21:19 23 января

Белоруссия усиливает охрану границ с Украиной и Прибалтикой

Белоруссия усилит охрану государственной границы с Украиной и странами Прибалтики в 2018 году, сообщает агентство БЕЛТА

Белоруссия усиливает охрану границ с Украиной и Прибалтикой


Отмечается, что соответствующее решение президент Александр Лукашенко принял «с учетом новых элементов обстановки». Так, в их числе оказались миграционный кризис и повышение уровня террористической угрозы в странах Европы, что, по мнению белорусских властей, грозит ростом контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатки.


В связи с этим инфраструктуру на границе и приграничной территории решено усилить, на украинском и прибалтийском направлениях появятся новые формирования погранслужбы. В рамках общего усиления контроля будут улучшены средства мониторинга, усовершенствованы системы проверки физических лиц и транспортных средств на контрольно-пропускных пунктах (КПП), а также будут внедряться новые технологии.

Использованы фотографии: https://govorim.by/
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Комментарии 39

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  1. Тралл Сегодня, 13:45
    Поставим заслон "свидомизму"!
    Тралл
    1. seti Сегодня, 13:48
      Дай то Бог. Только что то долго Батька раскачивался. Все было очевидно много ранее.
      seti
      1. Черный_Ватник Сегодня, 13:51
        Батька раскачивает по ветру, аки флюгер. Куда дунет, в ту сторону и раскачивается
        Черный_Ватник
        1. seti Сегодня, 14:01
          С носом у Лукашенко все в порядке. Это нужно признать Ветер перемен он чует сразу.
          Но и понимать он должен что сидение на двух стульях до добра не доводит.
          seti
          1. Черный_Ватник Сегодня, 14:02
            А он и не сидит на двух стульях. Он сидит на одном, но всегда, при случае, напоминает, что может пересесть. Тем и живет)
            Черный_Ватник
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 14:07
          Цитата: Черный_Ватник
          Куда дунет, в ту сторону и раскачивается

          но только не к полосатым
          оттянул журналистку
          Angel_and_Demon
        3. Starik72 Сегодня, 14:25
          Черный Ватник. Тебя бы поставить на место Батьки,посмотрел бы я какой из тебя флюгер получился бы.
          Starik72
          1. Черный_Ватник Сегодня, 14:41
            Меня не надо ставить на место Батьки. Я не претендую
            Черный_Ватник
            1. Starik72 Сегодня, 14:45
              Так не надо писать о том чего не знаешь !
              Starik72
              1. Черный_Ватник Сегодня, 15:15
                Я знаю, о чем пишу.
                Черный_Ватник
        4. Грэг Миллер Сегодня, 18:31
          Батька просто не хочет прислуживать олигархии....
          Грэг Миллер
      2. taiga2018 Сегодня, 13:58
        пытался маневрировать,но понял,что пользы от украины всё меньше,а опасностей всё больше...
        taiga2018
      3. Маз Сегодня, 15:56
        Не переживайте, система охраны границы отработана на совесть. Обычному человеку через систему, ксп, мзп, эдз, и прочие ухищрения не проскочить. Скорее на КПП пройдут за взятку.
        Маз
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 13:48
      А зону Х иногда смотрите? сколько оттуда всякого ........ прется - и наркота и оружие, а с припалтами даже додумались электротележку по рельсам запускать request
      Angel_and_Demon
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:52
        Могу ещё напомнить про плоты с контрабандой на границе с Троебалтикой . yes Да и из укрорейха много отходов жизнедеятельности лезет .
        bouncyhunter
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:55
          Цитата: bouncyhunter
          Да и из укрорейха много отходов жизнедеятельности лезет .

          вот и я про это, забор видать уже не помогает
          Angel_and_Demon
          1. Anarchist Сегодня, 13:59
            Чеснок развесить нужно! От упырей, Говорят, помогает..
            Anarchist
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:08
              Там вурдалаки и им веки подняли laughing
              Angel_and_Demon
              1. bouncyhunter Сегодня, 14:12
                Да там хватает упырей всех мастей , причём как тамошнего розлива , так и освидомевших белорусов . negative
                bouncyhunter
                1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:15
                  Цитата: bouncyhunter
                  Да там хватает упырей всех мастей , причём как тамошнего розлива , так и освидомевших белорусов . negative

                  этих, как не странно везде хватает, они научились без мыла влазить
                  Angel_and_Demon
            2. Соломон Кейн Сегодня, 14:13
              Там только свинец, причем крупного калибра.......
              Соломон Кейн
    3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:50
      Поставим заслон "свидомизму"!


