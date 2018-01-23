Яков Кедми: Россия забирает у американцев Средиземное море
Россия восстанавливает свое военное присутствие в Средиземном море. Это является одной из стратегических задач, прописанных в новой Морской доктрине РФ. Согласно ей, в течение ближайших 4 лет ВМФ России должен обеспечить себе достаточное и постоянное присутствие в этом регионе.
Основной базой ВМФ должен стать российский ПМТО в сирийском Тартусе. Его в ближайшее время ждет масштабная реконструкция. Более того, Россия уже имеет договоры с рядом средиземноморских стран о получение необходимых услуг по дозаправки и частичному ремонту своих кораблей. В настоящий момент ведутся переговоры с Египтом, Ливией и Алжиром о создании в этих странах постоянных российских пунктов материально-технического обеспечения.
Сейчас же в Средиземном море главенствует 6-й флот США, в состав которого входят авианосцы, десятки кораблей и подводных лодок.
Основной базой ВМФ должен стать российский ПМТО в сирийском Тартусе. Его в ближайшее время ждет масштабная реконструкция. Более того, Россия уже имеет договоры с рядом средиземноморских стран о получение необходимых услуг по дозаправки и частичному ремонту своих кораблей. В настоящий момент ведутся переговоры с Египтом, Ливией и Алжиром о создании в этих странах постоянных российских пунктов материально-технического обеспечения.
Сейчас же в Средиземном море главенствует 6-й флот США, в состав которого входят авианосцы, десятки кораблей и подводных лодок.
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