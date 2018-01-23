21:20 23 января

Россия разрабатывает проект многоразовой ракеты "Корона"

Россия может создать новую многоразовую одноступенчатую ракету-носитель "Корона", заявил заместитель генерального конструктора ГРЦ имени Макеева Сергей Молчанов.

В проекте "Корона" предлагается отказаться от постепенного перехода к многоразовым средствам выведения. По словам Молчанова, вместо этого конструкторы намерены разработать одноступенчатый, полностью многоразовый носитель, без промежуточных этапов, которые лишь удлиняют время перехода к многоразовым системам и делают их дороже.

Россия разрабатывает проект многоразовой ракеты "Корона"



"Корона" будет многоразовой одноступенчатой конструкцией вертикального взлета и посадки, оснащенной взлетно-посадочными амортизаторами. Наиболее энергонапряженные элементы в системах ракеты можно будет использовать не менее 25 раз, а общий ресурс ракеты составит не менее ста полетов.
- заявил Молчанов

Специфическим свойством ракеты "Корона" станет возможность использования целого ряда многогопусковых систем выведения, при которых посадочное топливо тратится на выведение спутника, а топливо для возвращения доставляется носителем-танкером.
В качестве двигателя рассматривается энергоустановка внешнего расширения с модульной камерой сгорания, работающей на экологически чистом топливе, керосине и сжиженном кислороде.

Основным конструкционным материалом выбран углепластик, в термозащите применяются керамические плитки, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://vistanews.ru/
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 91

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  1. Vard Сегодня, 14:37
    Думается что этот проект с учётом колоссального опыта по созданию космических аппаратов и того что по двигателям Россия далеко обогнала всех, будет удачным... Главное воля к созданию и финансирование...
    Vard
    1. maxim947 Сегодня, 14:57
      Зачем данную новость вещать как установившийся факт, только народ баламутить. Это пока больше похоже на хотелки Макеевцев, вот появится эскизник тогда и мечтать можно, а так, пока фантазии. И в федеральной космической программе Роскосмоса этого нет.
      maxim947
      1. Gogia Сегодня, 15:39
        Макеевцы этот проект детально разработали. Кстати РД-170 разрабатывался под Энергию для 10-кратного использования, но реальный полет показал возможность использования самой дорогой части РН - двигателя до 25 раз. Если бы в начале 2000х государство предположило, что в США с их технологическим превосходством создадут многоразовую систему, то Корону уже запустили бы. Наши олухи все как всегда проз с ралли...
        Gogia
        1. Alex777 Сегодня, 15:43
          Тогда не до того было. Дай Бог, чтобы сейчас все пошло.
          А то уже легкие ракеты, по 6,5 миллионов за запуск, начали спутники выводить. Так что выбора нет. hi
          Alex777
          1. Muvka Сегодня, 16:14
            Ну у нас еще дешевле мелкие спутники выводить. По несколько десятков на Союз берут. Это дешевле.
            Muvka
          2. Orionvit Сегодня, 16:34
            Цитата: Alex777
            А то уже легкие ракеты, по 6,5 миллионов за запуск, начали спутники выводить

            Заметьте, лёгкие спутники. Сейчас прогресс такой, что спутники скоро фейерверками выводить будут, по сотне за раз, а вот реальный груз, на это не многие способны.
            Orionvit
        2. maxim947 Сегодня, 15:47
          Макеевцы этот проект детально разработали.

          Да все только рады были бы, но не стоит предвосхищать события. И невозможно детально проработать такой мощный проект внутри одного КБ без смежников. Это большая работа с привлечением многих организаций, учитывается их заключения и т.д и т.д., внутри одного КБ можно сделать аванпроект, не более.
          maxim947
          1. Orionvit Сегодня, 16:37
            Цитата: maxim947
            внутри одного КБ можно сделать аванпроект, не более

            Так то оно так, но я больше чем уверен, что предварительные разработки, эскизы и расчёты, сделаны уже давно.
            Orionvit
        3. KaPToC Сегодня, 19:03
          Цитата: Gogia
          США с их технологическим превосходством

