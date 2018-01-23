21:17 23 января

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира. А Украина "лучше" Белоруссии...

В западном издании U.S.News&World Report опубликован очередной рейтинг «самых лучших стран мира». В этом рейтинге Россию поставили на 26-ю строчку. Это на одну строчку выше, нежели в прошлом году. Россия поменялась позициями с Таиландом, опустившимся теперь на 27-е место.

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира. А Украина "лучше" Белоруссии...


По каким критериям составляется подобного рода рейтинг? Отмечено, что государствам присваиваются баллы по уровню туристической привлекательности, образования, числу и качеству природных парков, планке политического влияния в мире. Баллы, которые набираются после опроса граждан различных государств, в итоге суммируются, что и позволяет расставить страны в рейтинговом порядке.


Первая пятёрка «самых лучших стран» выглядит следующим образом: Швейцария, Канада, Германия, Британия, Япония. У США - 8-я позиция, у Китая - 20-я, у Индии - 25-я, у Израиля - 30-я.

Из республик бывшего СССР: Латвия на 59-м месте, Азербайджан на 64-м, Украина - на 69-м, Казахстан - на 70-м, Беларусь - на 72-м. Других бывших советских республик в списке "лучших" нет.

Всего в рейтинге указанного выше издания 80 стран. Для составления рейтинга были опрошены около 21 тысячи человек из 36 государств мира. Обращает на себя внимание, что по такому критерию как «уровень политического влияния в мире» Россия занимает в рейтинге 2-е место вслед за США. На третьем месте по этому критерию - КНР.

Замкнули рейтинг «лучших» («привлекательных») стран мира такие государства как Сербия, Ангола и Алжир – 78, 79 и 80 места соответственно.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 40

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  1. Тралл Сегодня, 14:33
    Есть еще кто-то, что верит этим "рейтингам"?
    Тралл
    1. Чёрный Сегодня, 14:38
      ВСЕ эти проамериканские и прозападные рейтинги не стоят НИЧЕГО!...Украина - на 69-м, Казахстан - на 70-м, Беларусь - на 72-м. О чём тут говорить?
      Чёрный
      1. Roma-1977 Сегодня, 15:47
        Украине помог критерий "доступность девочек". В Казахстане и Беларуси с этим похуже.
        Roma-1977
      2. Topotun Сегодня, 16:37
        Полностью согласен. Не раз был в Белоруссии. Порядок, чистота - в общем внешне, нормальное государство! Промышленность цела и работает. Туфта эти рейтинги.
        Topotun
        1. Кент0001 Сегодня, 17:10
          Белоруссия жила и живет за счет беспошлинной Российской нефти со всеми вытекающими. И за счет Российских кредитов. Без этого Беларусь долго не протянет. То что та чисто - да, но там нет развития, все Советское и основной рынок сбыта - Россия. И это именно так и никак по другому.
          Кент0001
          1. Владимир16 Сегодня, 17:55
            Кент0000000000, Беларусь и Украина как государства стартовали в этом мире в одно время.
            Сейчас Украина загибается и ведет гражданскую войну. Беларусь живет мирно и достойно. Каждый выбирает свой путь.
            Так, что не гоните пургу.
            Владимир16
    2. Варяг_0711 Сегодня, 14:39
      В западном издании U.S.News & World Report опубликован очередной рейтинг «самых лучших стран мира». В этом рейтинге Россию поставили на 26-ю строчку.
      у Китая - 20-я, у Индии - 26-я
      Стою на асфальте я в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли у меня со зрением плохо...?!
      Варяг_0711
      1. Чёрный Сегодня, 14:43
        Цитата: Варяг_0711
        то ли лыжи не едут, то ли у меня со зрением плохо...

