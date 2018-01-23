Уязвимость «Хмеймима»: спасут ли российскую базу три кольца обороны?

Обстрел российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии стал самой громкой новостью первых дней нового года. И хотя данные о якобы уничтоженных самолетах ВКС не нашли подтверждений, ряд экспертов успели высказать свои мнения о неготовности российской группировки обеспечить защиту объекта.



Оборона "Хмеймима" состоит из трех колец. Первое кольцо - это периметр самой базы. Он контролируется российской военной полицией. Второе кольцо - радиус 2-3 километров от базы. Контролируется подразделениями морской пехоты ВМФ и десантниками. Группы усилены танками Т-90. Третье кольцо - 5-7 километров от авиабазы. Контролируется мобильными группами спецназа. В их задачи входит проверка подозрительных объектов, выявление схронов с оружием.



Второе и третье кольца патрулируются боевыми вертолетами ВКС РФ из состава авиагруппы базы "Хмеймим".











