21:24 23 января

ВМС Ирана во время учений испытали новые ракеты

В ходе проходящих двухдневных учений в южной части страны ВМС Ирана впервые запустили крылатую ракету морского базирования «Кадир», сообщили иранские военные.

Во второй день этапа демонстрации силы во время учений армии Исламской Республики Иран соединениями военно-морских сил Ирана впервые была запущена крылатая ракета большой дальности «Кадир» в Оманском заливе
– цитирует сообщение РИА «Новости».

ВМС Ирана во время учений испытали новые ракеты



Созданная в Иране ракета дальностью 300 километров успешно поразила корабль условного противника.

Также во второй день учений военные задействовали крылатую ракету «Наср», а днем ранее цель поразила высокоточная ракета «Лабайк-1».

Маневры проходят рядом с Ормузским проливом, который является одним из ключевых маршрутов для транспортировки нефти.

Учения «Мохаммад Расулаллах-5» начались накануне в прибрежной полосе Мекран и Оманском заливе при участии ВМС, ВВС и сухопутных войск армии Ирана.

Использованы фотографии: http://www.kataeb.org/en
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Комментарии 19

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  1. Vard Сегодня, 16:08
    Вот так... потихоньку... помаленьку... и превратились АУГ в плавучий металлолом...
    Vard
    1. 210окв Сегодня, 16:10
      А возможно и в неплавучий. laughing
      Цитата: Vard
      Вот так... потихоньку... помаленьку... и превратились АУГ в плавучий металлолом...
      210окв
      1. МИХАН Сегодня, 16:19
        От души рад за Иран, не смотря ни на что строют и создают защиту своей страны..И правильно делают!
        МИХАН
        1. Inok10 Сегодня, 20:49
          Цитата: МИХАН
          От души рад за Иран, не смотря ни на что строют и создают защиту своей страны..И правильно делают!

          ... Доброго Виталя ! ... а, где традиционная Каска ? ... как то в новом гриме не привычно ... wink ... ща придут члены Секты "Преподобного АУГ и Святого Томагавка" и всем расскажут про Конец Света для всех, кто в них не верит ... и еще "Святого Джавелина", а так же "Святого Хелфаер-2" с которым должно бороться ПВО СВ ... не, Камрады просто представьте - вертолетный ПТУР это цель ПВО Сухопутный войск ... laughing
          Inok10
          1. МИХАН Сегодня, 21:00
            Цитата: Inok10
            Доброго Виталя ! ... а, где традиционная Каска ? ... как то в новом гриме не привычно .

            За два года забвения (заржавела , вся прострелянная) Теперь в открытую лоб подставляю.. wink
            Вот такие дела Алексей в кавалерийских войсках ..!
            МИХАН
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 16:18
      В искусственный риф - сейчас туризм в моде - особенно дайвинг laughing
      Angel_and_Demon
    3. влад66 Сегодня, 16:26
      Цитата: Vard
      Вот так... потихоньку... помаленьку... и превратились АУГ в плавучий металлолом...

      Да в принципе,туда им и дорога,всяким там АУГ. yes
      влад66
      1. cniza Сегодня, 16:45
        Ну для папуасов они ещё грозное оружие ... lol
        cniza
    4. Topotun Сегодня, 16:29
      Ну до этого пока далеко, хотя тенденция есть. Все-таки системы ПВО АУГ вполне в состоянии отразить удар КР. По крайней мере по информации СМИ НАТО.... Как оно в реальности будет? Боюсь если начнем проверять никому мало не будет.
      Topotun
      1. Удав КАА Сегодня, 19:29
        Цитата: Topotun
        системы ПВО АУГ вполне в состоянии отразить удар КР.

        Это смотря каких КР и с какой дистанции запущенных. А то будет, как на Фолклендах, когда единственной командой, которую подал командир ЭМ Шеффилд за 6 сек до попадания Экзосета в борт была: -- "Укрыться!"
        Во-2-х, судя по фото, плоскости у КР не складываются. Значит в трубу ТА ее не засунуть...А НК на 300км к АУГу авиация не подпустит. Так что, методом "из-за угла", может что и получится. Но, опять же, есть ли у нее функция огибания островов, как у наших ПКР? И потом, пора подумать об авиационном варианте иранской ПКР. У авиации может лучше получиться этап выхода на рубеж решения задачи...
        Как-то так, однако. yes
        Удав КАА
  2. 210окв Сегодня, 16:08
    Молодцы персы.Плюют на амерзца,проводят независимую внутреннюю и внешнюю политику.Двигают промышленность и науку.
    210окв
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:25
    Только бы они больше корабли свои не теряли на рифах !А то и без войны флота лишатся!
    Геркулесыч
  4. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 16:47
    Больше ракет Ирану!!
    Всяких!!
    Крылатых и особенно баллистических!!
    Чтобы поставить на место одну...
    (созданную искусственно).
    Размером с вошь,возомнившую о себе невесть что.
    Крановщик Нахамкинсон
    1. МИХАН Сегодня, 21:06
      Цитата: Крановщик Нахамкинсон
      Чтобы поставить на место одну...
      (созданную искусственно).

      Пока нет ни одного..Завтра утром , все расскажут! laughing
      (но чую что следят и ненавидят Иран!)
      МИХАН
  5. alexmach Сегодня, 17:31
    На фото что-то сверхзвуковое? если по крылышкам судить.
    alexmach
  6. taiga2018 Сегодня, 18:24
    в израиле и сша опять истерика...
    taiga2018
  7. APASUS Сегодня, 18:58
    Американцы ищут повод для выхода из ядерной сделки с Ираном .Похоже иранцы тоже это понимают.При этом скорее всего Иран постараются затащить в Сирию еще раз
    APASUS
  8. Дормидонт Сегодня, 19:47
    Работайте, братья!
    Дормидонт
  9. Влад5307 Сегодня, 19:48
    задействовали крылатую ракету «Наср»

    Что-то иранцы название ракеты подсократили, а где "ать на Америку"?! laughing
    Влад5307
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