        Это не у тебя...это у них со зрением плохо laughing
        Чёрный
      2. Николай Грек Сегодня, 16:32
        Цитата: Варяг_0711
        В западном издании U.S.News & World Report опубликован очередной рейтинг «самых лучших стран мира». В этом рейтинге Россию поставили на 26-ю строчку.
        у Китая - 20-я, у Индии - 26-я
        Стою на асфальте я в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли у меня со зрением плохо...?!

        а че удивляться-то??? what what сеня бахча - кандидат в президенты, не далее как в воскресенье в итоговом выпуске новостей на федеральном канале на белом глазу без всякого стеснения заявила, что нам следует учится демократии у многих...в том числе и....у Индии с её уровнем свободы и демократии!!! recourse recourse wassat wassat wassat laughing laughing laughing или она не в курсе, что там кастовая система или не знаю, что даже можно предположить насчет её умственных способностей!! request request lol lol lolпо ходу, у неё и у её кураторов одна методичка насчет Индии!!! fool fool laughing laughing laughing
        Николай Грек
    3. Венд Сегодня, 14:45
      Цитата: Тралл
      Есть еще кто-то, что верит этим "рейтингам"?

      В США и Европе свято верят.
      Венд
    4. Соломон Кейн Сегодня, 14:49
      У США - 8-я позиция, у Китая - 20-я, у Индии - 25-я, у Израиля - 30-я.

      Да-а! Совсем сыны Давидовы оскаромились - живут хуже индусов..... wink wink
      Зато "понты" тут режут, не хуже швейцарцев.... wink laughing
      Соломон Кейн
    5. влад66 Сегодня, 14:54
      Цитата: Тралл
      Есть еще кто-то, что верит этим "рейтингам"?

      Есть hi
      влад66
    6. сибиралт Сегодня, 15:07
      М-да. А Израиль то за что так опустили? belay
      сибиралт
    7. 210окв Сегодня, 15:11
      Конечно,это все политизировано.Уровень жизни в Белоруссии повыше чем вна..
      Цитата: Тралл
      Есть еще кто-то, что верит этим "рейтингам"?
      210окв
      1. Orionvit Сегодня, 16:27
        Индия умиляет, с 500 млн, людей, живущих в полной нищете, буквально под кустами, зато экзотики много. laughing
        Orionvit
    8. МИХАН Сегодня, 17:00
      Цитата: Тралл
      Есть еще кто-то, что верит этим "рейтингам"?

      Есть , сейчас появятся и начнут ныть ..хе хе И Россия будет выше только Алжира! lol
      МИХАН
      1. Дедкастарый Сегодня, 17:18
        Цитата: МИХАН
        Есть , сейчас появятся и начнут ныть ..хе хе И Россия будет выше только Алжира!

        "святой Алкаш Михан"...!- вот прогноз и будущее страны: "нам солнца не надо...нам ВВП светит бла-бла-бла....".
        Дедкастарый
        1. МИХАН Сегодня, 17:54
          Цитата: Дедкастарый
          Цитата: МИХАН
          Есть , сейчас появятся и начнут ныть ..хе хе И Россия будет выше только Алжира!

          "святой Алкаш Михан"...!- вот прогноз и будущее страны: "нам солнца не надо...нам ВВП светит бла-бла-бла....".

          Вот первый пошел ... laughing Давай про пенсионеров голодающих начинай..хе хе
          МИХАН
    9. taiga2018 Сегодня, 18:17
      наверное есть,как говорится пустячок,а приятно...
      taiga2018
  2. Incvizitor Сегодня, 14:34
    Украина - на 69-м, Казахстан - на 70-м, Беларусь - на 72-м.
    Как то жалко он выглядит.
    Incvizitor
  3. kepmor Сегодня, 14:36
    щаасье то какое нам подвалило...аккурат к выборам...
    kepmor
  4. marlin1203 Сегодня, 14:38
    Если по количеству "природных парков" то мы номер 1. У нас все, что за Уралом - один сплошной "природный парк" laughing
    marlin1203
  5. ded100 Сегодня, 14:39
    Гигемоны на восьмом не порядок не по гигемонски! wassat
    ded100
  6. Vard Сегодня, 14:41
    Вопрос... а где проводился опрос... В каких странах...
    Vard
    1. Orionvit Сегодня, 16:29
      Цитата: Vard
      Вопрос... а где проводился опрос... В каких странах.

