09:33 24 января

Эрдоган: "Курды есть? А если найду?"

Накануне появились сообщения о том, что турецкая армия решила распространить военную операцию «Оливковая ветвь», начавшуюся в сирийском Африне, и на территорию Иракского Курдистана. Военная авиация Турции нанесла серию ракетно-бомбовых ударов по позициям представителей боевого крыла Рабочей партии Курдистана.

Когда из США донеслись заявления госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что Турции необходимо остановить операцию и вывести свои войска с территории севера сирийской провинции Алеппо, слово решил взять турецкий президент, известный своим особенным красноречием.

Эрдоган: "Курды есть? А если найду?"



По словам Эрдогана, прокомментировавшего заявление Тиллерсона, Турция завершит свою операцию лишь после того, как «будет наведён порядок на южных границах страны». Также Эрдоган отметил, что операция будет вестись до полного уничтожения угрозы, исходящей от «террористов». Террористами президент Турции называет вооружённые отряды, состоящие преимущественно из курдов РПК. В американской трактовке это боевые отряды Сирийского демократического союза (СДС), из которого Вашингтон собирался сформировать некие пограничные силы. Планы по формированию таких сил на своих южных рубежах, как заявили в самой Турции, и стали одной из отправных точек для начала военной операции.

На этом комментарии заявлений Тиллерсона со стороны Эрдогана не закончились. По словам президента Турции, если США столь озабочены необходимостью вывода турецких войск с севера Сирии, то почему сами до сих пор не вывели свои войск из Афганистана и Ирака? В США промолчали, видимо, в 100-й раз пожалев, что им не удалось скинуть Эрдогана летом 2016-го.

Далее себя проявила инормационно-дезинформационная схватка, когда курдские ресурсы публикуют фото погибших в результате турецких ударов по Африне мирных жителей, а турецкие ресурсы в ответ заявляют, что все эти фейки в любом случае разоблачат.
Во всей этой истории особое внимание на себя обращает позиция официального Дамаска. Дело в том, что, по всем международным нормам, Турция осуществляет незаконное вторжение на территорию суверенного государства – без официального приглашения со стороны властей этого государства. По сути, действуют не более законно, чем США на сирийской земле, на активность которых положительного мандата не выдавалось ни Совбезом ООН, ни официальными властями САР.

Листая сирийскую прессу, можно прийти к выводу, что в большинстве своём газеты стараются не особенно тщательно освещать события в Африне, или же выдавать обтекаемые материалы о реакции на операцию «Оливковая ветвь» со стороны других стран. Нет, безусловно, есть и весьма однозначные заметки по поводу незаконного вторжения, но в целом, как в том интернет-меме, «не всё так однозначно»... Так, государственное информационное агентство Сирии SANA публикует материалы, в которых чаще рассказывается не о реакции Дамаска на турецкие бомбардировки, а о реакции представителей других стран. Например, о реакции российского посольства в Ливане.

Из материала:
Посол России в Ливане Александр Засыпкин выразил большое беспокойство РФ по поводу турецкой агрессии против сирийского города Африн.


А это другой материал того же информагентства: «Парламент Египта осудил турецкую агрессию в отношении сирийского города Африн».

Однако добираемся и до официальных сводок о реакции представителей сирийских властей:
«Народный совет САР резко осудил турецкую агрессию в сирийском Африне».

В общем, сирийская пресса пока выглядит несколько растерянной. Оно и понятно. С одной стороны – Турция осуществила несанкционированное вторжение, и его нужно осудить по всем правилам и канонам. Но с другой стороны вторжение осуществляется на те территории, которые контролируются проамериканскими силами, настраиваемыми спецслужбами США на продолжение противостояния правительственным войскам САР. Мало того, операция «Оливковая ветвь», начатая Эрдоганом, проводится за несколько дней до старта Сочинского конгресса по поиску путей политического урегулирования в Сирии. И официальный Дамаск прекрасно помнит о том, что представители отдельных курдских военно-политических групп заявили о своём отказе от участия в этом конгрессе. Соответственно, тому же Дамаску, вроде как, выгодно, чтобы курды стали более сговорчивыми. Чего греха таить – нити контроля над ситуацией запутались настолько, насколько это вообще возможно. В Дамаске рассчитывают, что в числе союзников есть человек, который на самом деле все эти нити держит под необходимым и достаточным контролем.

