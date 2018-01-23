21:19 23 января

Сорос капитулировал?

Американский финансовый и политический аферист Джордж Сорос, называющий себя инвестором и меценатом, высказался по поводу будущего Евросоюза и Российской Федерации. В интервью британской газете Financial Times Сорос высказался о том, что Евросоюз находится на грани развала. В то же время Сорос, которого сложно заподозрить в любви к России, заявил, что Россия является возрождающейся страной на основе сплочения нации.

При этом «инвестор» и «финансист» объявил о том, что его фонд «подвергается постоянным нападкам со стороны Путина». Сорос даёт понять, что его пугает усиление России на мировой арене. Американский аферист размышляет над тем, что о России сегодня в международных СМИ говорят всё больше, что и даёт шанс самой России консолидировать общество на основе возрождения национального самосознания.

Удивительно, но Сорос впервые за долгие годы не говорит о том, что «дни российской экономики сочтены». Даже наоборот, Сорос указывает на проблемы Запада, в частности Европейского союза, заявляя, что у ЕС хватает бюджетных средств, но не хватает консолидации усилий и единого вектора развития.


Сорос капитулировал?


В средствах массовой информации прокомментировали заявления Сороса о России. Одни эксперты полагают, что такая риторика в отношении РФ со стороны ярого оппонента России – это фактическое признание поражения Соросом. Другие уверены, что Сорос ещё что-то замышляет, а потому старается прикрыться не характерными для самого себя заявлениями.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 53

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  1. MoJloT Сегодня, 13:53
    Связался с Россией - умри как все.
    MoJloT
    1. Chertt Сегодня, 13:58
      Если эта жаба Сорос, когда нибудь, нечаянно скажет правду, он умрет от анафилактического шока. Организм правды не перенесет
      Chertt
      1. volodya Сегодня, 14:03
        Сорос капитулировал?
        volodya
        1. Anarchist Сегодня, 14:05
          Если противник нас хвалит, Значит мы что-то делаем не так! Понять бы, что?!
          Anarchist
          1. влад66 Сегодня, 14:09
            Цитата: Anarchist
            Если противник нас хвалит, Значит мы что-то делаем не так! Понять бы, что?!

            Очередную пакость замышляет и бдительность усыпляет. drinks hi
            влад66
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:15
              Вот именно , не внушает мне доверия морда лица этого афериста ... no
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 14:23
                Ему верить , себя не уважать , он просто ничего так не делает , что то замыслил.
                cniza
                1. словак Сегодня, 16:41
                  Где та пуля, что давно должна положить конец?
                  словак
                  1. cniza Сегодня, 16:47
                    Там уже можно обойтись без пули...
                    cniza
              2. Соломон Кейн Сегодня, 14:29
                Человек, посвятивший свою жизнь уничтожению всего русского....
                Дела такого демона и после его смерти будут жить, а его нынешний пассаж, не иначе, как хитро спланированный план в канун выборов в России. Кобра перед броском тоже в кольцо скручивается.....
                Павел, Салют! hi
                Соломон Кейн
                1. KCA Сегодня, 15:11
                  Не надо ограничивать деятельность Сороса только Россией, он уничтожает всё, до чего дотягивается, даже до святого - Великобританию обул на миллиарды
                  KCA
                  1. Orionvit Сегодня, 16:17
                    Цитата: KCA
                    Не надо ограничивать деятельность Сороса только Россией, он уничтожает всё, до чего дотягивается

                    А так же не надо думать, что Сорос, эдакий ковбой одиночка. Он просто один из многих, кто "по работе" светится. А сколько таких работает (на развал всего, к чему прикоснутся), о которых мы не знаем. И это даже не отдельные люди, а целые организации и структуры.
                    Orionvit
            2. Anarchist Сегодня, 14:15
              Цитата: влад66
              Очередную пакость замышляет и бдительность усыпляет.