      Как, не знаете? Конечно в цивилизованных. lol И образованных. lol
      Orionvit
  7. Геркулесыч Сегодня, 14:42
    Всем этим рейтингам грош цена в базарый день! Тот же парошенко, может составить свою очередь, в которой укроина будет скажим, на пятом месте !Или Самоли вдруг войдет в десятку самых богатых стран мира !
    Геркулесыч
  8. Radikal Сегодня, 14:54
    Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира. А Украина "лучше" Белоруссии...
    Мы все "рыдаем от счастья"! sad
    Radikal
  9. Немезида Сегодня, 15:51
    Вероятно,это потому,что уровень жизни упал в Тайланде,а не поднялся в РФ
    Немезида
  10. лысова Сегодня, 17:00
    Я очень рад за Россию - честно. Вот только я этого, не только не ощущаю, как обычный человек, но и наоборот - стало ещё хуже - что врать то, по всем показателям.
    лысова
    1. виктор н Сегодня, 18:23
      А Вы попробуйте мидии, обжаренные на сливочном масле и протушенные в сухом вине. Достаточно 5 штучек любому пенсионеру доступно. Но градус оптимизма прибавляет!
      И не смотрите телевизор до ужина.
      виктор н
      1. лысова Сегодня, 19:13
        Да нормально я жру, а мидии дерьмо несусветное, одни понты. Дело не в жратве - хотя для многих и это важно. Дело во всём, что нас окружает, перечислять до утра придётся. Просто настолько привыкли, что уже и не замечаем. А оптимизма у меня, выше крыши. Тему почитай - я по ней ответил.
        лысова
    2. ando_bor Сегодня, 19:51
      Цитата: лысова
      наоборот - стало ещё хуже - что врать то, по всем показателям

      что санкции достали? - сочувствую, - зато партнеры порадуются
      ando_bor
  11. ultra Сегодня, 17:33
    Составители рейтинга в Индии то бывали? laughing
    ultra
  12. майор147 Сегодня, 18:05
    Не согласен с рейтингом. В 2013 году путешествовал на машине по Белоруси и Украине. Белорусь явно выше должна быть по рейтингу.
    майор147
  13. Беларусь это Россия Сегодня, 19:07
    Цитата: Topotun
    Полностью согласен. Не раз был в Белоруссии. Порядок, чистота - в общем внешне, нормальное государство! Промышленность цела и работает. Туфта эти рейтинги.

    Ага-а так же-повышение пенсионного возраста,налог на безработных.Служба в армии,декретный отпуск-не засчитывается в стаж.Большая безработица и низкие зарплаты.Это-у нас в Беларуси.
    Беларусь это Россия
  14. APASUS Сегодня, 19:13
    Заказчик кто ?
    И вот от сюда присвоение мест. Я просто не могу понять как страна в которой идет война ( Украина) может занять место в рейтинге "Лучших стран в мире" и при этом опередить Беларусь .
    Политизированность данного рейтинга понятна даже не на глазок
    APASUS
  15. Беларусь это Россия Сегодня, 19:34
    Цитата: Topotun
    Полностью согласен. Не раз был в Белоруссии. Порядок, чистота - в общем внешне, нормальное государство! Промышленность цела и работает. Туфта эти рейтинги.

