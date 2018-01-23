21:18 23 января

СМИ Южной Кореи: Бежавший из КНДР солдат является убийцей

Через два месяца после известий о бегстве северокорейского солдата на юг Корейского полуострова появляются подробности причин пересечения границы с Республикой Корея. Изначально южнокорейские СМИ заявляли о том, что «солдат бежал от северокорейского режима на демократический юг». Теперь выясняется, что причиной бегства является вовсе не «тирания Пхеньяна».

Южнокорейское издание «Тунга Ильбо» сообщает о том, что военнослужащий армии КНДР, который в ноябре прошлого года оказался в Республике Корея, у себя на Родине совершил тяжкое преступление. Издание ссылается на лиц, которые заявили, что северокорейский солдат совершил даже не одно, а несколько уголовно наказуемых деяний на территории Северной Кореи, в том числе убийство.

СМИ Южной Кореи: Бежавший из КНДР солдат является убийцей



Напомним, что северокорейского военнослужащего после пересечения границы КНДР доставили в один из южнокорейских госпиталей с несколькими огнестрельными ранениями. В него стреляли пограничники КНДР в тот момент, когда военнослужащий совершал побег из страны.

Отмечается, что солдат будет выписан до конца текущей недели.

Официальные лица в Сеуле информацию о том, что северокорейский солдат является убийцей, на данный момент не прокомментировали.

Использованы фотографии: KCNA
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Комментарии 12

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  1. 210окв Сегодня, 11:59
    Во как!И что,его теперь выдадут?Вообще стоило бы.
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:09
      Интересные подробности . А раньше говорили что этот перебежчик чуть ли не ходячей биологической бомбой является .
      bouncyhunter
      1. Shurik70 Сегодня, 13:34
        Цитата: 210окв
        Во как!И что,его теперь выдадут?Вообще стоило бы.

        Что, Англия выдала Березовского, хотя доказано было организация им нескольких убийств и связь с мафией.
        Хотя, с другой стороны, Березовский положил в банки Англии миллионы. А солдат нищий. Всё зависит от достоверности доказательств его преступной деятельности. Ну а сделают его СМИ героем, то южане устроят ему очень несчастный случай со следами полония, ведущими в КНДР.
        Shurik70
    2. Partyzan Сегодня, 12:09
      неа - он же борец за демократию
      Partyzan
      1. rocket757 Сегодня, 14:05
        Отдать вряд ли, но осадочек мутный будет ... хотя, мож они и правда замирятся шустро будут и такой кадр южанам уже не в жилу!!!
        rocket757
  2. лом123 Сегодня, 12:00
    Попал служивый )
    лом123
    1. 210окв Сегодня, 12:02
      Ну судя по всему он уже не служивый,а преступник.
      Цитата: лом123
      Попал служивый )
      210окв
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:19
    Если об этом написали южнокорейские СМИ и на фоне переговоров, не исключен вариант выдачи. Что будет воспринято КНДР как дружеский шаг и пойдет только на пользу.
    rotmistr60
    1. rocket757 Сегодня, 14:07
      Если правда преступник, должны поступать по закону! Всем на пользу пойдёт! Лишь бы полосатые не влезли с их диб... желаниями\ указаниями!!!
      rocket757
  4. taiga2018 Сегодня, 12:23
    как только немного улучшились отношения,сразу стал убийцей...
    taiga2018
    1. К0щей Сегодня, 12:46
      Цитата: taiga2018
      как только немного улучшились отношения,сразу стал убийцей..

      жизнь одного никому неизвестного человека - ничто перед интересами государства, не важно маньяк он или праведник. всегда так было, всегда так будет.
      К0щей
  5. Cetron Сегодня, 15:38
    Цитата: taiga2018
    как только немного улучшились отношения,сразу стал убийцей...

    Да 99% бежавших из СССР были преступниками (уголовниками или экономистами) ещё до побега, уже на западе стали диссидентами (звучит как "десидент" - уже отсидевший)
    Cetron
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