          Простите, о каком технологическом превосходстве США идет речь? Его нет в природе. У США финансовое превосходство а не технологическое.
          KaPToC
    2. 210окв Сегодня, 15:06
      Согласен.Воля и разум...И отсутствие воров возле проекта..И раздолбаев монтирующих датчики криворуко..И..И..Много всего.Когда сделаем тогда и будем гордится.
      Цитата: Vard
      Думается что этот проект с учётом колоссального опыта по созданию космических аппаратов и того что по двигателям Россия далеко обогнала всех, будет удачным... Главное воля к созданию и финансирование...
      210окв
    3. Ierarh Сегодня, 15:18
      Этой Короне лет больше чем мне может. Лежала себе на бумаге....
      И это... одноступ в наших широтах? Без ПН что ли?
      Ierarh
    4. PN Сегодня, 15:23
      Запустить ракету, а следом танкер... А танкер одноразовый? Чёт странная идея...
      PN
      1. Roma-1977 Сегодня, 15:36
        А для спуска танкера ещё один танкер, поменьше. И так пока размер последнего танкера не уменьшится до бензобака "Жигулей".
        Roma-1977
    5. Пофиг Сегодня, 15:41
      Цитата: Vard
      Думается что этот проект с учётом колоссального опыта по созданию космических аппаратов и того что по двигателям Россия далеко обогнала всех, будет удачным... Главное воля к созданию и финансирование...





      Вы действительно считаете что «инженер-Электроник» с такой зарплатой может что-то создать? Налицо только железная воля похоронить российскую космонавтику.


      Для сравнения, зарплаты SpaceX:

      Пофиг
      1. Muvka Сегодня, 16:36
        Цитата: Пофиг
        Цитата: Vard
        Думается что этот проект с учётом колоссального опыта по созданию космических аппаратов и того что по двигателям Россия далеко обогнала всех, будет удачным... Главное воля к созданию и финансирование...





        Вы действительно считаете что «инженер-Электроник» с такой зарплатой может что-то создать? Налицо только железная воля похоронить российскую космонавтику.


        Для сравнения, зарплаты SpaceX:


        Можно ссылку на сайт где вы это увидели?
        У меня тут почему то пусто http://makeyev.ru/kadrovay/job/
        Muvka
        1. Пофиг Сегодня, 17:14
          Уже почистили.
          Скрин от блога Делягина:

          https://delyagin.ru/articles/183-novosti/56319-za
          rplata-inzhenera-tsentra-raketnykh-tekhnologiy-rf
          -10-12-t-r
          Пофиг
          1. Muvka Сегодня, 17:58
            А может это банальный фотошоп? Там сайт даже по-другому выглядит. Старайтесь лучше, фейкомет
            Muvka
        2. Перейра Сегодня, 19:40
          Так может, это зарплата в день?
          Перейра
      2. Orionvit Сегодня, 16:44
        Для справки, в США, все зарплаты исчисляются как годовой доход. Это только у нас зарплата считается по месяцам.
        Orionvit
        1. Пофиг Сегодня, 17:16
          Правильно! Вот и сравните 10000р в месяц против $10000

          Маск даже не догадывается как ещё снизить стоимость запуска
          Пофиг
          1. Orionvit Сегодня, 18:35
            Ха, заметьте, что 10000 зелёных рублей в месяц, у "продвинутого американского менагера". А что, в России не так? laughing
            Orionvit
        2. Muvka Сегодня, 17:59
          Да господи, что вы фейк то обсуждаете. На сайте макеевцев нет такой инфы в вакансиях. Да и сама инфа бредовая.
          Даже сайт по-другому выглядит
          http://makeyev.ru/kadrovay/job/
          Muvka
    6. Правда Сегодня, 17:38
      Цитата: Vard
      Думается что этот проект с учётом колоссального опыта по созданию космических аппаратов и того что по двигателям Россия далеко обогнала всех

      Правда
    7. Маз Сегодня, 21:11
      А может не стоит разбрасываться. Вон лучше бы с Восточным разобрались.
      Маз
  2. Андрей из Челябинска Сегодня, 14:38
    Ангару допилите, ироды
    Андрей из Челябинска
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:46
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Ангару допилите, ироды

      Ангара по сравнению с Протонами сильно дорога. Стоимость полезного груза несопоставима. В этом вопросе Протон впереди планеты всей. И пока стоимость полезного груза не будет такой ,как у Протона,про Ангару можно забыть.
      "Корона" будет многоразовой одноступенчатой конструкцией вертикального взлета и посадки, оснащенной взлетно-посадочными амортизаторами. Наиболее энергонапряженные элементы в системах ракеты можно будет использовать не менее 25 раз, а общий ресурс ракеты составит не менее ста полетов.

