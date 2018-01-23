21:25 23 января

В Новосибирске создали полностью алюминиевый авиационный двигатель

Первый в мире полностью алюминиевый авиадвигатель удалось создать конструкторам опорного Новосибирского государственного технического университета. Из алюминия изготовлены даже те части, которые подвергаются самым высоким нагрузкам: коленчатый вал, гильзы и маховик.

Использование алюминия вместо стали позволило снизить вес двигателя на 40–50 % по сравнению с традиционными двигателями аналогичной мощности. В снаряженном состоянии он будет весить не менее 200 кг, тогда как вес предшественника, двигателя М-14П, – не менее 250 кг.

В Новосибирске создали полностью алюминиевый авиационный двигатель



При этом мощность нового двигателя выросла на 40 лошадиных сил – до 400 лошадиных сил, а расход топлива снизился примерно на 15 %.

Алюминий уже применялся в авиационных и автомобильных двигателях, но детали, работающие под высокой нагрузкой, до сих пор изготавливаются из стали. Ученым удалось заменить их на алюминиевые с помощью особой технологии плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО), созданной в Институте неорганической химии СО РАН.

Новый двигатель планируется устанавливать на самолеты ЯК-52, которые используются как учебно-тренировочные самолеты в школах ДОСААФ, а также как частные и коммерческие самолеты.

Наземные испытания двигателя успешно прошли на аэродроме Мочище под Новосибирском 19 января 2018 г. Теперь создатели будут проводить испытания заявленного ресурса двигателя, который не меньше, чем у моторов из стали, – 2 000 часов. После этого двигатель будет установлен на самолет Як-52, и начнутся его летные испытания.

Двигатель будет использовать обычный автомобильный бензин АИ-95. Также на него будет устанавливаться автономная система подогрева. Предполагается, что в серийном производстве двигатель будет вдвое дешевле современных аналогов.


Использованы фотографии: НГТУ | В. Невидимов
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Комментарии 54

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  1. НЕКСУС Сегодня, 17:35
    Вот этот бы двигун,да на наш БПЛА типа Альтаир..
    НЕКСУС
    1. сибиралт Сегодня, 19:14
      Ага. Предшественник весил 250 кГ, а алюминевый - 200, что легче на 40-50%. belay
      сибиралт
      1. НЕКСУС Сегодня, 19:15
        Цитата: сибиралт
        Ага. Предшественник весил 250 кГ, а алюминевый - 200, что легче на 40-50%. belay

        Журналюги,что тут скажешь... lol
        НЕКСУС
        1. AUL Сегодня, 21:03
          На журфаке ариХметика - не профильный предмет! Так что им можно.
          AUL
    2. Маз Сегодня, 21:04
      Академгородок, слава богу жив и работает. И ученых выпускает и разведчиков.
      Маз
  2. 210окв Сегодня, 17:36
    Деле легкомоторной авиации это необходимо.Тем более что у нас на небольшие самолёты ставят все импортное.
    210окв
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 17:39
    На Як-52? Это же уже история.Новеньково уже не увидим
    ВЕРЕСК
    1. major071 Сегодня, 17:46
      В России этой "истории" еще несколько сотен самолетов по аэроклубам стоит. Многие с выработанными ресурс двигателями, а новых движков нет и заменить нечем. Самолет сам по себе очень даже хороший. Я на таком в аэроклубе летал в конце 80-х. У нас на старом аэродроме авиаклуб расположился сейчас, стоят самолетики, а ресурс выработан. Легче купить новый двигатель, чем полностью самолет. hi
      major071
      1. Геркулесыч Сегодня, 18:15
        Майор 71 hi -а ведь самое страшное, что многие полевые аэродромы отданы фирмам под застройку, а весь их авиапарк унечтожен!Самолеты просто разобрали на металлолом! Сейчас нету той Советской романтики , сейчас во главу угла поставлен бизнес! Прибыль любой ценой! am Мы очень много потеряли в спортивной авиации! !!
        Геркулесыч
        1. Inok10 Сегодня, 19:44
          Цитата: Геркулесыч
          -а ведь самое страшное, что многие полевые аэродромы отданы фирмам под застройку, а весь их авиапарк унечтожен!

