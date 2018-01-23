21:26 23 января

Австрия оспорит в суде строительство Россией АЭС в Венгрии

Вена намерена оспорить в Европейском суде контракт Росатома на строительство двух реакторов АЭС «Пакш» в Венгрии, передает Лента.ру сообщение издания Krone.

Австрия оспорит в суде строительство Россией АЭС в Венгрии


Речь идет о защите нашей страны и наших детей,
заявила изданию министр окружающей среды Элизабет Кёстингер.


Она выразила озабоченность тем, что АЭС «располагается менее чем в 200 километрах от границы с Австрией, причем первые реакторные блоки были построены 36 лет назад в сейсмоопасной зоне».

В свою очередь представителя национального антиядерного движения Австрии указал на то, что Евросоюз принял решение о приемлемости атомных электростанций «на основе полностью устаревшего контракта EURATOM».

Издание напоминает, что в декабре 2014 года РФ и Венгрия подписали контракт стоимостью €12 млрд. на строительство двух энергоблоков атомной электростанции «Пакш». Для реализации проекта Москва должна была предоставить венгерскому правительству до €10 млрд. кредита, которые планировалось потратить на оплату поставок оборудования, работ по проектированию, строительству и вводу энергоблоков в эксплуатацию.

В ноябре 2016-го Еврокомиссия завершила рассмотрение возможных нарушений при строительстве АЭС «Пакш» и одобрила проект его строительства с участием российских специалистов.

Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru
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Комментарии 60

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  1. ul_vitalii Сегодня, 11:22
    Хочешь и тебе построим.
    ul_vitalii
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:28
      Для реализации проекта Москва должна была предоставить венгерскому правительству до €10 млрд. кредита,

      Деньги немалые...откуда what
      а Медведев нам вечно туфту толкает... денег нет но вы там держитесь.
      Тот же ЛЕХА
      1. 210окв Сегодня, 11:36
        Вчера прочитал русскоязычную"Делфи"..Как они убогие Прибалты(причем русские прибалты)стенают по поводу АЭС в Белоруссии...Уши "Свободы" там торчат..
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Для реализации проекта Москва должна была предоставить венгерскому правительству до €10 млрд. кредита,

        Деньги немалые...откуда what
        а Медведев нам вечно туфту толкает... денег нет но вы там держитесь.
        210окв
        1. Комментарий был удален.
      2. с-т Petrov Сегодня, 11:52
        а Медведев нам вечно туфту толкает... денег нет но вы там держитесь.


        какое отношение имеет медведев к вашему заработку?

        Или какое отношение вы имеете к Росатому, чтоб вас волновал вопрос денег, которые получит корпорация за построенные (или которые построят в будущем) реакторы?

        Вы так написали, как будто у вас из кармана эти 10 миллиардов кредита дадут

        с-т Petrov
        1. mashinist Сегодня, 13:29
          Ну как же правительство эти 10млрд могли бы потратить на пенсии соц защиту повышения мропа
          mashinist
          1. с-т Petrov Сегодня, 13:50
            можно и "проесть" эти 10 миллиардов, а не вложить их в прибыльное дело и получить с этого еще больше

            Можно вообще взять денег в долг у немцев и раздать их бюджетникам. Как греки. Пожили классно сколько-то лет. А теперь островами торгуют.

            Надо быть реалистами. У нас сейчас тех, кто на бюджете висит - больше чем тех, кто в бюджет вкладывает. А дальше будет только хуже.


            с-т Petrov
          2. Geisenberg Сегодня, 14:36
            Цитата: mashinist
            Ну как же правительство эти 10млрд могли бы потратить на пенсии соц защиту повышения мропа


            Или на финансирование бандеровцев например ... или просто сжечь в печке ... Иди делом займись не надо тут умничать.
            Geisenberg
        2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:33
          какое отношение имеет медведев к вашему заработку?