      Хотелки и планы...можем,будет,составит...говорить у нас манагеры научились у матрассов,а результатов в сравнении с обещаниями мало. При этом воровства все больше ,и причитаний ,что денег нет с каждым годом все больше. Военные проекты режут финансово,но не забывают фантазировать о том,что мы МОЖЕМ.
      НЕКСУС
    2. тол100в Сегодня, 14:53
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Ангару допилите, ироды

      Зачем изобретать велосипед? Верните "Буран" и "Энергию"! Лучшего памятника Глебу Лозино-Лозинскому и не придумать! А многоразовые карандаши со смехотворной выводимой массой, можно передать в кружок ракетомоделистов!
      тол100в
      1. Пофиг Сегодня, 16:16
        По словам бывшего в ту пору министром финансов Павлова, проект энергия – буран обошелся в 100.000.000.000 руб. чтобы вы лучше представляли эту сумму напомню что годовой военный бюджет СССР был 20.000.000.000 а весь годовой бюджет советского народного хозяйства чуть более 400.000.000.000. Проэкстраполирует эти цифры на нынешние российские реалии и увидите что такой проект приведёт российскую экономику туда же где оказалась советская в конце 80х
        Пофиг
        1. loginovich Сегодня, 18:08
          Цитата: Пофиг
          Проэкстраполирует эти цифры на нынешние российские реалии и увидите что такой проект приведёт российскую экономику туда же где оказалась советская в конце 80х

          Если рассуждать вашими мерками ,то и дорог строить не надо- дорого . И меньше доверяйте подельникам Горбатова на них и клейма ставить негде.
          loginovich
    3. xtur Сегодня, 14:54
      >Ангару допилите, ироды

      это разные организации, как бы. Короной занимается центр Макеева, в инициативном порядке.
      xtur
    4. Izotovp Сегодня, 15:08
      Сколько можно ?! Она была в стадии вот-вот на плакатах у нас на кафедре ещё в 91-м !!!
      Izotovp
    5. saturn.mmm Сегодня, 17:36
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Ангару допилите, ироды

      Так Ангару-5 в этом году собираются запускать вроде.
      saturn.mmm
  3. профессор Сегодня, 14:39
    А сколько над Маском смеялись?
    профессор
    1. Серый брат Сегодня, 14:43
      Цитата: профессор
      А сколько над Маском смеялись?

      У него нет многоразовых носителей, только повторно используемые элементы.
      Кацманавтов на его кирогазах запускать опасно.
      Серый брат
      1. профессор Сегодня, 15:00
        Цитата: Серый брат
        У него нет многоразовых носителей, только повторно используемые элементы.

        ... что позволит Маску в течении суток повторно запуастить первую ступень. Мечта.

        Цитата: Геркулесыч
        Олег hi -Маск это проект тех, у кого есть очень много денег! Такая американская фата -моргана!

        Наоборот. Фалкон это ракета для "бедных".
        профессор
        1. Серый брат Сегодня, 15:04
          Цитата: профессор
          Наоборот. Фалкон это ракета для "бедных".

          Я б так не сказал, аннигилированный Флаконом израильский спутник стоил небось о-го-го.
          что позволит Маску в течении суток повторно запуастить первую ступень

          А вторая куда девается? Поэтому я и написал что нет у него многоразовых носителей.
          Серый брат
          1. профессор Сегодня, 15:12
            Цитата: Серый брат
            Я б так не сказал, аннигилированный Флаконом израильский спутник стоил небось о-го-го.

