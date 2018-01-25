Сколько стоит F-35, или Особенности военного ценообразования

«Тhe planned deal for 90 jets with program leader Lockheed Martin Corp. prices the F-35A model of the planes used by the U.S. Air Force and overseas allies at $94.6 million each, a 7.3% drop compared with $102 million for the prior batch.»

«Планируемое соглашение на поставку 90 самолетов по словам генерального поставщика «Локхид Мартин» предусматривает цену за F-35A для американских ВВС и зарубежных союзников США на уровне 94,6 млн. долл., что будет дешевле на 7.3%, чем поставлявшиеся за 102 млн. долл. самолеты предыдущей партии»

«генеральный директор корпорации Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон рассказала в интервью телеканалу CNBC, что стоимость самолётов, которые будут поставлены заказчикам в 2019 году по заключаемым в этом году контрактам, снизится с более чем $100 млн до $85 млн за единицу.»