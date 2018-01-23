21:22 23 января

Сатановский рассказал, чем аукнется Турции ее вторжение в Сирию

Американский план сработал. Турция вступила в сирийский конфликт, атаковав курдов на севере страны. Надо сказать, что подготовились турки основательно: в операции задействовано более 10 тысяч человек, 400 единиц бронетехники, 75 самолетов и вертолетов. Более того, для обеспечения безопасности собственных сир в Сирии, турки развернули системы ПВО и РЭБ.

К этой войне курдов готовили не менее двух лет. За это время около 4000 бойцов прошли обучение у американских инструкторов, а объемы поставленных вооружений исчисляются десятками тонн.

Более того, курдские отряды получили такие критически важные системы, как ПТРК и ПЗРК. Уже в первые дни турецкая армия потеряла, по разным данным, от 4 до 7 танков, а самолеты турецких ВВС наносят удары с высоты не менее 4 км, что бы не попасть под огонь зенитных комплексов.




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Комментарии 7

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  1. Чёрный Сегодня, 17:56
    Турки ещё тысячу раз пожалеют о своём вероломстве. Сатановский прав.Неважно , возьмут они Африн или нет.....скорее всего да. Только что они будут делать м иранскими курдами? с курдами проживающими в самой Турции. НЕ удивлюсь, что в ближайшее время в Турции полыхнёт.
    Чёрный
    1. НЕКСУС Сегодня, 18:02
      Цитата: Чёрный
      возьмут они Африн или нет.....скорее всего да.

      Вопрос какой кровью и что в итоге им обломится...а я так подозреваю,что турки получат партизанскую войну у себя на территории со взрывами в аэропортах и кафе.
      НЕКСУС
      1. Чёрный Сегодня, 18:05
        Цитата: НЕКСУС
        Вопрос какой кровью и что в итоге им обломится...а я так подозреваю,что турки получат партизанскую войну у себя на территории со взрывами в аэропортах и кафе.

        Учитывая, что турки никогда избирательностью и благородством не отличались и при этом их огромное превосходство в бронетехники, а так же наличие авиации , способной наносить удары с высот недосягаемых для ПЗРК, потери турок в Африне вполне могут быть и минимальны......но вот по поводу партизанской войны на своей территории я полностью согласен.
        Чёрный
        1. НЕКСУС Сегодня, 18:09
          Цитата: Чёрный
          способной наносить удары с высот недосягаемых для ПЗРК, потери турок вполне могут быть и минимальны..

          Очень спорно,если подумать о средствах целеуказания...при этом не забываем о том,что США нет нет да подкидывают курдам оружие.А если вспомнить о том,что территория Сирии -это вообще склад оружия ,причем разного,то малая кровь для турок звучит совсем комично в этой операции.Да и не вояки турки по сути своей.Вспомните,как Челенжеры горели во славу Эрдогана...
          НЕКСУС
          1. Shahno Сегодня, 18:13
            Если курды почувствуют что за свое землю воюют, и кое кто их поддержит, могут и туркам навалять.
            Shahno
    2. Капитан Пушкин Сегодня, 21:20
      Цитата: Чёрный
      НЕ удивлюсь, что в ближайшее время в Турции полыхнёт.

      В Турции уже давно полыхает. Курдов в Турции давили и давят артиллерией и уже в городах практически задавили. Поэтому вторжение в Африн на территории Турции ничего нового не добавит.
      Капитан Пушкин
  2. Серж72 Сегодня, 19:05
    Надо было не мешать в свое время валить этого Эрдогана
    Свои же сильно хотели
    Серж72
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