    1)-повышение пенсионного возраста.Объясните,как этот дедушка или бабушка-которая еле-еле передвигается будут работать после 60 лет мужчины и после 55 лет женщины???? Они-сдыхать будут прямо на работе.Конечно-этот депутат,чиновник,директор-ничего не делает,тяжелее хрена ничего не подымает,или-не думает как инженер,учёный-так он и до 120 лет дожить может.А как людям которые работают???? На тяжёлых и вредных работах:грузчики,колхозники,сварщики??? Они-и так еле-еле до СССРовского пенсионного возсраста доживают еле-еле.А им-ещё подымают пенсионный возраст.Пенсионный возсраст нужно вернуть СССРовский:мужчинам в 60 лет на пенсию,женщинам в 55 лет на пенсию,силовым струтурам-в 45 лет.А тоем людям,кто хочет сам,добровольно и по своему желанию работать,а не принудительно и может раюотать-просто давать раюотать.Но не надо заставлять работать всех-после СССРовского пенсионного возраста (мужчины после 60 лет,женщины после 5 лет,силовые структуры и военные после 45 лет).
    2)Налог на безработных.Вот объясните тут народу,людям-откуда у безработного будут деньги на тот налог на безработных,если него-нету работы,то есть-ему негде заработать денег???? А не умер он от того-что содержит жена,муж,дети,брат,сестра,родители или все вместе.(У вас алексей кудрин пытается этот налог назвать по другому-налог на медицину.Но от названия-суть не меняется-деньги требуют с безработных).
    3) В трудовой стаж-теперь не засчитывается служба в армии и декретный отпуск матери по уходу за ребёнком.
    4)Большая безработица и зарплаты-миска похлёбки работающим.
    5)Большая разбежка между,социальное неравенство между обычными людьми и депутатами,чиновниками и директорами.В зарплате-в том числе-ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ.Кумовство и сватовство.Я согласен-пусть они получают больше-Но не больше чем четыре раза больше-самого низкооплачиваемго рабочего в стране.Хотите больше получать-не вопрос-повысьте зарплату самым низкооплачиваемым рабочим-и вы получите зарплату-в четыре раза больше их.
    А у вас есь этот беспредел проталкивает-алексей кудрин.И не только алексей кудрин.
    Путин-молодец,хороший.Голосуйте за Путина.Не устраивает Путин-тогда за Жириновского.Лучше-Путин,ну или Жириновский.
    Беларусь это Россия
    1. Беларусь это Россия Сегодня, 19:48
      У нас-ВСЕ ЛЮДИ,ВЕСЬ НАРОД,ВСЯ БЕЛАРУСЬ:молодые,старики пенсионеры,работающие и дети-ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА,ПРОТИВ ЭТОЙ КАБАЛЫ И РАБСТВА.У пенсионеров-дети есть внуки-такой участи они им не хтят.Работающие трудоспсособные-тоже не хотят повышения пенсионного возарста-подохнуть на работе.Дети-и те всё понимают и не хотятя такого рабского к себе отношения. И против налога на безработных-вообще полное отсутствие мозгов у тех-кто эти законы ввёл и придумал и ввёл-у лукашекнки-в том числе.Откуда у неработающих людей-вообще могут деньги-если у них-работы нету заработать эти деньги???? А не умерли эти люди лишь потому-что их родители содержат,дети или брат или сестра или все вместе.А тут этим людям-бац и говорят-вы ещё деньги заплатит-налог на безработных-за то,что вы не можете заработать.
      Путин то у вас-не повысил пенсионный возраст,не ввёл налог на безработных.Ну,у вас этот налог на безработных хотят назвать налогом на медицину-алексей кудрин и все эти предатели.Но суть от названия-не меняется-платить то должны-безработные.
      И за вхождение Беларуси-в состав России Русской православной христианской.
      Беларусь это Россия
  16. Sewer Krainiy Сегодня, 20:10
    Беларусь это Россия Сегодня, 19:07 Новый
    Цитата: Topotun
    Полностью согласен. Не раз был в Белоруссии. Порядок, чистота - в общем внешне, нормальное государство! Промышленность цела и работает. Туфта эти рейтинги.
