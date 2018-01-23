В 10-ти городах России стартует лыжный марш-бросок десантников в честь 100-летия Рязанского училища

Сверхдальний лыжный переход Воздушно-десантных войск (ВДВ), посвященный 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, будет осуществляться комбинированным способом. Около 300 военнослужащих выйдут на старт в городах Новороссийск, Псков, Кострома, Тула, Смоленск, Ульяновск, Камышин, Белгород, Кубинка, Рязань,

Старт беспрецедентного лыжного марш-броска десантников пройдет одновременно в десяти городах России, сообщает пресс-служба Минобороны.говорится в релизе.Сообщается, что «самый дальний маршрут более 1300 км будет у команды десантников из Новороссийска, а наиболее сложные участки на маршруте предстоит преодолеть команде из Тулы».По данным ведомства, «для участия команд лыжников в общественно-значимых мероприятиях городов и населенных пунктов, находящихся на дистанции, весь маршрут был предварительно разбит на десять отдельных частей с финишем в Рязанской области».Данное мероприятие пройдет на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского федеральных округов Российской Федерации.Старт лыжного перехода с общей дистанцией свыше 7500 км назначен на 3 февраля.