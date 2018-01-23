21:18 23 января

Американский аналитик раскритиковал новую разработку «Калашникова»

Американский аналитик Самуэль Бендетт из CNA (Center for Naval Analyses) назвал разрабатываемую «Калашниковым» робототехническую систему «Соратник» недостаточно зрелой, сообщает Лента.ру со ссылкой на The National Interest.

Американский аналитик раскритиковал новую разработку «Калашникова»


По этой причине в ближайшее время Россия не сможет экспортировать новое оружие, отметил эксперт.


В конце концов, россияне не приняли их (новую боевую систему) на собственное вооружение, поскольку технология еще недостаточно зрелая, чтобы говорить о надежном экспорте,
считает он.

Бендетт отметил, что «Соратник» является «примером оружия, которым в будущем собираются оснащать российскую армию». Подобные комплексы, по его мнению, в связке с беспилотниками пригодятся для охраны северных и восточных границ России.

Таким образом эксперт прокомментировал сообщение ТАСС, в котором говорилось, что Россия в условиях, максимально приближенных к боевым, испытала систему «Соратник».

Ранее аналитик заявлял, что российские разработки военных беспилотников отстают от аналогичных зарубежных, однако страна занимает лидирующие позиции в системах радиоэлектронной борьбы.

Справка издания: «Бронированная гусеничная машина "Соратник" предназначена для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и объектов, разминирования и разграждения. Масса комплекса не превышает 7 тонн, скорость – до 40 километров в час, радиус действия – до 10 км. Платформа допускает установку пулеметов калибра 7,62 и 12,7 мм, гранатомета типа АГ-17А калибра 30 мм и восьми противотанковых управляемых ракет типа "Корнет-ЭМ". Бронемашина способна работать в связке с беспилотниками».

Использованы фотографии: Артем Коротаев / ТАСС
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Комментарии 32

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  1. Hammerlock Сегодня, 12:04
    "значит хорошие, надо брать"
    Hammerlock
    1. Partyzan Сегодня, 12:07
      Вот только бы 40 мм поставили
      Partyzan
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:12
        Привет , Володя ! hi Ты про "Балкан" ?
        bouncyhunter
        1. Partyzan Сегодня, 12:13
          Ну да, помощнее будет
          Partyzan
          1. Shurik70 Сегодня, 13:27
            Сама то концепция проста и надёжна. Самодвижущаяся платформа, узел (несколько узлов) для установки оборудования и вооружений, дистанционное управление. Сделать универсальными разъёмы, и хоть платформу, хоть оборудование меняй. Критика ни о чём. Что именно "не зрелое" - платформа, узлы-разъёмы, вооружения или дист.управление? Конкретики нет.
            Shurik70
            1. tchoni Сегодня, 14:45
              Цитата: Shurik70
              Критика ни о чём. Что именно "не зрелое" - платформа, узлы-разъёмы, вооружения или дист.управление? Конкретики нет.

              Тут то как раз все понятно. Незрелым в проекте "Калашникова" является то, что "соратник" по сути роботом не является. А является "танчиком для взрослых на ДУ". Вот когда концерн " Калашников," решит для этого аппарата вопросы эффективного техническогт зрения , создания цифрового плана местности, построит эффективные алгоритмы распознавания предметов, препятствий и пр, найдет способы эффективного построения маршрута объезда этих препятствий, разработает системы автоматической разведки и обнаружения целей, алгоритмы селекции целей, алгоритмы распознавания "свой-чужой", сделает пакет инструкций по поведению в нестандартных ситуациях и многое другое (в умных бамагах обычно пишут фразу " определить проектом") - вот тогда "соратник" станет зрелой технологией. А пока - танчик на ду. С очень ограниченным ррименением.
              tchoni
              1. Alex_Rarog Сегодня, 16:33
                Ну и на кой ему мозги еще? Лучше в мясорубку десяток таких "игрушек" отправить чем десяток пацанов. А пацаны пусть в кшм силят и в танчики на ду играют)
                Alex_Rarog
                1. tchoni Сегодня, 17:10
                  Цитата: Alex_Rarog
                  Ну и на кой ему мозги еще? Лучше в мясорубку десяток таких "игрушек" отправить чем десяток пацанов. А пацаны пусть в кшм силят и в танчики на ду играют)

                  Так то оно так, только радиоуправляемые танки известны с 20х годов прошлого столетия, но, что то массовыми они не стали.... Это то и смущает. Я не знаю точной причины такого явления, но , очень подозреваю, что призывник просто обходится дешевле...
                  tchoni
    2. Chertt Сегодня, 12:14
      После критики такого "видного" эксперта, боюсь весь коллектив Концерна "Калашников" уйдет в депрессию
      Chertt
      1. faiver Сегодня, 12:20
        главное что не в запой laughing
        faiver
      2. влад66 Сегодня, 12:26
        Цитата: Chertt
        После критики такого "видного" эксперта, боюсь весь коллектив Концерна "Калашников" уйдет в депрессию

        Алексей коллектив скорей всего пойдет в кабак и будет праздновать .Если хвалят,значит не того чего то,а тут сразу рукой махают.В одном экспёрд прав
        В конце концов, россияне не приняли их (новую боевую систему) на собственное вооружение, поскольку технология еще недостаточно зрелая,