            Страховка покрыла все расходы, а Маск сделал скидку на следующий запуск. Результативность Фалкона в 2017-м удовлетворяет.

            Цитата: xtur
            >А сколько над Маском смеялись?

            мало над ним смеялись.

            Его успех на космическом рынке пока складывается из развала "Роскосма", большей частью.

            Не путайте причину со следствием. "Роскосмос" стал терять заказы из-за выхода СпэйсИкс на рынок, а не наоборот. Деньги решают всё.
            профессор
            1. Серый брат Сегодня, 15:18
              Цитата: профессор
              Деньги решают всё.

              Эт точно, чёт у Маска без государственного бабла колёсы не крутятся совсем.
              Компания Space X отложит тестовый запуск ракеты тяжелого класса Falcon Heavy из-за приостановки работы правительства США, сообщает Florida Today со ссылкой на 45-ое космическое крыло.

              В ведомстве отметили, что Космический центр Кеннеди и база ВВС США на мысе Канаверал не смогут провести огневые испытания в связи с отстранением ключевых сотрудников.

              Генерал-майор Уэйн Монтейт отметил в своем заявлении на официальном сайте Крыла, что если правительство не откроется к концу недели, компания начнет организованное закрытие и впоследствии забастовки. «Мы просто не сможем выполнить главную миссию по освоению космоса без нашей невероятной гражданской рабочей силы. Это тяжелое время не должно разделить нас, а наоборот объединить», – подчеркнул Монтейт.

              20 января правительство США приостановило работу из-за отсутствия финансирования, так как полноценный бюджет на 2018 год не был согласован. Причиной послужили разногласия по поводу новой резолюции республиканцев и демократов о ряде параметров.
              Серый брат
              1. профессор Сегодня, 15:36
                Цитата: Серый брат
                Эт точно, чёт у Маска без государственного бабла колёсы не крутятся совсем.

                Да мне монопенесуально чье бабло там крутится. Мне как потребителю важен результат- во сколько мне обойдется вывод на орбиту Х кг груза. Если Маск дешевле, то я пойду к нему. Если Роскосмос то пойду к ним.

                Цитата: активатор
                Ну там же только первая ступень, а тут уся ракета , нет аналогов в солнечной галактике а у маска все равно попил

                lol
                профессор
            2. Gogia Сегодня, 15:44
              Не поэтому, а потому, что были неудачные пуски. Хотя знающие люди поговаривают без вмешательства из-вне - не обошлось и тут. Когда с тобой жестко конкурируют, причем любыми средствами, тяжело быть белым и пушистым... американцы ведут жесткую конкуренцию с Роскосмосом, причем не всегда "порядочно"
              Gogia
            3. KaPToC Сегодня, 19:07
              Цитата: профессор
              Не путайте причину со следствием. "Роскосмос" стал терять заказы из-за выхода СпэйсИкс на рынок, а не наоборот. Деньги решают всё.

              Вот именно что
              Цитата: профессор
              Не путайте причину со следствием

              Роскосмос теряет заказы по политическим причинам
              KaPToC
              1. профессор Сегодня, 20:22
                Цитата: KaPToC
                Роскосмос теряет заказы по политическим причинам

                Ерунда. Там где большие деньги политика уходит на второй план. Маск элементарно дешевле.

                Цитата: saturn.mmm
                Да не используется она сразу ее осмотрят, протестируют, подшаманят, после всего этого запустят, а на это все время надо, за сутки никак не справиться.

                Маск заявлял о сутках. Могу поискать ссылку.

                Цитата: saturn.mmm
                Может случайно знаете, Зуму нашли?

                Сегодня ВВС США официально заявили, что и первая и вторая ступень Фалкона отработали штатно. Дальше не читал.
                профессор
                1. KaPToC Сегодня, 21:18
                  Цитата: профессор
                  Ерунда. Там где большие деньги политика уходит на второй план. Маск элементарно дешевле.

                  Это ваши слова полнейшая ерунда. Там где политика - деньги отходят на второй план, а не наоборот.
                  KaPToC
        2. saturn.mmm Сегодня, 17:51
          Цитата: профессор
          ... что позволит Маску в течении суток повторно запуастить первую ступень. Мечта.

