Эрдоган: "Курды есть? А если найду?"
Накануне появились сообщения о том, что турецкая армия решила распространить военную операцию «Оливковая ветвь», начавшуюся в сирийском Африне, и на территорию Иракского Курдистана. Военная авиация Турции нанесла серию ракетно-бомбовых ударов по позициям представителей боевого крыла Рабочей партии Курдистана.
Когда из США донеслись заявления госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что Турции необходимо остановить операцию и вывести свои войска с территории севера сирийской провинции Алеппо, слово решил взять турецкий президент, известный своим особенным красноречием.
По словам Эрдогана, прокомментировавшего заявление Тиллерсона, Турция завершит свою операцию лишь после того, как «будет наведён порядок на южных границах страны». Также Эрдоган отметил, что операция будет вестись до полного уничтожения угрозы, исходящей от «террористов». Террористами президент Турции называет вооружённые отряды, состоящие преимущественно из курдов РПК. В американской трактовке это боевые отряды Сирийского демократического союза (СДС), из которого Вашингтон собирался сформировать некие пограничные силы. Планы по формированию таких сил на своих южных рубежах, как заявили в самой Турции, и стали одной из отправных точек для начала военной операции.
На этом комментарии заявлений Тиллерсона со стороны Эрдогана не закончились. По словам президента Турции, если США столь озабочены необходимостью вывода турецких войск с севера Сирии, то почему сами до сих пор не вывели свои войск из Афганистана и Ирака? В США промолчали, видимо, в 100-й раз пожалев, что им не удалось скинуть Эрдогана летом 2016-го.
Далее себя проявила инормационно-дезинформационная схватка, когда курдские ресурсы публикуют фото погибших в результате турецких ударов по Африне мирных жителей, а турецкие ресурсы в ответ заявляют, что все эти фейки в любом случае разоблачат.
Во всей этой истории особое внимание на себя обращает позиция официального Дамаска. Дело в том, что, по всем международным нормам, Турция осуществляет незаконное вторжение на территорию суверенного государства – без официального приглашения со стороны властей этого государства. По сути, действуют не более законно, чем США на сирийской земле, на активность которых положительного мандата не выдавалось ни Совбезом ООН, ни официальными властями САР.
Листая сирийскую прессу, можно прийти к выводу, что в большинстве своём газеты стараются не особенно тщательно освещать события в Африне, или же выдавать обтекаемые материалы о реакции на операцию «Оливковая ветвь» со стороны других стран. Нет, безусловно, есть и весьма однозначные заметки по поводу незаконного вторжения, но в целом, как в том интернет-меме, «не всё так однозначно»... Так, государственное информационное агентство Сирии SANA публикует материалы, в которых чаще рассказывается не о реакции Дамаска на турецкие бомбардировки, а о реакции представителей других стран. Например, о реакции российского посольства в Ливане.
Из материала:
А это другой материал того же информагентства: «Парламент Египта осудил турецкую агрессию в отношении сирийского города Африн».
Однако добираемся и до официальных сводок о реакции представителей сирийских властей:
«Народный совет САР резко осудил турецкую агрессию в сирийском Африне».
В общем, сирийская пресса пока выглядит несколько растерянной. Оно и понятно. С одной стороны – Турция осуществила несанкционированное вторжение, и его нужно осудить по всем правилам и канонам. Но с другой стороны вторжение осуществляется на те территории, которые контролируются проамериканскими силами, настраиваемыми спецслужбами США на продолжение противостояния правительственным войскам САР. Мало того, операция «Оливковая ветвь», начатая Эрдоганом, проводится за несколько дней до старта Сочинского конгресса по поиску путей политического урегулирования в Сирии. И официальный Дамаск прекрасно помнит о том, что представители отдельных курдских военно-политических групп заявили о своём отказе от участия в этом конгрессе. Соответственно, тому же Дамаску, вроде как, выгодно, чтобы курды стали более сговорчивыми. Чего греха таить – нити контроля над ситуацией запутались настолько, насколько это вообще возможно. В Дамаске рассчитывают, что в числе союзников есть человек, который на самом деле все эти нити держит под необходимым и достаточным контролем.
