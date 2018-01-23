21:27 23 января

В Сети появились первые фото интерьера БМП на платформе «Бумеранг»

Новейшая российская колесная БМП К-17, созданная платформе «Бумеранг», в настоящее время является самой таинственной из всей линейки перспективной российской техники, пишет Российская газета.

В Сети появились первые фото интерьера БМП на платформе «Бумеранг»


«Если о машинах семейств "Армата", "Курганец-25", самоходке "Коалиция-СВ" достаточно подробно рассказывалось российскими СМИ, то "Бумеранги" редко появлялись на телевизионных экранах. Кроме непосредственного участия в Парадах на Красной площади, нижегородские машины демонстрировались лишь на международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Однако до сих пор многие вопросы остались без ответов», говорится в материале.




По данным автора, часть тайн перспективной машины будет раскрыта в канун Дня защитника Отечества, когда на телеканале «Звезда» выйдет премьера нового выпуска программы «Военная приемка». Передача будет полностью посвящена «Бумерангу».

Информация об этом размещена в Instagram «Военно-промышленной компании», которая как раз занимается разработкой и выпуском бронетехники. Здесь же опубликованы фотографии, которые никогда нигде не публиковались. Например, можно рассмотреть, как машина выглядит изнутри.

Также видны специальные мониторы, с помощью которых возможно управление вооружением, и оценить преимущество установки дистанционно-управляемого боевого модуля.

Внедрение изолированного размещения боекомплекта не только обезопасило пехотинцев, но и существенно улучшило их условия обитания за броней, отмечает автор.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 28

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  1. rotmistr60 Сегодня, 12:49
    Вспоминаю старушку БМП-1 где десант сидел по бортам спиной к баку с солярой.
    rotmistr60
    1. brr1 Сегодня, 16:52
      А я БМД-1 вспоминаю, где десант сидел как килька в банке (те которые за башней стрелок, гранатометчик и помошник его). Тут лимузин прям
      brr1
  2. Серый брат Сегодня, 12:51
    Хорошо но мало.
    Серый брат
    1. Chertt Сегодня, 13:00
      Цитата: Серый брат
      Хорошо но мало.

      мало, но Хоррошо ! (пока так) wink
      Chertt
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:13
        маловато, да
        Angel_and_Demon
        1. Per se. Сегодня, 13:55
          Можем гордится, у нас будет самый большой БТР в мире, "Страйкер" в этом посрамлён. Если маловато, то есть ещё Т-15 и "Курганец", переплюнули и всяких там "Бредли" и "Уорриор". По мне, так лучше бы давным давно выпускали БТР-90, как и лучше БМП-3 вряд ли что создадут в обозримой перспективе. Конечно, для антитеррористических операций, в качестве полицейской, противопартизанской техники, да демонстрантов-толпу где пугать, "Бумеранг" солидная вещь.
          Per se.
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:00
            Согласен - заметность афигенная, с закрытыми глазами попасть можно
            Angel_and_Demon
            1. Per se. Сегодня, 14:22
              Цитата: Angel_and_Demon
              с закрытыми глазами попасть можно
              Всё дело в приоритетах, если зацикливаться на войсковых колоннах, которые атакуют боевики из засад в нашем тылу, ставя фугасы, это одно, если большая война, это другое. У нас пошли по пути опыта локальных войн, антитеррористических операций. Наконец, сделать огромное просто физически легче, чем рационально-компактное. Если упираться в MRAP (англ. mine resistant ambush protected — защищённый от подрыва и атак из засад, миностойкий засадозащищённый), то, разумеется, имеем БТР для войсковых колонн, зацикливаемся на защите от фугаса, но увеличиваем высоту, делая цель более уязвимой уже для ПТР и бронебойных снарядов. На схеме обычный грузовик и машина с технологией MRAP. К какой войне у нас готовятся, если и "сирийский опыт" хотят переносить в заснеженное просторы, да, под полноводные реки. Так и шоу "танковый биатлон", глядишь, станет критерием по боевой подготовке.
              Per se.
              1. НЕКСУС Сегодня, 16:20
                Цитата: Per se.
                У нас пошли по пути опыта локальных войн, антитеррористических операций.

