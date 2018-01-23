21:24 23 января

Китай вооружился новыми самолетами РЭБ

Северный флот ВМС НОАК принял на вооружение новые самолеты радиоэлектронной борьбы, созданные на базе бомбардировщика H-6 (измененная копия советского Ту-16). Как пишет Asia Times, приняты на вооружение самолеты получили обозначение H-6G; их приписали к базе ВМС НОАК в Чжаньцзяне в провинции Гуандун.

H-6G получил подвесные контейнеры с системами радиоэлектронной борьбы. Технические подробности о системах подавления, установленных на самолете, не раскрываются. Известно только, что оборудование в подвесных контейнерах унифицировано с аналогичными системами самолетов радиоэлектронной борьбы на базе палубных истребителей J-15.

Китай вооружился новыми самолетами РЭБ



Следует отметить, что до сих пор на вооружении НОАК под обозначением H-6G стояли самолеты наведения и корректировки крылатых ракет. Они были разработаны на базе H-6 и приняты на вооружение в 1990-х годах. Как отмечает Asia Times, эти летательные аппараты были конвертированы в новые самолеты радиоэлектронной борьбы.

В составе вооруженных сил самолеты радиоэлектронной борьбы должны выполнять несколько задач. В их числе — постановка помех системам связи противника, подавление радиолокационных станций и систем наведения вооружения, а также обнаружение радаров и передающих антенн. Самолеты радиоэлектронной борьбы могут, например, «скрывать» перемещение войск, подавляя системы обнаружения противника, передает "N+1"

Использованы фотографии: Xinhua
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Комментарии 14

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  1. _Jack_ Сегодня, 14:02
    Ту-16 это круто! Высокотехнологичный, современный Китай. В 1963 г. у нас их сняли с производства.
    _Jack_
    1. Muvka Сегодня, 14:06
      Ну все видят только Китайский флот. И не видят, что в остальных отраслях у них нет таких ударных темпов. Раз такое старье еще используют. Повторюсь в сотый раз - у нас разные приоритеты.
      Muvka
      1. _Jack_ Сегодня, 14:15
        справедливости ради стоит отметить что у нас не только приоритеты разные, возможности промышленности у нас разные настолько, что даже цифры приводить не хочется, остаётся радоваться что они до сих пор летают на самолетах, которые у нас 65 лет назад разработаны
        _Jack_
      2. dauria Сегодня, 14:29
        Раз такое старье еще используют


        И что ? B-52, Ту-95 используют . Современным требованиям удовлетворяют. Сверхзвук - ненужная роскошь, невидимость - тоже, которые дорого обходятся в ущерб основным характеристикам - дальности и полезной нагрузке. Просто этот класс самолётов ( дальний, но ещё не межконтинентальний ) заглох везде, кроме СССР . Зачем резать хорошую вещь, если содержание их вполне по карману китайцам ? Может и нам порезать Ил-38 в угоду "новому" ?
        dauria
    2. НЕКСУС Сегодня, 14:39
      Цитата: _Jack_
      Ту-16 это круто! Высокотехнологичный, современный Китай. В 1963 г. у нас их сняли с производства.

      Ну ерничать то можно хоть до посинения...а у нас в достаточном количестве самолеты РЭБ ?При этом ,тот же ИЛ-22"Порубщик" создан на базе самолета ИЛ-18,который создали в лохматом 1968 году...а теперь сидите смейтесь с китайцев.
      НЕКСУС
    3. Маз Сегодня, 16:11
      Цитата: _Jack_
      Ту-16 это круто! Высокотехнологичный, современный Китай. В 1963 г. у нас их сняли с производства.

      На телефон свой гляньте. В России более половины населения используют китайские телефоны. А насчет самолета - у него двадцатикратный запас прочности
      Маз
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:04
    По сути, китайская версия "вечного самолета "! good Раз они его используют значит, он полностью их удовлетворяет! И китайцы также развивают свои комплексы РЭБ, понимая, что без них войну не выиграть.
    Геркулесыч
  3. taiga2018 Сегодня, 14:04
    все вооружаются,неужели действительно будет большая война...
    taiga2018
    1. _Jack_ Сегодня, 14:08
      Вобще говоря, все всегда вооружаются, это процесс непрерывный, оружие все время обновляется, старое снимается с вооружения. Просто постоянно читая новости о новых вооружениях складывается впечатление что все только и делают что готовятся к войне
      _Jack_
  4. ul_vitalii Сегодня, 14:14
    Срочно опробовать на АУГ, пусть пишут рапортата в ближайшем японском порту.
    ul_vitalii
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:51
      Цитата: ul_vitalii
      Срочно опробовать на АУГ, пусть пишут рапортата в ближайшем японском порту.

      Такие самолеты РЭБ-это антипод самолетам АВАКС. АУГ тут вообще не в кассу.
      НЕКСУС
      1. ul_vitalii Сегодня, 15:38
        Именно РЭБ, а не самолёт наведения. Не нравится АУГ, пусть шуганет эсминец.
        ul_vitalii
  5. andrewkor Сегодня, 17:00
    Очень красивый и летучий самолёт,классика!А двигатели китайцы приспособили Д-30 своего производства WP-8 называются.С электроникой ,при их продвинутости в этом направлении,проблем не предвидится.
    andrewkor
  6. Громобой Сегодня, 19:08
    Красивый и полезный самолёт.Но по теме новейшего китайского бомбардировщика молчок,интересно каким он будет.Или ждут чего..?)
    Громобой
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