          Напрямую никакого...но согласитесь когда глава правительства говорит регионам что денег нет и в то же время находятся деньги которые вкладываются в другие страны возникает вопрос зачем он врет...
          деньги есть но вкладывать в развитие регионов правительство как то не особенно стремится ...нехорошо получается.
          Тот же ЛЕХА
          1. с-т Petrov Сегодня, 13:47
            которые вкладываются в другие страны


            для извлечения прибыли. Помимо 10 миллиардов - это топливо, обслуживание и специалисты на весь цикл работы АЭС (сколько-то десятилетий поступления валюты в бюджет)

            деньги есть но вкладывать в развитие регионов правительство как то не особенно стремится


            а это совсем другое


            с-т Petrov
            1. тол100в Сегодня, 16:35
              Цитата: с-т Petrov
              это топливо, обслуживание и специалисты на весь цикл работы АЭС (сколько-то десятилетий поступления валюты в бюджет)

              Это занятность Нашей промышленности и Наших рабочих и инженеров! А это совсем другое!
              тол100в
              1. с-т Petrov Сегодня, 16:45
                Это занятность Нашей промышленности и Наших рабочих и инженеров! А это совсем другое!


                это по умолчанию. Естественно наши будут строить. Наши будут питать ее. Наши будут обслуживать.

                Ну а Венгры поучатся в наших институтах, конечно.

                В общем одни плюсы делать такие проекты за рубежом. И давать на это кредиты тоже считаю имеет смысл
                с-т Petrov
          2. Geisenberg Сегодня, 14:37
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            какое отношение имеет медведев к вашему заработку?

            Напрямую никакого...но согласитесь когда глава правительства говорит регионам что денег нет и в то же время находятся деньги которые вкладываются в другие страны возникает вопрос зачем он врет...
            деньги есть но вкладывать в развитие регионов правительство как то не особенно стремится ...нехорошо получается.


            Не согласен. Деньги регионов это одна касса, а деньги предпринимателей это другая. Не надо теплое на мягкое подменять.
            Geisenberg
      3. woron333444 Сегодня, 12:03
        У некоторых кандидатов в президенты там такие же лежали.
        woron333444
      4. Berkut24 Сегодня, 12:22
        Деньги немалые...откуда what
        а Медведев нам вечно туфту толкает... денег нет но вы там держитесь.

        Ну Вы не путайте деньги правительства и коммерческих организаций. Росатом заказывает оборудование в России, продаёт клиентам по кредитному договору за доллары и евро. Сумма контратктов на ближайшие 10 лет перевалила за 100 ярдов дохлых рабовладельцев. Так что держитесь...
        Berkut24
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:37
          Росатом заказывает оборудование в России, продаёт клиентам по кредитному договору за доллары и евро


          Ой ли ...а может все таки в КИТАЕ закупают smile
          Тот же ЛЕХА
          1. Berkut24 Сегодня, 14:21
            Реакторы свои, турбины тоже "Электросилы", стержни делают в Электростали, вся электроника - совместное предприятие с "Сименсом" и т.д. Росатом - фактически единственная компания в мире, которая обладает полным циклом от добычи урана до продажи электроэнергии конечному потребителю.
            Berkut24
      5. Geisenberg Сегодня, 14:34
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Для реализации проекта Москва должна была предоставить венгерскому правительству до €10 млрд. кредита,

        Деньги немалые...откуда what
        а Медведев нам вечно туфту толкает... денег нет но вы там держитесь.


        Это виртуальные деньги. Реально оборудование стоит как цена материалов и цена работ. По факту это оборудование стоит в 5 раз дешевле чем та цифра которая указана в ценнике.
        Geisenberg
    2. Венд Сегодня, 11:40
      Естественно, АЭС это снижение покупки газа, на котором Германия хочет построить бизнес и держать страны Европы на поводке.
      Венд
      1. Hammerlock Сегодня, 12:11
        Цитата: Венд
        Естественно, АЭС это снижение покупки газа, на котором Германия хочет построить бизнес и держать страны Европы на поводке.

