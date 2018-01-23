СМИ Южной Кореи: Бежавший из КНДР солдат является убийцей

Через два месяца после известий о бегстве северокорейского солдата на юг Корейского полуострова появляются подробности причин пересечения границы с Республикой Корея. Изначально южнокорейские СМИ заявляли о том, что «солдат бежал от северокорейского режима на демократический юг». Теперь выясняется, что причиной бегства является вовсе не «тирания Пхеньяна».Южнокорейское издание «Тунга Ильбо» сообщает о том, что военнослужащий армии КНДР, который в ноябре прошлого года оказался в Республике Корея, у себя на Родине совершил тяжкое преступление. Издание ссылается на лиц, которые заявили, что северокорейский солдат совершил даже не одно, а несколько уголовно наказуемых деяний на территории Северной Кореи, в том числе убийство.Напомним, что северокорейского военнослужащего после пересечения границы КНДР доставили в один из южнокорейских госпиталей с несколькими огнестрельными ранениями. В него стреляли пограничники КНДР в тот момент, когда военнослужащий совершал побег из страны.Отмечается, что солдат будет выписан до конца текущей недели.Официальные лица в Сеуле информацию о том, что северокорейский солдат является убийцей, на данный момент не прокомментировали.