                Вы до сих пор верите,что будет война по типу ВОВ с танковыми клиньями и огневыми валами? Посмотрите внимательно на военные конфликты последних полвека и ответьте себе на вопрос-а разве стратегия и тактика войны со времен ВОВ не изменилась?
                Цитата: Per se.
                Можем гордится, у нас будет самый большой БТР в мире, "Страйкер" в этом посрамлён.

                Серьезно?Можно узнать габариты Бумеранга?Вот Стрйкер -
                БОЕВАЯ МАССА, т: 18,77.

                ЭКИПАЖ, чел.: 3.

                ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина – 6950, ширина – 2720, высота – 2640.
                Можно узнать какие габариты Бумеранга?
                Цитата: midivan
                Дааа уууж, тут на броне на покатаешься, если в бронике от туда спрыгнешь и ноги переломаешь.

                Сидя на броне,вы будете первым на превращение в груз 200,при попадании в БТР ПТРК или подрыва на мине. Чтоб отучить от совковой привычки перемещаться на броне и сохранить жизнь бойцов,и создали бронекапсулы в Бумеранке,дабы такие рэмбы не гибли пачками,которые любят кататься сверху.
                НЕКСУС
                1. Рязанец87 Сегодня, 17:03
                  Товарищ еще в 40-х: "...увеличиваем высоту, делая цель более уязвимой уже для ПТР и бронебойных снарядов."
                  Рязанец87
                2. Per se. Сегодня, 18:33
                  Цитата: НЕКСУС
                  Вы до сих пор верите,что будет война по типу ВОВ с танковыми клиньями и огневыми валами?
                  Как говорил один поп из советского фильма, - все люди во что-либо верят, одни верят, что Бог есть, другие верят, что Бога нет... Если начнётся война, и, не дай Бог, большая война, от моей "веры", и при готовности к такой лихой године, будет пользы намного больше, чем от Вашего "оптимизма". Вообще, какой будет новая война, боле-менее знал лишь потенциальный агрессор, да и то не всегда сюжет складывался по его представлениям. Как складывается исторически, генералы склонны готовиться не к той войне, которая приходит, и редко кто угадывал реальные перспективы. Если Вы, Андрей, что называется, руку отдаёте, гарантируя прогноз, Ваше дело, но, повторюсь, лучше не быть таким самоуверенным оптимистом на маленькие и лёгкие войнушки. На Ваше предложение "письками мерятся" по "Страйкеру", мне достаточно того, что я вижу в сравнении по габаритам. А, если упираться, так БМП Т-15 уж точно переплюнуло, как чудовище-мастодонт, по всем критериям даже уродцев "Бредли" и "Уорриор".
                  Цитата: НЕКСУС
                  Чтоб отучить от совковой привычки перемещаться на броне и сохранить жизнь бойцов,и создали бронекапсулы в Бумеранке,дабы такие рэмбы не гибли пачками,которые любят кататься сверху
                  Извините, а Вы катались на броне, например, на горном серпантине, когда могут атаковать колонну так, что времени в обрез, и стрелять будут даже не просто в упор, и со всех сторон, а и сверху, практически в крышу? Вот в таком чудо "Бумеранге", "с банкой пива" внутри, Вы скорее погибнете, даже не успев эти возжеланные двери, "в заднем проходе", открыть. На броне ездили ни только от того, что так больше шансов уцелеть при подрыве на мине или фугасе, а что бы можно было быстро спрыгнуть и занять оборону. Те, кто мечтают видеть в БМП или БТР бомбоубежище, жестоко ошибаются, если таким вообще место на войне. Нет не убиваемой техники, и в войсковых колоннах в том же Афгане были не одни БМП или БТРы с "дураками" на броне, в колонне были и грузовики, автокраны, заправщики, санитарные машины... С ними как быть? Если было грамотное охранение, хорошая разведка, хорошая работа сапёров, слаженное управление движением, это и было одним из главных залогов успешного прохождения, это и останется главным в локальных конфликтах при хождении колонн в своём тылу, а не рождение подобий "Маус" под пехоту. В настоящей же войне, от которой никто не застрахован, всё это уйдёт на второй план. Не было в ту же Второю мировую, таких проблем от Вермахта, колонны атаковали пикировщики, а не немецкие диверсанты-партизаны, бронетехника будет нужна другая. Что до Ваших "Бумерангов", так, я уже сказал выше, для внутренних войск и полиции сойдёт.
                  Per se.
                  1. НЕКСУС Сегодня, 18:39
                    Цитата: Per se.
                    Если начнётся война, и, не дай Бог, большая война, от моей "веры", и при готовности к такой лихой године, будет пользы намного больше, чем от Вашего "оптимизма".

