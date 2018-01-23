Эрдоган - США: А почему же вы не остановите свои операции в Афганистане и Ираке?

Мы настроены решительно. Операция завершится, когда мы дадим отпор террористам. Мы сообщили об этом нашим друзьям в России, а также другим представителям коалиции.

Я вас спрашиваю: в Афганистане, в Ираке сроки ваших операций истекли? Но вы всё равно ещё там. Тут не предмет для высчитывания (сроков) математически. Мы свернём операцию, когда достигнем успеха на южных границах.

Турецкая армия распространила свою военную операцию против вооружённых отрядов YPG и на север Ирака. В ночное время в течение нескольких часов турецкие военные самолёты наносили удары по территориям, контролируемым поддерживаемыми США курдскими вооружёнными формированиями.Генеральный штаб ВС Турции сообщает о том, что самолёты военно-воздушных сил Турции нанесли удары по позициям террористов (именно так в Анкаре называют курдские отряды на севере Ирака и Сирии) в районе Зап, находящемся близ турецкой границы.Заявлено, что операция в упомянутом районе стала ответом на обстрелы турецкой территории со стороны Иракского Курдистана, а также на заявления лидеров курдских вооружённых отрядов о том, что они поспособствуют перемещению войны в саму Турцию.Де-юре Турция проводит операцию против боевого крыла Рабочей партии Курдистана, которое признано террористической организацией не только Турцией, но также США и ЕС.На таком фоне командование так называемыми Сирийскими демократическими силами (СДС) обратилось к Москве и Брюсселю выступить с «чёткой позицией по поводу турецкой военной операции в Африне». При этом турецкий президент Эрдоган заявил об условии прекращения операции.Эрдоган:При этом Эрдоган раскритиковал призыв Госдепа США остановить операцию «Оливковая ветвь». Эрдоган: