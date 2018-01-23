Нападение на автомобиль миссии ООН в Афганистане. Взяты заложники

Афганский телеканал TOLO News сообщает о том, что после нападения на гостиницу Intercontinental Hotel в Кабуле (жертвами теракта стали несколько десятков человек, из них семь – граждане Украины) активность боевиков не снизилась. Со ссылкой на МВД Афганистана сообщается, что террористы осуществили нападение на автомобиль миссии Организации Объединённых Наций.В результате нападения один человек погиб, двое взяты в заложники. По последним данным, погибшим является водитель автомобиля, а похищенными оказались сотрудница миссии ООН и её сын.В правоохранительных органах заявили, что нападение произошло примерно в 6:00 «в зоне ответственности 17-го полицейского участка Кабула». Это охраняемая территория, на которую не так просто попасть. Однако для боевиков «повышенная охраняемость» препятствием не стала.Пока ответственность за нападение на автомашину ООН не взяла на себя ни одна террористическая группировка. Никаких требований в связи с захватом людей в заложники боевики также не выдвинули (на текущий момент).