    Ага-а так же-повышение пенсионного возраста,налог на безработных.Служба в армии,декретный отпуск-не засчитывается в стаж.Большая безработица и низкие зарплаты.Это-у нас в Беларуси.
    Служба в армии и декретные отпуска не засчитываются в страховой стаж, что не есть хорошо. В трудовой стаж засчитываются - декретные (по уходу за ребенком) не более 9 лет. В отношении налога на безработных, низких зарплат, пенсионного возраста - теория относительности, с кем сравнивать... с Западом, Украиной и т.д. Безработица: кто хочет работать - ищет работу, кто не хочет - ищет отмазку. Как-то так...
    Sewer Krainiy
  17. Sewer Krainiy Сегодня, 20:35
    Беларусь это Россия Сегодня, 19:34 Новый
    Цитата: Topotun
    Полностью согласен. Не раз был в Белоруссии. Порядок, чистота - в общем внешне, нормальное государство! Промышленность цела и работает. Туфта эти рейтинги.
    1)-повышение пенсионного возраста.Объясните,как этот дедушка или бабушка-которая еле-еле передвигается будут работать после 60 лет мужчины и после 55 лет женщины???? Они-сдыхать будут прямо на работе.Конечно-этот депутат,чиновник,директор-ничего не делает,тяжелее хрена ничего не подымает,или-не думает как инженер,учёный-так он и до 120 лет дожить может.А как людям которые работают???? На тяжёлых и вредных работах:грузчики,колхозники,сварщики??? Они-и так еле-еле до СССРовского пенсионного возсраста доживают еле-еле.А им-ещё подымают пенсионный возраст.Пенсионный возсраст нужно вернуть СССРовский:мужчинам в 60 лет на пенсию,женщинам в 55 лет на пенсию,силовым струтурам-в 45 лет.А тоем людям,кто хочет сам,добровольно и по своему желанию работать,а не принудительно и может раюотать-просто давать раюотать.Но не надо заставлять работать всех-после СССРовского пенсионного возраста (мужчины после 60 лет,женщины после 5 лет,силовые структуры и военные после 45 лет).
    2)Налог на безработных.Вот объясните тут народу,людям-откуда у безработного будут деньги на тот налог на безработных,если него-нету работы,то есть-ему негде заработать денег???? А не умер он от того-что содержит жена,муж,дети,брат,сестра,родители или все вместе.(У вас алексей кудрин пытается этот налог назвать по другому-налог на медицину.Но от названия-суть не меняется-деньги требуют с безработных).
    3) В трудовой стаж-теперь не засчитывается служба в армии и декретный отпуск матери по уходу за ребёнком.
    4)Большая безработица и зарплаты-миска похлёбки работающим.
    5)Большая разбежка между,социальное неравенство между обычными людьми и депутатами,чиновниками и директорами.В зарплате-в том числе-ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ.Кумовство и сватовство.Я согласен-пусть они получают больше-Но не больше чем четыре раза больше-самого низкооплачиваемго рабочего в стране.Хотите больше получать-не вопрос-повысьте зарплату самым низкооплачиваемым рабочим-и вы получите зарплату-в четыре раза больше их.
    А у вас это проталкивает-алексей кудрин.
    Молодой человек, выпейте валерьянки и успокойтесь. Доживите до 60 лет,, потом рассуждайте.
    1. Мне 70 лет, 36 лет военной службы (со льготами) , 18 - гражданской работы. Где вы у нас видели еле-еле передвигающихся пенсионеров, да еще сдыхающих. Глаза и мозги промойте. После ухода на пенсию практически все работают еще: кто подзаработать дополнительно (не лишнее), кто, чтобы диван на спине не носить wink , быть в коллективе.
    2. Налог на безработных: идите работать вот и будут деньги (см. выше). Не трогайте тех, кто ухаживает за больными и престарелыми родственниками (не выбивайте слезу), им платит государство.
    3. Не засчитываются в страховой стаж, в трудовой засчитываются.
    4. Кто хочет работать - ищет работу, кто не хочет - ищет отмазку.
    Остальное....нет слов, одни междометия.
    Sewer Krainiy
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