В Сети появились первые фото интерьера БМП на платформе «Бумеранг»
Новейшая российская колесная БМП К-17, созданная платформе «Бумеранг», в настоящее время является самой таинственной из всей линейки перспективной российской техники, пишет Российская газета.
«Если о машинах семейств "Армата", "Курганец-25", самоходке "Коалиция-СВ" достаточно подробно рассказывалось российскими СМИ, то "Бумеранги" редко появлялись на телевизионных экранах. Кроме непосредственного участия в Парадах на Красной площади, нижегородские машины демонстрировались лишь на международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Однако до сих пор многие вопросы остались без ответов», говорится в материале.
По данным автора, часть тайн перспективной машины будет раскрыта в канун Дня защитника Отечества, когда на телеканале «Звезда» выйдет премьера нового выпуска программы «Военная приемка». Передача будет полностью посвящена «Бумерангу».
Информация об этом размещена в Instagram «Военно-промышленной компании», которая как раз занимается разработкой и выпуском бронетехники. Здесь же опубликованы фотографии, которые никогда нигде не публиковались. Например, можно рассмотреть, как машина выглядит изнутри.
Также видны специальные мониторы, с помощью которых возможно управление вооружением, и оценить преимущество установки дистанционно-управляемого боевого модуля.
Внедрение изолированного размещения боекомплекта не только обезопасило пехотинцев, но и существенно улучшило их условия обитания за броней, отмечает автор.
«Если о машинах семейств "Армата", "Курганец-25", самоходке "Коалиция-СВ" достаточно подробно рассказывалось российскими СМИ, то "Бумеранги" редко появлялись на телевизионных экранах. Кроме непосредственного участия в Парадах на Красной площади, нижегородские машины демонстрировались лишь на международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Однако до сих пор многие вопросы остались без ответов», говорится в материале.
По данным автора, часть тайн перспективной машины будет раскрыта в канун Дня защитника Отечества, когда на телеканале «Звезда» выйдет премьера нового выпуска программы «Военная приемка». Передача будет полностью посвящена «Бумерангу».
Информация об этом размещена в Instagram «Военно-промышленной компании», которая как раз занимается разработкой и выпуском бронетехники. Здесь же опубликованы фотографии, которые никогда нигде не публиковались. Например, можно рассмотреть, как машина выглядит изнутри.
Также видны специальные мониторы, с помощью которых возможно управление вооружением, и оценить преимущество установки дистанционно-управляемого боевого модуля.
Внедрение изолированного размещения боекомплекта не только обезопасило пехотинцев, но и существенно улучшило их условия обитания за броней, отмечает автор.
Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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