Китай вооружился новыми самолетами РЭБ

Северный флот ВМС НОАК принял на вооружение новые самолеты радиоэлектронной борьбы, созданные на базе бомбардировщика H-6 (измененная копия советского Ту-16). Как пишет Asia Times, приняты на вооружение самолеты получили обозначение H-6G; их приписали к базе ВМС НОАК в Чжаньцзяне в провинции Гуандун.H-6G получил подвесные контейнеры с системами радиоэлектронной борьбы. Технические подробности о системах подавления, установленных на самолете, не раскрываются. Известно только, что оборудование в подвесных контейнерах унифицировано с аналогичными системами самолетов радиоэлектронной борьбы на базе палубных истребителей J-15.Следует отметить, что до сих пор на вооружении НОАК под обозначением H-6G стояли самолеты наведения и корректировки крылатых ракет. Они были разработаны на базе H-6 и приняты на вооружение в 1990-х годах. Как отмечает Asia Times, эти летательные аппараты были конвертированы в новые самолеты радиоэлектронной борьбы.В составе вооруженных сил самолеты радиоэлектронной борьбы должны выполнять несколько задач. В их числе — постановка помех системам связи противника, подавление радиолокационных станций и систем наведения вооружения, а также обнаружение радаров и передающих антенн. Самолеты радиоэлектронной борьбы могут, например, «скрывать» перемещение войск, подавляя системы обнаружения противника, передает "N+1"