Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.
Стал известен первый проект Бюро связи НАТО в Кишинёве. Молдову готовят к гибридной войне с Россией
Специальные службы небезызвестного иностранного государства целенаправленно уничтожают экономику и промышленность, оказывают покровительство откровенным преступникам и олигархам, через средства массовой информации и образовательные учреждения насаждают необходимое им общественное мнение.
Сегодня стало известно, что по заказу американского военного ведомства оборонное логистическое агентство США проведет исследование инфраструктуры молдавского государства на предмет готовности к условиям военного времени.
Согласно официальной информации, приоритетной задачей в исследовании заокеанских экспертов является комплексный анализ логистических цепочек доставки личного состава, поставки вооружения, техники, горюче-смазочных материалов и продуктов питания в днестровский регион. Также специалистам предстоит провести целый комплекс мероприятий, связанных с изучением местных и региональных источников питьевой воды, продовольствия, топлива и медикаментов. Отдельное же внимание американские военные уделяют мобилизационным ресурсам – потенциальным союзникам США в регионе из числа местного населения.
По заявкам планирующих подразделений Пентагона специальные группы ученых проведут анализ этнокультурных, языковых и религиозных особенностей жителей Молдовы, а также изучат особенности работы органов государственной власти и силовых структур.
Отметим, что аналогичные исследования в ближайшее время будут проведены еще в четырех странах: Белоруссии, Украине, Финляндии и Польше. Целый ряд политических деятелей и журналистов из бывших стран Советского Союза уже окрестили данную инициативу Пентагона подготовкой к войне с Россией.
В молдавском государстве данное мероприятие будет реализовано при активном содействии Бюро связи НАТО в Кишиневе (было открыто 8 декабря 2017 года) и станет фактически первым серьезным проектом представительства Североатлантического альянса. По всей видимости, для реализации инициативы американские военные также планируют привлечь всевозможные виды разведки. Аналогичного мнения придерживаются и эксперты популярного в Молдове издания «Блокнот».
Какие же планы у оборонного ведомства США в отношении молдавского государства и нашего многострадального народа?
Давайте рассуждать логически. Для начала масштабного военного конфликта с использованием межконтинентальных ракет и ядерного оружия потенциальному агрессору совершенно без надобности сведения о проценте этнических гагауз в Бельцах, безразличны им и сведения о государственном устройстве. Однако, стоит надеяться, что на это не пойдет ни одна из держав: фатальный исход для всего человечества известен заранее.
В современном мире нам все чаще приходится становиться свидетелями локальных конфликтов, так называемых гибридных войн, когда мировые державы оказывают поддержку противоборствующим сторонам в третьих странах.
Из истории XX века мы можем вспомнить войны во Вьетнаме и Корее, а из событий сегодняшних конфликт в Сирии. Чаще всего подобного рода противостояния возникают в регионах, где представлены в равной степени сторонники противоположных политических или религиозных течений. Более того, основываясь на опыте мировой истории, мы можем прийти к выводу, что наибольший риск возникновения гибридного очага противостояния возникает в государствах, где у населения не развиты патриотические чувства, где жители не дорожат историей и культурой своей страны, своего народа, где за счастье для человека — сбежать из отчего дома, где нет доверия органам государственной власти и правоохранительным органам, где чиновники и полицейские ассоциируются лишь с мафиозными структурами, где олигархи правят бал…
В большинстве случаев все это формируется извне. Специальные службы небезызвестного иностранного государства целенаправленно уничтожают экономику и промышленность, оказывают покровительство откровенным преступникам и олигархам, через средства массовой информации и образовательные учреждения насаждают необходимое им общественное мнение.
К нашему глубочайшему сожалению, практически все вышеперечисленное относится не только к Сирийской Арабской Республике и Ливии, но и к молдавскому государству.
Однако не все так пессимистично. С каждым днем все больше молдаван отчетливо осознают, к чему могут привести губительные попытки политиков известных стран искусственно насадить необходимое им общественное мнение.
В качестве заключения для этой заметки подойдет цитата из недавнего выступления президента Игоря Додона.
«Народ хочет, чтобы была нейтральная страна. Народ не хочет здесь НАТО… Для меня принципиально — нейтралитет, потому что НАТО — это война. Я не хочу, чтобы молдавский народ был пушечным мясом для каких-то геополитических игр, каких-то баталий», — заявил глава молдавского государства в эфире популярного российского телеканала.
