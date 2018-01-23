Сорос капитулировал?
Американский финансовый и политический аферист Джордж Сорос, называющий себя инвестором и меценатом, высказался по поводу будущего Евросоюза и Российской Федерации. В интервью британской газете Financial Times Сорос высказался о том, что Евросоюз находится на грани развала. В то же время Сорос, которого сложно заподозрить в любви к России, заявил, что Россия является возрождающейся страной на основе сплочения нации.
При этом «инвестор» и «финансист» объявил о том, что его фонд «подвергается постоянным нападкам со стороны Путина». Сорос даёт понять, что его пугает усиление России на мировой арене. Американский аферист размышляет над тем, что о России сегодня в международных СМИ говорят всё больше, что и даёт шанс самой России консолидировать общество на основе возрождения национального самосознания.
Удивительно, но Сорос впервые за долгие годы не говорит о том, что «дни российской экономики сочтены». Даже наоборот, Сорос указывает на проблемы Запада, в частности Европейского союза, заявляя, что у ЕС хватает бюджетных средств, но не хватает консолидации усилий и единого вектора развития.
В средствах массовой информации прокомментировали заявления Сороса о России. Одни эксперты полагают, что такая риторика в отношении РФ со стороны ярого оппонента России – это фактическое признание поражения Соросом. Другие уверены, что Сорос ещё что-то замышляет, а потому старается прикрыться не характерными для самого себя заявлениями.
При этом «инвестор» и «финансист» объявил о том, что его фонд «подвергается постоянным нападкам со стороны Путина». Сорос даёт понять, что его пугает усиление России на мировой арене. Американский аферист размышляет над тем, что о России сегодня в международных СМИ говорят всё больше, что и даёт шанс самой России консолидировать общество на основе возрождения национального самосознания.
Удивительно, но Сорос впервые за долгие годы не говорит о том, что «дни российской экономики сочтены». Даже наоборот, Сорос указывает на проблемы Запада, в частности Европейского союза, заявляя, что у ЕС хватает бюджетных средств, но не хватает консолидации усилий и единого вектора развития.
В средствах массовой информации прокомментировали заявления Сороса о России. Одни эксперты полагают, что такая риторика в отношении РФ со стороны ярого оппонента России – это фактическое признание поражения Соросом. Другие уверены, что Сорос ещё что-то замышляет, а потому старается прикрыться не характерными для самого себя заявлениями.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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