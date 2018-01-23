Американский аналитик раскритиковал новую разработку «Калашникова»
Американский аналитик Самуэль Бендетт из CNA (Center for Naval Analyses) назвал разрабатываемую «Калашниковым» робототехническую систему «Соратник» недостаточно зрелой, сообщает Лента.ру со ссылкой на The National Interest.
По этой причине в ближайшее время Россия не сможет экспортировать новое оружие, отметил эксперт.
Бендетт отметил, что «Соратник» является «примером оружия, которым в будущем собираются оснащать российскую армию». Подобные комплексы, по его мнению, в связке с беспилотниками пригодятся для охраны северных и восточных границ России.
Таким образом эксперт прокомментировал сообщение ТАСС, в котором говорилось, что Россия в условиях, максимально приближенных к боевым, испытала систему «Соратник».
Ранее аналитик заявлял, что российские разработки военных беспилотников отстают от аналогичных зарубежных, однако страна занимает лидирующие позиции в системах радиоэлектронной борьбы.
Справка издания: «Бронированная гусеничная машина "Соратник" предназначена для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и объектов, разминирования и разграждения. Масса комплекса не превышает 7 тонн, скорость – до 40 километров в час, радиус действия – до 10 км. Платформа допускает установку пулеметов калибра 7,62 и 12,7 мм, гранатомета типа АГ-17А калибра 30 мм и восьми противотанковых управляемых ракет типа "Корнет-ЭМ". Бронемашина способна работать в связке с беспилотниками».
По этой причине в ближайшее время Россия не сможет экспортировать новое оружие, отметил эксперт.
В конце концов, россияне не приняли их (новую боевую систему) на собственное вооружение, поскольку технология еще недостаточно зрелая, чтобы говорить о надежном экспорте,считает он.
Бендетт отметил, что «Соратник» является «примером оружия, которым в будущем собираются оснащать российскую армию». Подобные комплексы, по его мнению, в связке с беспилотниками пригодятся для охраны северных и восточных границ России.
Таким образом эксперт прокомментировал сообщение ТАСС, в котором говорилось, что Россия в условиях, максимально приближенных к боевым, испытала систему «Соратник».
Ранее аналитик заявлял, что российские разработки военных беспилотников отстают от аналогичных зарубежных, однако страна занимает лидирующие позиции в системах радиоэлектронной борьбы.
Справка издания: «Бронированная гусеничная машина "Соратник" предназначена для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и объектов, разминирования и разграждения. Масса комплекса не превышает 7 тонн, скорость – до 40 километров в час, радиус действия – до 10 км. Платформа допускает установку пулеметов калибра 7,62 и 12,7 мм, гранатомета типа АГ-17А калибра 30 мм и восьми противотанковых управляемых ракет типа "Корнет-ЭМ". Бронемашина способна работать в связке с беспилотниками».
Использованы фотографии: Артем Коротаев / ТАСС
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