              Всё остальное из разряда невозможного или параллельной вселенной...
              hi hi hi
              Anarchist
              1. влад66 Сегодня, 14:19
                Цитата: Anarchist
                Anarchist

                Цитата: bouncyhunter
                bouncyhunter

                Просто Друзья все как 5 копеек request Не хочу ванговать но вот вам дата.
                18 марта 2018 года. what drinks hi
                влад66
                1. cniza Сегодня, 14:24
                  Все подгоняется именно к этой дате .
                  cniza
            3. Alex777 Сегодня, 15:45
              Ему, в его возрасте, пора о высоком начинать думать. Немного же осталось. Даже Березовский перед смертью о чем-то задумался. hi
              Alex777
              1. cniza Сегодня, 16:49
                Какое там высокое , груз грехов придавил его к земле , пусть ползает и вымаливает себе прощение , если это возможно , Господь решит.
                cniza
          2. Злой543 Сегодня, 15:57
            Нет, судя по фото, почкам дяде Сороса пришел капец, о вечном задумался.
            Злой543
      2. Венд Сегодня, 14:08
        Цитата: Chertt
        Если эта жаба Сорос, когда нибудь, нечаянно скажет правду, он умрет от анафилактического шока. Организм правды не перенесет

        Не верьте данайцам, дары приносящих.
        Венд
      3. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:31
        таким как этот доверять и на миллисекунду нельзя,однако когда пахнет "жаренным" подобные крысы чувствуют отменно.
        Ратник с пулеметом
      4. ZaRif Сегодня, 15:39
        Этот "гад" от самоотравления не сдохнет.
        ZaRif
    2. майор Юрик Сегодня, 14:00
      Цитата: MoJloT
      Связался с Россией - умри как все.

      Блин,неужели он не слышит трубный глас бжезинского из преисподней, зовет ведь! Со слухом чего-то,надо слуховой аппарат презентовать со встроенным взрывателем! am
      майор Юрик
    3. Черный_Ватник Сегодня, 14:00
      Сорос - это инструмент, а не субъект. Найдут другого Сороса, более молодого и здорового.
      Чем вам, скажем лет через 20, Цукерберг не Сорос?
      Черный_Ватник
      1. BerBer Сегодня, 14:09
        И это правда. Не расслабляемся товарищи. Сорос нужно признать талант. Но какая страна его породила - такой и талант.
        BerBer
      2. Монос Сегодня, 14:10
        Цитата: Черный_Ватник
        Сорос - это инструмент, а не субъект. Найдут другого Сороса, более молодого и здорового.
        Чем вам, скажем лет через 20, Цукерберг не Сорос?

        Эт точно. И искать не надо. Под Соросом уже целый кагал вырос.
        Монос
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 13:54
    Другие уверены, что Сорос ещё что-то замышляет, а потому старается прикрыться не характерными для самого себя заявлениями.
    вот тут-то собака и порылась - эта гиена так просто не отстанет
    Angel_and_Demon
    1. Чёрный Сегодня, 14:03
      Не верь козлу в капусте, а волку в овчарне.
      Чёрный
      1. Anarchist Сегодня, 14:07
        А крысе, подобной соросу, нигде!
        Anarchist
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:12
          Не верь козлу в капусте, а волку в овчарне
          .А мне можно laughing
          Angel_and_Demon
  3. Slon_on Сегодня, 13:56
    Рептилоид видать чует, что скоро околеет, вот и вещает.
    Slon_on
  4. Ivan.A Сегодня, 13:57
    Что-то явно мутит хрен старый. Такие просто так не признают своего поражения.
    Ivan.A
  5. Hariton Laptev Сегодня, 13:58
    Когда же следом за Бжезинским то??? Черти ждут угли раздувают
    Hariton Laptev
    1. ПалБор Сегодня, 14:13
      Цитата: Hariton Laptev
      Когда же следом за Бжезинским то??? Черти ждут угли раздувают