          Да не используется она сразу ее осмотрят, протестируют, подшаманят, после всего этого запустят, а на это все время надо, за сутки никак не справиться.
          Может случайно знаете, Зуму нашли?
          saturn.mmm
        3. KaPToC Сегодня, 19:06
          Цитата: профессор
          ... что позволит Маску в течении суток повторно запуастить первую ступень. Мечта.

          Не позволит, именно что мечта, несбыточная.
          KaPToC
      2. активатор Сегодня, 15:19
        Цитата: профессор
        А сколько над Маском смеялись?

        Ну там же только первая ступень, а тут уся ракета , нет аналогов в солнечной галактике laughing а у маска все равно попил lol
        Цитата: Серый брат
        Кацманавтов на его кирогазах запускать опасно.

        Поэтому они запускают астронавтов, их не так жалко yes
        активатор
    2. Геркулесыч Сегодня, 14:44
      Олег hi -Маск это проект тех, у кого есть очень много денег! Такая американская фата -моргана!
      Геркулесыч
      1. Sam_gosling Сегодня, 14:59
        Сейчас пуски у спейсикс дешевле чем аналогичные в этой стране. Рыночек порешал стало быть.
        Sam_gosling
      2. Пофиг Сегодня, 16:00
        Цитата: Геркулесыч
        Олег hi -Маск это проект тех, у кого есть очень много денег! Такая американская фата -моргана!


        Деньги и таланты Тянутся к Успешным людям.
        Пофиг
    3. Vard Сегодня, 14:45
      Смеялись в СМИ... а кому надо присматривались...
      Vard
    4. xtur Сегодня, 14:56
      >А сколько над Маском смеялись?

      мало над ним смеялись.

      Его успех на космическом рынке пока складывается из развала "Роскосма", большей частью.
      xtur
    5. avt Сегодня, 15:23
      Цитата: профессор
      А сколько над Маском смеялись?
      bully
      И дальше продолжаем , а теперь ещё и над вашим коммментом .
      Россия может создать новую многоразовую одноступенчатую ракету-носитель "Корона", заявил заместитель генерального конструктора ГРЦ имени Макеева Сергей Молчанов.
      Азохенвей ! Профессор !
      Россия разрабатывает проект многоразовой ракеты "Корона"
      Как иаки дошли до жизни такой , что не видите разницы между
      Россия разрабатывает
      и
      Россия может создать
      wassat bully
      avt
    6. ZaRif Сегодня, 15:35
      Один раз, было дело, до сих пор посмеиваюсь. Ведь не знаю внутренней кухни Маркса, фу ты, Маска...
      ZaRif
  4. voyaka uh Сегодня, 14:43
    "одноступенчатой конструкцией вертикального взлета и посадки,
    оснащенной взлетно-посадочными амортизаторами"///

    Элон Маск напрягся и закурил "Беломор"... smile
    Вроде бы, такие вещи, как посадочные амортизаторы надо аккуратно
    разрабатывать. У Спейс Икс сначала долго "кузнечики" подпрыгивали
    и садились на ноги, пока перешли на полный макет 1-ой ступени.
    voyaka uh
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:54
      Цитата: voyaka uh
      "одноступенчатой конструкцией вертикального взлета и посадки,
      оснащенной взлетно-посадочными амортизаторами"///
      Элон Маск напрягся и закурил "Беломор".

      Что тут непонятного: ракета взлетает, доставляет в космос спутник и летит обратно. Долетев до земли она амортизирует "взлётно-посадочными амортизаторами" и снова улетает в космос. Главное, успеть во время амортизирования загрузить следующий спутник. wassat И так до 100 раз! laughing Маск отдыхает! tongue
      СРЦ П-15
      1. voyaka uh Сегодня, 15:05
        Чего ж не понять: туда-сюда. Успевай спутники подвозить... smile
        voyaka uh
        1. KaPToC Сегодня, 19:09
          Цитата: voyaka uh
          Чего ж не понять: туда-сюда. Успевай спутники подвозить...

