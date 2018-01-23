Австрия оспорит в суде строительство Россией АЭС в Венгрии
Вена намерена оспорить в Европейском суде контракт Росатома на строительство двух реакторов АЭС «Пакш» в Венгрии, передает Лента.ру сообщение издания Krone.
Она выразила озабоченность тем, что АЭС «располагается менее чем в 200 километрах от границы с Австрией, причем первые реакторные блоки были построены 36 лет назад в сейсмоопасной зоне».
В свою очередь представителя национального антиядерного движения Австрии указал на то, что Евросоюз принял решение о приемлемости атомных электростанций «на основе полностью устаревшего контракта EURATOM».
Издание напоминает, что в декабре 2014 года РФ и Венгрия подписали контракт стоимостью €12 млрд. на строительство двух энергоблоков атомной электростанции «Пакш». Для реализации проекта Москва должна была предоставить венгерскому правительству до €10 млрд. кредита, которые планировалось потратить на оплату поставок оборудования, работ по проектированию, строительству и вводу энергоблоков в эксплуатацию.
В ноябре 2016-го Еврокомиссия завершила рассмотрение возможных нарушений при строительстве АЭС «Пакш» и одобрила проект его строительства с участием российских специалистов.
Речь идет о защите нашей страны и наших детей,заявила изданию министр окружающей среды Элизабет Кёстингер.
Она выразила озабоченность тем, что АЭС «располагается менее чем в 200 километрах от границы с Австрией, причем первые реакторные блоки были построены 36 лет назад в сейсмоопасной зоне».
В свою очередь представителя национального антиядерного движения Австрии указал на то, что Евросоюз принял решение о приемлемости атомных электростанций «на основе полностью устаревшего контракта EURATOM».
Издание напоминает, что в декабре 2014 года РФ и Венгрия подписали контракт стоимостью €12 млрд. на строительство двух энергоблоков атомной электростанции «Пакш». Для реализации проекта Москва должна была предоставить венгерскому правительству до €10 млрд. кредита, которые планировалось потратить на оплату поставок оборудования, работ по проектированию, строительству и вводу энергоблоков в эксплуатацию.
В ноябре 2016-го Еврокомиссия завершила рассмотрение возможных нарушений при строительстве АЭС «Пакш» и одобрила проект его строительства с участием российских специалистов.
Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru
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