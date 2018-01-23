21:25 23 января

В 10-ти городах России стартует лыжный марш-бросок десантников в честь 100-летия Рязанского училища

Старт беспрецедентного лыжного марш-броска десантников пройдет одновременно в десяти городах России, сообщает пресс-служба Минобороны.

В 10-ти городах России стартует лыжный марш-бросок десантников в честь 100-летия Рязанского училища


Сверхдальний лыжный переход Воздушно-десантных войск (ВДВ), посвященный 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, будет осуществляться комбинированным способом. Около 300 военнослужащих выйдут на старт в городах Новороссийск, Псков, Кострома, Тула, Смоленск, Ульяновск, Камышин, Белгород, Кубинка, Рязань,
говорится в релизе.


Сообщается, что «самый дальний маршрут более 1300 км будет у команды десантников из Новороссийска, а наиболее сложные участки на маршруте предстоит преодолеть команде из Тулы».

По данным ведомства, «для участия команд лыжников в общественно-значимых мероприятиях городов и населенных пунктов, находящихся на дистанции, весь маршрут был предварительно разбит на десять отдельных частей с финишем в Рязанской области».

Данное мероприятие пройдет на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского федеральных округов Российской Федерации.

Старт лыжного перехода с общей дистанцией свыше 7500 км назначен на 3 февраля.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 17

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  1. Vard Сегодня, 14:39
    С точки зрения физических возможностей... наши предки передвигались пешком... и зимой и летом... так что в сущности вспомнить хорошо забытое старое...
    Vard
  2. Дормидонт Сегодня, 14:42
    А если от Пскова считать 1300 км. , то финишем будет берлин
    Дормидонт
    1. игорка357 Сегодня, 15:11
      Да перестаньте вы эту бабку постить,она ни-кто....!Только аппетит испортили...))!
      игорка357
    2. igordok Сегодня, 16:12
      В Пскове только недавно выпал более-менее нормальный снег. Через неделю скорее всего сойдет. Так, что надо спешить. soldier
      А в Европе (Польша, Германия) снег выпал? yes
      igordok
      1. антивирус Сегодня, 18:28
        туда на самокатах с колесами -подшипниками;
        дороги хорошие
        антивирус
  3. Злой 55 Сегодня, 15:46
    Жестоко это, особенно для 108 гдшп...через весь край на лыжах по свежей зелёной травке..)))
    Злой 55
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 15:51
    Я точно не побегу.Мне своих возможностей хватает по тайге на "ластах" ходить.Им и советую-не по проторенным дорожкам,а у нас на севере Енисея.Про Байкал-промолчу.Не сделают.
    ВЕРЕСК
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
  5. weksha50 Сегодня, 15:51
    "самый дальний маршрут более 1300 км будет у команды десантников из Новороссийска, а наиболее сложные участки на маршруте предстоит преодолеть команде из Тулы"...

    Ну вот.... Антона Шипулина МОК не пустил на Олимпиаду 2018, так смотрите, сколько биатлонистов из России, не спрашивая у МОКа разрешения, готовы на неё прибыть... То ли ещё будет !!! laughing good
    weksha50
    1. igordok Сегодня, 16:13
      Цитата: weksha50
      То ли ещё будет !!!

      Из Пскова в Корею на ОИ.
      igordok
    2. Маз Сегодня, 16:15
      Показуха, пусть за день на лыжах 100км пройдут, вот это будет праздник.
      Маз
      1. nsws3 Сегодня, 19:57
        В моё время в училище стандартный переход до учебного центра Сельце составлял примерно 55 - 60 выходили ночь с субботы на воскресенье часов за 9 с половиной 10 добирались, через неделю обратно в Рязань и так раз в месяц. Зимой на лыжах старых армейских из фанеры, при этом оружие и снаряжение (РД, ОЗК, сумку командирскую с конспектами, постельное бельё или спальники, котелок ну и так по мелочи) на себе тащили. 118 выпуск РВВДКУ, честь имею!!! А училищу 13 ноября только 100 лет исполниться. Так что 100 км налегке и пластиковых лыжах за день не проблема для курсантов.
        nsws3
  6. Тамагон Сегодня, 16:17
    smile Новороссийским тяжелее всех будет, по моему у них и снега то не бывает!!
    Тамагон
    1. Серый брат Сегодня, 16:38
      Цитата: Тамагон
      Новороссийским тяжелее всех будет, по моему у них и снега то не бывает!!

      Такое бывает не только в армии. Пишут что на фото гонка на 6000 км., началась со снегом - кончилась без.
      Серый брат
      1. Тамагон Сегодня, 16:53
        Вот только не пойму зачем это!!!??? Пусть десантируют к нам в Сибирь, у нас тут снега хоть (ну вы поняли wink ). Пускай ходят сколько угодно. Можно на север. А вот так (стою на асфальте я в лыжи обутый, толи лыжи не едут, толя я .........). !!! С уважением.
        Тамагон
        1. Дедкастарый Сегодня, 17:15
          Цитата: Тамагон
          Вот только не пойму зачем это!!!??

          ну,положено так, власть не при чём,"партия сказала -надо,комсомол ответил-есть!"-работает всегда, в той,или иной интерпретации.
          Дедкастарый
  7. Albatroz Сегодня, 17:19
    И полезно
    И красиво
    Albatroz
  8. vladimirvn Сегодня, 20:29
    До сих пор помню свои, училищные, 500 сибирских километров, за сезон laughing А с учетом того, что я вырос в регионе, где снег бывает очень редко, вообще весело было.
    vladimirvn
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