                    Уважаемый,если начнется большая война,Бумеранги с Арматами вообще не в кассу будут,тк там заговорит совсем другое оружие.Так что ваш спич о вере вообще не в кассу. А если учесть тот факт,что во всю разрабатывается ВЫСОКОТОЧНОЕ оружие,в том числе и КР,то разговор о большой войне становится совсем смехотворным.
                    Цитата: Per se.
                    Извините, а Вы катались на броне, например, на горном серпантине,

                    Катался и что?
                    Цитата: Per se.
                    Те, кто мечтают видеть в БМП или БТР бомбоубежище, жестоко ошибаются, если таким вообще место на войне.

                    Уважаемый,видимо разработчики наши ну совсем тупые...делают бронекапсулы,всякие КАЗы,новую броню и тд,а тут приходит такой вояка и говорит-да все это чухня полная.Надо кататься верхом на броне и целей будете.
                    НЕКСУС
                    1. Per se. Сегодня, 19:17
                      Цитата: НЕКСУС
                      Уважаемый,видимо разработчики наши ну совсем тупые...
                      Мы высказали своё мнение, я Вас услышал, но Вы меня не убедили. Думаю, это нормально для дискуссии. Лозунги я не любитель писать, надеюсь, что Вам хоть немного было интересно, и было о чём задуматься, и, очень надеюсь, что лично ничем Вас не обидел. Всего доброго.
                      Per se.
                  2. Стропорез Сегодня, 19:30
                    Цитата: Per se.
                    Извините, а Вы катались на броне, например, на горном серпантине, когда могут атаковать колонну так, что времени в обрез, и стрелять будут даже не просто в упор, и со всех сторон, а и сверху, практически в крышу?

                    кстати, очень эффективно
                    Цитата: Per se.
                    что так больше шансов уцелеть при подрыве на мине или фугасе, а что бы можно было быстро спрыгнуть и занять оборону.

                    Так точно soldier Если не успел , то заказывай братишкам деревянные бушлаты.
                    Цитата: Per se.
                    войсковых колоннах в том же Афгане были не одни БМП или БТРы с "дураками" на броне, в колонне были и грузовики, автокраны, заправщики, санитарные машины...

                    Пять колонн Кабул-Гардез за БЗ
                    Цитата: Per se.
                    хорошая разведка, хорошая работа сапёров, слаженное управление движением, это и было одним из главных залогов успешного прохождения, это и останется главным в локальных конфликтах

                    10 колонн "За Отвагу".
                    Этому объяснять бесполезно, что бэтэры, бмпэхи и бмдешки применялись для доставки личного состава , придумано было старослужащими, в начале 80-ых, поскольку при попадании или подрыве гробится всё отделение, а так только мех-вод.... soldier
                    Стропорез
          2. yarema vishneveckiy Сегодня, 14:38
            Бтр 90 пробивается. Даже бронебойные пули. Bmp. 3 из алюминиевого сплава. Нет никакой противоминной защитой. Эта техника. Лучшем случае конца 20 века
            yarema vishneveckiy
            1. Per se. Сегодня, 18:44
              Цитата: yarema vishneveckiy
              Бтр 90 пробивается. Даже бронебойные пули. Bmp. 3 из алюминиевого сплава.
              А "Уазики" с пулемётами из "сирийского опыта", из какого века? БТР-90 хорошая машина, не заслуженно засуженная, как и БМП-3, будет оставаться лучшей в своём классе ещё долгие годы. Что из себя представляет "Бумеранг", который даже не прошёл всего цикла испытаний, не принят на вооружение, от чего он будет гореть или просто ломаться, сейчас остаётся большим вопросом, но то, что уже сейчас это крупноразмерная по боковой и лобовой проекции цель, очевидно.
              Per se.
          3. midivan Сегодня, 15:16
            Цитата: Per se.
            Можем гордится, у нас будет самый большой БТР в мире

            Дааа уууж, тут на броне на покатаешься, если в бронике от туда спрыгнешь и ноги переломаешь.
            midivan
            1. Alexey RA Сегодня, 16:38
              Цитата: midivan
              Дааа уууж, тут на броне на покатаешься, если в бронике от туда спрыгнешь и ноги переломаешь.