          ... не могу сказать за всех, но "Девау", по сей день аэродром 2-го класса, летают, прыгают ... хотя давно в черте города Калининграда ...
          Цитата: Геркулесыч
          Сейчас нету той Советской романтики , сейчас во главу угла поставлен бизнес! Прибыль любой ценой! Мы очень много потеряли в спортивной авиации! !!

          ... Советская романтика закончилась вместе с развалом Коммунистами - СССР ! ... Вам Красный флаг не жмет ? ...
          Inok10
          1. НасРать Сегодня, 20:21
            Цитата: Inok10

            ... Советская романтика закончилась вместе с развалом Коммунистами - СССР ! ... Вам Красный флаг не жмет ? ...


            Как будто сейчас у власти не коммуняки...хе-хе laughing И именно те сейчас у власти- кто и развалил СССР!!! Поди и Вы были в пионерах, комсомолах? Али молодо-зелено еще было?
            НасРать
            1. Inok10 Сегодня, 20:27
              Цитата: НасРать
              Как будто сейчас у власти не коммуняки...хе-хе Поди и Вы были в пионерах, комсомолах? Али молодо-зелено еще было?

              ... по сути есть, что сказать ?! ... в 91 сидел на казарме в штабе ПрибВО ... удосужтесь говорить по теме, не по личности ... коль уж "зацепились" за часть моего комментария ... tongue
              Inok10
              1. НасРать Сегодня, 20:31
                когда говорите:
                Цитата: Inok10
                ... Вам Красный флаг не жмет ? ...


                а затем:

                Цитата: Inok10
                ... удосужтесь говорить по теме, не по личности ...



                Диссонансно выглядит... tongue
                НасРать
                1. Inok10 Сегодня, 20:34
                  Цитата: НасРать
                  Диссонансно выглядит...

                  ... не кормлю таких ... laughing
                  Inok10
                  1. НасРать Сегодня, 20:35
                    Ясно, "слились" на фактах...спокойного вечера! hi
                    НасРать
                    1. Inok10 Сегодня, 20:43
                      Цитата: НасРать
                      Ясно, "слились" на фактах

                      ... laughing laughing laughing ... ты хоть бы глянул мою регистрацию на ресурсе ... с января 2014 года ... твоя Персоналия давно для меня не Секрет и не Новость ... Изыди ... laughing
                      Inok10
                      1. НасРать Сегодня, 20:46
                        Я больше на человека смотрю, чем на нарядные погоны!! wassat
                        П.С.
                        Да и... почему, когда сказать не чего - переходят к хамству и грубости, даже заслуженные нарядные хенералы? winked
                        НасРать
        2. NN52 Сегодня, 21:00
          Геркулесыч

          А Вы что нибудь вообще о спортивной авиации и ДОСААФ знаете??
          NN52
        3. Маз Сегодня, 21:06
          Где нормальное руководство все работает. А вы что хотели жить при капитализме советскими мерками? Не прокатит
          Маз
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 19:10
        Да НЕТ у нас запчастей!Мы хоть сегодня и АН-2 на крыло поставим.Нет поршней и перкаля.Убили нас.Крутимся как можем.За 17-й год 12 машин на крыло поставили.Нынче-усё!Денюшки-ёк!Остальные 22 машины-вероятно в разборку.
        ВЕРЕСК
      3. NN52 Сегодня, 21:08
        major071

        Всё конечно классно... Двигатель и всё основное....
        Но Вы несёте бред...
        Не вводите форумчан в заблуждение///
        NN52
    2. Мур Сегодня, 18:58
      Цитата: ВЕРЕСК
      На Як-52? Это же уже история.Новеньково уже не увидим

      Угу, так и есть, не увидим:
      "В сентябре 2015 года заместитель министра обороны России Юрий Борисов объявил о том, что ВКС намерены приобрести 150 Як-152, разработанный в ОКБ Яковлева для первоначального обучения летчиков."
      Мур
      1. Inok10 Сегодня, 19:29
        Цитата: Мур
        "В сентябре 2015 года заместитель министра обороны России Юрий Борисов объявил о том, что ВКС намерены приобрести 150 Як-152, разработанный в ОКБ Яковлева для первоначального обучения летчиков."

