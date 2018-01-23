Американский аналитик раскритиковал новую разработку «Калашникова»

В конце концов, россияне не приняли их (новую боевую систему) на собственное вооружение, поскольку технология еще недостаточно зрелая, чтобы говорить о надежном экспорте,

Американский аналитик Самуэль Бендетт из CNA (Center for Naval Analyses) назвал разрабатываемую «Калашниковым» робототехническую систему «Соратник» недостаточно зрелой, сообщает Лента.ру со ссылкой на The National Interest.По этой причине в ближайшее время Россия не сможет экспортировать новое оружие, отметил эксперт.считает он.Бендетт отметил, что «Соратник» является «примером оружия, которым в будущем собираются оснащать российскую армию». Подобные комплексы, по его мнению, в связке с беспилотниками пригодятся для охраны северных и восточных границ России.Таким образом эксперт прокомментировал сообщение ТАСС, в котором говорилось, что Россия в условиях, максимально приближенных к боевым, испытала систему «Соратник».Ранее аналитик заявлял, что российские разработки военных беспилотников отстают от аналогичных зарубежных, однако страна занимает лидирующие позиции в системах радиоэлектронной борьбы.Справка издания: «Бронированная гусеничная машина "Соратник" предназначена для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и объектов, разминирования и разграждения. Масса комплекса не превышает 7 тонн, скорость – до 40 километров в час, радиус действия – до 10 км. Платформа допускает установку пулеметов калибра 7,62 и 12,7 мм, гранатомета типа АГ-17А калибра 30 мм и восьми противотанковых управляемых ракет типа "Корнет-ЭМ". Бронемашина способна работать в связке с беспилотниками».