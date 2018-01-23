21:23 23 января

Многоходовочка Минобороны в Сирии

Опять вспыхнула Сирия. 21 января турецкое руководство объявило о том, что их подразделения вошли в сирийских город Африн, контролируемый курдами. Идут бои с применением танков, артиллерии, авиации - все это выглядит очень серьезно. Что происходит на самом деле и какие цели преследует Турция?

Как считает военный обозреватель "Комсомольской Правды" полковник Виктор Баранец, ситуация в Сирии напоминает шахматную доску, на которой перемешаны все фигуры. Еще несколько месяцев назад американские власти заявили о планах по созданию некоего государства в северных частях Сирии. Реакция со стороны Турции и официального Дамаска последовала незамедлительно. Страны обвинили США в нарушении международного права и попытках развязывания новой войны.

Однако, спустя некоторые время американцы изменили свои планы и сообщили о создании новой "пограничной армии", целью которой будет недопущение повторного возникновения ИГИЛ.




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Комментарии 2

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  1. Оверлок Сегодня, 11:43
    не понял- опять входим? Или все-таки выходим? Сбился со счета
    Оверлок
    1. Deadушка Сегодня, 12:43
      Цитата: Оверлок
      не понял- опять входим? Или все-таки выходим? Сбился со счета

      Deadушка
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