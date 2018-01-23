Израиль поставил Италии второй самолет ДРЛО и управления CAEW
Минобороны Израиля и объединение Israel Aerospace Industries (IAI) передали ВВС Италии второй из двух заказанных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления CAEW G550 (итальянское обозначение Е-550А), выполненный на основе административных самолетов Gulfsream G550, сообщает bmpd со ссылкой на IsraelDefense.
«Соглашение о поставке Италии двух самолетов ДРЛО и управления CAEW G550 на сумму около 850 млн. долларов было одним из трех встречных офсетных компенсационных соглашений по контракту от июля 2012 года на приобретение ВВС Израиля 30 учебно-боевых самолетов М-346 Master производства итальянской группы Finmeccanica (ныне компания Leonardo)», – говорится в сообщении ресурса.
CAEW G550 оснащен израильским радиолокационным комплексом IAI Elta EL/W-2085 с конформными антеннами с АФАР, а также комплексами радио- и радиотехнической разведки.
Сообщается, что «Италия стала четвертым эксплуатантом самолетов CAEW G550 после ВВС Израиля (два самолета, носящих израильское название Eitan, поставлены в 2008 году), ВВС Сингапура (четыре самолета, поставлены в 2010-2014 годах) и ВМС США (один самолет в 2017 году для использования для сопровождения испытаний ракетного вооружения, наподобие советских самолетов СКИП)».
Первый самолет итальянские военные получили в декабре 2016 года. Обе машины будут входить в состав 71-й авиационной группы 14-го полка, дислоцированного на авиабазе Пратика-ди-Маре близ Рима. В состав указанной авиагруппы входят также несколько самолетов радио- и радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Alenia G.222VS/TCM и Piaggio P.180 Avanti II.
«Соглашение о поставке Италии двух самолетов ДРЛО и управления CAEW G550 на сумму около 850 млн. долларов было одним из трех встречных офсетных компенсационных соглашений по контракту от июля 2012 года на приобретение ВВС Израиля 30 учебно-боевых самолетов М-346 Master производства итальянской группы Finmeccanica (ныне компания Leonardo)», – говорится в сообщении ресурса.
CAEW G550 оснащен израильским радиолокационным комплексом IAI Elta EL/W-2085 с конформными антеннами с АФАР, а также комплексами радио- и радиотехнической разведки.
Сообщается, что «Италия стала четвертым эксплуатантом самолетов CAEW G550 после ВВС Израиля (два самолета, носящих израильское название Eitan, поставлены в 2008 году), ВВС Сингапура (четыре самолета, поставлены в 2010-2014 годах) и ВМС США (один самолет в 2017 году для использования для сопровождения испытаний ракетного вооружения, наподобие советских самолетов СКИП)».
Первый самолет итальянские военные получили в декабре 2016 года. Обе машины будут входить в состав 71-й авиационной группы 14-го полка, дислоцированного на авиабазе Пратика-ди-Маре близ Рима. В состав указанной авиагруппы входят также несколько самолетов радио- и радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Alenia G.222VS/TCM и Piaggio P.180 Avanti II.
Использованы фотографии: Минобороны Италии
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