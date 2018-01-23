Эрдоган - США: А почему же вы не остановите свои операции в Афганистане и Ираке?
Турецкая армия распространила свою военную операцию против вооружённых отрядов YPG и на север Ирака. В ночное время в течение нескольких часов турецкие военные самолёты наносили удары по территориям, контролируемым поддерживаемыми США курдскими вооружёнными формированиями.
Генеральный штаб ВС Турции сообщает о том, что самолёты военно-воздушных сил Турции нанесли удары по позициям террористов (именно так в Анкаре называют курдские отряды на севере Ирака и Сирии) в районе Зап, находящемся близ турецкой границы.
Заявлено, что операция в упомянутом районе стала ответом на обстрелы турецкой территории со стороны Иракского Курдистана, а также на заявления лидеров курдских вооружённых отрядов о том, что они поспособствуют перемещению войны в саму Турцию.
Де-юре Турция проводит операцию против боевого крыла Рабочей партии Курдистана, которое признано террористической организацией не только Турцией, но также США и ЕС.
На таком фоне командование так называемыми Сирийскими демократическими силами (СДС) обратилось к Москве и Брюсселю выступить с «чёткой позицией по поводу турецкой военной операции в Африне». При этом турецкий президент Эрдоган заявил об условии прекращения операции.
Эрдоган:
При этом Эрдоган раскритиковал призыв Госдепа США остановить операцию «Оливковая ветвь». Эрдоган:
Генеральный штаб ВС Турции сообщает о том, что самолёты военно-воздушных сил Турции нанесли удары по позициям террористов (именно так в Анкаре называют курдские отряды на севере Ирака и Сирии) в районе Зап, находящемся близ турецкой границы.
Заявлено, что операция в упомянутом районе стала ответом на обстрелы турецкой территории со стороны Иракского Курдистана, а также на заявления лидеров курдских вооружённых отрядов о том, что они поспособствуют перемещению войны в саму Турцию.
Де-юре Турция проводит операцию против боевого крыла Рабочей партии Курдистана, которое признано террористической организацией не только Турцией, но также США и ЕС.
На таком фоне командование так называемыми Сирийскими демократическими силами (СДС) обратилось к Москве и Брюсселю выступить с «чёткой позицией по поводу турецкой военной операции в Африне». При этом турецкий президент Эрдоган заявил об условии прекращения операции.
Эрдоган:
Мы настроены решительно. Операция завершится, когда мы дадим отпор террористам. Мы сообщили об этом нашим друзьям в России, а также другим представителям коалиции.
При этом Эрдоган раскритиковал призыв Госдепа США остановить операцию «Оливковая ветвь». Эрдоган:
Я вас спрашиваю: в Афганистане, в Ираке сроки ваших операций истекли? Но вы всё равно ещё там. Тут не предмет для высчитывания (сроков) математически. Мы свернём операцию, когда достигнем успеха на южных границах.
Использованы фотографии: Фейсбук
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