      Какому? what
      Для Белоруссии больше опасен свой доморощенный свидомизм как и для РОССИИ.
      Контроль границ конечно же нужен...нечисти пытающейся проникнуть на территорию Белоруссии много все сразу и не перечислишь.
      Тот же ЛЕХА
      1. Тралл Сегодня, 13:55
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Для Белоруссии больше опасен свой доморощенный свидомизм как и для РОССИИ

        В Беларуси, в отличии от России, финансовые потоки для этого перекрыты полностью. Нет подпитки извне - нет проблемы.
        Тралл
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:09
          Цитата: Тралл
          В Беларуси, в отличии от России, финансовые потоки для этого перекрыты полностью. Нет подпитки извне - нет проблемы.

          матрасное посольство закрыли, и некуда за зарплатой ходить
          Angel_and_Demon
        2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:13
          В Беларуси, в отличии от России, финансовые потоки для этого перекрыты полностью.

          Белорусское КГБ свою работу хорошо знает...но все таки проявления белорусского свидомизма заглушить полностью не сможет.
          Тот же ЛЕХА
      2. КОТ БАЮН Сегодня, 14:36
        Для Белоруссии больше опасен свой доморощенный свидомизм как и для РОССИИ
        У нас дома эта дрянь и не растет как следует. Большинство белорусов уже с "прививкой" от майданутости - пример соседей впечатляет. А заразу эту завозят. Недовольных везде хватает, да и ущербных на голову, а обиженных (типа все кругом виноваты в моей бестолковости) то же не счесть. Пытаются молодежь отформатировать демократией, но как-то вяло... Не срастается тут. А финконтроль - о да.... С этим у оппов тяжко... Регулярно вздрючивают для профилактики.
        КОТ БАЮН
    4. влад66 Сегодня, 14:03
      Цитата: Тралл
      Поставим заслон "свидомизму"!

      Да давно Коллега пора было good Но солярку из российской нефти ВСУ перекрывать не надо?Деньги они такие. laughing
      влад66
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 14:31
        Но солярку из российской нефти ВСУ перекрывать не надо?

        А Вы думаете что солярку и бенз РФ не продает Украине? Еще как! И товарооборот РФ-Юкрейн растет как на дрожжах.
        Я не говорю, что РБ не торгует ГСМ на Украине. Торгует. Там по-моему и не одна компания имеет свои АЗС, но и не только для ВСУ солярка капает. И гражданских предприятий выше крыши и граждан с авто.
        А избирательно перекрыть поставки соляры в ВСУ никто не в состоянии.
        Другое дело, что хотела бы Россия перекрыть торговлю ГСМ - не вопрос - перекрыла бы в рамках ТС и капец. Но этого никто не делает. Так что двлеко не Председатель наш тут за главного злодея. Поверьте. Мы - дети по сравнению с российским олигархатом.
        КОТ БАЮН
        1. влад66 Сегодня, 15:44
          Цитата: КОТ БАЮН
          А избирательно перекрыть поставки соляры в ВСУ никто не в состоянии.

          Вот тот то и оно Коллега hi Деньги они такие,не пахнут
          Цитата: КОТ БАЮН
          Так что далеко не Председатель наш тут за главного злодея. Поверьте. Мы - дети по сравнению с российским олигархатом.

          hi
          влад66
  2. Egorovich Сегодня, 13:53
    stop Давно пора отгородится от этой вражьей зоны, что бы даже духа их там не было. stop
    Egorovich
    1. taiga2018 Сегодня, 13:59
      ну дух там уже есть,особенно в западных областях...
      taiga2018
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:57
    А раньше нельзя было об этом подумать, или пока гром не грянет, власти не почешутся? Ведь столько всего и в Белоруссию , и через нее в Россию зашло -заехало, из того что может принести много проблем или бед! !!
    Геркулесыч
  4. Alexey-74 Сегодня, 14:26
    Совершенно правильное решение. Погранцы РБ - всем привет!
    Alexey-74
  5. КОТ БАЮН Сегодня, 14:52
    Был как-то на участке границы по работе с оборудованием.... Шансы есть что -то протащить или кому-то пройти, но крайне малы. От сейсмодатчиков до дронов - всё есть. И подсветка... да еще в ИК диапазоне. И местное население - от налогов избавлено на землю, но зато все подписали бумаги о добровольном сотрудничестве (и за вознаграждение в том числе). Так у них соревнование: кто быстрее заметит неладное. Мы пока на машине доехали до расположения погранцов (по заверению дежурного) о нас сообщили порядка 10 (!) человек. Причем точно описали сколько в машине, про гос. номер, марку, цвет и год выпуска даже не говорю.
    Но это ладно...
    А знаете где начинается контроль?
    Не поверите - на Белорусском вокзале в Москве (один из вариантов).
    Поезд Москва-Гродно. Проводники, как правило, прекрасно видят кто и куда направляется. И звонок о возможных нелегалах поступает еще с территории России. Далее - по прибытии - вообще все просто - где остановились в Гродно например.
    последнее звено - таксисты. Эти и денег берут за доставку с клиент в точку и вознаграждение от погранцов за "привоз" прямо к наряду.
    Так что не очень то все и просто. Это по перемещению с нашей стороны. А от туда ... ну и там вопросов кучка laughing
    Так что контроль постоянный. Усилят еще? Прекрасно!
    КОТ БАЮН
  6. Маз Сегодня, 16:02
    Цитата: Геркулесыч
    А раньше нельзя было об этом подумать, или пока гром не грянет, власти не почешутся? Ведь столько всего и в Белоруссию , и через нее в Россию зашло -заехало, из того что может принести много проблем или бед! !!

