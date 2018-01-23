21:20 23 января

Эрдоган - США: А почему же вы не остановите свои операции в Афганистане и Ираке?

Турецкая армия распространила свою военную операцию против вооружённых отрядов YPG и на север Ирака. В ночное время в течение нескольких часов турецкие военные самолёты наносили удары по территориям, контролируемым поддерживаемыми США курдскими вооружёнными формированиями.

Генеральный штаб ВС Турции сообщает о том, что самолёты военно-воздушных сил Турции нанесли удары по позициям террористов (именно так в Анкаре называют курдские отряды на севере Ирака и Сирии) в районе Зап, находящемся близ турецкой границы.

Заявлено, что операция в упомянутом районе стала ответом на обстрелы турецкой территории со стороны Иракского Курдистана, а также на заявления лидеров курдских вооружённых отрядов о том, что они поспособствуют перемещению войны в саму Турцию.


Де-юре Турция проводит операцию против боевого крыла Рабочей партии Курдистана, которое признано террористической организацией не только Турцией, но также США и ЕС.

Эрдоган - США: А почему же вы не остановите свои операции в Афганистане и Ираке?


На таком фоне командование так называемыми Сирийскими демократическими силами (СДС) обратилось к Москве и Брюсселю выступить с «чёткой позицией по поводу турецкой военной операции в Африне». При этом турецкий президент Эрдоган заявил об условии прекращения операции.

Эрдоган:
Мы настроены решительно. Операция завершится, когда мы дадим отпор террористам. Мы сообщили об этом нашим друзьям в России, а также другим представителям коалиции.


При этом Эрдоган раскритиковал призыв Госдепа США остановить операцию «Оливковая ветвь». Эрдоган:
Я вас спрашиваю: в Афганистане, в Ираке сроки ваших операций истекли? Но вы всё равно ещё там. Тут не предмет для высчитывания (сроков) математически. Мы свернём операцию, когда достигнем успеха на южных границах.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 28

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  1. Teberii Сегодня, 12:24
    Эрдоган переходит в наступление. Попытка переворота явно была не без участия США.
    Teberii
    1. Logall Сегодня, 12:28
      Изначально много на себя берет. Чувствуется в нём комплекс Наполеона!
      Широко шагает, надо бы остановить наглеца... Как бы сказал Суворов! За точность цитаты не ручаюсь...
      Logall
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:30
        В направлении критики Сша пускай шагает и пошире.
        rotmistr60
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:14
          при том,что амерзота страшно не любит,когда ее в собственное гуано носом тыкают))
          Ратник с пулеметом
      2. bouncyhunter Сегодня, 12:31
        Привет , Саня ! hi И заметь - такая вызывающая риторика сходит Эрдогану с рук . wink
        bouncyhunter
        1. Partyzan Сегодня, 12:42
          Цитата: bouncyhunter
          И заметь - такая вызывающая риторика сходит Эрдогану с рук .

          и будет пока сходить - пока он с Россией не поругался, потому что полосатые знают - Россия быстро придет им на замену
          Partyzan
          1. cniza Сегодня, 13:09
            Интересную партию разыгрывают в Сирии , мало информации.
            cniza
          2. Shurik70 Сегодня, 13:18
            Цитата: Partyzan
            Цитата: bouncyhunter
            И заметь - такая вызывающая риторика сходит Эрдогану с рук .

            и будет пока сходить - пока он с Россией не поругался, потому что полосатые знают - Россия быстро придет им на замену

            Не придёт Россия на замену Туркам. У нас противоположные цели.
            Мы хотим сильной дружественной Сирии, сильных дружественных курдов и мирной, не бряцающей оружием Турции (дружественной её в ближайшее время по любому не сделать). А Эрдоган хочет сильной Турции с мощной армией, и что бы курды с Асадом тихо под веником сидели и не дышали.
            Что ему сходит с рук - он движется в направлении, нужном США - эскалации насилия в регионе. Пока его деятельность будет удерживать миллионы беженцев в ЕС, ему будут только пальчиком грозить, призывая к "мирному решению вопроса". На практике ещё и оружия подбросят.
            Shurik70
        2. Касым Сегодня, 13:21
          Паша, так старые друзья нож к горлу приставили. Вначале "ослабили" - немцы вывели свои Пэтриоты. Начались теракты. Потом начали с курдами заигрывать, поставляя оружие и БК, обучая их. Потом до военного переворота додумались. Европа в ЕС не пускает. Напряг с Катаром вызвал осложнение с аравийсими монархами. Бармалеи всех мастей по всей южной границе. Может следующая цветная революция произоидет в Турции? Так что Эрдогану есть из-за чего нервничать и вести вызывающую риторику.
          Любопытно наблюдать, как два союзника по НАТО лаяться. Тем более первая и вторая страна по численности ВС в НАТО. Вообще-то закупка С-400 показательна:
          1. Если бы Вы видели угрозы с Востока, то закупали бы западные комплексы ПВО. И наоборот. Следовательно угрозы Эрдоган видит с Запада.
          2. Если бы Вы хотели покинуть альянс, чтобы сделали? Наверное, снять угрозу с воздуха. НАТО (США) привыкли начинать с помощью авиации и КР - С-400 Эрдогану были бы кстати.
          3. Это наступление на курдов Эрдогана показывает, что НАТО ему не указ. Турки уже требуют, чтобы штаты забрали оружие, которое они поставляли курдам. А это уже невыполнимо.
          Любое обострение м\у "союзниками" альянса может эмоцианального Эрдогана толкнуть на выход из блока. Мне кажется все к этому идет, иначе "партнеры" турку "приговор подпишут". Так что зажали Эрдогана, что тот такую риторику взял. hi
          Касым
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:25
            Даурен , привет ! hi Да там уже такая сборная солянка заварилась , что не понятно что и как : все тянут одеяло на себя и никто не хочет уступать ...
            bouncyhunter
            1. Касым Сегодня, 13:39
              Эрдоган силу показывает и под шумок своих бармалеев выведет. Сирии и России действия турков против курдов, как это ни цинично, но выгодны. Штаты делали ставки на курдов похоже зря - туркам это точно не понравилось. Асаду, пока протурецкии бармалеи отвлечены, надо других продолжить "закатывать". Похоже аравийские монархи руки умыли - заплатят может Эрдогану, чтобы он наиболее значимых для них бармалеев вывел. Мне кажется это вторая задача для Эрдогана после "борьбы" с курдами в этой операции - вывести своих бармалеев. hi
              Касым
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:42
                Вполне возможно что ты и прав в своих предположениях . Время покажет . yes
                bouncyhunter
      3. Венд Сегодня, 13:19
        Цитата: Logall
        Изначально много на себя берет. Чувствуется в нём комплекс Наполеона!
        Широко шагает, надо бы остановить наглеца... Как бы сказал Суворов! За точность цитаты не ручаюсь...

