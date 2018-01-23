21:24 23 января

Россия и Вьетнам подготовили план совместных военных учений до 2020 года

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о подготовке плана сотрудничества в военной сфере и проведения совместных учений с Вьетнамом на ближайшие три года, рассчитывается, что план будет подписан в ближайшее время, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Шойгу отметил, что ранее во вторник на встрече с министром обороны Вьетнама Нго Суан Литем были обсуждены шаги, которые необходимо сделать для реализации договоренностей лидеров двух стран.

Россия и Вьетнам подготовили план совместных военных учений до 2020 года



Мы подготовили план на ближайшие три года, с 2018-го по 2020-й, план нашего сотрудничества в военной сфере, план проведения совместных мероприятий, встреч, учений
— сказал Шойгу.

Позднее на встрече с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом Шойгу сообщил, что "рассчитываем, что этот план будет подписан в ближайшее время".

По словам Шойгу, планом предусматривается большое количество учений различного уровня, встреч и других совместных мероприятий.

Шойгу также отметил, что Россия и Вьетнам имеют большой совместный боевой опыт, который нужно использовать и приумножать.
По его оценке, Россия и Вьетнам — "это страны, которые многие десятилетия подтверждали и доказывали взаимную дружбу и уважение".

Партнерство России и Вьетнама, сказал Шойгу, направлено на обеспечение обороноспособности двух государств, это исторический опыт, который надо передать будущим поколениям.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 10

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:10
    Походу Рексу уже не стоит приезжать во Вьетнам , наши нишу уже застолбили вплоть до 2020 года с продлением . yes
    Spartanez300
    1. Chertt Сегодня, 11:12
      Цитата: Spartanez300
      Походу Рексу уже не стоит приезжать во Вьетнам , наши нишу уже застолбили

      Я бы сказал, что это и Китаю интересный посыл
      Chertt
      1. Shurik70 Сегодня, 13:37
        Может, в этом причина, что Китай вдруг резко заговорил о "совместном противодействии США". Одна из причин.
        soldier
        Shurik70
        1. Chertt Сегодня, 13:46
          Вполне возможно, Шойгу ведь до этого, успешно в Мьянму заезжал.
          Chertt
    2. rotmistr60 Сегодня, 11:14
      Рексу уже не стоит приезжать

      Ну на то он и Рекс, чтобы в любом случае пометить территорию.
      Россия и Вьетнам имеют большой совместный боевой опыт
      Надеюсь, что молодому поколению вьетнамцев об этом напоминают в школе.
      rotmistr60
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:31
        Цитата: rotmistr60
        Ну на то он и Рекс, чтобы в любом случае пометить территорию.

        Метить и гадить у матрасов хорошо получается - сказывается многолетний опыт .
        bouncyhunter
    3. ul_vitalii Сегодня, 11:14
      Так и базу восстановим.
      ul_vitalii
    4. 210окв Сегодня, 11:28
      Да вот кто его знает.Этот Вьетнам..Они сейчас и со своими убийцами якшаются..
      Цитата: Spartanez300
      Походу Рексу уже не стоит приезжать во Вьетнам , наши нишу уже застолбили вплоть до 2020 года с продлением . yes
      210окв
  2. Izotovp Сегодня, 11:39
    Такое впечатление что Вьетнам вслед за Индией начинает хвостом крутить сразу перед двумя хозяинами.
    Izotovp
    1. taiga2018 Сегодня, 12:12
      ну что же делать,хочешь жить,умей вертеться...главное не заиграться,как курды...
      taiga2018
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