        ... а, далее на испытаниях СР-10 ... "специализация" на Як-130, который уже может имитировать пилотирование различных самолетов от легкого МиГ-29 до тяжелого Су-35С ... hi
        Inok10
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 19:35
        152,130!Я про те машины,которые делают всех в соревновании по высшему пилотажу на лёгких машинах.Су-? Уже давно забытый зверь.
        ВЕРЕСК
    3. midivan Сегодня, 19:30
      winked Интересный комментарий того, кому не удалось полетать на продвинутой технике, а всего лишь на Як-52, хотелось бы поинтересоваться- в чем тогда продвинутость, если техника не способна летать в такую погоду и в чем отсталость Яка?
      midivan
  4. Echo Сегодня, 17:39
    Давно пора! А эту дрянь Red A03 конструкции г-на Райхлина и его дружков из Ауди - ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕЛЮ!
    Echo
  5. hotrod Сегодня, 17:39
    Вот это радостная новость. Я так понимаю, технология запатентована?
    Отвечу сам себе, нашел отечественные патенты по этой теме
    hotrod
    1. Roma-1977 Сегодня, 17:46
      Нет нужды. Даже незапатентованную технологию плазменно-электролитического оксидирования на коленке не воспроизведешь. Даже в США. Это вам не реплики АК-47.
      Roma-1977
      1. Офицер запаса Сегодня, 17:58
        Совершенно верно. Патентуются, в основном, конструкции и способы. А вот технологии - гораздо реже. В патенте все должно быть подробно изложено, понятно специалисту. И отследить в этом случае нарушение патента гораздо сложнее, нежели в случае с кражей конструкции.
        В мире мало желающих выставить свое "ноу-хау" на продажу. Лучше торговать готовыми изделиями.
        Офицер запаса
    2. Korax71 Сегодня, 17:57
      Ваще то гильзы в поршневых моторах уже лет 10 как из алюминия делают с покрытием из нитрида титана.шатуны столько же лет.порошковые,алюминевые,сплавы стали,титан.колен валы точно знаю из титана делали.чего то я теперь не пойму.в чем цимус новости?????такое ощущение,что до этого никто раньше нас не додумался. wassat
      Korax71
      1. Слесарь Сегодня, 18:14
        Цитата: Korax71
        Ваще то гильзы в поршневых моторах уже лет 10 как из алюминия делают с покрытием из нитрида титана

        Никогда не делают гильзы из алюминия laughing , и уж тем более не покрывают нитридом титана . Цилиндр целиком отливают ,вместе с ребрами охлаждения ,то место где должна быть гильза -либо покрывают слоем хрома ,либо делают ионно-плазменный переплав в атмосфере специальных газов ,получая поверхность очень твердую.
        Единственный мотор -это БМВ ,где гильзы из высокопрочного алюминиевого СПЛАВА отлиты вместе с цилиндром из магниевого сплава.
        Шатуны делают из титана ,коленвалы -никогда ,титан обладает мерзкой характеристикой остаточной деформации и крайне плохими коэффициентами трения ,его приходится постоянно завтуливать антифрикционными материалами .
        Слесарь
      2. Геркулесыч Сегодня, 18:18
        Есть такой сплав на основе алюминия -силумин! Так его десятки лет используют! А по новости, почитаешь, создано нечто реально революционное!
        Геркулесыч
      3. anosoff Сегодня, 20:58
        А в РФ давно стали делать?
        anosoff
  6. Геркулесыч Сегодня, 17:44
    Вес "не менее 200кг, " , или "не более 200кг "? recourse Хотелось бы цифры поточнее, если возможно! hi
    Геркулесыч
    1. Horst78 Сегодня, 17:56
      Цитата: Геркулесыч
      Вес "не менее 200кг, " , или "не более 200кг "? Хотелось бы цифры поточнее, если возможно!