И рассчитывают на это не только в Сирии. Так, на греческих информационных ресурсах появились заявления о том, что если Эрдогана вовремя не остановить, то он вполне может переключиться на «установление зоны безопасности» не только на южных, но и на западных границах. Греческие политологи дают понять, что их беспокоит как воинственный настрой президента Турции, так и некоторые неразрешённые территориальные вопросы на этом фоне. Мало того, в Греции вспомнили, что не так давно России и Турции пришлось «перечерчивать» маршрут газопровода «Турецкий поток» - уже не через Грецию, а через Болгарию. И пересмотр произошёл через несколько месяцев после того, как греческие власти заявили о заинтересованности в «Турецком потоке» как газопроводе для снижения зависимости Афин от Брюсселя. В Греции почти нет курдов? - А если найдёт...
Другими словами, греки запугивают сами себя воинственностью Эрдогана, который якобы может воспользоваться политическими и экономическими трениями с Афинами, чтобы «атаковать Грецию после атаки Сирии и Ирака». При этом если одни греческие эксперты уверены, что это несусветный бред, так как Эрдогана «прижмут союзники по НАТО, и он остановится», то вот другие считают, что мир сейчас таков, что союзы существуют только на бумаге, и что Эрдоган может «взять пару-тройку греческих островов под своё диктаторское крыло». И, получается, что если даже так, то это становится информационным прецедентом, когда не Турция входит в состав ЕС, а территория ЕС входит в состав Турции...
По большому счёту, в наши дни себя проявляют наиболее жёсткие противоречия в составе НАТО за несколько десятилетий. Представители военного блока на словах говорят о единстве, но на деле дошло до того, что одни откровенно «гасят» союзников других в отместку за попытку устроить «майдан» на их территории.
Мало того, одни члены НАТО заявляют о своей боязни других членов разросшегося «дружного военно-политического альянса». Единственно точно - в НАТО всегда есть железобетонный аргумент на все случаи жизни и даже «смерти»: «во всём виноват Путин, ведь это именно он толкает Эрдогана к тектоническим сдвигам в НАТО, чтобы потом самому въехать в Брюссель на белом коне»...
Когда из США донеслись заявления госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что Турции необходимо остановить операцию и вывести свои войска с территории севера сирийской провинции Алеппо, слово решил взять турецкий президент, известный своим особенным красноречием.
По словам Эрдогана, прокомментировавшего заявление Тиллерсона, Турция завершит свою операцию лишь после того, как «будет наведён порядок на южных границах страны». Также Эрдоган отметил, что операция будет вестись до полного уничтожения угрозы, исходящей от «террористов». Террористами президент Турции называет вооружённые отряды, состоящие преимущественно из курдов РПК. В американской трактовке это боевые отряды Сирийского демократического союза (СДС), из которого Вашингтон собирался сформировать некие пограничные силы. Планы по формированию таких сил на своих южных рубежах, как заявили в самой Турции, и стали одной из отправных точек для начала военной операции.
На этом комментарии заявлений Тиллерсона со стороны Эрдогана не закончились. По словам президента Турции, если США столь озабочены необходимостью вывода турецких войск с севера Сирии, то почему сами до сих пор не вывели свои войск из Афганистана и Ирака? В США промолчали, видимо, в 100-й раз пожалев, что им не удалось скинуть Эрдогана летом 2016-го.
Далее себя проявила инормационно-дезинформационная схватка, когда курдские ресурсы публикуют фото погибших в результате турецких ударов по Африне мирных жителей, а турецкие ресурсы в ответ заявляют, что все эти фейки в любом случае разоблачат.
Во всей этой истории особое внимание на себя обращает позиция официального Дамаска. Дело в том, что, по всем международным нормам, Турция осуществляет незаконное вторжение на территорию суверенного государства – без официального приглашения со стороны властей этого государства. По сути, действуют не более законно, чем США на сирийской земле, на активность которых положительного мандата не выдавалось ни Совбезом ООН, ни официальными властями САР.