          Советские батуты самые резиновые в мире
          KaPToC
    2. Соломон Кейн Сегодня, 14:55
      Почему макет? Одну уже в октябре 2017 спалили у Falcon 9 при посадке на плавающую платформу.....
      А вот у Blue Origin с 3-м Шепардом запуски оказалось более успешными.....
      Соломон Кейн
      1. BlackMokona Сегодня, 16:18
        Шепарды на орбиту не летают
        BlackMokona
        1. Соломон Кейн Сегодня, 17:49
          А про орбитальный полет речи не велось...
          Шел разговор об испытательных запусках и посадках многоразовой системы запуска.....
          Соломон Кейн
          1. BlackMokona Сегодня, 20:19
            Так скорости, высоты и размеры аппаратов сильно отличаются
            BlackMokona
    3. Sam_gosling Сегодня, 14:58
      Швитой илон "небоходец" маск конечно великое дело сделал. Теперь посмотрим, насколько сможет роскосмос в коммерцию. Честно сумневаюсь, что получится конечный и самое главное рубочий результат в ближайшие 10 лет. Но, рынок есть рынок. Надеюсь удача не обойдет тут стороной.
      Sam_gosling
    4. Curious Сегодня, 15:01
      Когда читал статью, вспомнил старый анекдот о резиновой бомбе, которая неделю прыгала по Китаю.
      Curious
  5. Геркулесыч Сегодня, 14:48
    Сколько можно толочь воду в ступе? fool Таких проектов было только как в СССР, так и в России несколько десятков! И не один не реализовали! Хотя, многие были фактически в стадии реализации! А потом их закрыли! С Короной будет то же самое -скажут, слишком дорогая, и похоронят, как и десятки других подобных проектов!
    Геркулесыч
  6. Серый брат Сегодня, 14:51
    Специфическим свойством ракеты "Корона" станет возможность использования целого ряда многогопусковых систем выведения, при которых посадочное топливо тратится на выведение спутника, а топливо для возвращения доставляется носителем-танкером.

    Ну хрен его знает, а танкер бесплатный штоле?
    Серый брат
  7. _Jack_ Сегодня, 14:54
    "Корона" будет многоразовой одноступенчатой конструкцией вертикального взлета и посадки
    через 20 лет?
    _Jack_
    1. Серый брат Сегодня, 14:59
      Цитата: _Jack_
      через 20 лет?

      Денег не дали ещё. Хотя тема модная.
      Серый брат
  8. Усатый Кок Сегодня, 15:00
    Один вопрос - ЗАЧЕМ?
    Ракета по определению одноразовая конструкция.
    Если это повод для очередного распила на волне "успехов" Маска, то это не остановить.
    А если серьёзно хотите многоразовую систему, то почему забросили проекты ракетопланов и шаттлов?
    Да и смысл в ракете, в которой нехилый процент топлива идёт не на полезный груз, а на посадку!? Лучше бы спроектировали серийную ракету тяжёлого класса (даже не говорю о сверхтяжёлом). "орбитальный застой" подходит к концу, начинается новый этап освоения и изчения солнечной системы. Нужны мощные ракеты, способные выводить современные менные спутники к отдалённым планетам (Сатурн и дальше), а так же способные безопасно перевозить большие и грузы до ближайших планет и спутников (Луна, Марс и спутники юпитера), для подготовки к дальнейшим высадка. А там и до колонизации не далеко. Так что считаю идею "гонения за Маском" глупой.
    Усатый Кок
    1. Серый брат Сегодня, 15:08
      Цитата: Усатый Кок
      Да и смысл в ракете, в которой нехилый процент топлива идёт не на полезный груз, а на посадку!

      Ы-ы-ы, читайте статью внимательно - там написано что система должна состоять из двух (!) ракет, одна везёт нагрузку, а вторая топливо для посадки. По моему это мрак.
      Серый брат
    2. Sam_gosling Сегодня, 15:10
      Если глупости приносят стабильные бабки в твой карман на протяжении нескольких лет, то волей-неволей срабатывает еще совковый принцип НЕТ НЕТ ДА И ДА
      Sam_gosling
    3. _Jack_ Сегодня, 15:42
      смысл в том что у Маска вывод кг. груза на орбиту оказывается дешевле чем у нас и мы теряем заказчиков
      _Jack_
    4. KaPToC Сегодня, 19:12
      Цитата: Усатый Кок
      А если серьёзно хотите многоразовую систему, то почему забросили проекты ракетопланов и шаттлов?

