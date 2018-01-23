21:24 23 января

Уязвимость «Хмеймима»: спасут ли российскую базу три кольца обороны?

Обстрел российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии стал самой громкой новостью первых дней нового года. И хотя данные о якобы уничтоженных самолетах ВКС не нашли подтверждений, ряд экспертов успели высказать свои мнения о неготовности российской группировки обеспечить защиту объекта.

Оборона "Хмеймима" состоит из трех колец. Первое кольцо - это периметр самой базы. Он контролируется российской военной полицией. Второе кольцо - радиус 2-3 километров от базы. Контролируется подразделениями морской пехоты ВМФ и десантниками. Группы усилены танками Т-90. Третье кольцо - 5-7 километров от авиабазы. Контролируется мобильными группами спецназа. В их задачи входит проверка подозрительных объектов, выявление схронов с оружием.

Второе и третье кольца патрулируются боевыми вертолетами ВКС РФ из состава авиагруппы базы "Хмеймим".




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Комментарии 2

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  1. НЕКСУС Сегодня, 14:07
    Помимо этих трех колец,я уже говорил об этом,нужна эшелонированная оборона комплексами РЭБ. И я имею ввиду не только Красуху,но и комплексы ,способные работать по мини дронам,ослепляя их и выводя из строя вообще.
    НЕКСУС
  2. Albatroz Сегодня, 17:17
    Самое лучше средство - это линия фронта километров на 50 от базы, не ближе.
    Иначе бесполезняк
    Albatroz
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