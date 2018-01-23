Россия и Вьетнам подготовили план совместных военных учений до 2020 года

Мы подготовили план на ближайшие три года, с 2018-го по 2020-й, план нашего сотрудничества в военной сфере, план проведения совместных мероприятий, встреч, учений

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о подготовке плана сотрудничества в военной сфере и проведения совместных учений с Вьетнамом на ближайшие три года, рассчитывается, что план будет подписан в ближайшее время, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФШойгу отметил, что ранее во вторник на встрече с министром обороны Вьетнама Нго Суан Литем были обсуждены шаги, которые необходимо сделать для реализации договоренностей лидеров двух стран.— сказал Шойгу.Позднее на встрече с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом Шойгу сообщил, что "рассчитываем, что этот план будет подписан в ближайшее время".По словам Шойгу, планом предусматривается большое количество учений различного уровня, встреч и других совместных мероприятий.Шойгу также отметил, что Россия и Вьетнам имеют большой совместный боевой опыт, который нужно использовать и приумножать.По его оценке, Россия и Вьетнам — "это страны, которые многие десятилетия подтверждали и доказывали взаимную дружбу и уважение".Партнерство России и Вьетнама, сказал Шойгу, направлено на обеспечение обороноспособности двух государств, это исторический опыт, который надо передать будущим поколениям.