      Не поможет. Проблема же не в конструкции космического аппарата, проблема в малом импульсе двигателей на химическом топливе.
      KaPToC
  9. astepanov Сегодня, 15:19
    Это что! Американцы планируют создание многоразовой противотанковой ракеты. Возвращение будет обеспечиваться использованием обтекателя из высокомодульной резины. На стадии НИР показано, что ракета отскакивает от цели. Сейчас конструкторы добиваются, чтобы отскок происходил в заранее заданном направлении.
    astepanov
    1. Roma-1977 Сегодня, 15:45
      Негр-ракетоуловитель уже начал тренировки.
      Roma-1977
  10. Nikolaevich I Сегодня, 15:20
    Цитата: СРЦ П-15
    Главное, успеть во время амортизирования загрузить следующий спутник. И так до 100 раз! Маск отдыхает!

    good Как вы всё ясно и понятно объяснили ! А я то "ломал" голову....:
    Специфическим свойством ракеты "Корона" станет возможность использования целого ряда многогопусковых систем выведения, при которых посадочное топливо тратится на выведение спутника, а топливо для возвращения доставляется носителем-танкером.
    В качестве двигателя рассматривается энергоустановка внешнего расширения с модульной камерой сгорания, работающей на экологически чистом топливе, керосине и сжиженном кислороде.
    Nikolaevich I
  11. Ierarh Сегодня, 15:22
    Цитата: Андрей из Челябинска
    Ангару допилите, ироды

    Там всё в порядке вроде. Идёт развёртывание "поточного производства" Расклад такой что "кустарный", опытный тойсть, вариант 140 млн. бакс. А "серийный" - 56...
    Ierarh
  12. Sten Сегодня, 15:33
    Вот некоторые задаются вопросом - Начерта нужен космос? Типа в "школах дети голодают, надо деньги на пенсионеров тратить и т.п.", отвечаю - Кто контролирует космос, тот контролирует весь Мир. Страна у которой будут орбитальные станции и космические корабли имеющие вооружение способное сбить все виды баллистических ракет, в том числе выводящие спутники, монополизирует космос. И будет выдавать разрешения, а возможно будет только она выводить на орбиту спутники. В свое время была придумана программа СОИ, и она не была реализована исключительно из за того, что тогда у американцев не хватило толку на ее создание. А планы и мечты то не куда не делись. Пока у США и РФ в космосе паритет, но стоит только России существенно отстать в освоении космоса, США рано или поздно реализуют планы по милитаризации космоса. По поводу "летают на наших двигателях", не переживайте, они заманили почти всех ведущих специалистов со всего мира, рано или поздно они создадут высокоэффективные двигатели. Вообще России везет, что США погрязла в коррупции и бюрократии, которые тормозят их развитие.
    Sten
  13. JonnyT Сегодня, 15:34
    А курсировать эта Корона будет по маршруту Нью-Васюки -Венера!

    Ни эскиза ни чего,зато смелые фантастические мутные заявления!
    Видимо это будет легендарный надежный и неприхотливый Пепелац!


    Только вот у всеми нами не любимых ( а для кого то и любимых) американцев пепелацы посовременнее уже есть.
    Тот же самый драгон есть в исполнении, позволющим вертикальный взлет и посадку
    JonnyT
    1. Ierarh Сегодня, 15:35
      Корона не Дреган. Она моноблок. Полностью...

      А Дракон Маска это наша "Заря". Которая была в уже испытанном состоянии...

      И да, ещё два полных копий Лаптя щас испытывается(не в России). Копии вплоть до лыж вместо колёс в шасси. Неспроста это...
      Ierarh
      1. prosto_rgb Сегодня, 20:44
        Цитата: Ierarh
        Копии вплоть до лыж вместо колёс в шасси. Неспроста это...