И рассчитывают на это не только в Сирии. Так, на греческих информационных ресурсах появились заявления о том, что если Эрдогана вовремя не остановить, то он вполне может переключиться на «установление зоны безопасности» не только на южных, но и на западных границах. Греческие политологи дают понять, что их беспокоит как воинственный настрой президента Турции, так и некоторые неразрешённые территориальные вопросы на этом фоне. Мало того, в Греции вспомнили, что не так давно России и Турции пришлось «перечерчивать» маршрут газопровода «Турецкий поток» - уже не через Грецию, а через Болгарию. И пересмотр произошёл через несколько месяцев после того, как греческие власти заявили о заинтересованности в «Турецком потоке» как газопроводе для снижения зависимости Афин от Брюсселя. В Греции почти нет курдов? - А если найдёт...

Другими словами, греки запугивают сами себя воинственностью Эрдогана, который якобы может воспользоваться политическими и экономическими трениями с Афинами, чтобы «атаковать Грецию после атаки Сирии и Ирака». При этом если одни греческие эксперты уверены, что это несусветный бред, так как Эрдогана «прижмут союзники по НАТО, и он остановится», то вот другие считают, что мир сейчас таков, что союзы существуют только на бумаге, и что Эрдоган может «взять пару-тройку греческих островов под своё диктаторское крыло». И, получается, что если даже так, то это становится информационным прецедентом, когда не Турция входит в состав ЕС, а территория ЕС входит в состав Турции...

По большому счёту, в наши дни себя проявляют наиболее жёсткие противоречия в составе НАТО за несколько десятилетий. Представители военного блока на словах говорят о единстве, но на деле дошло до того, что одни откровенно «гасят» союзников других в отместку за попытку устроить «майдан» на их территории.

Мало того, одни члены НАТО заявляют о своей боязни других членов разросшегося «дружного военно-политического альянса». Единственно точно - в НАТО всегда есть железобетонный аргумент на все случаи жизни и даже «смерти»: «во всём виноват Путин, ведь это именно он толкает Эрдогана к тектоническим сдвигам в НАТО, чтобы потом самому въехать в Брюссель на белом коне»...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. XII легион Сегодня, 06:44
    Распоясалась туретчина...
    Русской Кавказской армии, что долбила их 200 лет - на них нету...
    XII легион
    1. сибиралт Сегодня, 06:51
      Как только Эрдоган начал "давить" курдов, сразу же пошли работы по Турецкому потоку на черноморском побережье. recourse
      сибиралт
    2. dsk Сегодня, 08:04
      Здравствуйте Цезарь!
      Цитата: XII легион
      долбила их 200 лет

      Всё только начинается, "консолидация и моральная мобилизация".
      dsk
    3. To be or not to be Сегодня, 08:42
      Интересны позиции верхов НАТО и стран блока по данной ситуации ??
      "Статья 5

      Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.

      О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности."(Североатлантический договор
      Вашингтон, Федеральный округ Колумбия, 4 апреля 1949 г.))
      To be or not to be
  2. Strashila Сегодня, 06:46
    "Когда из США донеслись заявления госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что Турции необходимо остановить операцию и вывести свои войска с территории севера сирийской провинции Алеппо, слово решил взять турецкий президент, известный своим особенным красноречием."... курды выступление американских наставников анонсировали заранее... высказыванием в адрес России, только американцем то же выгодно, после этого турецкого воспитания их еще больше любить будут.
    Strashila
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:56
    Турки, курды, сирийцы, штатовцы - вся эта кровавая тягомотина затянется еще надолго.
    Uncle Lee
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:03
    Курды, спонсируемые и подталкиваемые Сша и при этом сегодня предъявляющие претензии к России, почему-то не желают задуматься о том кто спровоцировал эту ситуацию. Кто стоит за тем, что турки начали активно их колошматить. Очевидно военные, финансовые подачки и пустые обещания важнее объективности.
    rotmistr60
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:14
    По большому счёту, в наши дни себя проявляют наиболее жёсткие противоречия в составе НАТО за несколько десятилетий.