Листая сирийскую прессу, можно прийти к выводу, что в большинстве своём газеты стараются не особенно тщательно освещать события в Африне, или же выдавать обтекаемые материалы о реакции на операцию «Оливковая ветвь» со стороны других стран. Нет, безусловно, есть и весьма однозначные заметки по поводу незаконного вторжения, но в целом, как в том интернет-меме, «не всё так однозначно»... Так, государственное информационное агентство Сирии SANA публикует материалы, в которых чаще рассказывается не о реакции Дамаска на турецкие бомбардировки, а о реакции представителей других стран. Например, о реакции российского посольства в Ливане.
Из материала:
Посол России в Ливане Александр Засыпкин выразил большое беспокойство РФ по поводу турецкой агрессии против сирийского города Африн.
А это другой материал того же информагентства: «Парламент Египта осудил турецкую агрессию в отношении сирийского города Африн».
Однако добираемся и до официальных сводок о реакции представителей сирийских властей:
«Народный совет САР резко осудил турецкую агрессию в сирийском Африне».
В общем, сирийская пресса пока выглядит несколько растерянной. Оно и понятно. С одной стороны – Турция осуществила несанкционированное вторжение, и его нужно осудить по всем правилам и канонам. Но с другой стороны вторжение осуществляется на те территории, которые контролируются проамериканскими силами, настраиваемыми спецслужбами США на продолжение противостояния правительственным войскам САР. Мало того, операция «Оливковая ветвь», начатая Эрдоганом, проводится за несколько дней до старта Сочинского конгресса по поиску путей политического урегулирования в Сирии. И официальный Дамаск прекрасно помнит о том, что представители отдельных курдских военно-политических групп заявили о своём отказе от участия в этом конгрессе. Соответственно, тому же Дамаску, вроде как, выгодно, чтобы курды стали более сговорчивыми. Чего греха таить – нити контроля над ситуацией запутались настолько, насколько это вообще возможно. В Дамаске рассчитывают, что в числе союзников есть человек, который на самом деле все эти нити держит под необходимым и достаточным контролем.
И рассчитывают на это не только в Сирии. Так, на греческих информационных ресурсах появились заявления о том, что если Эрдогана вовремя не остановить, то он вполне может переключиться на «установление зоны безопасности» не только на южных, но и на западных границах. Греческие политологи дают понять, что их беспокоит как воинственный настрой президента Турции, так и некоторые неразрешённые территориальные вопросы на этом фоне. Мало того, в Греции вспомнили, что не так давно России и Турции пришлось «перечерчивать» маршрут газопровода «Турецкий поток» - уже не через Грецию, а через Болгарию. И пересмотр произошёл через несколько месяцев после того, как греческие власти заявили о заинтересованности в «Турецком потоке» как газопроводе для снижения зависимости Афин от Брюсселя. В Греции почти нет курдов? - А если найдёт...
Другими словами, греки запугивают сами себя воинственностью Эрдогана, который якобы может воспользоваться политическими и экономическими трениями с Афинами, чтобы «атаковать Грецию после атаки Сирии и Ирака». При этом если одни греческие эксперты уверены, что это несусветный бред, так как Эрдогана «прижмут союзники по НАТО, и он остановится», то вот другие считают, что мир сейчас таков, что союзы существуют только на бумаге, и что Эрдоган может «взять пару-тройку греческих островов под своё диктаторское крыло». И, получается, что если даже так, то это становится информационным прецедентом, когда не Турция входит в состав ЕС, а территория ЕС входит в состав Турции...
По большому счёту, в наши дни себя проявляют наиболее жёсткие противоречия в составе НАТО за несколько десятилетий. Представители военного блока на словах говорят о единстве, но на деле дошло до того, что одни откровенно «гасят» союзников других в отместку за попытку устроить «майдан» на их территории.
Мало того, одни члены НАТО заявляют о своей боязни других членов разросшегося «дружного военно-политического альянса». Единственно точно - в НАТО всегда есть железобетонный аргумент на все случаи жизни и даже «смерти»: «во всём виноват Путин, ведь это именно он толкает Эрдогана к тектоническим сдвигам в НАТО, чтобы потом самому въехать в Брюссель на белом коне»...
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan
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