        Лучше довести до ума и исправить детские болезни. hi
        влад66
    3. Маз Сегодня, 13:59
      Мне бы такой драндулет на пограничную заставу - горя б не знал на тридцати километрах фланга. А лучше две. Одну на левый фланг, а вторую на правый. Та ещё беспилотник - мечта пограничника.
      Маз
    4. sgazeev Сегодня, 17:44
      Цитата: Hammerlock
      "значит хорошие, надо брать"

      Аналитик от корня анал. drinks
      sgazeev
  2. Александр War Сегодня, 12:06
    Американский диванный аналитик Самуэль Бендетт из CNA laughing
    Александр War
  3. Серый брат Сегодня, 12:08
    Флотский оналитег рассуждает о наземной технике.
    Серый брат
  4. bogart047 Сегодня, 12:10
    зато вот F-35 достаточно зрелый...
    bogart047
    1. Кент0001 Сегодня, 12:12
      Не важно. Главное что продаётся.
      Кент0001
      1. Hammerlock Сегодня, 16:01
        — Хм! Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа.
        — А е?..
        — А если не будут брать — отключим газ!
        Hammerlock
  5. Александр War Сегодня, 12:12
    Алжир приобрел более 300 боевых машин БМПТ-72 "Терминатор-2" Общее число заказанных Алжиром БМПТ-72 превышает 300 экземпляров, их основной задачей станет сопровождение танков Т-90СА бронетанковых дивизий и обеспечение защиты танков. В настоящее время функции защиты танков выполняют ЗСУ «Шилка» (ПВО) https://bmpd.livejournal.com/2837711.html
    Александр War
    1. faiver Сегодня, 12:22
      неслабый задел....
      faiver
  6. Мих1974 Сегодня, 12:23
    Пусть это ЫкспЕрдное чудо предъявит "превосходящую технику США" tongue . Ой а шо значит "нету", как же так? lol Не, мы не об БПЛА или торпедо автомат, а как раз об таких тачанках.
    Мих1974
  7. taiga2018 Сегодня, 12:26
    возможно,но ведь поэтому она и разрабатываемая,значит ещё будут доводить до ума.
    taiga2018
  8. mikh-korsakov Сегодня, 12:26
    Я в вопросе "Соратника" некомпетентен, но из общих соображений следует, что система хорошая, хотя есть к чему придраться, но поправимо, иначе бы не ругали, а так "критик хочет кофе" - и весь "Калашников" с горя ушел в запой?
    mikh-korsakov
    1. БАРХАН Сегодня, 14:19
      Цитата: mikh-korsakov
      хотя есть к чему придраться, но поправимо,

      Ничего страшного.Нет предела совершенству...Любое современное оружие когда то начиналось с чего то хиленького,будь то огнестрельное оружие,авиация или танки...
      БАРХАН
  9. rotmistr60 Сегодня, 12:28
    поскольку технология еще недостаточно зрелая, чтобы говорить о надежном экспорте
    Наверное лично кропотливо покопался во внутренностях коль так безапелляционно заявляет. Или по принципу - только в Сша может быть самое технологичное и не где более. "Знаток" однако.
    rotmistr60
  10. Гуру Сегодня, 12:38
    Цитата: Александр War
    Алжир приобрел более 300 боевых машин БМПТ-72 "Терминатор-2" Общее число заказанных Алжиром БМПТ-72 превышает 300 экземпляров, их основной задачей станет сопровождение танков Т-90СА бронетанковых дивизий и обеспечение защиты танков. В настоящее время функции защиты танков выполняют ЗСУ «Шилка» (ПВО) https://bmpd.livejournal.com/2837711.html

    А в по кустам "Соратники" табунами бегать будут, от того и Наглосаксы в восторге.;)
    Гуру
  11. Izotovp Сегодня, 12:40
    Сама машина 7 тонн..плюс вес бк да плюс беспилотник(желательно вертолетного типа),плюс операторы,плюс сопровождающие лица....ладно по земле,можно придумать какой нибудь тяжёлый носитель для всего комплекса сразу,а вот по воздуху ? Ан-12 ?
    Izotovp
  12. HMR333 Сегодня, 13:01
    не закупка не показатель на данный момент ибо и так идет перевооружение и есть другие приоритеты по закупкам так что всему свое время!
    HMR333
  13. voyaka uh Сегодня, 13:55
    Это он зря критикует. Разработка хорошая.
    А слабые места выявятся только в боевых условиях.
    Не попробуешь - не узнаешь.
    voyaka uh
    1. APASUS Сегодня, 20:09
      Какой то странный кусок из высказывания американского аналитика Самуэля Бендетт из CNA поставлен во главу угла! Вот бы увидеть аналитическую справку из Сирии по применению данной машины
      Сирия стала прекрасным полигоном для российской роботизированной военной техники, на котором она проходит обкатку в реальных боевых условиях. Периодически появляются сообщения, что в Сирии «засветился» то один такой комплекс, то другой. Помимо «Соратника» воюют с террористами и роботизированные комплексы «Платформа-М» и «Арго». Причем действуют они «бок о бок», совместно участвуя в наступательных операциях.

      APASUS
  14. rocket757 Сегодня, 13:59
    Дозреет, не сумливайтесь.
    Главное, шоб эффективно ворогов гасило, а цвет спелости нам не важен!!!
    rocket757
  15. Лена_Зачем Сегодня, 14:01
    Американец раскритиковал...
    Значит на верном пути!
    Лена_Зачем
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