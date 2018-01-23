ВМС Ирана во время учений испытали новые ракеты

Во второй день этапа демонстрации силы во время учений армии Исламской Республики Иран соединениями военно-морских сил Ирана впервые была запущена крылатая ракета большой дальности «Кадир» в Оманском заливе

В ходе проходящих двухдневных учений в южной части страны ВМС Ирана впервые запустили крылатую ракету морского базирования «Кадир», сообщили иранские военные.– цитирует сообщение РИА « Новости ».Созданная в Иране ракета дальностью 300 километров успешно поразила корабль условного противника.Также во второй день учений военные задействовали крылатую ракету «Наср», а днем ранее цель поразила высокоточная ракета «Лабайк-1».Маневры проходят рядом с Ормузским проливом, который является одним из ключевых маршрутов для транспортировки нефти.Учения «Мохаммад Расулаллах-5» начались накануне в прибрежной полосе Мекран и Оманском заливе при участии ВМС, ВВС и сухопутных войск армии Ирана.