Многоходовочка Минобороны в Сирии

Опять вспыхнула Сирия. 21 января турецкое руководство объявило о том, что их подразделения вошли в сирийских город Африн, контролируемый курдами. Идут бои с применением танков, артиллерии, авиации - все это выглядит очень серьезно. Что происходит на самом деле и какие цели преследует Турция?



Как считает военный обозреватель "Комсомольской Правды" полковник Виктор Баранец, ситуация в Сирии напоминает шахматную доску, на которой перемешаны все фигуры. Еще несколько месяцев назад американские власти заявили о планах по созданию некоего государства в северных частях Сирии. Реакция со стороны Турции и официального Дамаска последовала незамедлительно. Страны обвинили США в нарушении международного права и попытках развязывания новой войны.



Однако, спустя некоторые время американцы изменили свои планы и сообщили о создании новой "пограничной армии", целью которой будет недопущение повторного возникновения ИГИЛ.











