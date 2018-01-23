Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира. А Украина "лучше" Белоруссии...
В западном издании U.S.News&World Report опубликован очередной рейтинг «самых лучших стран мира». В этом рейтинге Россию поставили на 26-ю строчку. Это на одну строчку выше, нежели в прошлом году. Россия поменялась позициями с Таиландом, опустившимся теперь на 27-е место.
По каким критериям составляется подобного рода рейтинг? Отмечено, что государствам присваиваются баллы по уровню туристической привлекательности, образования, числу и качеству природных парков, планке политического влияния в мире. Баллы, которые набираются после опроса граждан различных государств, в итоге суммируются, что и позволяет расставить страны в рейтинговом порядке.
Первая пятёрка «самых лучших стран» выглядит следующим образом: Швейцария, Канада, Германия, Британия, Япония. У США - 8-я позиция, у Китая - 20-я, у Индии - 25-я, у Израиля - 30-я.
Из республик бывшего СССР: Латвия на 59-м месте, Азербайджан на 64-м, Украина - на 69-м, Казахстан - на 70-м, Беларусь - на 72-м. Других бывших советских республик в списке "лучших" нет.
Всего в рейтинге указанного выше издания 80 стран. Для составления рейтинга были опрошены около 21 тысячи человек из 36 государств мира. Обращает на себя внимание, что по такому критерию как «уровень политического влияния в мире» Россия занимает в рейтинге 2-е место вслед за США. На третьем месте по этому критерию - КНР.
Замкнули рейтинг «лучших» («привлекательных») стран мира такие государства как Сербия, Ангола и Алжир – 78, 79 и 80 места соответственно.
По каким критериям составляется подобного рода рейтинг? Отмечено, что государствам присваиваются баллы по уровню туристической привлекательности, образования, числу и качеству природных парков, планке политического влияния в мире. Баллы, которые набираются после опроса граждан различных государств, в итоге суммируются, что и позволяет расставить страны в рейтинговом порядке.
Первая пятёрка «самых лучших стран» выглядит следующим образом: Швейцария, Канада, Германия, Британия, Япония. У США - 8-я позиция, у Китая - 20-я, у Индии - 25-я, у Израиля - 30-я.
Из республик бывшего СССР: Латвия на 59-м месте, Азербайджан на 64-м, Украина - на 69-м, Казахстан - на 70-м, Беларусь - на 72-м. Других бывших советских республик в списке "лучших" нет.
Всего в рейтинге указанного выше издания 80 стран. Для составления рейтинга были опрошены около 21 тысячи человек из 36 государств мира. Обращает на себя внимание, что по такому критерию как «уровень политического влияния в мире» Россия занимает в рейтинге 2-е место вслед за США. На третьем месте по этому критерию - КНР.
Замкнули рейтинг «лучших» («привлекательных») стран мира такие государства как Сербия, Ангола и Алжир – 78, 79 и 80 места соответственно.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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