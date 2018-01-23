21:22 23 января

Израиль поставил Италии второй самолет ДРЛО и управления CAEW

Минобороны Израиля и объединение Israel Aerospace Industries (IAI) передали ВВС Италии второй из двух заказанных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления CAEW G550 (итальянское обозначение Е-550А), выполненный на основе административных самолетов Gulfsream G550, сообщает bmpd со ссылкой на IsraelDefense.



«Соглашение о поставке Италии двух самолетов ДРЛО и управления CAEW G550 на сумму около 850 млн. долларов было одним из трех встречных офсетных компенсационных соглашений по контракту от июля 2012 года на приобретение ВВС Израиля 30 учебно-боевых самолетов М-346 Master производства итальянской группы Finmeccanica (ныне компания Leonardo)», – говорится в сообщении ресурса.


CAEW G550 оснащен израильским радиолокационным комплексом IAI Elta EL/W-2085 с конформными антеннами с АФАР, а также комплексами радио- и радиотехнической разведки.

Сообщается, что «Италия стала четвертым эксплуатантом самолетов CAEW G550 после ВВС Израиля (два самолета, носящих израильское название Eitan, поставлены в 2008 году), ВВС Сингапура (четыре самолета, поставлены в 2010-2014 годах) и ВМС США (один самолет в 2017 году для использования для сопровождения испытаний ракетного вооружения, наподобие советских самолетов СКИП)».

Первый самолет итальянские военные получили в декабре 2016 года. Обе машины будут входить в состав 71-й авиационной группы 14-го полка, дислоцированного на авиабазе Пратика-ди-Маре близ Рима. В состав указанной авиагруппы входят также несколько самолетов радио- и радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Alenia G.222VS/TCM и Piaggio P.180 Avanti II.

Использованы фотографии: Минобороны Италии
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Серый брат Сегодня, 13:09
    Итальянцы совсем занищебродили.
    Серый брат
    1. Chertt Сегодня, 13:12
      Цитата: Серый брат
      Итальянцы совсем занищебродили.

      Реально. 850 лямов заплатили, ваще бомжары
      Chertt
      1. Серый брат Сегодня, 13:16
        Цитата: Chertt
        Реально. 850 лямов заплатили, ваще бомжары

        Ну так самолёт бизнес класса всё-таки. Вещь статусная.
        Серый брат
        1. Chertt Сегодня, 13:19
          Цитата: Серый брат
          так самолёт бизнес класса

          Алле гражданин, мы вас теряем.... какой бизнес класс, вы еще про стюардесс и мартини расскажите
          Chertt
          1. Серый брат Сегодня, 14:04
            Цитата: Chertt
            какой бизнес класс, вы еще про стюардесс и мартини расскажите

            Не ну это понятно. А джакузи там есть?
            Серый брат
            1. Chertt Сегодня, 19:09
              Цитата: Серый брат
              А джакузи там есть?

              Извините, не понял вашу шутку hi
              Chertt
      2. oldseaman1957 Сегодня, 13:16
        Да, прут вперёд по технологиям товарищи евреи... Пора и с нами поделиться!
        oldseaman1957
      3. Геркулесыч Сегодня, 13:19
        Да сейчас этих баксов у каждого триллионы lol !У некоторых вон вообще 20 триллионов долларов -правда, долга, но они такие жуки wassat что им и аннулировать его недолго! wassat
        Геркулесыч
        1. Chertt Сегодня, 13:23
          Цитата: Геркулесыч
          что им и аннулировать его недолго!

          Делов то, очередную провокацию, типа "башен близнецов" устроят, введут ЧП , и "кому я должен, всем прощаю"
          Chertt
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:16
    Вот вам и конкуренты американцам! Израильтяне тихой сапой себе такой кусок оружейного рынка отхватит, что не только мы но и китайцы будут завидовать hi
    Геркулесыч
    1. _Jack_ Сегодня, 13:20
      Ну пока что даже китайцам до объема нашего оружейного экспорта оч. далеко, не говоря уж про Израиль. Но то что Израиль шагает очень большими шагами в области современного высокотехнологичного оружия не поспоришь.
      _Jack_
    2. Маз Сегодня, 14:24
      Не конкуренты американцам, Геркулесыч,, а американская промзона пятьдесят первого штата США на ближнем востоке. К тому же дешевая. В четверо дешевле , чем производство в штатах сей вундервафли или в Европе.
      Маз
    3. Комментарий был удален.
  3. voyaka uh Сегодня, 13:53
    Такие самолетики выгодно продавать.
    Более 400 млн. за штуку. Он в разы меньше АВАКСа, обнаружить и сбить
    соответственно тяжелее, а делает ту же работу.
    voyaka uh
    1. Серый брат Сегодня, 14:05
      Цитата: voyaka uh
      обнаружить и сбить
      соответственно тяжелее, а делает ту же работу.

      Да он светится в радиодиапазоне как публичный дом в день получки.
      Серый брат
      1. профессор Сегодня, 14:17
        Цитата: Серый брат
        Цитата: voyaka uh
        обнаружить и сбить
        соответственно тяжелее, а делает ту же работу.

        Да он светится в радиодиапазоне как публичный дом в день получки.

        Это когда он хочет засветиться, а когда не хочет то работает в "пассивном режиме".
        профессор
      2. voyaka uh Сегодня, 14:18
        Но светится раз в 100 меньше, чем вот такой богатырь:


        "как публичный дом в день получки"///

        Прямо позавидовал вам! fellow

        voyaka uh
        1. Серый брат Сегодня, 14:22
          Цитата: voyaka uh
          Но светится раз в 100 меньше, чем вот такой богатырь:

          Антенна на борту расположена, она как отражатель работает, с ней "Гольфстрим" будет как Ил светиться.
          Серый брат
        2. synthwave Сегодня, 17:07
          100 это ты по скромничал...пиши сразу 9000.
          synthwave
    2. synthwave Сегодня, 17:25
      Он не стоит 400 лямов. Италия купила 2 за $ 758 млн и это наверняка включая "допы". А "в разы" он не меньше. В разы это года более чем в 2 раза, а он где то в 1.5 меньше того же А-50. Да и работа та же да не та же. В больших самолетах и железо мощнее. Короче это ДРЛО для маленьких стран или нищебродов.

      https://topwar.ru/114558-aviaciya-drlo-chast-16.h
      tml
      synthwave
      1. профессор Сегодня, 20:09
        Цитата: synthwave
        В больших самолетах и железо мощнее.

        На больших самолетах стоят самые большие в мире микросхемы.
        профессор
        1. synthwave Сегодня, 20:14
          Да че там микросхемы большие, пиши сразу лампы...
          synthwave
  4. Oleg7700 Сегодня, 15:26
    Да испытано всё многократно, на разных радарах, израильских, американских, английского на Кипре, российских в Латакии, итальянских - берут... Нитрид галлия (GaN) многократно эффективнее арсенида по потребности в излучаемой мощности при той же эффективности. Ещё один заказал ЦАХАЛ. Тут испытания второго итальянского.
    Oleg7700
  5. А. Привалов Сегодня, 16:30
    израильское название Eitan

    Уточню: израильское название не "Eitan" -- "Несокрушимый" (есть такой многоцелевой БПЛА), а "Eitam" -- "Орлан".
    А. Привалов
Картина дня