Автор: Александр Медведев
Сегодня стало известно, что по заказу американского военного ведомства оборонное логистическое агентство США проведет исследование инфраструктуры молдавского государства на предмет готовности к условиям военного времени.
Согласно официальной информации, приоритетной задачей в исследовании заокеанских экспертов является комплексный анализ логистических цепочек доставки личного состава, поставки вооружения, техники, горюче-смазочных материалов и продуктов питания в днестровский регион. Также специалистам предстоит провести целый комплекс мероприятий, связанных с изучением местных и региональных источников питьевой воды, продовольствия, топлива и медикаментов. Отдельное же внимание американские военные уделяют мобилизационным ресурсам – потенциальным союзникам США в регионе из числа местного населения.
По заявкам планирующих подразделений Пентагона специальные группы ученых проведут анализ этнокультурных, языковых и религиозных особенностей жителей Молдовы, а также изучат особенности работы органов государственной власти и силовых структур.
Отметим, что аналогичные исследования в ближайшее время будут проведены еще в четырех странах: Белоруссии, Украине, Финляндии и Польше. Целый ряд политических деятелей и журналистов из бывших стран Советского Союза уже окрестили данную инициативу Пентагона подготовкой к войне с Россией.
В молдавском государстве данное мероприятие будет реализовано при активном содействии Бюро связи НАТО в Кишиневе (было открыто 8 декабря 2017 года) и станет фактически первым серьезным проектом представительства Североатлантического альянса. По всей видимости, для реализации инициативы американские военные также планируют привлечь всевозможные виды разведки. Аналогичного мнения придерживаются и эксперты популярного в Молдове издания «Блокнот».
Какие же планы у оборонного ведомства США в отношении молдавского государства и нашего многострадального народа?
Давайте рассуждать логически. Для начала масштабного военного конфликта с использованием межконтинентальных ракет и ядерного оружия потенциальному агрессору совершенно без надобности сведения о проценте этнических гагауз в Бельцах, безразличны им и сведения о государственном устройстве. Однако, стоит надеяться, что на это не пойдет ни одна из держав: фатальный исход для всего человечества известен заранее.
В современном мире нам все чаще приходится становиться свидетелями локальных конфликтов, так называемых гибридных войн, когда мировые державы оказывают поддержку противоборствующим сторонам в третьих странах.
Из истории XX века мы можем вспомнить войны во Вьетнаме и Корее, а из событий сегодняшних конфликт в Сирии. Чаще всего подобного рода противостояния возникают в регионах, где представлены в равной степени сторонники противоположных политических или религиозных течений. Более того, основываясь на опыте мировой истории, мы можем прийти к выводу, что наибольший риск возникновения гибридного очага противостояния возникает в государствах, где у населения не развиты патриотические чувства, где жители не дорожат историей и культурой своей страны, своего народа, где за счастье для человека — сбежать из отчего дома, где нет доверия органам государственной власти и правоохранительным органам, где чиновники и полицейские ассоциируются лишь с мафиозными структурами, где олигархи правят бал…
В большинстве случаев все это формируется извне. Специальные службы небезызвестного иностранного государства целенаправленно уничтожают экономику и промышленность, оказывают покровительство откровенным преступникам и олигархам, через средства массовой информации и образовательные учреждения насаждают необходимое им общественное мнение.
К нашему глубочайшему сожалению, практически все вышеперечисленное относится не только к Сирийской Арабской Республике и Ливии, но и к молдавскому государству.
Однако не все так пессимистично. С каждым днем все больше молдаван отчетливо осознают, к чему могут привести губительные попытки политиков известных стран искусственно насадить необходимое им общественное мнение.
В качестве заключения для этой заметки подойдет цитата из недавнего выступления президента Игоря Додона.
«Народ хочет, чтобы была нейтральная страна. Народ не хочет здесь НАТО… Для меня принципиально — нейтралитет, потому что НАТО — это война. Я не хочу, чтобы молдавский народ был пушечным мясом для каких-то геополитических игр, каких-то баталий», — заявил глава молдавского государства в эфире популярного российского телеканала.
Автор: Александр Медведев
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти