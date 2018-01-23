Белоруссия усиливает охрану границ с Украиной и Прибалтикой

Белоруссия усилит охрану государственной границы с Украиной и странами Прибалтики в 2018 году, сообщает агентство БЕЛТАОтмечается, что соответствующее решение президент Александр Лукашенко принял «с учетом новых элементов обстановки». Так, в их числе оказались миграционный кризис и повышение уровня террористической угрозы в странах Европы, что, по мнению белорусских властей, грозит ростом контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатки.В связи с этим инфраструктуру на границе и приграничной территории решено усилить, на украинском и прибалтийском направлениях появятся новые формирования погранслужбы. В рамках общего усиления контроля будут улучшены средства мониторинга, усовершенствованы системы проверки физических лиц и транспортных средств на контрольно-пропускных пунктах (КПП), а также будут внедряться новые технологии.