        лыжа там только одна вместо переднего коллеса
        prosto_rgb
  14. Nikolaevich I Сегодня, 15:39
    Может и есть смысл в этом...(в "Короне" то бишь...) ? Некоторые философы рассуждают так: не всегда есть смысл бежать за "лидером" по кривой трассе,пытаясь догнать его...Может целесообразнее остановиться,оглядеться ...и "срезать" путь по прямой ? Создавать возвращаемые ступени с ракетным "тормозом",сбрасывать движки ( а то и ступени) на парашютах-бежать за "лидерами,глотая пыль,поднятую ими. А может лучше сосредоточить усилия на создании девайсов типа "Короны"...,аэрокосмических самолётов и по-пользоваться пока "старыми" носителями ?Ведь всё равно конечный итог "многоразовой" эпопеи (концепции) "моноблочный" (или почти...) аппарат !
    Nikolaevich I
    1. Ierarh Сегодня, 15:41
      Моноблочное при хорошем МС может быть только ядерное наверно...
      Ierarh
    2. SpaceCom Сегодня, 16:20
      Не знаю, кто сказал про самолёты, что с хорошим двигателем и ворота полетят, но этот тезис применим и для ракет. Проблема в том, что эффективность современных ракетных двигателей ниже паровозной топки! Создадут двигатель с высокой тягой и удельным импульсом хотя бы в полтора раза выше существующих, тогда и можно говорить о моноблочном исполнении, воздушно-космическом самолёте и прочей фантастике!
      SpaceCom
  15. SpaceCom Сегодня, 15:46
    Это что, ежегодное обострение? Да сколько же можно об одном и том же? Новости год!!!!
    https://ria.ru/science/20170120/1486121007.html
    Уже даже комментировать надоело!
    SpaceCom
  16. Ierarh Сегодня, 15:46
    Цитата: PN
    Запустить ракету, а следом танкер... А танкер одноразовый? Чёт странная идея...

    Насколько я знаю, "танкер" это к журналюгам. Это их фантазии_по_поводу...
    Ierarh
  17. Topotun Сегодня, 16:34
    Интересно, это дань моде или кто-нибудь посчитал экономический эфект подобных многоразовых систем. Все-таки таскать туда-сюда запас топлива для посадки (весьма немаленький) - значит уменьшить полезную нагрузку. Ну или высоту орбиты....
    Topotun
  18. МИХАН Сегодня, 16:49
    Некоторых тут почитаешь и такое ощущение , что мы не первыми в космосе были и не на что не способны ...И лучше дороги нормальные построить и пенсии голодающим пенсионерам повысить, а не космическими проектами заниматься.. negative Нет уж господа в общество тупых потребителей вы нас не загоните.Денег не хватает конечно и еще эти санкции, но в космосе мы пока занимаем лидирующие позиции , как бы вы нам в душу не плевали и не ехидничали..
    МИХАН
  19. Правда Сегодня, 17:33
    Фанта́стика (от др.-греч. φανταστική — искусство воображения, фантазия) — жанр и творческий метод в художественной литературе, кино, изобразительном и других формах искусства, характеризуемый использованием фантастического допущения
    Правда
  20. Manager Сегодня, 18:03
    Статья вообще ни о чём. Влажные мечты не более. Государству нашему вполне достаточно и тех носителей которые уже имеются, спутник запустить на околоземную орбиту вполне достаточно. А по поводу исследования космоса так ведь бабок он не приносит одни убытки, нах в него деньги вкладывать. Проще в офшоры, на яхточки, домишки и девочек смазливых. Такими темпами человеки сдохнут на пленетке Земля, сами же себе и помогут в этом. Каким бы СССР не был бы Мордором, но в космонавтику вкладывался и был у нас шанс, но не судьба видать.
    Manager
    1. Вадим237 Сегодня, 20:38
      Теперь этот шанс остался только у США - снова покорят Луну и отправятся на Марс.
      Вадим237
      1. Голован Джек Сегодня, 20:47
        Цитата: Вадим237
        США - снова покорят Луну и отправятся на Марс

        И, пожалуйста, в полном составе. Возвращение не обязательно laughing
        Голован Джек
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