        Да нет, Эрдоган понимает, стоит только в Ираке или Сирии создать государство и война с турецкими курдами обернется для Турции катастрофой.
        Венд
      4. KCA Сегодня, 15:40
        А может так и надо? Не юлить, а шаг чеканить, вон винни-пух Ын надул щёки, а США в ответ сдулись
        KCA
    2. Ныробский Сегодня, 12:40
      Цитата: Teberii
      Эрдоган переходит в наступление. Попытка переворота явно была не без участия США.
      Этот переворот ими и разрабатывался, о чём собственно говоря сам Д.Керри и проговорился во время его осуществления. В случае успеха на месте Эдика сидел бы Давутоглу, который и подыграл матрасам в инциденте с российским самолётом, отдав приказ на его уничтожение. Матрасы ждали, что это позволит развить военный конфликт между РФ и Турцией, что бы США и Ко тем временем спокойно добивали Сирию, но не срослось т.к.Эдик оказался умнее, за что собственно говоря США его и хотели устранить.
      Ныробский
    3. Маз Сегодня, 13:46
      Султан лезет в дырку! Так можно и рак заработать. Чудит осман. Но пиар для правоверных очень даже верный выбран.
      Маз
  2. Meckajiuhe Сегодня, 12:24
    Во как.Совсем от лап отбились...
    Meckajiuhe
  3. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:27
    Всё интереснее становится!)) По базам США,было бы неплохо, ещё.. Эрдоган,под русской "крышей", почувствовал себя всесильным?)) Пусть ломают рога,друг другу. Только,местных жителей жалко,бедолаг..
    Сибирский цирюльник
    1. Partyzan Сегодня, 12:30
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Всё интереснее становится!)) По базам США,было бы неплохо, ещё.. Эрдоган,под русской "крышей", почувствовал себя всесильным?)) Пусть ломают рога друг другу. Только местных жителей жалко,бедолаг..

      местным была предложена автономия в составе сирии - захотели большего - получили
      Partyzan
      1. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:38
        Я, о простых обычных людях,которые "пашут землю" и решений не принимают. Они являются заложниками политиков и военных,коих мне совсем не жалко
        Сибирский цирюльник
        1. Partyzan Сегодня, 12:40
          так всегда было request паны дерутся - у мужиков чубы трещат
          Partyzan
      2. demo Сегодня, 12:43
        Говорила им мама учитесь лучше. Умейте читать и писать.
        Прочли бы сказку А.С.Пушкина и вовремя бы остановились.
        А теперь мы все увидим что такое "разбитое курдское корыто".
        Я не злорадствую.
        Но и не приветствую.
        demo
  4. taiga2018 Сегодня, 12:28
    вопрос так и повис в воздухе...Тиллерсон лихорадочно продумывает ответ...
    taiga2018
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:41
      Пусть попросит помощи у Климкина laughing
      Тот подскажет "умный" ответ
      Сибирский цирюльник
    2. CooL_SnipeR Сегодня, 12:42
      Принять курдов в Ната wassat
      CooL_SnipeR
      1. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:48
        Без "киборгов", там никак! wassat
        Сибирский цирюльник
  5. Egorovich Сегодня, 12:36
    Негласный договор вполне хорошо действует. Россия и Асад берут Идлиб и его окрестности под свой контроль, а турки ведут свои разборки с курдами. И никто никому не мешает. Все логично.
    Egorovich
  6. iaroslav.mudryi Сегодня, 12:48
    Как всегда, интересный расклад по Сирии от Е.Я.Сатановского (Армагедоныч) в программе Вечер с Владимиром Соловьевым. Выпуск от 22.01.2018. (блок с ним с 1:16:00 - 1:41:30)


    ..... и на закуску, не по теме, но забавно - Майкл Бом о "кибератаках русских хакеров" многократно вызывал приступы смеха у гостей в студии (с 2:18:00-2:24:00), феерично! laughing
    iaroslav.mudryi
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