        тогда причём здесь Австрия?
        Hammerlock
        1. CT-55_11-9009 Сегодня, 12:57
          А кто у неё сосед с севера? Вот то-то и оно.
          CT-55_11-9009
  2. Roma-1977 Сегодня, 11:29
    Да вообще электричество запретить. Ради детей. А то они постоянно пальцы суют в розетки - не уследишь!
    Roma-1977
    1. роман66 Сегодня, 11:47
      и спички, спички!!!
      роман66
      1. Alexey RA Сегодня, 11:49
        И двери с окнами тоже!
        Alexey RA
        1. роман66 Сегодня, 11:51
          подтяжки - ремни - шнурки - изъять!
          роман66
          1. Deadушка Сегодня, 11:54
            и прикрутить саморезами к полу, что бы не натворили чего
            Deadушка
            1. роман66 Сегодня, 11:55
              кормить через клизму - чтоб не поперхнулись
              роман66
            2. тол100в Сегодня, 16:39
              Цитата: Deadушка
              и прикрутить саморезами к полу, что бы не натворили чего

              И в носу не ковыряться!
              тол100в
          2. влад66 Сегодня, 12:19
            Цитата: роман66
            подтяжки - ремни - шнурки - изъять!

            Цитата: Alexey RA
            И двери с окнами тоже!

            Цитата: роман66
            и спички, спички!!!

            Цитата: Roma-1977
            Да вообще электричество запретить. Ради детей. А то они постоянно пальцы суют в розетки - не уследишь!

            Все братцы hi почитал,пошел пещеру искать и шкуру одевать,хотя почему я request Пускай австрияки,гансы и прочие прибалты в шкуры лезут. laughing
            влад66
        2. 210окв Сегодня, 11:52
          Какие вы все..добрые.. wassat hi
          Цитата: Alexey RA
          И двери с окнами тоже!
          210окв
          1. Deadушка Сегодня, 12:13
            Цитата: 210окв
            Какие вы все..добрые..

            Понятия добро-зло выдумали человеки.
            Для оправдания...
            А так мы хорошие... белые и пушистые...
            Deadушка
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:30
    Речь идет о защите нашей страны и наших детей,
    Интересно, а если бы Сша начали строить АЭС в Венгрии, как бы отреагировала Австрия? Вспомнили бы о стране и детях? Сомневаюсь. Да и американцы бы быстренько сами "засудили" австрийцев тут же найдя какие-нибудь погрешности в банковской деятельности. Если запросто поставили в позу немецкий концерн и крупнейший банк, то с этими разобрались еще быстрее.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:34
      Прибалты тоже периодически тявкают на строительство БелАЭС . А она знай себе строится ...
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:37
        Потому, что необходима вам и вы не оглядываетесь на какого-то недоростка, который пытается качать свои права. Надеюсь, что и венгры пошлют австрийцев куда подальше.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:41
          Если бы венграм была не нужна АЭС , то её и не строили бы . А австрияков вполне полосатая рука может науськивать .
          bouncyhunter
          1. rotmistr60 Сегодня, 11:48
            В ЕС своих младоевропейцев с пробитой русофобией головой предостаточно. Одна только Польша с Прибалтикой чего стоят.
            rotmistr60
          2. роман66 Сегодня, 11:48
            Паша hi фантомные боли - австровенгрию вспомнили, присматривают за детьми неразумными
            роман66
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:50
              Рома , привет ! hi Что - и у этих Ымперские амбиции взыграли ?
              bouncyhunter
              1. роман66 Сегодня, 11:52
                скучно им там, в европах - хоть каркнуть, а там , глядишь, пойдет массовка
                роман66
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:55
                  Цитата: роман66
                  пойдет массовка

                  Так ведь может и по кумполу прилететь за карканье . wink
                  bouncyhunter
                  1. роман66 Сегодня, 11:57
                    все развлечение - можно обиженных строить из себя lol
                    роман66
                    1. bouncyhunter Сегодня, 12:01
                      Что за непонятная мода - обиженными себя выставлять ? Не понимаю я такого . request
                      bouncyhunter
                      1. роман66 Сегодня, 14:51
                        ну не близок ты к евроценностям, с чем и поздравляю!
                        роман66
    2. тол100в Сегодня, 16:42
      Цитата: rotmistr60
      то с этими разобрались еще быстрее.

