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Стал известен первый проект Бюро связи НАТО в Кишинёве. Молдову готовят к гибридной войне с Россией

Специальные службы небезызвестного иностранного государства целенаправленно уничтожают экономику и промышленность, оказывают покровительство откровенным преступникам и олигархам, через средства массовой информации и образовательные учреждения насаждают необходимое им общественное мнение.

Стал известен первый проект Бюро связи НАТО в Кишинёве. Молдову готовят к гибридной войне с Россией


Сегодня стало известно, что по заказу американского военного ведомства оборонное логистическое агентство США проведет исследование инфраструктуры молдавского государства на предмет готовности к условиям военного времени.


Согласно официальной информации, приоритетной задачей в исследовании заокеанских экспертов является комплексный анализ логистических цепочек доставки личного состава, поставки вооружения, техники, горюче-смазочных материалов и продуктов питания в днестровский регион. Также специалистам предстоит провести целый комплекс мероприятий, связанных с изучением местных и региональных источников питьевой воды, продовольствия, топлива и медикаментов. Отдельное же внимание американские военные уделяют мобилизационным ресурсам – потенциальным союзникам США в регионе из числа местного населения.

По заявкам планирующих подразделений Пентагона специальные группы ученых проведут анализ этнокультурных, языковых и религиозных особенностей жителей Молдовы, а также изучат особенности работы органов государственной власти и силовых структур.

Отметим, что аналогичные исследования в ближайшее время будут проведены еще в четырех странах: Белоруссии, Украине, Финляндии и Польше. Целый ряд политических деятелей и журналистов из бывших стран Советского Союза уже окрестили данную инициативу Пентагона подготовкой к войне с Россией.

В молдавском государстве данное мероприятие будет реализовано при активном содействии Бюро связи НАТО в Кишиневе (было открыто 8 декабря 2017 года) и станет фактически первым серьезным проектом представительства Североатлантического альянса. По всей видимости, для реализации инициативы американские военные также планируют привлечь всевозможные виды разведки. Аналогичного мнения придерживаются и эксперты популярного в Молдове издания «Блокнот».

Какие же планы у оборонного ведомства США в отношении молдавского государства и нашего многострадального народа?

Давайте рассуждать логически. Для начала масштабного военного конфликта с использованием межконтинентальных ракет и ядерного оружия потенциальному агрессору совершенно без надобности сведения о проценте этнических гагауз в Бельцах, безразличны им и сведения о государственном устройстве. Однако, стоит надеяться, что на это не пойдет ни одна из держав: фатальный исход для всего человечества известен заранее.

В современном мире нам все чаще приходится становиться свидетелями локальных конфликтов, так называемых гибридных войн, когда мировые державы оказывают поддержку противоборствующим сторонам в третьих странах.

Из истории XX века мы можем вспомнить войны во Вьетнаме и Корее, а из событий сегодняшних конфликт в Сирии. Чаще всего подобного рода противостояния возникают в регионах, где представлены в равной степени сторонники противоположных политических или религиозных течений. Более того, основываясь на опыте мировой истории, мы можем прийти к выводу, что наибольший риск возникновения гибридного очага противостояния возникает в государствах, где у населения не развиты патриотические чувства, где жители не дорожат историей и культурой своей страны, своего народа, где за счастье для человека — сбежать из отчего дома, где нет доверия органам государственной власти и правоохранительным органам, где чиновники и полицейские ассоциируются лишь с мафиозными структурами, где олигархи правят бал…

В большинстве случаев все это формируется извне. Специальные службы небезызвестного иностранного государства целенаправленно уничтожают экономику и промышленность, оказывают покровительство откровенным преступникам и олигархам, через средства массовой информации и образовательные учреждения насаждают необходимое им общественное мнение.

К нашему глубочайшему сожалению, практически все вышеперечисленное относится не только к Сирийской Арабской Республике и Ливии, но и к молдавскому государству.

Однако не все так пессимистично. С каждым днем все больше молдаван отчетливо осознают, к чему могут привести губительные попытки политиков известных стран искусственно насадить необходимое им общественное мнение.

