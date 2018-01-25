Стал известен первый проект Бюро связи НАТО в Кишинёве. Молдову готовят к гибридной войне с Россией

Сегодня стало известно, что по заказу американского военного ведомства оборонное логистическое агентство США проведет исследование инфраструктуры молдавского государства на предмет готовности к условиям военного времени.Согласно официальной информации, приоритетной задачей в исследовании заокеанских экспертов является комплексный анализ логистических цепочек доставки личного состава, поставки вооружения, техники, горюче-смазочных материалов и продуктов питания в днестровский регион. Также специалистам предстоит провести целый комплекс мероприятий, связанных с изучением местных и региональных источников питьевой воды, продовольствия, топлива и медикаментов. Отдельное же внимание американские военные уделяют мобилизационным ресурсам – потенциальным союзникам США в регионе из числа местного населения.По заявкам планирующих подразделений Пентагона специальные группы ученых проведут анализ этнокультурных, языковых и религиозных особенностей жителей Молдовы, а также изучат особенности работы органов государственной власти и силовых структур.Отметим, что аналогичные исследования в ближайшее время будут проведены еще в четырех странах: Белоруссии, Украине, Финляндии и Польше. Целый ряд политических деятелей и журналистов из бывших стран Советского Союза уже окрестили данную инициативу Пентагона подготовкой к войне с Россией.В молдавском государстве данное мероприятие будет реализовано при активном содействии Бюро связи НАТО в Кишиневе (было открыто 8 декабря 2017 года) и станет фактически первым серьезным проектом представительства Североатлантического альянса. По всей видимости, для реализации инициативы американские военные также планируют привлечь всевозможные виды разведки. Аналогичного мнения придерживаются и эксперты популярного в Молдове издания «Блокнот».Какие же планы у оборонного ведомства США в отношении молдавского государства и нашего многострадального народа?Давайте рассуждать логически. Для начала масштабного военного конфликта с использованием межконтинентальных ракет и ядерного оружия потенциальному агрессору совершенно без надобности сведения о проценте этнических гагауз в Бельцах, безразличны им и сведения о государственном устройстве. Однако, стоит надеяться, что на это не пойдет ни одна из держав: фатальный исход для всего человечества известен заранее.В современном мире нам все чаще приходится становиться свидетелями локальных конфликтов, так называемых гибридных войн, когда мировые державы оказывают поддержку противоборствующим сторонам в третьих странах.Из истории XX века мы можем вспомнить войны во Вьетнаме и Корее, а из событий сегодняшних конфликт в Сирии. Чаще всего подобного рода противостояния возникают в регионах, где представлены в равной степени сторонники противоположных политических или религиозных течений. Более того, основываясь на опыте мировой истории, мы можем прийти к выводу, что наибольший риск возникновения гибридного очага противостояния возникает в государствах, где у населения не развиты патриотические чувства, где жители не дорожат историей и культурой своей страны, своего народа, где за счастье для человека — сбежать из отчего дома, где нет доверия органам государственной власти и правоохранительным органам, где чиновники и полицейские ассоциируются лишь с мафиозными структурами, где олигархи правят бал…В большинстве случаев все это формируется извне. Специальные службы небезызвестного иностранного государства целенаправленно уничтожают экономику и промышленность, оказывают покровительство откровенным преступникам и олигархам, через средства массовой информации и образовательные учреждения насаждают необходимое им общественное мнение.К нашему глубочайшему сожалению, практически все вышеперечисленное относится не только к Сирийской Арабской Республике и Ливии, но и к молдавскому государству.Однако не все так пессимистично. С каждым днем все больше молдаван отчетливо осознают, к чему могут привести губительные попытки политиков известных стран искусственно насадить необходимое им общественное мнение.В качестве заключения для этой заметки подойдет цитата из недавнего выступления президента Игоря Додона.«Народ хочет, чтобы была нейтральная страна. Народ не хочет здесь НАТО… Для меня принципиально — нейтралитет, потому что НАТО — это война. Я не хочу, чтобы молдавский народ был пушечным мясом для каких-то геополитических игр, каких-то баталий», — заявил глава молдавского государства в эфире популярного российского телеканала.