    Вот и хорошо. Теперь перекрыть границу и захлопнуть капкан. Переловить, биометрию снять, и вышвырнуть за рубеж. С черной меткой. Ты хоть раз был на пограничной заставе, Геркулесыч? Там скорее линейка не оборудована с прибалтикой и Украиной, вот в этом проблема. Но это поправимо.
    Маз
  7. МИХАН Сегодня, 18:00
    Давай Батька действуй ! Время напряженное и провокации могут быть серьезными..Свидомые звереют , прибалты наглеют , США борзеют..! Наше дело правое.. soldier
    МИХАН
  8. Беларусь это Россия Сегодня, 20:00
    Цитата: Тралл
    Поставим заслон "свидомизму"!

    Так может-действительно поставим этот заслон-войдём в состав России Русской православной христианской,к Русским православным христианам,станем Россией Русской православной христианской,Русскими православными христианами,народом России Русской православной христианской наконец-то уже? Вот это-будет настоящий заслон и мы будем-в настоящей безопасности:и военной и вообще-во всех смыслах в безопасности.У России,Русской православной.христианской,Русских православных христиан-всё для этого есть.Ну-и Россия станет крепче и сильнее-её рубежи придвинутся к НАТО,а не НАТО к России. ВСЯ Беларусь,ВСЕ белорусы,ВЕСЬ народа-давно об этом мечтает.Давайте-сделаем всебелорусский рефрендум-и проголосуем-за вхождение Беларуси,белорусов,народа и граждан Беларуси-в состав России.
    Беларусь это Россия
  9. Sewer Krainiy Сегодня, 20:58
    Цитата: Беларусь это Россия
    Так может-действительно поставим этот заслон-войдём в состав России Русской православной христианской,к Русским православным христианам,станем Россией Русской православной христианской,Русскими православными христианами,народом России Русской православной христианской наконец-то уже? Вот это-будет настоящий заслон и мы будем-в настоящей безопасности:и военной и вообще-во всех смыслах в безопасности.У России,Русской православной.христианской,Русских православных христиан-всё для этого есть.Ну-и Россия станет крепче и сильнее-её рубежи придвинутся к НАТО,а не НАТО к России. ВСЯ Беларусь,ВСЕ белорусы,ВЕСЬ народа-давно об этом мечтает.Давайте-сделаем всебелорусский рефрендум-и проголосуем-за вхождение Беларуси,белорусов,народа и граждан Беларуси-в состав России.

    Тролль похоже, или автоматический перевод с иностранного. Что-то с орфографией... А я еще ему отвечал на другой теме, и ответ удалили...??? wink
    Извиняюсь, проверил - появился...
    Sewer Krainiy
  10. Sewer Krainiy Сегодня, 21:14
    Цитата: Геркулесыч
    А раньше нельзя было об этом подумать, или пока гром не грянет, власти не почешутся? Ведь столько всего и в Белоруссию , и через нее в Россию зашло -заехало, из того что может принести много проблем или бед! !!

    Не понимаю. Так давно уже есть общая компьютерная база погранвойск Белоруссии и России. Кто не въездной в Россию - через Белоруссию не пройдет (скандал с возвращенным украинцем), и наоборот. Здесь какие-то терки между нашими политиками, но Лавров сказал, что скоро все будет в порядке. А граница у нас на замке! drinks
    Sewer Krainiy
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