      И появилась бы в Австрии "Весна альпийских эдельвейсов"!!!
      тол100в
  4. BerBer Сегодня, 11:30
    В этом и проблема "европейского единства". Каждый тянет одеяло на себя.
    BerBer
  5. Ин100грамм Сегодня, 11:36
    АЭС «располагается менее чем в 200 километрах от границы с Австрией

    В европе трудно найти место для стоительства с другой географией
    Ин100грамм
  6. Egorovich Сегодня, 11:40
    Крысиная возня начинается везде и всюду, где только появляются интересы России. Отсюда вывод - РФ ведет себя исключительно правильно.
    Egorovich
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 11:46
    Она выразила озабоченность тем, что АЭС «располагается менее чем в 200 километрах от границы с Австрией,

    ... ну так отодвиньтесь... в чём вопрос?.. laughing
    a.s.zzz888
  8. taiga2018 Сегодня, 12:15
    если бы АЭС строила не Россия,а к примеру сша,то и вопросов бы не возникло...все эти министры и всякие гринписы действуют очень избирательно...
    taiga2018
  9. faiver Сегодня, 12:17
    у них там крышу совсем рвет? а еще ВОСЕМЬ аэс располагающиеся тоже в пределах 200км от границ австрии этого министра не смущают?
    faiver
  10. andrewkor Сегодня, 12:27
    Ревнуют бывшие гегемоны Европы к своему бывшему вассалу!
    andrewkor
  11. Гуру Сегодня, 12:44
    представитель национального антиядерного движения Австрии - Ну кто бы сомневался , что подобное будет высказано. Зарплаты все хотят получать, и количество денег имеет прямую зависимость от нужности и актуальности . Вот и нагоняют ЖУТИ. :)
    Гуру
  12. К-50 Сегодня, 12:56
    Вена намерена оспорить в Европейском суде контракт Росатома на строительство двух реакторов АЭС «Пакш» в Венгрии

    Походу они там в гейропах совсем ум потеряли. Кругом кричат о вмешательстве в их внутренние дела и здесь же сами лезут к соседям по поводу и без повода. Но в конечном итоге, во всём будет виновата Россия.
    Да стереть эту клоаку с лица Земли, достали уже своим нытьём на каждое движение России!!!! angry am
    К-50
  13. БАРХАН Сегодня, 13:06
    Меня одного напрягает ,что мы строим за СВОИ деньги на чужой территории?За очень большие деньги.
    Денег уже значит девать некуда .Денег в "лишних" в стране много.И власти не знают ,что с этими деньгами делать.То есть власти некомпетентны.
    Сколько раз говорю ...стройте жильё.Доступное жильё для граждан России.Государство просто обязано взять в свои руки эту сферу.Массовое дешёвое жильё для простых людей решит ВСЕ проблемы России.И экономические,и политические,и демографические.Власть этого не понимающая просто тупа и враждебна.
    БАРХАН
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:50
      Массовое дешёвое жильё для простых людей решит ВСЕ проблемы России.И экономические,и политические,и демографические.Власть этого не понимающая просто тупа и враждебна.


      recourse
      с-т Petrov
  14. мыслитель Сегодня, 13:41
    министр окружающей среды Элизабет Кёстингер выразила озабоченность

    Кто-то разбудил спящую красавицу? yes
    Эко­логическую лицензию АЭС «Пакш-2» уже получила: документ подтверждает, что проект соответствует экологическим нор­мам Венгрии и ЕС 13 марта 2017
    мыслитель
  15. rocket757 Сегодня, 14:10
    В гейропе оно так, от зелёного маразма, до денежки врозь один только шаг! Короче их дела и обсуждать там нечего, сами, сами!
    rocket757
  16. Немезида Сегодня, 15:44
    Кончится тем,что строительство заморозят и Россия опять потеряет деньги вложенные в этот проект по недомыслию тех,чье желание руководить Россией чрезмерно опережает их способности !
    Немезида
  17. faterdom Сегодня, 17:36
    А еще 100 лет тому назад с хвостиком была Австровенгрия. И сама с собой не судилась. А дружно получила сокрушительных люлей во время брусиловского прорыва и вышла из войны. После чего единство треснуло, надеюсь, навсегда.
    faterdom
  18. SmokeR 47RU Сегодня, 18:33
    Росатом санная госкорпорация!!!!!!!!!!!!!!!!
    А мы рем. персонал - РАБЫ!
    Грёбаные эффективные менеджеры превратили некогда лучшую Сред. Маш. в дикую дивизию.
    ПСР - просрали ремонт!!!!!!!!!!!
    Я понимаю австрийцев!
    SmokeR 47RU
  19. Voker74 Сегодня, 19:48
    Сколько хочет эта безумная?
    Voker74
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