В качестве заключения для этой заметки подойдет цитата из недавнего выступления президента Игоря Додона.

«Народ хочет, чтобы была нейтральная страна. Народ не хочет здесь НАТО… Для меня принципиально — нейтралитет, потому что НАТО — это война. Я не хочу, чтобы молдавский народ был пушечным мясом для каких-то геополитических игр, каких-то баталий», — заявил глава молдавского государства в эфире популярного российского телеканала.
Автор: Александр Медведев


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Комментарии 10

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  1. dsk Сегодня, 06:06
    Я не хочу, чтобы молдавский народ был пушечным мясом для каких-то геополитических игр, каких-то баталий», — заявил глава молдавского государства
    Молдавию готовят к оккупации.
    dsk
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:08
      Народ не хочет здесь НАТО
      А кто хочет НАТО, тот и хочет войну !
      Uncle Lee
      1. Балу Сегодня, 08:40
        Цитата: Uncle Lee
        Сегодня стало известно, что по заказу американского военного ведомства оборонное логистическое агентство США проведет исследование инфраструктуры молдавского государства на предмет готовности к условиям военного времени.

        Вполне предсказуемо и ожидаемо. Приднестровье буфер, наши позиции там сдавать нельзя.
        Uncle Lee Сегодня,
        Народ не хочет здесь НАТО
        А кто хочет НАТО, тот и хочет войну !

        .. и получит войну. Год собаки начинается с откровенного нагнетания мысли о возможности войны, о том что она вот-вот будет. Будет так будет,
        я пощады у врага просить не стану, фашингтонские макаки пусть даже не надеются.
        Балу
    2. Мар.Тира Сегодня, 07:28
      Так это уже идёт не один год.Под боком крупнейшая резидентура,и штаб-квартира ЦРУ в Восточной Европе в Румынии.А Румыния уже фактически признала Молдову,как свою вотчину,и часть Великой Румынии,и будет всё делать для того,что бы разрушить все связи этого православного государства с Россией.Если мы и опять останемся в стороне как с Украиной,её не будет.Нужно помогать Додону,всем,чем можно,разведкой,охраной,ликвидацией наёмников,и националистов.
      Мар.Тира
  2. BRONEVIK Сегодня, 06:58
    по заказу американского военного ведомства оборонное логистическое агентство США проведет исследование инфраструктуры молдавского государства на предмет готовности к условиям военного времени.

    Не дай Бог
    Как уже достала эта стратегия непрямых действий
    BRONEVIK
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:10
    Это конечно не новость. Периодически обновляются такие данные. Разница в том, что ранее это делалось под грифом "секретно". Или хотят взять на "арапа", или совсем мерикатосы сдулись! bully
    a.s.zzz888
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:28
    И, что это как не подготовка к войне. А нам некоторые с экранов ТВ пытаются доказать, что американская угроза это исключительно выдумка тиражируемая подконтрольными СМИ. Америка "любит" Россию, но не любит режим и необходимо с американцами дружить. Странная позиция особенно на фоне последних событий (давления в экономике, политике, спорте и т.д.).
    rotmistr60
  5. мыслитель Сегодня, 08:35
    Однако не всё так пессимистично.
    Может быть, когда-нибудь. А пока президент Додон повязан по рукам и ногам, про-румынский парламент что хочет, то и делает. Конституционный суд уже три раза временно отстранял президента от исполнения своих обязанностей. Вот такая "демократия" в Молдове.
    мыслитель
  6. Лесс Сегодня, 09:27
    Народ хочет, чтобы была нейтральная страна. Народ не хочет здесь НАТО…
    Да кто ж его спросит, чего он хочет...
    Лесс
  7. Антианглосакс Сегодня, 09:27
    Никто не мешает, и никто не помешает омерзикосам в нужный момент поджечь Молдавию, окраину, Карабах, даже Грузию. В шпротостане идёт массированная атака на русских... Позора уже полные шаровары, следовательно война не за горами. Продолжаем скромно утираться от плевков.
    Антианглосакс
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