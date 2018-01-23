Сатановский рассказал, чем аукнется Турции ее вторжение в Сирию

Американский план сработал. Турция вступила в сирийский конфликт, атаковав курдов на севере страны. Надо сказать, что подготовились турки основательно: в операции задействовано более 10 тысяч человек, 400 единиц бронетехники, 75 самолетов и вертолетов. Более того, для обеспечения безопасности собственных сир в Сирии, турки развернули системы ПВО и РЭБ.



К этой войне курдов готовили не менее двух лет. За это время около 4000 бойцов прошли обучение у американских инструкторов, а объемы поставленных вооружений исчисляются десятками тонн.



Более того, курдские отряды получили такие критически важные системы, как ПТРК и ПЗРК. Уже в первые дни турецкая армия потеряла, по разным данным, от 4 до 7 танков, а самолеты турецких ВВС наносят удары с высоты не менее 4 км, что бы не попасть под огонь зенитных комплексов.