              Дык... это просто конструктивный способ отучить личный состав ездить на броне.
              Alexey RA
              1. НЕКСУС Сегодня, 16:52
                Цитата: Alexey RA
                Дык... это просто конструктивный способ отучить личный состав ездить на броне.

                Это способ донести простую мысль ,что люди заканчиваются и их надо беречь.Что толку от современного оружия,если не будет людей ,которые им будут пользоваться? До нашего МО наконец дошло,что миллионные потери ЛС нам ни к чему.
                НЕКСУС
              2. midivan Сегодня, 18:22
                Цитата: Alexey RA
                Дык... это просто конструктивный способ отучить личный состав ездить на броне.

                Многих уже и не отучить smile там выжигать надо (по хорошему и в хорошем смысле).
                midivan
    2. seti Сегодня, 13:46
      Если скоро видио на Военной Приемке то достаточно. Там будет что посмотреть. Надеюсь скоро первые поставки в войска.
      seti
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:14
        Цитата: seti
        Надеюсь скоро первые поставки в войска.

        Ранее 20 года поставок серийных не будет. Вся техника,что линейки Армата,что Курганец или Бумеранг -это все новая техника,требующая обкатки,испытаний,доводки. Именно поэтому модернизируют старое советское пока,что считаю правильным.
        НЕКСУС
  3. Alexey-74 Сегодня, 13:20
    Ну что же это очень радует, давно ждем новостей про "Бумеранг". Ждем!
    Alexey-74
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:33
    Пл фото видно, что военным в форме внутри машины тесно! Или сиденья не регулируются, или они действительно слишком близко расположены один ряд от другого!
    Геркулесыч
    1. woron333444 Сегодня, 14:36
      Это не Мерседес
      woron333444
    2. Genry Сегодня, 14:57
      Цитата: Геркулесыч
      Или сиденья не регулируются, или они действительно слишком близко расположены один ряд от другого!

      Да, могли бы ширину на ~30 см сделать шире. Внутреннее пространство было-бы больше и в одну колею с Т-72 пошли-бы.
      Genry
    3. midivan Сегодня, 15:22
      Цитата: Геркулесыч
      Пл фото видно, что военным в форме внутри машины тесно! Или сиденья не регулируются, или они действительно слишком близко расположены один ряд от другого!

      Цитата: Genry
      Да, могли бы ширину на ~30 см сделать шире. Внутреннее пространство было-бы больше и в одну колею с Т-72 пошли-бы.

      А если сидения расположить по типу цилиндров V образного двигателя, то коленками упираться уже не придется и шире делать не надо. request ИМХА
      midivan
  5. Radikal Сегодня, 14:58
    Цитата: Per se.
    Цитата: Angel_and_Demon
    с закрытыми глазами попасть можно
    Всё дело в приоритетах, если зацикливаться на войсковых колоннах, которые атакуют боевики из засад в нашем тылу, ставя фугасы, это одно, если большая война, это другое. У нас пошли по пути опыта локальных войн, антитеррористических операций. Наконец, сделать огромное просто физически легче, чем рационально-компактное. Если упираться в MRAP (англ. mine resistant ambush protected — защищённый от подрыва и атак из засад, миностойкий засадозащищённый), то, разумеется, имеем БТР для войсковых колонн, зацикливаемся на защите от фугаса, но увеличиваем высоту, делая цель более уязвимой уже для ПТР и бронебойных снарядов. На схеме обычный грузовик и машина с технологией MRAP. К какой войне у нас готовятся, если и "сирийский опыт" хотят переносить в заснеженное просторы, да, под полноводные реки. Так и шоу "танковый биатлон", глядишь, станет критерием по боевой подготовке.

    good hi
    Radikal
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