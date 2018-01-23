21:24 23 января

Яков Кедми: Россия забирает у американцев Средиземное море

Россия восстанавливает свое военное присутствие в Средиземном море. Это является одной из стратегических задач, прописанных в новой Морской доктрине РФ. Согласно ей, в течение ближайших 4 лет ВМФ России должен обеспечить себе достаточное и постоянное присутствие в этом регионе.

Основной базой ВМФ должен стать российский ПМТО в сирийском Тартусе. Его в ближайшее время ждет масштабная реконструкция. Более того, Россия уже имеет договоры с рядом средиземноморских стран о получение необходимых услуг по дозаправки и частичному ремонту своих кораблей. В настоящий момент ведутся переговоры с Египтом, Ливией и Алжиром о создании в этих странах постоянных российских пунктов материально-технического обеспечения.

Сейчас же в Средиземном море главенствует 6-й флот США, в состав которого входят авианосцы, десятки кораблей и подводных лодок.




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Комментарии 3

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:16
    Настала пора США подвинуться в этом регионе .
    Spartanez300
  2. Egorovich Сегодня, 11:32
    Очень уважаю Якова Кедми за его аналитический ум!!! "Хорошую" картину нарисовал Матрасии!!! good, laughing
    Egorovich
  3. Оверлок Сегодня, 11:46
    осталось только корабельный состав пополнить, а то ведь на все базы кораблей не хватит
    Оверлок
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