      Да он молодой исчо.Вон дружок его,Ракофеллер,102 года небо коптил.
      А Сорос кровушки ещё попьёт,например,пока переключится на Казахстан.
      ПалБор
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:59
    "Какая отвратительная рожа "! lol А самое гадкое , что он нас хвалит! negative Значит, ждем некую гадость или подлость от сша! !!
    Геркулесыч
  7. taiga2018 Сегодня, 14:03
    я скорее согласен со вторыми,явно что то замышляет...это такой человек,типа маккейна,будет через раз дышать,лежать на смертном одре,но до последнего гадить...
    taiga2018
  8. Egorovich Сегодня, 14:03
    wassat Какая же противная рожа на фотографии. Хотя, какая рожа - таковы и дела. wassat
    Egorovich
    1. cniza Сегодня, 14:27
      В жизни ещё страшней , я уже молчу про дела.
      cniza
  9. _Jack_ Сегодня, 14:12
    Аферисты сидят в тюрьме, раз он не там, и даже не под следствием, значит «инвестор» и «финансист»
    _Jack_
  10. rocket757 Сегодня, 14:14
    Для народа всё понятно давно, а так называемая элита побоится откровенно всё сдать ... исподтишка, по подлинькому эт вероятно!!!!
    МЫ живём, мы мыслим, мы работаем и МЫ ПОБЕДИМ!!!
    rocket757
  11. Alexey-74 Сегодня, 14:22
    Интересно, кто будет вместо, ил за Сороса, этому кащею век к концу катиться
    Alexey-74
  12. 82т11 Сегодня, 14:27
    Если вас хвалит американец, необходимо срочно проверить карманы, может украл чего!
    82т11
  13. Berkut24 Сегодня, 14:28
    Этот клоп уже заработал на банку элитного дихлофоса.
    Berkut24
  14. arhPavel Сегодня, 14:29
    Человек который 30 лет с гаком занимается подонками и развалом не может просто взять и передумать, это у него уже в подкорке.
    Видимо это просто сигнал другим .. один не тяну, готов поделиться.
    arhPavel
  15. Злой 55 Сегодня, 15:48
    Поздравляю,Шарик, наконец-то ты понял, что ты -балбес...
    Злой 55
  16. Маз Сегодня, 16:07
    Гумус не капитулирует, оно перебродит и вновь будет вонять по новому
    Маз
  17. серж сибиряк Сегодня, 16:22
    Что за пасквиль?Кто решил пропиарить это ?Его люди посей день сидят в министерствах и ведомствах на должностях не ниже советника и получают деньги в том числе из бюджета РФ.КТо их выгонит?Если некому то и голосить ни стоит!
    серж сибиряк
  18. Topotun Сегодня, 16:47
    Я бы не обольщался - эти так просто не капитулируют. Начнут новый цикл или скорее всего модернизируют старый. Горбатого только могила исправит.
    Topotun
  19. tolyasik0577 Сегодня, 16:50
    Посмотрел на его лицо и анекдот пришел на ум: приходит жена домой, а муж посреди пустой квартиры, бухой опухший и почти голый.
    жена-что случилось, где все?
    -Продал.
    -А деньги где?
    -В мешках.
    -А мешки где?
    пальцем указывает на опухшие веки-Вот...
    tolyasik0577
  20. Росомаха Сегодня, 16:58
    Цитата: Chertt
    Если эта жаба Сорос, когда нибудь, нечаянно скажет правду, он умрет от анафилактического шока. Организм правды не перенесет

    Это как выпил святой водички и концы отдал... drinks
    Росомаха
  21. МИХАН Сегодня, 17:26
    Живучий русофоб.... СССР уничтожили, разграбили (фонды сороса в 90-х) и чуть кровью не залили, но Россия как всегда выстояла и наращивает свою военную и экономическую мощь..И будет мстить!
    МИХАН
  22. Малый Сегодня, 17:57
    о чудовише много кровушки Людской попил....
    Малый
  23. КОТ БАЮН Сегодня, 20:08
    У меня только один вопрос: когда наконец эта старая жаба "кони двинет"?
    Черти его в аду заждались. Горючими слезами обливаются!
    КОТ БАЮН
  24. kefan Сегодня, 21:08
    Когда уже эту гниду Бог к рукам преберет?
    kefan
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