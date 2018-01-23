21:27 23 января

Нападение на автомобиль миссии ООН в Афганистане. Взяты заложники

Афганский телеканал TOLO News сообщает о том, что после нападения на гостиницу Intercontinental Hotel в Кабуле (жертвами теракта стали несколько десятков человек, из них семь – граждане Украины) активность боевиков не снизилась. Со ссылкой на МВД Афганистана сообщается, что террористы осуществили нападение на автомобиль миссии Организации Объединённых Наций.

В результате нападения один человек погиб, двое взяты в заложники. По последним данным, погибшим является водитель автомобиля, а похищенными оказались сотрудница миссии ООН и её сын.

Нападение на автомобиль миссии ООН в Афганистане. Взяты заложники



В правоохранительных органах заявили, что нападение произошло примерно в 6:00 «в зоне ответственности 17-го полицейского участка Кабула». Это охраняемая территория, на которую не так просто попасть. Однако для боевиков «повышенная охраняемость» препятствием не стала.

Пока ответственность за нападение на автомашину ООН не взяла на себя ни одна террористическая группировка. Никаких требований в связи с захватом людей в заложники боевики также не выдвинули (на текущий момент).

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:28
    Там на танках ездить небезопасно, а что говорить про автомобиль!Интересно, а кто-нибудь этих сотрудников ООН вообще в Афганистане охраняет? ??Как произошло похищение? ??
    Геркулесыч
    1. taiga2018 Сегодня, 13:41
      Афганистан оккупируют сша,а значит они и должны отвечать за безопасность...
      taiga2018
      1. MoJloT Сегодня, 13:51
        Если Афганистан оккупируют сша, значит надо помогать талибам.
        MoJloT
  2. biron Сегодня, 14:15
    да нормально всё духи учат немного зажравшийся оон.
    biron
  3. Incvizitor Сегодня, 14:39
    Да, пощипали душманы американский наркотрафик, и пилотов-наркокурьеров вздрючили и крышу ооновскую, так могут в итоге всех американских наркоторговцев согнать с насиженных мест...
    Incvizitor
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