем понял глубину вашей мысли. Накосорезили - действия американцев возмутившие Турцию. Где тут политическая наивность? Или это турки попросили американцев взять под контроль сирийско-турецкую границу, а потом ни с того, ни с сего обиделись на них? Не понятно причем тут Садам?
        rotmistr60
        1. avt Сегодня, 15:09
          Цитата: rotmistr60
          Где тут политическая наивность?

          Где, где ...да в
          Цитата: rotmistr60
          Не понятно причем тут Садам?

          не возможности , или не желании проследить данный в ощущение факт - USA работают по одному шаблону , меняя объекты применения оного.Познайте в сравнении , тогда придёт осознание -никто там не
          Цитата: rotmistr60
          американцы накосорезили,

          и уж тем более
          Цитата: rotmistr60
          . А Эрдоган разошелся не на шутку. Уже даже кулачком машет в сторону Сша

          Сокил Боспорский заглотил наживку и не факт , что живой с крючка соскочит.
          avt
          1. protoss Сегодня, 17:49
            Сокил Боспорский заглотил наживку и не факт , что живой с крючка соскочит.

            сокол боспорский сам кого хочешь на крючок поймает, что уже неоднократно доказал
            protoss
  5. rpuropuu Сегодня, 11:14
    Цитата: влад66
    Нет, я совершенно не считаю, что вы можете увидеть двух союзников по НАТО противостоящими друг другу,
    сказал журналистам Тиллерсон.

    Но Соединенные Штаты обязательно все сделают,что бы это произошло,а уж навредить России это святое. yes Как так Турция сотрудничает с Россией и Ираном,а не с СШа. yes

    Да, это уже сказывается request Нас тоже в неудобное положение поставили yes В дальнейшем если тот же Эрдоган "зарвется", может не получится поставить его на место с помощью тех же Курдов, так как нам перестанут\ли верить what
    rpuropuu
    1. влад66 Сегодня, 11:39
      Цитата: rpuropuu
      В дальнейшем если тот же Эрдоган "зарвется", может не получится поставить его на место с помощью тех же Курдов, так как нам перестанут\ли верить what

      Да уж коллега каша не хилая может заварится,мое мнение,так наваляли бы турки курдам.а курды туркам одинаково.тому же Асаду лучше от этого будет. hi
      влад66
  6. Александр War Сегодня, 11:16
    и еще видео по теме
    Александр War
    1. Александр War Сегодня, 12:02
      БЛА Bayraktar ТВ2
      Александр War
      1. Александр War Сегодня, 12:26
        Походу с БЛА Bayraktar ТВ2
        Александр War
  7. ul_vitalii Сегодня, 11:17
    Столкнулись сиюминутные интересики, а интерес общий остался.
    ul_vitalii
  8. taiga2018 Сегодня, 12:09
    а курды губу раскатали,мол вон какой у них союзник,а союзничек то их "кинул..."
    taiga2018
  9. voyaka uh Сегодня, 14:03
    Африн - не американская зона влияния. Курды там - коммунисты,
    с ними империалистам трудно столковаться.
    Курды за-Ефратские - более прагматичные, с ними американцы как-то
    договариваются. Но курдские группы помогают друг другу (иногда), когда
    припрет. Поэтому американское оружие гуляет между курдскими группировками
    от Ирака до Африна.
    voyaka uh
    1. protoss Сегодня, 17:51
      все сирийские курды одинаково под рпк построены, а уж считать апочистов коммунистами или анархистами это дело вкуса.
      protoss
  10. Radikal Сегодня, 15:02
    Госдеп не считает, что в сирийском Африне столкнулись интересы США и Турции
    Раз враг так считает, значит ему это выгодно! sad А вот выгодно ли нам...? winked
    Radikal
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