      У меня другой вопрос
      Использование алюминия вместо стали позволило снизить вес двигателя на 40–50 % по сравнению с традиционными двигателями аналогичной мощности. В снаряженном состоянии он будет весить не менее 200 кг, тогда как вес предшественника, двигателя М-14П, – не менее 250кг.
      У меня проблемы с математикой или у автора? recourse
      Horst78
      1. Горный стрелок Сегодня, 19:38
        Он мощнее на 40 л.с. Потому и сравнивают с БОЛЕЕ мощным мотором...
        Горный стрелок
  7. Комментарий был удален.
  8. Александр 3 Сегодня, 17:47
    C легкомоторной авиацией у нас как то не осень если не сказать лучше а этот двигун рисует перспективы развитию.Под этот двигун может спроектируют и создадут что то новое и нужное.
    Александр 3
  9. Серый брат Сегодня, 17:50
    Алюминиевый вал? Подшипники, я надеюсь, не алюминиевые?
    Серый брат
  10. Лесс Сегодня, 17:57
    Двигатель будет использовать обычный автомобильный бензин АИ-95.
    Боюсь бензин опять подорожает на фоне такой новости laughing
    Лесс
  11. Antidote Сегодня, 17:57
    Что-то с математикой как обычно. Снизили вес на 50% с 250кг до 200...
    Antidote
  12. Vovanya Сегодня, 18:22
    Алюминиевый двигатель - это, конечно, хорошо, но идея самого ДВС дольно непродуманная. Заменять надо термодинамический цикл и преобразователь движения, тогда можно существенно повысить удельную мощность, а это баловство.
    Vovanya
    1. Mestny Сегодня, 18:38
      Разработчики конечно ничего про это не знают.
      Ожидаемо распелись тролли-всёпропальщики.
      Mestny
      1. Vovanya Сегодня, 21:24
        Цитата: Mestny
        Разработчики конечно ничего про это не знают.

        Знать-то, может, и знают, по крайней мере, считают они хорошо, но для решения этой проблемы нужна другая конструкция, а для этого одной математики не достаточно. Уже даже однотактные двигатели есть, так что пусть в патентных базах пороются.
        Vovanya
    2. Curious Сегодня, 18:57
      Лучше опровергнуть постулат Томсона, тогда термодинамические циклы будут не нужны.
      Curious
  13. zenion Сегодня, 18:40
    Откуда появился ДОСААФ?
    zenion
    1. Геркулесыч Сегодня, 19:02
      Машину времени кустари на коленке собрали! lol По результатам эксплуатации создан промышленный образец! good Теперь восстоновим СССР! !!! drinks
      Геркулесыч
    2. НасРать Сегодня, 20:40
      Цитата: zenion
      Откуда появился ДОСААФ?

      Все по тихому восстанавливают... кстати, и летают, и прыгают с парашютами также
      НасРать
  14. APASUS Сегодня, 18:51
    Пока не особенно понятен прорыв.На Солянке стоит алюминиевый движок и дает 200 тыс км пробега и в лом .Гильз нет ,стенки тонкие ,расточке не подлежат.Не получиться в этом случае аналогичная ситуация?
    APASUS
    1. Бензорез Сегодня, 20:08
      Что есть Солянка?
      Бензорез
  15. Curious Сегодня, 19:15

    В 1979 году американец Матти Хольцберг основал компанию Polimotor, в основной задачей которой было создание двигателя с как можно большим количеством пластиковых деталей.
    Первый полимерный мотор был копией 2,3-литрового четырехцилиндрового двигателя от «Ford Pinto». Именно он изображен на обложке журнала «Popular Science» за 1982 год.
    Из пластика были сделаны блок цилиндров, поршни, шатуны, картер и большая часть головки цилиндра. Для изготовления головки поршня и вкладышей камеры сгорания (гильзы) использовались алюминий и сталь. Коленчатый вал и клапаны сделаны также из металла. Мощность двигателя из пластмассы была доведена до 300 л. с., а масса снижена до 69 кг (оригинальный мотор выдавал 88 л. с. при массе в 188 кг).
    В 1980-х автомобили с пластиковыми моторами участвовали в автогонках, где показали свою надежность, но заинтересовать крупных автопроизводителей не смогли, стоимость производства специальных композитов, способных выдержать значительные механические и тепловые нагрузки, была в то время слишком высока.
    Сейчас аналогичные работы ведет группа NAS института Фраунгофера.
    Curious
  16. Бензорез Сегодня, 20:06
    Как такое могло статься?!.
    Бензорез
  17. senima56 Сегодня, 20:08
    Молодцы студенты! А наши "заслуженные" конструктора из ОДК все никак ПД-14 до ума не доведут!
    senima56
  18. Dashout Сегодня, 20:09
    Рад за земляков! Молодцы!
    Dashout
  19. faterdom Сегодня, 20:33
    Цитата: сибиралт
    Ага. Предшественник весил 250 кГ, а алюминевый - 200, что легче на 40-50%. belay

    Дак то были железные килограммы, а это алюминиевые!
    faterdom
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