    Да скорей бы уже развалились окончательно!!!
    a.s.zzz888
  6. Ren Сегодня, 07:19
    А какая разница для Турции - что Афины, что Африны. recourse
    Ren
  7. лесопарк 86 Сегодня, 08:05
    весь этот Курдистан все равно что независимая Ичкерия 90-х. Асаду надо спасибо туркам сказать за помощь
    лесопарк 86
    1. Stas157 Сегодня, 08:24
      Цитата: лесопарк 86
      весь этот Курдистан все равно что независимая Ичкерия 90-х. Асаду надо спасибо туркам сказать за помощь

      Когда один грабитель грабит другого, забравшего до этого у тебя ценности(территории), то за это надо благодарить? Эрдоган ведь не собирается потом уходить с захваченных территорий и отдавать их Асаду.
      Stas157
      1. АлНиколаич Сегодня, 09:01
        Так то- да. Однако, имеются мысли, что и без турок территориальной целостности Сирии в прежних границах уже не будет. Те же курды желают восстановления Курдистана, из мест своего компактного проживания. А места это в Сирии, Ираке и Турции. Из за чего и все тёрки.
        АлНиколаич
  8. Лесс Сегодня, 08:16
    И всё-таки это категорически правильно, когда одни наши противники "гасят" других наших противников, а у нас есть хорошие шансы все "плюшки" забрать себе.
    Лесс
    1. Антианглосакс Сегодня, 09:04
      Цитата: Лесс
      И всё-таки это категорически правильно, когда одни наши противники "гасят" других наших противников, а у нас есть хорошие шансы все "плюшки" забрать себе.

      Скорее все "плюшки" достанутся америпедам - наша властная верхушка слишком лично зависима от звездосов, чтобы выразить своё "фэ". Именно подобные повороты мы и наблюдаем с 2014 г. - пукнем и тут же смотрим - а как "большие дяди" отреагируют?
      Антианглосакс
      1. Лесс Сегодня, 09:16
        А пукать вообще не прилично. А по поводу "плюшек" - будем посмотреть.
        Лесс
  9. g1washntwn Сегодня, 09:11
    Сперва ИГ пытался свое государство за счет других создать. Теперь - курды при поддержке США. И назовите 5 отличий первых от вторых? Что те, что эти под крылышком ЦРУ, хpeн редьки не слаще. США понимают, что сейчас идет речь просто о будущих зонах влияния, даже не удивлюсь если прямо завтра США в ООН признают Курдистан и тут же примут его в НАТО, успокоив обоих как заморозили аннексию Северного Кипра. По сути, США сейчас подначивают курдов к параллельной идее того же ИГ - независимое государство, перепрыгивая через все международное право и ту же демократию.
    У курдов к туркам территориальные претензии аж с доисторических времен. Упертостью отличаются обе стороны и влезать между ними вообще бесперспективно, пока бараны бодаются лучше постоять в стороне. В конце-концов Голаны тоже в аналогичном статусе, да и тот же Северный Кипр и т.д. Если курдам за америакские печеньки хочется перессорится со всеми вокруг себя - это их персональное дело, даже если они и декларируют это с территорий своего исконного проживания. В данной ситуации важнее не допустить слияния этого Курдистана с Иракскими территориями, а когда со всех сторон курды испортят отношения и забор строить не надо.
    g1washntwn
  10. нивасандер Сегодня, 09:25
    не пройдет и полгода как Африн и Манбридж перейдут под контроль Асада
    нивасандер
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